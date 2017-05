Door Arnoud Wokke, dinsdag 9 mei 2017 07:05, 4 reacties • Feedback

De Amerikaanse processorontwerper Qualcomm heeft zijn socs Snapdragon 660 en 630 gepresenteerd. Waar de 630 geldt als opvolger van de populaire Snapdragon 625, moet de 660 de minder gebruikte 652 en 653 opvolgen.

De Snapdragon 660 is de eerste midrange-soc waarin Qualcomm gebruikmaakt van de zelf ontworpen Kryo-kernen. De 660 heeft vier 'Kryo 260'-kernen op 2,2GHz en vier kleinere en zuinigere 'Kryo 260'-kernen op 1,8GHz. Ten opzichte van vorige socs ondersteunt de 660 tot 8GB lpddr4-geheugen en ufs-opslag, terwijl het 4g-modem een upgrade heeft gehad naar een X12-chip met ondersteuning van downloadsnelheden tot 600Mbit/s.

De 630 is een midrange-soc met acht Cortex A53-kernen van ARM. Het lpddr4-geheugen in de 630 kan tot 1333MHz, tegenover 1866MHz in de Snapdragon 660. Ook de 630 heeft de X12-chip voor 4g-connectiviteit. Qualcomm laat beide socs fabriceren op 14nm. Samsung produceert de socs op zijn lpp FinFet-procedé.

De Snapdragon 660 ligt al bij fabrikanten en moet binnen twee maanden in smartphones verschijnen, terwijl de 630 kort daarna in apparaten te vinden zal moeten zjn. Beide socs zijn pin-compatibel met voorgangers, waardoor fabrikanten weinig moeite moeten hebben om de nieuwe socs al in toestellen te zetten die al langer in ontwikkeling zijn.