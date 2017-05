Door Joris Jansen, woensdag 31 mei 2017 16:06, 54 reacties • Feedback

Tele2 voert een prijsverhoging door van zijn internetabonnementen voor bestaande klanten. Het duurste abonnement, Internet Extra, gaat van 28 naar 29 euro per maand. Het een na duurste abonnement, Internet Basis, wordt 2 euro duurder en wordt 27 euro per maand.

De stijging van de prijzen voor deze twee abonnementen is volgens de provider nodig omdat de netwerk- en servicekosten onlangs gestegen zijn. De nieuwe prijzen gelden alleen voor de twee genoemde internetabonnementen; voor televisie en vaste telefonie blijven de prijzen onveranderd. Het goedkoopste internetabonnement, Internet Light, blijft wat prijs betreft ook onveranderd voor bestaande klanten.

De nieuwe prijzen gelden alleen voor bestaande abonnees. De prijzen op de website van Tele2 voor internetabonnementen voor nieuwe klanten wijken iets af van de verhoogde prijzen voor bestaande klanten: nieuwe klanten betalen voor Internet Basis 28 euro per maand en voor Internet Extra 30 euro per maand. Nadat de prijsstijging voor bestaande klanten is doorgevoerd, betalen zij voor dezelfde abonnementen dus 1 euro per maand minder dan nieuwe klanten.

De prijswijziging gaat in vanaf 1 juli en geldt niet voor internetabonnementen met glasvezel. Klanten kunnen door de prijsverhoging hun abonnement wijzigen of opzeggen. Tot 30 juni kan dat kosteloos.