Door Arnoud Wokke, maandag 20 maart 2017 06:00, 26 reacties • Feedback

Het is een hardnekkige mythe dat Apple altijd wil verrassen bij zijn productintroducties. Voor de iPhone 7, met een presentatie in september 2016, wilde de fabrikant juist dat het publiek en de makers van accessoires ruim van tevoren op de hoogte waren van de grootste verandering. Daarom kwam in november 2015 voor het eerst het gerucht naar buiten dat Apple de geliefde 3,5mm-jack voor headsets wilde schrappen.

Dat Apple iedereen wilde voorbereiden, is logisch. Het is een grote en op voorhand geen populaire stap, want wie heeft er geen headset met 3,5mm-plug in de la liggen? Het is wereldwijd de defactostandaard voor audio en we zijn gewend onze headsets in elk denkbaar apparaat te kunnen steken. Iedereen die in de zaal zat of naar de stream keek tijdens de presentatie, wist dus al wat er zou komen. Makers van headsets die werken op iPhones, moeten overstappen van 3,5mm naar lightning. Dat betekent dat Apple licentiegeld kan vangen, maar ook dat de oortjes om een andere reden duurder moeten worden. Lightning geeft een digitaal audiosignaal, dus headsets hebben een eigen dac nodig, een digital-to-analog converter, om er hoorbaar geluid van te maken.

De Marshall London, met twee 3,5mm-aansluitingen, want waarom niet?

Het gerucht dat de iPhone 7 geen 3,5mm-aansluiting had, bleek onmiddellijk invloed te hebben op de rest van de smartphone-industrie. LeEco en Lenovo kondigden nog voor Apple toestellen aan zonder de 3,5mm-aansluiting. HTC volgde kort erna. En toen bleef het oorverdovend stil, want waar onmiddellijk een paar fabrikanten met Apple meegingen, bleven de grootste fabrikanten vasthouden aan de audiojack. Samsung om te beginnen zet hem nog in al zijn telefoons, maar ook LG, Sony en Huawei presenteerden in 2017 allemaal modellen met de bekende uitgang in de behuizing.

Desondanks zijn de dagen geteld voor de 3,5mm-aansluiting. Op de lange termijn is het vermoedelijk niet haalbaar om eraan vast te houden. De overgang kan echter nog best een paar jaar duren.