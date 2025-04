Nothing laat gebruikers patronen maken voor lampjes achter op de telefoon

Nothing werkt aan een functie waarmee gebruikers zelf patronen kunnen maken die werken met de verlichting op de achterkant van Nothings smartphones. Voorheen konden gebruikers alleen kiezen uit een selectie patronen. De functie moet samen met de Phone (2) verschijnen.

De smartphones van Nothing hebben aan de achterzijde kenmerkende verlichtingsstroken, onder meer rondom de Qi-magneten. Die verlichting kan gebruikt worden voor notificaties, zodat een gebruiker aan de hand van de verlichtingspatronen kan zien wie er belt, ook al is het scherm van de telefoon niet zichtbaar.

Samen met de Phone (2), die op 11 juli geïntroduceerd wordt, brengt Nothing een Glyph Composer uit, waarmee gebruikers zelf die patronen kunnen maken. Daarvoor zien ze in een interface welke verlichting ze kunnen besturen en wanneer welke verlichting aan of uit moet gaan. Nothing noemt zo'n verlichtingspatroon een Glyph Ringtone en het is gekoppeld aan een audioringtone.

Voor zover bekend kunnen gebruikers met Glyph Composer niet zelf audiobestanden uploaden, maar ze kunnen met Sound Packs wel zelf muziek maken of ringtones selecteren. Voor de eerste Sound Pack heeft Nothing samengewerkt met Swedish House Mafia, een muziekgroep die ook in Nothing heeft geïnvesteerd. Glyph Composer komt naar zowel de Phone (1) als de Phone (2).