Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 18 april 2017 21:08

Facebook heeft de vr-app Spaces aangekondigd. De app werkt in combinatie met de Oculus Rift en stelt gebruikers in staat een avatar aan te maken en met vrienden te communiceren en dingen te doen in virtual-realityomgevingen.

Gebruikers kunnen hun avatar in de Spaces-app automatisch aan laten maken op basis van een foto en deze nadien aanpassen. Vervolgens kunnen ze vrienden uitnodigen en samen tekeningen maken en foto's en video bekijken in vr. Ook zijn vrienden te bellen, waaronder met video. De app start als testversie. Volgens Facebook begint het bedrijf er pas net achter te komen wat er mogelijk is met sociale vr en brengt het bedrijf Spaces ook naar andere platformen, zonder duidelijk te maken om welke platformen het gaat.



Facebook heeft daarnaast de mogelijkheden van zijn Messenger-app uitgebreid. Het vinden van chatbots is makkelijker gemaakt en de app heeft ondersteuning voor een nieuw soort qr-codes: Messenger Codes. Met Chat Extensions kunnen gebruikers nu externe toepassingen in groepsconversaties plaatsen, zoals muziek van Spotify. Daarnaast is de persoonlijke assistent M meer aanwezig en geeft deze nu suggesties.