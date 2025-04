Google Cloud onthult antiwitwasmodel op basis van AI

Google Cloud heeft een tool aangekondigd genaamd Anti Money Laundering AI. Op basis van kunstmatige intelligentie moeten financiële instellingen witwaspraktijken gemakkelijker kunnen detecteren. Het is niet bekend wat klanten zouden moeten betalen voor het AI-pakket.

Het model van Google, dat afgekort wordt tot AML AI, gebruikt verschillende databronnen om tot een risicoscore te komen, zo stelt het bedrijf. Onder meer transactiepatronen, online activiteit en know your customer-gegevens dragen bij aan de risicoscore van de kunstmatige intelligentie. In plaats van gebruikelijke alarmbellen die afgaan bij specifieke vooraf bepaalde patronen moet de AI-tool dynamischer en genuanceerder een risicoscore bepalen.

Op basis van de detectiemogelijkheden van AML AI kunnen klanten, wat in dit geval grote financiële bedrijven en banken zouden zijn, actie tegen vermeende daders nemen. De Britse bank HSBC zou de eerste zijn die gebruikmaakt van Googles AI-cloudtechnologie. Het aantal correcte positieve meldingen van witwaspraktijken zou bij de bank twee tot vier keer zo hoog zijn geworden vergeleken met voorheen, toen nog traditionele antiwitwasmaatregelen gebruikt werden op basis van vooraf bepaalde parameters. Het totale aantal meldingen zou dan weer met ruim zestig procent gedaald zijn, wat wijst op een significante afname van valspositieve notificaties.

Volgens de Verenigde Naties wordt jaarlijks wereldwijd tussen de 800 miljard en 2 biljoen dollar aan geld witgewassen. Dat is tussen de twee en vijf procent van 's werelds bruto nationaal product.