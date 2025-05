Microsoft wil Activision-Blizzard-deal doorzetten ondanks lopende FTC-zaak

Microsoft zou van plan zijn de overname van Activision-Blizzard door te zetten zodra het toestemming krijgt van de Britse en Europese markttoezichthouders. Het bedrijf wil daarna het onderzoek van de Amerikaanse FTC niet afwachten, zeggen bronnen tegen de New York Post.

Microsoft wil het onderzoek van de Federal Trade Commission niet afwachten en de overname door laten gaan, schrijft de New York Post op basis van gesprekken met betrokkenen. Als de overname van Activision-Blizzard door de Britse CMA en de Europese Commissie wordt goedgekeurd, zou het bijna niet meer mogelijk zijn voor de FTC om de overname nog te blokkeren. Microsoft zet de overname dan door voor 95 dollar per aandeel, inclusief de toezeggingen die het bedrijf in het VK en elders heeft gedaan.

Er lopen meerdere antitrustonderzoeken tegen Microsoft vanwege de overname. Microsoft wil 68,7 miljard dollar voor de game-uitgever betalen. De Britse Competition and Markets Authority was kritisch, maar nadat Microsoft meer informatie aanleverde en deals sloot met gamestreamingdiensten is de CMA minder skeptisch dat de koop voor concurrentievervalsing zorgt. Eerder deze week sprak de CMA zijn vertrouwen uit over de toekomst van de deal. Ook de Europese Commissie onderzoekt de overname nog, maar daar wordt volgende maand ook een akkoord op verwacht.

In Amerika vroeg de FTC eind vorig jaar aan een rechter de overname tijdelijk te blokkeren. Dat gebeurde via een bestuursrechter van de FTC zelf, in plaats van via een staatsrechter. Zo'n bestuursrechter kan een overname echter niet zomaar stopzetten als het bedrijf daar al mee is begonnen. Microsoft wil dat gaan doen zodra de Europese toezichthouders hun akkoord geven. Het bedrijf zou volgens de New York Post-bronnen vertrouwen hebben dat de toezeggingen voldoende zijn om de deal stand te laten houden bij een gewone federale rechtbank, waar de FTC zich dan tot moet wenden.

In Microsofts beslissing speelt tijd ook een rol. De FTC hoeft pas in augustus van dit jaar een uitspraak te doen en daarna zou de zaak dan mogelijk nog in de federale rechtbank moeten beginnen. In de overname hebben Microsoft en Activision echter een deadline vastgesteld voor 18 juli.