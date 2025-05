Roblox is binnen 5 dagen 'ruim' 1 miljoen keer gedownload op Quest-headsets

Roblox is 'ruim' 1 miljoen keer gedownload op de VR-brillen Meta Quest 2 en Quest Pro sinds de release van de open bèta op 27 juli. Ter vergelijking: Meta heeft tot op heden ongeveer 20 miljoen van zijn VR-brillen verkocht.

Roblox-ceo David Baszucki deelt deze cijfers via X, voorheen bekend als Twitter. Roblox is een online platform dat vooral populair is onder jongeren. Gebruikers kunnen er zelf games maken en spellen van andere gebruikers spelen. Roblox is naast de Quest-platforms ook beschikbaar op de Xbox Series X/S, Xbox One, pc, iOS en Android.