Microsoft en Sony spraken eigen claims over Activision-overname intern tegen

Xbox-topman Matt Booty blijkt intern te hebben gestuurd naar exclusiviteit van games. Dit staat in contrast met openbare claims van Microsoft omtrent de Activision Blizzard-overname. Eerder vandaag werd bekend dat Sony intern ook eigen publieke argumenten tegensprak.

Tijdens de rechtszaak van de FTC tegen Microsoft blijkt dat Booty als hoofd van Xbox Game Studios heel doelgericht op exclusiviteit inspeelde, zo beschrijft The Verge. Uit een e-mail van hem uit 2019 blijkt dat hij Microsoft-games wilde weren van concurrerende streamingdiensten, specifiek van GeForce NOW; een strategie die hij 'een slotgracht waar niemand overheen kan' noemde. Hij schreef resoluut: "We brengen onze first-partygames niet op concurrerende streamingdiensten uit. No effing way." Booty zegt tijdens de rechtszaak dat zijn mening hierover intussen veranderd is.

Sony PlayStation-topman Jim Ryan zei tegen de toenmalige ceo van Sony Computer Entertainment Chris Deering dan weer het tegenovergestelde: "Microsoft denkt grootser dan exclusiviteit en ze hebben het geld om dit te bereiken. Ik heb de afgelopen dagen aardig wat tijd gespendeerd met zowel Phil Spencer als Bobby Kotick en ik weet vrij zeker dat Call of Duty de komende jaren gewoon voor de PlayStation blijft uitkomen." Beide hooggeplaatste medewerkers van de betrokken bedrijven hebben intern meningen gedeeld die tegenstrijdig zijn met de publieke argumenten die in de overnamezaak worden geopperd.

Een van de hoofdargumenten van Sony en de FTC is dat Microsoft met de overname van Activision Blizzard concurrentie zou belemmeren door grote games als Call of Duty exclusief voor Microsoft-platformen uit te brengen. Microsoft beloofde overigens eerder al dat die franchise na goedkeuring van de overname in elk geval tien jaar voor andere platformen zou blijven uitkomen. De Europese Commissie concludeerde inderdaad dat Microsoft geen reden zou hebben om Call of Duty-games niet voor de PlayStation uit te brengen en besloot mede daarom de overname goed te keuren. De Amerikaanse FTC en de Britse CMA zijn hier vooralsnog niet van overtuigd.

Met de huidige FTC-rechtszaak is de juridische strijd tussen Microsoft en de Amerikaanse mededingingsautoriteit van start gegaan. Tweakers publiceerde donderdag een achtergrondartikel over alle argumenten en gebeurtenissen die de afgelopen maanden tot de huidige zitting geleid hebben. Volgens Microsoft zou deze rechtszaak definitief kunnen gaan bepalen of de overname van Activision Blizzard voor 69 miljard dollar door kan gaan of niet.

Update, 22.15 uur: De statements van Jim Ryan kwamen eerder vandaag al naar buiten. Het artikel is aangepast om meer te richten op de claims van Microsoft.