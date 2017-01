Door Bauke Schievink, dinsdag 24 januari 2017 19:25, 6 reacties • Feedback

Huawei komt waarschijnlijk volgende maand met een nieuwe versie van zijn smartwatch. Deze zogenaamde Watch 2 gaat volgens geruchten de mogelijkheid krijgen om verbinding met lte-netwerken te leggen. De software is waarschijnlijk gebaseerd op Android Wear 2.0.

Zelf heeft Huawei nog geen informatie naar buiten gebracht over het uitbrengen van de opvolger van de Watch, maar insider Evan Blass stelt te beschikken over bronnen, zo schrijft hij op VentureBeat. Van Blass is bekend dat hij vaak de eerste is met informatie over onaangekondigde hardware. Volgens zijn bronnen wordt de Watch 2 een horloge met een sportiever uiterlijk dan het huidige model, met een 42mm-kast en een 1,4"-scherm.

Een van de belangrijkste nieuwe functies volgens Blass is lte-ondersteuning. Dit zou een optionele functie zijn, en werken via een ingebouwde sim-kaart. Onduidelijk is of de versie met lte ook in Nederland aangeboden zal worden. De versie zonder lte zal verbinding met het internet moeten maken via wifi of via een aangesloten smartphone.

Waarschijnlijk kiest Huawei voor Android Wear 2.0 als besturingssysteem. Naar verwachting brengt Google de software begin volgende maand uit. Vervolgens zou Huawei zijn Watch 2 willen tonen tijdens het Mobile World Congress, dat op 27 februari van start gaat.