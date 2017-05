Door Joris Jansen, maandag 8 mei 2017 21:13, 6 reacties • Feedback

Huawei Watch krijgt op dit moment de update voor Android Wear 2.0. Enkele gebruikers meldden op Reddit dat de update dit weekend al werd doorgevoerd. De update maakt het onder meer mogelijk om apps te installeren en direct op berichten te reageren via een klein toetsenbord.

Gebruikers van de Huawei Watch, de smartwatch uit 2015, maken op Reddit melding van het krijgen van een notificatie waarin staat dat de update beschikbaar is. Mensen die de notificatie niet zien wordt aangeraden om bluetooth uit te schakelen en verbinding te maken met wifi. Ook Android Central maakt melding van het feit dat de update vanaf nu beschikbaar is. De update zou beschikbaar moeten zijn via de systeeminstellingen.

Eerder maakte Google bekend dat Android Wear 2.0 uiterlijk eind mei zou uitkomen voor oudere horloges, zoals de Huawei Watch en de Moto 360 uit 2015. Gebruikers van onder meer de Huawei Watch konden sinds vorig jaar mei Android Wear 2.0 als testversie draaien, maar een onbekende bug dwong Google tot uitstel van de release van de uiteindelijke versie.

Met de update krijgen de horloges onder meer de beschikking over watchfaces waar derden 'complicaties' aan kunnen toevoegen. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Ook het beantwoorden van berichten via krabbels en een klein toetsenbord wordt mogelijk met de update. Daarnaast is het mogelijk om op het horloge apps te installeren en ervoor te kiezen om apps die op de telefoon staan met een Wear-app, juist niet weer te geven op de wearable. Over het algemeen zou de update de prestaties van de smartwatch moeten verbeteren en wordt de weergave beter geschikt gemaakt voor het cirkelvormige display.