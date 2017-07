Tele2 schakelt 2600MHz op masten 's nachts uit om stroom te besparen

Tele2 schakelt 's nachts de 2600MHz-band op zijn zendmasten uit om stroom te besparen. Dat zegt de provider op het eigen forum. De stap heeft tot gevolg dat sommige klanten een minder snelle verbinding hebben in de nachtelijke uren.

Een moderator van Tele2 bevestigt in een topic op het eigen forum dat Tele2 tussen middernacht en zeven uur 's ochtends de 2600MHz-frequentie uitschakelt op masten en dat het netwerk dan op de lagere 800MHz-band leunt. Die 2600MHz-band is alleen nodig om drukte op het netwerk op te vangen en meer snelheid te bieden door carrier aggregation, het stapelen van frequenties. Vanwege de relatief hoge frequentie is hij ongeschikt om in grote gebieden dekking te bieden.

Het gevolg is dat veel klanten een langzamere 4g-verbinding kunnen hebben in de nachtelijke uren. De gevolgen zijn groter voor klanten met een Chinese smartphone zonder ondersteuning voor 4g op 800MHz. Die krijgen alleen 4g via de 2600MHz-frequentie en die toestellen zijn dus 's nachts niet in staat om 4g te ontvangen op het Tele2-netwerk.

Als de netwerkbelasting op de 800MHz te hoog wordt, dan schakelt het netwerk vanzelf de 2600MHz-band weer in. Dat lukt niet snel met een enkele telefoon, maar als er meer toestellen op dezelfde mast zitten, zal dat wel redelijk snel gebeuren.

Het is onbekend hoe groot de impact op de snelheid van de verbinding precies is, al zal een deel van het snelheidsverschil opgevangen worden doordat er minder smartphones op het netwerk actief zijn. Tele2 heeft de stap genomen om fors op stroom te besparen om zo de kosten te drukken en het milieu te sparen.