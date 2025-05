Beat Saber wordt vanaf 2 november 2024 niet meer ondersteund op Meta Quest 1

Beat Saber wordt vanaf 2 november 2024 niet langer ondersteund op de originele Meta Quest-VR-bril. Hoewel de game speelbaar blijft, stopt de multiplayerfunctionaliteit en worden er geen nieuwe updates meer uitgebracht.

In een lijst met veelgestelde vragen legt ontwikkelaar Beat Games uit dat de Beat Saber-versie voor de Meta Quest 1 geen updates meer krijgt. Het blijft wel mogelijk om de game te spelen, zij het zonder online functies. Ook is het mogelijk om de pc-versie van Beat Saber te spelen op de originele Quest via Meta Quest Link. Beat Games zegt de ondersteuning voor de eerste Quest-VR-bril stop te zetten om zijn 'inspanningen in de goede richting te richten'.

Spelers die Beat Saber en eventuele dlc hebben gekocht, kunnen de inhoud ervan spelen op andere Meta Quest-headsets. Het VR-ritmespel en reeds gekochte add-ons zijn aan het Meta-account gekoppeld, waardoor gebruikers de game kunnen installeren en gebruiken op een andere VR-bril van Meta. Naast de Quest 3, Quest 2 en Quest Pro is Beat Saber beschikbaar voor de Rift en Rift S.