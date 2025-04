De interesse in 3,5mm-jacks op telefoons is steeds verder aan het teruglopen. Dat is niet iets wat iedereen wil horen en dat veel telefoons hem niet hebben, is een achteruitgang. Er komt immers niet iets voor in de plaats, want ook telefoons met 3,5mm-jacks kunnen verbinding maken via bluetooth en kun je dus gebruiken met bluetoothoordopjes en -koptelefoons.

We constateren al jaren achter elkaar dat 3,5mm-jacks vooral iets zijn voor nichesmartphones en goedkope modellen. De reden daarvoor laat zich raden: de niches, zoals de telefoons gericht op bijvoorbeeld gamers of videomakers, kunnen zich ermee onderscheiden en richten zich daarmee ook op de mensen die niet zonder 3,5mm-jack kunnen of willen. Bij goedkope smartphones gaat het erom dat die mensen niet meer willen of kunnen besteden aan hun telefoon en bijbehorende accessoires. Wie maximaal 200 euro uitgeeft aan een telefoon, zal niet snel nog eens 100 of 150 euro voor bluetoothoordopjes willen neerleggen.

Om te constateren dat het niet zo'n hot topic is als voorheen, hoeven we niet verder te kijken dan de interesse in de artikelen hierover. We hebben afgelopen jaren elk jaar wel een keer een artikel gepubliceerd over hoe het gaat met de audiojack op telefoons en de pageviews daarvan zijn jaar op jaar al aan het dalen. Die van vorig jaar trok maar 1/9e van het aantal views van die uit 2017.

Toch is er nog een behoorlijke groep tweakers die het wel interesseert; voor hen maken we ook dit jaar weer een overzicht van hoe het gaat met de 3,5mm-jack op telefoons. Daarin zit een verrassend element: het percentage telefoons met analoge audiopoort daalde jarenlang, maar aan die daling lijkt vooralsnog een einde gekomen.