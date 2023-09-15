Roblox komt op 10 oktober naar PlayStation 4 en 5

Roblox komt op 10 oktober naar de PlayStation 4- en 5-consoles. Het sociale gamecreatieplatform was al beschikbaar op onder meer smartphones en Xbox-consoles. Er is daarnaast crossplatformondersteuning aanwezig.

Eerder werd al bekend dat Roblox het platform in oktober naar de PlayStation-consoles zou brengen. Tijdens de State of Play van 14 september heeft Sony ook de exacte releasedatum naar buiten gebracht. Roblox is al beschikbaar op de Xbox Series X en S, Xbox One, pc, en iOS- en Android-toestellen. Daarnaast is er voor de Meta Quest een bètaversie uitgebracht. De bredere release voor de VR-brillen van Meta volgt binnenkort. Het platform heeft meer dan 65 miljoen actieve dagelijkse gebruikers.

Op Roblox kunnen gebruikers sociale ervaringen of games maken die door anderen gebruikt kunnen worden. Het platform kent een eigen valuta, genaamd Robux. Daarmee kunnen gebruikers voorwerpen zoals kleding en accessoires aanschaffen. Eerder schreef Tweakers een achtergrondverhaal over Roblox en andere metaverseprojecten.