Nothing komt met zwarte versie Ear (2) en ruisonderdrukking voor Ear (stick)

Nothing introduceert een zwartkleurige versie van de Ear (2). De nieuwe variant van de oordoppen is vanaf 21 juli te koop voor 149 euro. Het bedrijf komt ook met een update die ruisonderdrukking toevoegt aan de Ear (stick)-oortjes en een geavanceerde equalizer toevoegt aan de Nothing X-app.

De zwartkleurige variant beschikt over hetzelfde ontwerp als de witte, semi-transparante versie van de Ear (2) die eerder dit jaar op de markt kwam en krijgt ook dezelfde specificaties mee. De oordoppen ondersteunen Hi-Res Audio van maximaal 24bit op 192KHz, zijn compatibel met de LHDC 5.0-codec en ondersteunen bluetooth multipoint. Hierdoor zijn ze met twee apparaten tegelijkertijd te gebruiken.

Nothing introduceert ook een firmware-update voor de Ear (stick)-oortjes die in het najaar van 2022 op de markt kwamen. De firmware voegt ruisonderdrukking toe aan de oordoppen. Deze functie kan via de Nothing X-app geactiveerd worden. Deze app is ook noodzakelijk om de nieuwe firmware te downloaden en te installeren.

Het bedrijf voegde ook een Advanced Equalizer-functie toe aan de Nothing X-app. Via deze equalizer met acht kanalen kunnen gebruikers van de Ear (2) en Ear (stick) het geluid van hun oordoppen verder personaliseren en aanpassen. De profielen die via de equalizer zijn aangemaakt, kunnen via een qr-code met andere Ear (2)-gebruikers gedeeld worden.

Zowel de firmware-update voor de Ear (stick), als de update voor de Nothing X-app, zijn per direct beschikbaar. De zwartkleurige versie van de Ear (2)-oordoppen is vanaf 21 juli te koop voor 149 euro.