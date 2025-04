Meta kondigt Quest+ aan, abonnement voor twee VR-games per maand - update

Meta kondigt het abonnement Quest+ aan voor de Quest 2, Quest Pro en de aankomende Quest 3. Het abonnement kost 8 euro per maand of 60 euro per jaar en geeft de gebruiker toegang tot twee games per maand.

Zoals met bijvoorbeeld PlayStation Plus kunnen klanten de games die ze via Quest+ krijgen onbeperkt spelen, zolang ze het abonnement blijven afnemen, zo legt Meta uit. In de maand juli biedt het bedrijf de games Pistol Whip en Pixel Ripped 1995 aan. In augustus zijn de titels Walkabout Mini Golf and Mothergunship: FORGE via de dienst verkrijgbaar.

Hoewel de Nederlandse productpagina van de dienst nog niet live lijkt te zijn, is het abonnement al wel via de Meta Quest-app beschikbaar. Tot en met eind juli is het abonnement voor de eerste maand voor nog geen euro af te nemen, daarna zijn de bovenstaande prijzen van toepassing.

Update, 20.00 uur: Het gedeelte over de onduidelijkheid over een release in de Benelux is verwijderd nadat Tweaker Tummie555 aankaartte dat de dienst via de Quest-app beschikbaar lijkt te zijn.