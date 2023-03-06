Microsoft Edge krijgt Video Super Resolution-upscaling voor AMD- en Nvidia-gpu's

Microsoft voorziet Edge van Video Super Resolution, waarmee gebruikers online video's kunnen upscalen naar een hogere resolutie. De functie is beschikbaar voor gebruikers met bepaalde gpu's van AMD en Nvidia. De functie werkt in de Canary-build van Edge.

Microsoft Edge VSR is vergelijkbaar met de RTX Super Resolution-functie die Nvidia onlangs introduceerde voor zijn videokaarten en de video-upscalingtechniek waar Intel aan lijkt te werken. De feature maakt gebruik van machinelearning om de beeldkwaliteit van video's met een lage resolutie te verbeteren. De feature moet dat bereiken door 'blokkerige artefacten' te verwijderen en de videoresolutie op te hogen. De functie is vooralsnog beperkt tot video's met een resolutie van minder dan 720p, schrijft Microsoft. De functie werkt ook alleen op video's die niet zijn voorzien van drm als Widevine of PlayReady. De functie werkt wel op YouTube, bevestigt Microsoft.

Volgens de techgigant werkt de feature op apparaten met een Nvidia GeForce-gpu uit de RTX 20-, 30- of 40-series. AMD-gebruikers met een videokaart uit de 'RX 5700 tot RX 7800'-series kunnen de functie ook gebruiken. Vermoedelijk is laatstgenoemde een typfout; AMD biedt momenteel alleen nog Radeon RX 7900-videokaarten in zijn RX 7000-serie.