Door Arnoud Wokke, woensdag 1 februari 2017 15:51, 32 reacties • Feedback

Tele2 heeft woensdag aanpassingen aangebracht in zijn mobiele abonnementen. De 'middelste' databundels gaan van 4 naar 5GB en van 8 naar 10GB. Beide bundels behouden dezelfde prijzen als voorheen.

Wie een maandelijks opzegbaar abonnement heeft bij Tele2, kan snel over naar de nieuwe, grotere bundels. Wie dat niet heeft, zal moeten wachten tot het abonnement is afgelopen om gebruik te maken van de verhogingen. De overige bundels van 1GB, 2GB en 24GB blijven gelijk, schrijft Tele2.

Daarnaast heeft de provider bellen via 4g geactiveerd voor iPhones. VoLTE, zoals de techniek ook wel wordt genoemd, werkte al op diverse Android-modellen en nu ook op iOS-apparaten. Daarvoor is een zogenoemde 'carrier update' nodig die de functie inschakelt. Daardoor bellen iPhone-gebruikers voortaan via het eigen netwerk van Tele2. Tot nu gebeurde dat via 3g en 2g op het netwerk van T-Mobile.

Bovendien is de provider begonnen met het aanbieden van maandelijks opzegbare abonnementen bij zakelijke klanten. Bij consumenten was dat al enkele jaren het geval. De nieuwe bundels lijken nog geen antwoord op concurrent T-Mobile, die vorige maand een onbeperkt abonnement presenteerde voor 35 euro per maand. Analisten verwachten een antwoord daarop, omdat Tele2 zich in de afgelopen jaren nadrukkelijk presenteerde als prijsvechter met grote bundels.

Tele2-abonnementen vanaf 1 februari* 1GB 2GB 5GB 10GB 24GB Prijs nieuwe abo met 100 minuten/sms €11 €15 €17 €21 €31 Prijs nieuwe abo met onbeperkte minuten/sms €15 €19 €21 €25 €35

* Prijs bij maandelijks opzegbaar abonnement. In combinatie met tweejarig abonnement liggen de kosten een euro per maand lager