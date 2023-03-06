Nothing kondigt over twee weken Ear (2)-oordopjes aan

Elektronicamaker Nothing kondigt over twee weken zijn Ear (2)-oordopjes aan. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De fabrikant zegt nog niets over het design, de features of de prijs van de nieuwe oordopjes. Het gaat om de derde of vierde productpresentatie van het bedrijf.

Nothing Ear (2)-teaser
Nothing Ear (2)-teaser

Nothing noemt de Ear (2) zelf een 'evolutie' op de evenementpagina. Dat lijkt te wijzen op een nauwelijks gewijzigd ontwerp en dat is precies wat een eerder gerucht ook zei. De teaserafbeelding toont alleen de rand van het oplaaddoosje en dat lijkt veel op het doosje van de Ear (1) uit 2021.

De Ear (1) was het eerste product van Nothing, een nieuw bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei. Daarna kwam de smartphone Phone (1), gevolgd door de Ear (stick) eind vorig jaar. Het evenement voor de Ear (2) vindt plaats op 22 maart om vier uur 's middags. De stream is te volgen via de site van de fabrikant.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-03-2023 13:39 34

06-03-2023 • 13:39

34

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Nothing Ear

vanaf € 88,18

4 van 5 sterren

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Reacties (34)

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Twilkie 6 maart 2023 14:00
De earstick zijn niet dezelfde oortjes als de Ear(1)'s.
De ear 1's hebben nog silcone tips, de stick niet.
De ear 1 heeft ANC, de stick niet.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Twilkie6 maart 2023 14:42
Thanks, ik heb die zin weggehaald :)
_RamonNL_ @Twilkie6 maart 2023 14:17
Wou het ook al melden. +2
sander6 6 maart 2023 13:58
Is dit niet letterlijk de definitie van een aankondiging?!
Zebby @sander66 maart 2023 14:22
De aankondiging van de aankondiging, leuk voor de release van een veel verwacht hebbedingetje, maar hiervoor?

Marketing...
Alxndr 6 maart 2023 14:26
De aankondiging van de aankondiging zonder wat voor relevante/nieuwe informatie dan ook.

Dat ze zelf, of Tweakers, al de tel zijn kwijtgeraakt en niet eens aan kunnen geven of het nu de derde of vierde productpresentatie betreft, spreekt boekdelen.

Ik vraag me serieus af hoeveel % van de bezoekers hier dit een nuttig bericht vindt? Wat mij betreft moeten zoveel mogelijk tech sites gewoon stoppen met meewerken aan dit soort marketingtechnieken. Het lijkt wel alsof het al komkommertijd is.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Alxndr6 maart 2023 14:46
Dat ze zelf, of Tweakers, al de tel zijn kwijtgeraakt en niet eens aan kunnen geven of het nu de derde of vierde productpresentatie betreft, spreekt boekdelen.
Het hangt er vanaf of je de ear (stick) meerekent of niet. Ik zou denken van wel, maar als je het ziet als variant op de ear (1) of een soort speciale editie daarvan, dan reken je het mss niet mee.
Ik vraag me serieus af hoeveel % van de bezoekers hier dit een nuttig bericht vindt?
Ik weet geen percentages, maar ik weet geen percentages van welk bericht dan ook hoeveel mensen het nuttig vinden. Deze discussie voeren we af en toe en het antwoord is dat er een best grote groep is die het nuttig vindt om te weten wanneer een presentatie is. Daarom brengen we dit: ik zie dit soort berichten puur als service voor die lezers. Wil je dat niet lezen? Prima, sla je het gewoon over :)

Dit is mijn enige antwoord op deze plek, want het is offtopic en deze plek is voor inhoudelijke bijdragen, niet voor discussies over of we iets wel of niet als bericht moeten brengen. Als je hierover verder in discussie wilt, kun je een topic openen in Geachte Redactie :)
RobertoBravo @arnoudwokke6 maart 2023 17:18
Het hangt er vanaf of je de ear (stick) meerekent of niet. Ik zou denken van wel, maar als je het ziet als variant op de ear (1) of een soort speciale editie daarvan, dan reken je het mss niet mee.
Dat lijkt me wel, zijn 2 echt verschillende soorten producten, met en zonder in-ear silicon tip. En met en zonder ANC.
HCBreakdown 6 maart 2023 14:31
Heb zelf de Ear(1) en Nothing Phone(1) en ben er persoonlijk zeer tevreden over!

Ik vind het alleen een beetje een let down dat de hele community graag een Nothing watch zou willen hebben en dat Carl daar (nog) niet aan wil.

Ben benieuwd wat ze met Ear(2) gaan doen, maar denk dat ik ze in ieder geval oversla :P
Milanobrotchen @HCBreakdown6 maart 2023 15:45
Ik heb ook de ear 1, daarna had ik de phone 1 gekocht. ik vind het erg goede producten met goede waarde voor je geld. Een beetje vergelijkbaar met OnePlus ;)

Plus ik vond het design er ook gewoon goed uitzien van de phone 1.
De smartphone geeft een beetje apple vibes. maar dan met android OS

Mijn broer zag de rand en de 2 cameras en dacht ook eerst dat het een iphone was.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 25 juli 2024 04:24]

Stijnvi @HCBreakdown7 maart 2023 13:38
Ik vind het alleen een beetje een let down dat de hele community graag een Nothing watch zou willen hebben en dat Carl daar (nog) niet aan wil.
Tja een smartwatch is ook niet echt makkelijk om te maken, en ik heb liever dat resources gaan naar de ontwikkeling van de Phone (2) dan een smartwatch.
OnePlus heeft een tijdje geleden ook een smartwacht (geprobeerd) te maken, en die is volledig geflopt. En dat terwijl ze onderdeel zijn van BBK Electronics, één van de grootste smartphone fabrikanten ter wereld.
Ook de Pixel Watch slaat nog niet echt aan. En dat terwijl Google zelf de WearOS software maakt.
De enige smartwatches van smartphone fabrikanten die goed verkopen zijn de Galaxy Watch en de Apple Watch.
Daarnaast zijn er veel fitness-focussed watches zoals die van Garmin en Fitbit.
Ik snap dus wel dat Nothing zich op dit moment nog niet focust op een smartwatch.
Coolstart 6 maart 2023 14:45
Als jonge telefoonmakers zo'n gadgets aankondigen naast de smartphone dan heb ik altijd een dubbel gevoel omdat heel vaak de basics nog niet op orde zijn zoals Geluid, of camerakwaliteit en heel vaak batterijverbruik in idle.

Het is niet dat Nothing 1 zo'n succes was dat ze hun geld al kunnen verdelen over andere producten. Die dan op hun beurt weer service en marketing aandacht vragen. Ik hoorde ook veel issue met de Ear1. (Battery drain, connectivity issues, ear detection, oplaadprobleem)

Ik had dat gevoel ook bij Essential. Heel goed idee maar die focus op gadgets had later gekund.

Ook Ifixit geeft maar een 3/10 voor de reparatiescore. Lastig te demonteren, moeilijk reserve onderdelen te vinden. Iedereen vind Nothing OK, Oled, 120fps, degelijke SOC maar geen game changer.

Waarom is het zo moeilijk om een telefoon te maken die je uit elkaar elkaar kan schroeven, scherm of batterij vervangen en weer dicht maken? Nothing is zelfs niet waterdicht dus dat veel voorkomende excuus kunnen ze al niet gebruiken.

Ik begrijp soms niet wat er moeilijk is het eens anders aan te pakken en focussen om de telefoon zelf ipv die gadgets. Als ik een telefoon zou ontwerpen zou ik open source gaan voor maximale support, batterij en scherm makkelijk vervangbaar maken en de een camera module in 2 varianten maken. 1 standaard en 1 pro met bijv zoom.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 25 juli 2024 04:24]

HelloJed @Coolstart7 maart 2023 12:03
Daarom koop ik bijv. ook geen AirPods, na x aantal jaar belanden deze gewoon op het stort zonder dat je zelfs de batterij kon vervangen, absurd.
Stijnvi @Coolstart7 maart 2023 13:41
Het is niet dat Nothing 1 zo'n succes was dat ze hun geld al kunnen verdelen over andere producten.
Het lijkt mij juist dat deze accessoires een manier zijn om extra geld te verdienen voor dit soort bedrijven, zodat ze de telefoons verder kunnen ontwikkelen.
Carl heeft al gezegd dat ze amper winst maken op de Phone (1), dus daar komt het geld niet vandaan.
Op een set draadloze oortjes van €100 lijkt me een grotere marge te zitten.
Bommelaar 6 maart 2023 15:00
Dat ze maar eens zorgen dat hun Ear(1)'s fatsoenlijk werken..

Regelmatig valt de ANC gewoon weg, en de case lijkt mijn rechter oortje niet goed op te laden. Ik maak het regelmatig mee dat mijn linker oortje 100% is, en mijn rechter oortje 10%. En dan heeft de case nog voldoende batterij..

Zijn er hier meer mensen die deze problemen ondervinden met de ear(1)'s?
Cheeeese @Bommelaar6 maart 2023 15:41
Ik heb twee paar terug moeten sturen, ben uiteindelijk over gestapt naar de Sony's WF-1000

Eerst paar connecten niet meer en deden dus in z'n geheel niks meer.
Tweede paar leek het of de oortjes in een soort achtergrond stand bleven zitten waardor je maar 20% volume eruit haalde.

Te veel kinderziektes in een jaar gebruik, als ze werkten waren het prima oortjes die je niet voelde zitten met prima bediening.
GekkePrutser @Cheeeese6 maart 2023 16:17
Die WF1000X (neem aan dat je de eerste generatie bedoelt en niet de XM3 of XM4) had ik ook en die waren echt verschrikkelijk. Elke keer als ik ze nodig had dan waren ze weer helemaal leeg en het doosje ook. Zelfs nadat ze 1 week in de la hadden geleden. En ja, ze zaten goed in het doosje (met het rode lichtje aan op beiden).

Misschien zijn de latere versies beter maar aan mijn 10 euro Xiaomi Airdots heb ik veel meer dan aan die dure Sony's 8)7

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 04:24]

Milanobrotchen @Bommelaar6 maart 2023 15:51
Regelmatig valt de ANC gewoon weg
Geen last van. Maar dit gebeurt wel met een Hoodie of capuchon op. Of als de oortjes nat zijn.

Dan denkt hij namelijk dat je je vinger op het oortje houdt (en dat schakelt door de verschillende modi van de ANC)

Alleen dan heb ik er of en toe last van.
Bommelaar @Milanobrotchen6 maart 2023 18:46
Ik werk regelmatig met persluchtpistolen. Als ik de ear(1) in heb met ANC aan, en ik gebruik die perslucht, dan merk ik gewoon dat de oortjes een momentje van de ANC modus afschakelen. Dan na een halve minuut (als ik de perslucht niet meer gebruik) schakelt 'ie terug naar ANC.

Op die manier heb je natuurlijk niets aan je ANC..
WizX @Bommelaar7 maart 2023 00:50
Ja, idem hier. Rechts laad momenteel helemaal niet meer op.
DRaakje 6 maart 2023 13:58
Wat is nou de nieuwswaarde van dit bericht?
Twanne @DRaakje6 maart 2023 14:14
Indien er mensen geïnteresseerd zijn in deze launch, dan kunnen ze dat in hun agenda zetten.
Hoe moet je anders launch event data te weten komen van bedrijven die je misschien nog niet kent?
Klauwhamer @Twanne6 maart 2023 15:19
Ik hoop dat je een retorische vraag stelt want het enige juiste antwoord is natuurlijk: 'gewoon, niet.' -- Voor de mensen die denken dat een +1 een juiste beoordeling is van deze (in mijn ogen retorische) vraag en deze (c.q. mijn) reactie een -1: denk even na hoeveel product launches er zo ongeveer zijn op jaarlijkse basis en hoeveel daar van royaal falen. Daar is data van:
Professor Clayton Christensen from Harvard School of Business School claims that each year an approx. of 30,000 new products are released into the market for the customers to use. At the same time, almost 95% of them tend to fail.
-- (bron)

Dit maakt dat dit soort "nieuwsberichten" volstrekt waardeloos zijn en Tweakers zou hier weg bij moeten blijven. Wanneer Tweakers om de hoek moet kijken is wanneer het product uitgebracht is en óf gigantisch goed presteert, óf dramatisch onder de maat presteert. Niet heel veel eerder dan dat.
WaterFire @Klauwhamer6 maart 2023 16:02
Er is nog een middenweg: Het zou prima zijn als Tweakers op 22 maart even na vier uur 's middags een artikel plaatst dat Nothing een product aankondiging heeft gedaan met details over het product, een prijs en een releasedatum.
Want dan weet je als lezer die net op punt staat iets aan te schaffen dat je wellicht nog even moet wachten op de opvolger.
The Zep Man @Twanne6 maart 2023 14:46
Hoe moet je anders launch event data te weten komen van bedrijven die je misschien nog niet kent?
Misschien is het juiste antwoord 'niet'. Immers, je mist niet wat je niet weet dat je mist.

Het boeit mij niet wat een bedrijf (bekend of anders) potentieel in de toekomst aan zou kunnen bieden zonder verdere informatie. Het wordt pas interessant als er daadwerkelijk wat aangeboden wordt (diepgaande specificaties of een review van het product zelf), en dat lees ik dan wel wanneer het gebeurt.

Voor de kleine groep dat in de industrie werkt en die afhankelijk is van aankondigingen van aankondigingen: die zullen daarvoor wel directere bronnen hebben.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 25 juli 2024 04:24]

DePruus @DRaakje6 maart 2023 16:35
Nou, waarom is dit minder nieuws dan bijvoorbeeld het Apple nieuws? Vind het wel jammer dat de specificaties niet compleet zijn. Maar ja, dat zijn wij bij Apple ook gewend.
joppybt @DePruus6 maart 2023 18:20
Omdat er voor elke Tweaker die Nothing oordopjes bezit er (volkomen natte vinger gok) 1000 zijn die een Apple product bezitten?
DePruus @joppybt7 maart 2023 09:44
Ik heb zelf ook veel Apple artikelen, ben niet meer zo positief als in het verleden, maar vind het opvallend als je tegengas geeft, op bijvoorbeeld Apple, hoevelen in de pen springen om Apple te verdedigen. Dat vind ik raar. Apple = top nieuws? Nee hoor. Sneller, sneller en de rest vertellen ze er niet bij, langzamere ssd of zo.
Klauwhamer @DRaakje6 maart 2023 14:18
Helemaal niets. Het gebeurt steeds vaker dat de frontpage misbruikt wordt voor dit soort vreemde advertorials.
TheJoe 6 maart 2023 17:16
Dit verklaart waarom de Ear 1 al weken uitverkocht is. Probeerde het al een poos te kopen.
Canercan 15 maart 2023 10:37
Wanneer wordt bekend of Belsimpel de Ear(2) gaat aanbieden?

Ik heb de Nothing Ear(1) bij Belsimpel gekocht 1.5 jaar geleden. Op zich heel erg tevreden maar ook heel veel connectiviteits 'bugs' die met updates niet zijn opgelost. Inmiddels heb ik de Ear (1) vorige week opgestuurd omdat ik er klaar mee was (constant dropouts wanneer ik door een drukke menigte loop en heel vaak 1 oortje die niet aangaat als ik ze indoe).

Nu boden ze me de Earstick als alternatief omdat ze de Ear(1) niet meer hebben op voorraad. Die wil ik niet want geen ANC. Ik heb ze ingelicht over de komst van de Ear(2). De medewerker wist dit nog niet en biedt me nu een voucher van EU 99,95 waarmee ik dan de Ear(2) zou kunnen betalen deels (hij wordt iets duurder blijkbaar). De vraag is dus komt die bij Belsimpel en zo ja, per wanneer? Wellicht heeft iemand inside information?? :)
Canercan 20 maart 2023 12:56
Zojuist bevestigd. Belsimpel is een officiele dealer en zal niet lang na de lancering de Ear (2) aanbieden.

[Reactie gewijzigd door Canercan op 25 juli 2024 04:24]


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