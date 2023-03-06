Microsoft Edge krijgt Video Super Resolution-upscaling voor AMD- en Nvidia-gpu's

Microsoft voorziet Edge van Video Super Resolution, waarmee gebruikers online video's kunnen upscalen naar een hogere resolutie. De functie is beschikbaar voor gebruikers met bepaalde gpu's van AMD en Nvidia. De functie werkt in de Canary-build van Edge.

Microsoft Edge VSR is vergelijkbaar met de RTX Super Resolution-functie die Nvidia onlangs introduceerde voor zijn videokaarten en de video-upscalingtechniek waar Intel aan lijkt te werken. De feature maakt gebruik van machinelearning om de beeldkwaliteit van video's met een lage resolutie te verbeteren. De feature moet dat bereiken door 'blokkerige artefacten' te verwijderen en de videoresolutie op te hogen. De functie is vooralsnog beperkt tot video's met een resolutie van minder dan 720p, schrijft Microsoft. De functie werkt ook alleen op video's die niet zijn voorzien van drm als Widevine of PlayReady. De functie werkt wel op YouTube, bevestigt Microsoft.

Volgens de techgigant werkt de feature op apparaten met een Nvidia GeForce-gpu uit de RTX 20-, 30- of 40-series. AMD-gebruikers met een videokaart uit de 'RX 5700 tot RX 7800'-series kunnen de functie ook gebruiken. Vermoedelijk is laatstgenoemde een typfout; AMD biedt momenteel alleen nog Radeon RX 7900-videokaarten in zijn RX 7000-serie.

VSR is beschikbaar in de recentste Edge Canary-bèta-build voor Insiders. Gebruikers met die browserversie en een ondersteunde videokaart kunnen de functie inschakelen onder edge://flags/#edge-video-super-resolution.

Microsoft Edge Video Super Resolution

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-03-2023 11:55 34

06-03-2023 • 11:55

34

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Reacties (34)

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musback 6 maart 2023 12:17
Ik had zelf de RTX Super Resolution geprobeerd deze week, maar de impact/load op de gpu (en dus ook energie, fans en hitte) is -voor mij- veel te groot om het te verantwoorden.
Ik ben wel benieuwd hoe de performance zich zal verhouden tegenover deze techniek.

[Reactie gewijzigd door musback op 22 juli 2024 18:47]

geert1 @musback6 maart 2023 12:37
Ik zit ook te denken vanuit die kant inderdaad: als superresolutie voor video gemeengoed wordt, dan kan ik me goed voorstellen dat videoplatforms lagere resoluties gaan uitserveren dan mogelijk was, omdat de eindgebruiker het toch wel opkrikt aan hun kant. Dat scheelt de platformhouder dan een klein beetje rekenkracht en vooral bandbreedte. Maar zoals je aangeeft: deze algoritmen zijn geen kattenpis; dit kan significant stroom gaan kosten aan de ontvangende kant. En dat per kijker weer opnieuw, wat enorm inefficiënt is ten opzichte van het eenmalig goed uitdraaien van de video aan de aanbodkant. Dat is altijd een optie want óf er is al een bronvideo in de gewenste resolutie en anders kan de aanbieder zelf superresolutie toepassen. Dat zou eenmalig zijn en niet per eindgebruiker opnieuw.

Dan nog een kant hieraan: het grootste voordeel lijkt me besparing van bandbreedte, voor de uitgever en de ontvanger. Maar voor ontvangers zou dat hooguit wenselijk zijn op de mobiel, omdat we daar betalen per GB. Maar deze feature is er niet op de smartphone. En wanneer dat wel kan, zuigt het de accu waarschijnlijk zomaar leeg. Dus waar ik dan nog wel bandbreedte zou willen besparen (onderweg), helpt het ook niet snel. Het helpt vooral om de bandbreedtekosten voor de aanbieder te verlagen, ten koste van eindgebruikers.

Thuis zou ik liever gewoon een video ontvangen in de gewenste resolutie, zonder mijn systeem zo te belasten met superresolutie + de stroomkosten daarvan. Laten we hopen dat videoplatforms deze technieken niet te veel omarmen want dan gaan we er per saldo op achteruit.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 18:47]

Ludewig
@geert16 maart 2023 13:13
GPU's worden natuurlijk wel steeds sneller, dus ik kan me voorstellen dat het over 10-15 jaar een zo lage belasting geeft dat het geen probleem meer is, maar nu nog niet.

Een veel betere oplossing op de relatief korte termijn is overstappen naar de AV1-codec, wat een veel betere kwaliteit geeft bij lagere bitrates.
Rctworld @Ludewig6 maart 2023 13:18
En wat als je AV1 met upscaling doet? Het één sluit het ander niet uit.
Ludewig
@Rctworld6 maart 2023 13:21
Uiteraard, maar zolang je een GPU hebt met een hardware AV1-decoder verbruikt dit veel minder stroom en blijft je GPU lekker koel. En wat ik tot nu toe gezien heb wijst er op dat de kwaliteit van AV1 hoger is dan de kwaliteit van de upscaler.
mjtdevries @musback6 maart 2023 13:02
Is de kwaliteit van de upscaling niet veel belangrijker dan stroomverbruik en fan geluid?

Mensen die uren zitten de gamen waarbij de gpu maximaal belast worden gaan zich ineens hier druk om maken als ze een film upscalen? Dat vind ik een beetje vreemde tegenstelling.
musback @mjtdevries6 maart 2023 13:36
Terechte opmerking, en die keuze is natuurlijk aan jou en je gebruik.
Ikzelf kijk geen films in de browser (geen netflix of zo) maar voor de willekeurige youtubes die ik kijk is kwaliteit zelden écht belangrijk. Meestal gaat het dan vooral om de info of als achtergrond... Ik zet ze vaak zelfs bewust op 480p en kijk in zo'n pop-up venstertje.

Maar stel ik zou een FHD stream van Interstellar willen zien in de browser... ja, dan is het wel te overwegen hem te upscalen naar 4K.
Het gaat me ook wel wat om het extra lawaai van de fans die ik storend vind tijdens het kijken van video's. Maar uiteindelijk beslist ieder voor zich, zolang het opt-in is, is het prima.

[Reactie gewijzigd door musback op 22 juli 2024 18:47]

rob12424 @mjtdevries6 maart 2023 15:27
Dat is afhankelijk van. Ik kijk ook Amazon Prime in een lage resolutie. Gaat mij meer om de ervaring dan het beeld (als je kwaliteit wilt moet je naar de bios gaan is mijn mening)
geert1 @mjtdevries6 maart 2023 16:11
Dat er iets anders in huis veel stroom gebruikt, is geen argument om dan maar nergens iets te willen besparen. Het is niet alles of niets, maar besparen waar dat redelijk mogelijk is, en afhankelijk van de opoffering die daarbij komt.

Een video kan één keer worden gemaakt en dan oneindig uitgeserveerd. Dan is er laaghangend fruit qua efficiëntieverbetering door zware taken eenmalig te doen op de server in plaats van thuis per gebruiker.

Bij games speelt dat niet op dezelfde manier. Iedereen die soepel wil gamen heeft geen andere keuze dan daar een flink systeem voor te laten draaien, thuis of in de cloud. Dat kost altijd enkele honderden Watts per gamer, om en nabij. Een game-console is iets zuiniger dan een pc wellicht, maar bij dezelfde grafische pracht en frame-rate maakt dat ook niet zoveel uit.

Wordt er per kijker een superresolutie-algoritme gedraaid voor elke video die thuis gekeken wordt, dan is dat extra verbruik ten opzichte van nu, dat voorkomen zou kunnen worden door de superresolutie één keer toe te passen aan de serverkant. Dan kunnen potentieel miljoenen kijkers een stuk rekenwerk besparen. Games die een bepaalde hoeveelheid stroom nodig hebben is een ander verhaal waar hetzelfde voordeel niet behaald kan worden.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 18:47]

bzuidgeest
6 maart 2023 12:49
Dus wat? geavanceerde anti-aliassing op videos? Ik vraag mij ten zeerste af of dit nou echt kwaliteit verhogend gaat zijn. Een hoop energie gebruik om te kunnen kijken naar upscaled content? Ik zie het nut niet.
Sinester @bzuidgeest6 maart 2023 13:01
https://www.techpowerup.c...barely-makes-a-difference
Als het vergelijkbaar gaat zijn met dit, is het voor nu nog niet echt te moeite
Verwijderd 6 maart 2023 12:54
@AverageNL beste,

Je geeft een beetje verkeerde info dit gaat over upscale 1080p beelden naar 4k die ja kan streamen via je pc en werkt enkel met laatste versie van Windows edge en chrome
Dus idd niet met linux.
Omdat 90% van de content 1080p is kan je deze upscalen met vsr op een 4k scherm.
Word enkel voorzien momenteel voor rtx30 en 40 series dus niet voor de 20 series zoals je vermelde. Omdat deze tensorcores anders zijn in architectuur wordt deze later eventueel voorzien alsook voor de pro versies is er geen roadmap voorzien.
Dit gaat nl veel verder dan alleen youtube ook oa netflix streaming diensten enz indien het content 1080p is zonder hdr, hdr+, DV en geen auteurgerechtigde content bevat kan je deze upscalen
De support komt mee met de laatste nvidia drivers 531.18
Nu vind ik dit jammer dat je het niet kunt zien in een Vb/testen met en zonder VSR wat je wel ziet dat je gpu duidelijk zijn werk doet bij het streamen van 1080p content.
Wat je wel kan doen is een browser Firefox die het niet ondersteund beide streamen en vergelijken met Edge of chrome
Beelden als bv van ign game reviews streamen zien er wel strakker en beter uit.
@HollowGamer dit gaat over streamen van beelden
Meer info
https://blogs.nvidia.com/...x-video-super-resolution/
https://nvidia.custhelp.c...ideo-super-resolution-faq
Drivers : https://www.nvidia.com/Do...esults.aspx/199990/en-us/

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:47]

AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Verwijderd6 maart 2023 12:57
Jouw bronnen gaan over Nvidia RTX Video Super Resolution, dat is iets anders dan Microsoft Edge Video Super Resolution waar dit artikel over gaat (ondanks de vergelijkbare naam) :)

Die van Edge werkt alleen op video's onder 720p en alleen in de Edge-browser en op content zonder drm, zoals ook aangegeven wordt door Microsoft. En het werkt (in tegenstelling tot VSR van Nvidia) ook met AMD-videokaarten

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 22 juli 2024 18:47]

HollowGamer 6 maart 2023 12:00
Ik kan het niet uit het artikel halen en ook niet upstream, is het Windows-only?
Gamebuster @HollowGamer6 maart 2023 12:03
Gebruik je Edge op Linux?
HollowGamer @Gamebuster6 maart 2023 12:04
Nee, maar kan wel interessant zijn als dit werkt. :)
.MaT @Gamebuster6 maart 2023 12:11
Edge bestaat ook voor linux, dus het is een legitieme vraag.

Gezien het nog experimenteel is en je moet voldoen aan een kleine waslijst voorwaarden.. vermoed ik sterk van niet.
LOTG @Gamebuster6 maart 2023 12:28
Ja, op mijn steamdeck voor Xbox gamepass streaming.

Zou dus erg interessant zijn als het hier ook voor zou werken.
Wouterie @Gamebuster6 maart 2023 12:32
En ik maar denken dat ik de enige was die Edge op Linux gebruik!
logix147 @Gamebuster6 maart 2023 12:47
Yep, o.a. omdat profiel sync goed werkt. Aangezien ik tussen Mac/Windows/SteamDeck/Pi hop is dat wel handig :-)
Clevergyno @Gamebuster6 maart 2023 13:05
Soms wel ja.
shirleydejong @HollowGamer6 maart 2023 12:15
Bij de flags in Egde staat dat het alleen Windows is.
MrMonkE @HollowGamer7 maart 2023 08:33
Was bij ander artikel -ver GPU drivers- ook aal onduidelijk.
Gevraagd maar 0 response.
honey 6 maart 2023 12:26
Is het hierbij nodig dat er data naar een server van Windows wordt gestuurd of blijft alles bij je als consument?
the_shadow @honey6 maart 2023 12:50
Is het hierbij nodig dat er data naar een server van Windows Microsoft wordt gestuurd of blijft alles bij je als consument?
Het feit dat je een specifieke GPU nodig hebt, zou al een hint moeten zijn dat het lokaal blijft. Je gaat upscaling doen d.m.v. grafische kaart.
Alxndr 6 maart 2023 12:39
De functie werkt wel op YouTube, bevestigt Microsoft.
Ik ben benieuwd wanneer en hoe YT hier op zal reageren gezien dit direct hun plannen om 4K premium only te maken ondermijnt. Nog meer reclames, of zullen de dat plan nu schrappen en iets soortgelijks in Chrome in gaan bouwen?

Ik mis trouwens wel naar welke resolutie opgeschaalt kan worden, helemaal naar 4K of 'slechts' FHD?
En hoeveel rekenkracht/energie verbruikt dit? De kosten gaat het me niet eens om, maar ik me zorgen over het geluid. Ik wil niet dat mijn fans harder moeten gaan draaien als ik alleen maar filmpjes aan het kijken ben.

"One out of three videos are played at 480p or a lower resolution in Microsoft Edge today.."
Zou dit voor andere browsers ook gelden en gaat het om kijk-tijd, of aantal filmpjes? Nu ik er over nadenk kijk ik toch wel behoorlijk wat korte videos op dumpert en reddit waar ze bijna nooit HD zijn. En omdat ik op youtube eigenlijk alleen maar langere video's kijk zou het best wel eens kunnen dat ik op 50-50 kom...

OK, misschien toch niet zo nutteloos als ik in eerste instantie dacht :X
Sorcerer8472 6 maart 2023 13:05
Ik ben heel benieuwd naar het energieverbruik van deze feature, vooral als het echt breed gebruikt zou worden.
Dark Angel 58 6 maart 2023 13:29
Niet voor Intel videokaarten?
kamerplant 6 maart 2023 12:59
Dit was een toffe feature geweest in 2001. Nu is alle video content zo'n beetje minimaal full-HD, right?
Cyb @kamerplant6 maart 2023 13:15
Tijden veranderen, en dat geldt ook zelfs voor full-HD wat je aanhaalt. Ik begon laatst een Netflix serie te kijken die maar full-hd is, waar ik UHD/4K gewend was. Dat was wel even terugschakelen en wennen. Dus resolution-upscaling is juist vooral nu revelant. In 2001 was de techniek waarschijnlijk ook niet snel genoeg om dat real time te doen, ook was men minder ver in machine learning.
Bovendien kunnen dergelijke technieken naast resolutie, ook andere video eigenschappen verbeteren. Overal waar beeldkwaliteit verbeterd kan worden (wat vaak het geval is) kunnen dergelijke technieken worden ingezet.
LongTimeAgo 6 maart 2023 14:52
Microsoft heeft het hele 'scaling' op hun eigen bureaubladen bij bepaalde resoluties en vervolgens percentages instellen nog niet eens op orde...
Ben benieuwd of dit écht goed zal zijn of een 'wazige rommel' zal worden.

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