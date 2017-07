De vooruitstrevendste telefoon van 2016 was misschien wel van Xiaomi. Dan bedoelen we niet de Mi 6, het onderwerp van deze review, maar de Mi Mix, die Xiaomi tijdens een persconferentie in het najaar toonde. Veel mensen konden toen misschien niet geloven dat die telefoon snel te koop zou zijn. De fabrikant duidde hem aan als 'concept' en velen dachten zeker te weten dat het geen telefoon zou zijn die je echt zou kunnen krijgen. Hij was wel echt. De Mi Mix is een toestel met minimale bezels, niet alleen aan de zijkanten, maar ook aan de bovenkant.

Het is ongebruikelijk dat een fabrikant als Xiaomi, zonder eigen fabrieken voor displays of andere componenten, als eerste met zo'n ontwerp komt. Sterker nog: OnePlus verdedigde zich tegen kritieken dat de OnePlus 5 tegenover andere telefoons grote bezels heeft met het argument dat het niet de productielijnen beheert, zoals Samsung en LG wel doen.

Net als OnePlus lijkt Xiaomi van een afstand een kleinere fabriek dan het is. Bij OnePlus komt dat doordat het onderdeel is van een groot conglomeraat en daarvan in veel opzichten profiteert, zoals bij de inkoop van componenten en het opvangen van verliezen. Bij Xiaomi komt het doordat het alle aandacht richt op China en India, en daardoor in het Westen niet zoveel op de radar verschijnt. Maar vergis je niet, in Azië is het verschijnen van de Xiaomi Mi 6 een big deal. De Mi 6 is geen Mi Mix met kleine bezels of een vernieuwende luidspreker, maar één element heeft ons reviewexemplaar in elk geval wel met de Mi Mix gemeen: een keramische achterkant. De Mi 6 biedt verder high-end specs tegen een fors lagere prijs dan veel concurrenten.

Wij bedanken iBuyGou.com voor het leveren van de keramische Xiaomi Mi 6 en tweaker kanem0chi voor het regelen daarvan.