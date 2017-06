Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 11:33, 38 reacties • Feedback

HMD heeft bekendgemaakt dat de Nokia 6-smartphone vanaf medio juli te koop is in de Benelux voor een adviesprijs van 250 euro. De goedkopere Nokia 3 en 5 komen al op 28 juni uit. Dat bleek eerder deze week uit een pagina op de KPN-website.

Het Finse HMD, dat Android-smartphones uitbrengt onder de Nokia-merknaam, heeft in een persbericht de komst van de Nokia 3, 5 en 6 naar Nederland bevestigd. Het was nog niet duidelijk wanneer het duurste model, de Nokia 6, uit zou komen. Alleen KPN en Telfort zullen de nieuwe Nokia-toestellen leveren in combinatie met een abonnement. De smartphones komen echter ook los op de markt.

De Nokia 6 is vooralsnog het duurste en meest geavanceerde model van HMD. Het heeft een 5,5"-scherm, een Snapdragon 430-soc, 3GB ram en 32GB opslagruimte. Het scherm is een lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het toestel gaat 250 euro kosten. Er is ook een duurdere Arte Black-editie. Die heeft 4GB ram en 64GB opslag, maar HMD noemt dit model niet in het persbericht. Deze versie staat in de Pricewatch bij één aanbieder voor 339 euro, maar is nog niet leverbaar.

Bij de aankondiging eind februari beloofde HMD dat de Nokia-smartphones maandelijks beveiligingsupdates krijgen en snel van nieuwe Android-versies zullen worden voorzien. De toestellen worden bij de release geleverd met Android 7.