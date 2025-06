Microsoft test Edge for Gamers-modus in browser

Microsoft test een nieuwe modus genaamd Edge for Gamers in de Edge-browser. De modus moet een betere gebruikerservaring bieden voor gamers en zou minder rekenkracht vereisen. De modus wordt momenteel getest in de Canary-bètaversie van Edge.

Edge for Gamers is te vinden in de Instellingen van de browser onder het kopje Uiterlijk, zo schrijft BleepingComputer op basis van een tweet van Leopeva64. In de beschrijving van de modus staat dat Edge for Gamers een verbeterde ervaring moet bieden voor gamers, onder meer met een speciale gamingstartpagina, een efficiëntiemodus voor betere pc-prestaties en speciale gamingthema's voor de browser. Ook zou de donkere modus standaard ingeschakeld worden.

Het lijkt er vooralsnog op dat de functie niet volledig is geïmplementeerd, aangezien er nog weinig instellingen daadwerkelijk veranderen bij het inschakelen van de modus. Wel zegt het medium dat populaire gaminggerelateerde applicaties als Twitch en Discord bij inschakeling van Edge for Gamers automatisch aan de sidebar worden toegevoegd. De gebruikers worden vervolgens naar het Thema-gedeelte van de Add-ons-winkel gebracht, waar gaminggerelateerde thema's voor de browser gedownload kunnen worden.