Door Julian Huijbregts, dinsdag 25 april 2017 19:50, 2 reacties • Feedback

Samsung heeft FaceSense gedemonstreerd, een techniek om een virtualreality­interface te bedienen met gezichtsexpressies via biometrische signalen. Het project is afkomstig van Samsungs C-Lab, dat experimenteert met nieuwe technieken.

Volgens Samsung werkt FaceSense niet met camera's, maar met behulp van 'elektrische signalen' die mensen afgeven tijdens het spreken en bij het veranderen van hun gezichtsexpressie. Die biometrische signalen worden gebruikt als input voor het navigeren in een vr-interface. Daarbij kan ook stembediening gebruikt worden.

Samsung geeft in zijn aankondiging geen verdere technische details over de werking van FaceSense. Op de VRLA Expo 2017 in Los Angeles demonstreerde de fabrikant een prototype, maar of dat ook daadwerkelijk in staat was om biometrische signalen te vertalen naar bediening van de Gear VR-headset is niet bekend.

FaceSense komt uit Samsungs C-Lab, het creatieve lab van de Zuid-Koreaanse fabrikant waarbinnen het met allerlei technieken experimenteert. Samsung prijst FaceSense aan als een potentiële methode om een vr-interface te bedienen zonder dat daar handbewegingen bij nodig zijn. Dat zou van pas kunnen komen op plekken waar gebruikers weinig bewegingsvrijheid hebben, bijvoorbeeld in een vol vliegtuig.