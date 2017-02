Door Emile Witteman, woensdag 1 februari 2017 16:07, 78 reacties • Feedback

Robert O'Callahan, een voormalig medewerker van Mozilla, heeft in een blogpost aangeraden om antivirussoftware te verwijderen en alleen nog Windows Defender te gebruiken. Volgens hem doen de programma's meer kwaad dan goed.

O'Callahan claimt dat bewijs dat antivirussoftware van derde partijen een verbetering aan de veiligheid van een computer veroorzaakt, verwaarloosbaar is. Eventuele verschillen in detectieratio's worden tenietgedaan door lekken in de antivirussoftware zelf en door bijvoorbeeld de gebruikers te overladen met irritante meldingen, waardoor ze zichzelf aanleren om de waarschuwingen van de beveiligingen te negeren.

De voormalig Firefox-ontwikkelaar uit verder zijn frustraties over hoe antivirusprogramma's verschillende barrières kunnen vormen bij de ontwikkeling van een browser. Zo kan het voorkomen dat ontwikkelaars bepaalde aanpassingen aan de browser willen doorvoeren die de veiligheid ten goede komen, terwijl slechtgeschreven antivirussoftware dit dan weer verhindert. Hij haalt hierbij een voorbeeld aan waarbij pogingen tot het invoeren van aslr werden verhinderd door conflicten met antivirussoftware. Verder zou er veel ontwikkeltijd zitten in het omzeilen van problemen die door antivirussoftware worden gecreëerd, die anders ook in het verbeteren van de beveiliging van de browser gestoken zou kunnen worden.

Een ander probleem waar O'Callahan op wijst, is dat softwareontwikkelaars een nauw pad moeten bewandelen om zowel de gebruikers als de antivirusbedrijven tevreden te houden. Een gebruiker afraden om een bepaalde antivirussoftware te gebruiken valt over het algemeen bij zowel de gebruiker van als het bedrijf achter de software niet in de smaak. Daarom is het moeilijk om de genoemde problemen aan het licht te brengen, zonder problemen met andere instanties te krijgen. Bovendien schrijven gebruikers problemen die door antivirusprogramma's worden veroorzaakt eerder toe aan de browsers dan aan de antivirussoftware.

Overigens benadrukt hij dat zijn argument alleen geldt wanneer de gebruiker een geüpdatete versie van zijn besturingssysteem draait. Bij het gebruik van Windows 7 of zelfs XP raadt hij het gebruik van antivirussoftware wel aan 'om net iets minder gedoemd te zijn'.

O'Callahan heeft zestien jaar bij Mozilla gewerkt, waar hij grote bijdragen aan Firefox heeft gedaan. Daar is hij in maart 2016 gestopt omdat hij het volgens eigen zeggen zat begon te worden en meer tijd wou besteden de ontwikkeling van rr, een debugprogramma. Nu hij niet meer verbonden is aan Mozilla, heeft hij naar eigen zeggen de vrijheid om dit bericht te schrijven.