Nothing kondigt over twee weken Ear (2)-oordopjes aan

Elektronicamaker Nothing kondigt over twee weken zijn Ear (2)-oordopjes aan. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De fabrikant zegt nog niets over het design, de features of de prijs van de nieuwe oordopjes. Het gaat om de derde of vierde productpresentatie van het bedrijf.

Nothing Ear (2)-teaser

Nothing noemt de Ear (2) zelf een 'evolutie' op de evenementpagina. Dat lijkt te wijzen op een nauwelijks gewijzigd ontwerp en dat is precies wat een eerder gerucht ook zei. De teaserafbeelding toont alleen de rand van het oplaaddoosje en dat lijkt veel op het doosje van de Ear (1) uit 2021.

De Ear (1) was het eerste product van Nothing, een nieuw bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei. Daarna kwam de smartphone Phone (1), gevolgd door de Ear (stick) eind vorig jaar. Het evenement voor de Ear (2) vindt plaats op 22 maart om vier uur 's middags. De stream is te volgen via de site van de fabrikant.