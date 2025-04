PlayStation-baas: game-uitgevers zijn niet blij met Xbox Game Pass

PlayStation-baas Jim Ryan zegt dat game-uitgevers 'niet blij zijn met Xbox Game Pass'. Dat deed hij tijdens de rechtszaak waarmee de FTC Microsofts Activision-overname wil blokkeren. Ook aan het woord kwamen diverse economische experts, naast het hoofd van Nvidia GeForce NOW.

"Ik heb met alle uitgevers gesproken; ze zijn unaniem niet blij met Game Pass, omdat het waardevernietigend is", zei Jim Ryan volgens The Verge tijdens een vooraf opgenomen videoverhoor. De topman vervolgt dat Call of Duty niet zou worden toegevoegd aan Xbox Game Pass als Microsofts beoogde Activision-overname niet doorgaat.

PlayStation-ceo Jim Ryan.

Bron: Alex Wong / Getty Images

Ryan claimde daarnaast dat Xbox Game Pass niet winstgevend is. "Het Game Pass-bedrijfsmodel lijkt een aantal uitdagingen te hebben en Microsoft lijkt er veel geld op te verliezen", zei de topman. Xbox-baas Phil Spencer zei eerder zelf tegen media dat Game Pass 'zeer duurzaam' en 'geen geldverbranding' is, hoewel het bedrijf daar geen concrete cijfers voor deelt.

Het videoverhoor van Jim Ryan, ceo van Sony Interactive Entertainment, werd dinsdagavond getoond tijdens de rechtszaak tussen Microsoft en de Federal Trade Commission, de concurrentietoezichthouder van de Verenigde Staten. Over deze rechtszaak heeft Tweakers eerder een achtergrondverhaal gepubliceerd.

Jim Ryan: Activision-overname is 'geen exclusiviteitsspel' voor Xbox

Tijdens de hoorzitting kwam een eerdere e-mail van Jim Ryan opnieuw aan bod. De topman zei begin vorig jaar dat de Activision-overname door Microsoft geen 'exclusiviteitsspel' is. "Ik ben er vrij zeker van dat we Call of Duty nog vele jaren op de PlayStation zullen blijven zien", schreef Ryan destijds. Ook tijdens het videoverhoor zei Ryan dat het beter zou zijn als Microsoft Activision-games blijft uitbrengen voor PlayStation-consoles. Hij wilde echter niet zeggen of het voor Microsoft van belang is om Activision-games multiplatform te houden. Ryan wilde ook niet zeggen of hijzelf Activision-titels zou uitsluiten van de PlayStation als hij aan de leiding van Xbox stond. "Dat is een hypothetische vraag die ik niet wil beantwoorden."

Een van de sleutelargumenten van de FTC in haar rechtszaak is dat Microsoft de concurrentie kan schaden door Call of Duty exclusief uit te brengen op Xbox-consoles en pc's. PlayStation is ook tegen de overname en uitte zijn zorgen daarover. Phil Spencer claimde eerder dat Microsoft Call of Duty wil blijven uitbrengen op andere platforms, waaronder de PlayStation. Hij beloofde datzelfde onder ede tijdens de rechtszaak.

Ryan stelde verder opnieuw dat hij vindt dat Nintendo in een andere markt concurreert dan PlayStation en Xbox. Ook dat is een belangrijk argument van de FTC. Die concurrentietoezichthouder stelt dat Microsoft en Sony zich richten op een markt voor high-performance consoles en dat de Nintendo Switch daar niet onder valt. Daarom vindt de FTC dat het Nintendo's marktaandeel niet hoeft mee te nemen in zijn economische voorspellingen rondom de overname. Microsoft stelt dat Nintendo wel een concurrent van Xbox is. De techgigant zegt ook dat deze aanname een vertekend beeld van de markt schetst. Volgens Microsoft heeft Xbox het laagste marktaandeel van alle consolemakers, met Sony en Nintendo respectievelijk op plek een en twee.

Tot slot zei Ryan dat cloudgaming voorlopig nog geen grote markt is. De PlayStation Now-cloudgamingdienst van Sony had drie miljoen abonnees voordat die dienst werd samengevoegd met PlayStation Plus, maar Ryan stelt dat cloudgaming pas over een aantal jaar groot gaat worden. "Cloudtechnologie zal tussen 2025 en 2035 een belangrijk onderdeel worden van de manier waarop gamers toegang krijgen tot games", zei de topman. Ryan verklaarde daarnaast dat hij niet blij is dat Starfield een Xbox-exclusive wordt, maar dat hij dat niet ziet als 'concurrentiebeperkend'. Het bedrijf zou ook geen PS6-devkits delen met Activision als Microsoft dat bedrijf overneemt, omdat de kans dat hardwaregeheimen bij de concurrent terechtkomen, te groot is.

FTC-advocaten nemen stapels bewijs en een PlayStation 5-console mee naar de federale rechtszaak in San Francisco, Californië.

Bron: Philip Pacheco / Getty Images

FTC-econoom over Xbox-exclusives en marktaandeel

Op dinsdagavond kwam ook Dr. Robin Lee aan het woord. Hij is een econoom van de FTC en beschreef twee verschillende economische modellen rondom de Activision-overname. Het eerste model meet de totale verkopen van de vorige generatie consoles: de PS4 en de Xbox One. Vervolgens probeerde Lee te voorspellen hoe het marktaandeel zou verschuiven als Microsoft de Call of Duty-serie zou uitsluiten van de PS4, in het voordeel van de Xbox One. Volgens Lee zou Microsoft daarmee 8,9 procentpunt marktaandeel winnen.

Het tweede model gaat uit van de huidige generatie consoles: de PS5 en Xbox Series X en S. Dit economische model moet daarmee vooral de toekomst voorspellen. Volgens Lee zou Microsoft in de toekomst 5,5 procentpunt marktaandeel winnen als het bedrijf de Call of Duty-serie uitsluit van de PlayStation 5. De econoom kwam op dat percentage door te berekenen hoeveel PS5-eigenaars een Xbox Series X of S zouden kopen als Call of Duty een Xbox-exclusive wordt.

Dat laatste model moet voorspellen wanneer het voor Microsoft rendabel wordt om Call of Duty uit te sluiten van de PlayStation. Lee erkende wel dat de modellen van de FTC alleen uitgaan van complete exclusiviteit van Call of Duty en geen rekening hielden met toekomstige beschikbaarheid van de game op de Nintendo Switch. Hij verwees daarbij opnieuw naar het argument dat Nintendo volgens de FTC in een ander marktsegment opereert.

De FTC-econoom stelde ook dat Microsoft de concurrentie kan beperken op het gebied van cloudgaming en abonnementsdiensten, bijvoorbeeld door Activision-games uit te sluiten van PlayStation Plus of PlayStations cloudgamingdienst. Volgens de FTC is het vanwege de overname aannemelijker dat Activision zijn games uitsluit van andere diensten. Als de overname niet door zou gaan, zou Activision zijn titels eerder beschikbaar stellen op andere diensten, stelt Lee. De FTC presenteerde geen economische modellen voor de marktimpact op abonnementsdiensten of cloudgamingdiensten. Volgens Lee zijn die markten te nieuw om daar een concreet oordeel over te vellen.

De franchises die Microsoft in handen zou krijgen na de Activision Blizzard-overname

Nvidia GeForce NOW-baas en Microsofts eigen economische expert

Robin Lee werd gevolgd door Phil Eisler. Hij is de baas van cloudgamingdienst Nvidia GeForce NOW. Eisler verscheen op dinsdag net als Jim Ryan in een vooraf opgenomen videoverhoor. Microsoft sloot zijn games eerder uit van Nvidia GeForce NOW. Ook de games van Activision zijn momenteel niet beschikbaar op die dienst. Microsoft sloot eerder dit jaar een overeenkomst om zijn titels weer beschikbaar te stellen op dat cloudgamingplatform. De techgigant beloofde datzelfde te doen met Activision-games als de overname kan doorgaan.

Nvidia was eerder tegen de Activision-overname door Microsoft, maar staat daar nu anders in. Eisler zegt dat Nvidia blij is met zijn nieuwe overeenkomst met de techgigant en zegt dat de zorgen van Nvidia daarmee zijn weggenomen.

Tot slot werd Dr. Elizabeth Bailey opgeroepen als getuige. Zij is een economisch expert die door Microsoft is opgeroepen om haar oordeel te vellen over Microsofts megadeal. Bailey claimde volgens IGN onder meer dat Call of Duty niet essentieel is. "Call of Duty is niet essentieel, kritiek of een must-have. Het is geen unicorn." Bailey noemt de modellen van de FTC daarnaast te nauw, omdat ze zich vooral richten op de Noord-Amerikaanse markt.

Bailey stelde dat Microsoft vooral gericht is op mobiele games voor de content van Activision, schrijft The Verge. Volgens haar is mobile gaming goed voor 70 procent van de totale gamingmarkt. Xbox en Activision zijn beide klein in die sector, stelt de econoom. De twee bedrijven zouden gezamenlijk 3,8 procent van de markt voor smartphonegames in handen krijgen als de overname doorgaat.

Over de rechtszaak

Dinsdag was dag drie van de federale rechtszaak tussen Microsoft en de FTC. Eerstgenoemde wil gamemaker Activision Blizzard overnemen voor 68,7 miljard dollar. De FTC wil die overname tegenhouden omdat dit de concurrentie kan verstoren.

De zaak die momenteel speelt, draait om een verzoek van de FTC om een preliminary injunction in te stellen. De FTC heeft een interne rechtszaak die nog loopt; de toezichthouder houdt op 2 augustus de eerste hoorzittingen in die zaak. In de tussentijd zou Microsoft zijn overname echter al mogen afronden. Microsoft en Activision kunnen dan later weer gedwongen worden uit elkaar te gaan als de FTC concludeert dat dat nodig is.

De FTC wil voorkomen dat Microsoft zijn overname afrondt terwijl haar eigen onderzoek nog loopt. De gevraagde preliminary injunction zou de techgigant verbieden om dat te doen. De lopende rechtszaak heeft officieel dus geen invloed op de deal zelf. In het verleden liet de verliezende partij haar zaak echter meestal vallen. Het is dan ook aannemelijk dat deze rechtszaak bepaalt of de overname wél of niet door kan gaan. Dat staat echter niet vast; zowel Microsoft als de FTC heeft verschillende opties om in beroep te gaan. Tweakers heeft daar onlangs een achtergrondverhaal over gepubliceerd. Hoorzittingen in de federale rechtszaak lopen tot en met donderdag 29 juni. Een conclusie volgt later.