dinsdag 24 januari 2017

Mozilla heeft versie 51 van zijn Firefox-browser uitgebracht. Hierin wordt een waarschuwing gegeven als een website met loginformulier geen beveiligde verbinding heeft. Daarmee volgt de browserbouwer concurrent Google, die iets vergelijkbaars heeft in Chrome.

Mozilla heeft de vernieuwingen in Firefox-versie 51 in de release notes gezet. De browserbouwer meldt dat er een waarschuwing getoond wordt in de url-balk als een website met loginpagina geen https aanbiedt. Die waarschuwing wordt weergegeven in de vorm van een slotje met een streep erdoor. Mozilla geeft hierbij het advies om niet op dergelijke websites in te loggen.

Verder bevat Firefox 51 nog een aantal nieuwe eigenschappen. Zo is het mogelijk om flac-bestanden af te spelen en is er ondersteuning voor WebGL 2 toegevoegd. Ook moet het op meer websites mogelijk worden om wachtwoorden op te slaan. Mozilla stelt verder dat de prestaties van de browser zijn verbeterd en dat er verscheidene softwarefouten zijn verholpen.

Met de waarschuwingen voor http treedt Mozilla in de voetsporen van Google, die eerder iets vergelijkbaars deed in Chrome. De internetgigant voerde het waarschuwingsmechanisme in bij Chrome-versie 56. Veel websites zijn in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met het invoeren van https op hun websites, al is dit nog niet overal doorgevoerd. Zo kwam onlangs minister Plasterk onder vuur, omdat hij niet alle overheidswebsites van https wilde voorzien. Daar kwam hij overigens later weer op terug.