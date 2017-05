Door Bauke Schievink, zondag 21 mei 2017 11:16, 20 reacties • Feedback

Een Franse website is erin geslaagd om foto's te bemachtigen van wat vermoedelijk de Nokia 9 moet worden. Dit toestel met een 5,3"-scherm moet waarschijnlijk het nieuwe topmodel worden van HMD, dat de rechten heeft op de merknaam Nokia.

De plaatjes zijn online gezet door de Franse Android-website Frandroid. Alhoewel de smartphone er weliswaar op is weergegeven, is de behuizing omgeven door een case die moet voorkomen dat het design goed is te zien. Wel zijn de knoppen goed zichtbaar, en is duidelijk dat HMD van plan is om een usb-c-aansluiting in te bouwen.

Op een van de afbeeldingen is ook een aantal technische specificaties te zien, waardoor duidelijk is dat het scherm een diagonaal heeft van 5,3", en de pixelverhouding 2560 bij 1440 bedraagt. Verder is er 4GB ram ingebouwd en krijgt de gebruiker de beschikking over 51GB opslag; waarschijnlijk bedraagt het totale geheugen inclusief besturingssysteem 64GB. Verder zou in de behuizing een Snapdragon 835-soc zijn werk doen.

Vorige week verscheen er een promotiefilmpje online met renders van een Nokia-smartphone met dubbele camera. Toen spraken de geruchten over een Nokia 8, maar het is aannemelijk dat dit hetzelfde toestel is dat door Frandroid als de Nokia 9 is bestempeld. De beide camera's beschikken waarschijnlijk over 13 megapixels.