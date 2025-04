Qualcomm kondigt Snapdragon 4 Gen 2 voor budgetsmartphones aan

Qualcomm heeft de tweede generatie van zijn instap-socs aangekondigd, namelijk het Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform. De chip moet later dit jaar uitkomen in budgetsmartphones, onder meer in nog niet aangekondigde realme- en vivo-toestellen.

De Snapdragon 4 Gen 2-chip is op een 4nm-procedé gemaakt en is volgens Qualcomm gericht op efficiëntie. De soc bevat in totaal acht Kryo-processorkernen: twee prestatiecores met een klokfrequentie van 2,2GHz en zes energiezuinige cores met een snelheid van 2,0GHz. De boostklokfrequentie is daarmee zo'n 10 procent hoger dan van de Gen 1-variant. Het processorplatform ondersteunt naast Lpddr4x-geheugen nu ook Lpddr5x-ram met snelheden van respectievelijk 2133 en 3200MHz. Het bedrijf gebruikt wederom een niet nader beschreven Adreno-gpu.

Qualcomm verwerkte een eigen Snapdragon X61 5G Modem-RF in de soc waarmee wederom standaard een 5G-verbinding, Bluetooth 5.1 en Wi-Fi 5 ondersteund worden. Verder is er wat de camera betreft een focus op door AI mogelijk gemaakte functies. De soc zou volgens het bedrijf vergeleken met de Gen 1 van vorig jaar betere foto's in het donker kunnen maken, achtergronden van foto's en video's scherper kunnen vastleggen en snellere autofocus mogelijk maken. Verdere specificaties voor camerafuncties blijven hetzelfde. Zo is de maximale resolutie voor één camera 108 megapixels. De maximale schermresolutie wordt iets hoger, namelijk 1200 x 2520 in plaats van 1080 × 2520 pixels.