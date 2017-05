Door Bauke Schievink, zondag 21 mei 2017 10:21, 11 reacties • Feedback

Facebook zou naar verluidt willen wachten met het uitbrengen van zijn eigen videocontent. Volgens geruchten zou de sociale-netwerksites al afspraken hebben met verscheidene videomakers, maar heeft het de video-omgeving nog niet af.

Dat meldt het doorgaans goed ingelichte Recode op basis van niet nader genoemde bronnen. Facebook zelf wilde niet reageren op de berichtgeving. Volgens de bronnen wordt het uitbrengen van originele videcontent op Facebook uitgesteld tot augustus, maar is het ook nog mogelijk dat dit nog later wordt.

Aanvankelijk zou Facebook al volgende maand willen beginnen met het uitbrengen van eigen videocontent op zijn website. Volgens Recode heeft de uitstel niet te maken met de beschikbaarheid van de content, maar met het nog in ontwikkeling zijn van de videofunctionaliteit op de site van Facebook. Zo zou het bedrijf achter de sociale-netwerksite er nog niet helemaal over uit zijn hoe het de content beschikbaar moet maken.

Volgens de geruchten heeft Facebook maandenlang gesprekken gevoerd met contentuitgevers. Die zouden video's in een formaat hebben gemaakt dat geschikt is om te bekijken op Facebook. Het zou om een 'tv-achtig' concept gaan, maar verder is er over de inhoud nog niets duidelijk.