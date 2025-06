China heeft overname Activision Blizzard door Microsoft goedgekeurd

Microsoft heeft bevestigd dat de overname van Activision Blizzard in China is goedgekeurd. Dat nieuws kwam eind vorige week naar buiten op basis van anonieme bronnen. Het is het tweede grote territorium dat de overname groen licht geeft.

Microsoft bevestigde de goedkeuring van China tegenover onder andere The Register. Het bedrijf spreekt ervan dat er nu 37 landen zijn die de deal goedkeuren, waaronder Saoedi-Arabië, Brazilië, Japan, de 27 landen in de Europese Unie en nu dus China.

Enigszins opvallend is dat Activision Blizzard geen lokale Chinese partner heeft om zijn games te distribueren. Dat was voor Blizzard jarenlang NetEase, maar de twee partijen konden geen overeenstemming bereiken over een verlengde samenwerking en per januari van dit jaar zijn Blizzard-games niet meer in China verkrijgbaar en speelbaar. Het valt te verwachten dat er vroeg of laat een nieuwe Blizzard-distributiepartner in China komt, ongeacht of de deal doorgaat, omwille de gigantische afzetmarkt die daar bestaat.

De EU en China hebben nu de deal goedgekeurd. De Amerikaanse marktwaakhond FTC wil via een rechtsgang de deal blokkeren, maar heeft daarvoor niet de slagkracht die bijvoorbeeld de Britse CMA wel heeft. Die blokkeerde de deal eind april. Microsoft kan daartegen nog wel in hoger beroep. Microsofts Vice Chairman Brad Smith noemde dat 'waarschijnlijk de donkerste dag van de vier decennia dat we in Groot-Brittannië zakendoen'. Tweakers schreef een achtergrondverhaal met de tussenstand nadat het Britse nieuws uitkwam.