Roblox komt op 10 oktober naar PlayStation 4 en 5

Roblox komt op 10 oktober naar de PlayStation 4- en 5-consoles. Het sociale gamecreatieplatform was al beschikbaar op onder meer smartphones en Xbox-consoles. Er is daarnaast crossplatformondersteuning aanwezig.

Eerder werd al bekend dat Roblox het platform in oktober naar de PlayStation-consoles zou brengen. Tijdens de State of Play van 14 september heeft Sony ook de exacte releasedatum naar buiten gebracht. Roblox is al beschikbaar op de Xbox Series X en S, Xbox One, pc, en iOS- en Android-toestellen. Daarnaast is er voor de Meta Quest een bètaversie uitgebracht. De bredere release voor de VR-brillen van Meta volgt binnenkort. Het platform heeft meer dan 65 miljoen actieve dagelijkse gebruikers.

Op Roblox kunnen gebruikers sociale ervaringen of games maken die door anderen gebruikt kunnen worden. Het platform kent een eigen valuta, genaamd Robux. Daarmee kunnen gebruikers voorwerpen zoals kleding en accessoires aanschaffen. Eerder schreef Tweakers een achtergrondverhaal over Roblox en andere metaverseprojecten.

Roblox verschijnt op PlayStation

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 07:31 85

15-09-2023 • 07:31

85

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Reacties (85)

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joost00719 15 september 2023 08:25
Roblox maakt misbruik van kinderen die leren ontwikkelen.
Zo zijn er een aantal truckjes waardoor Roblox kinderen laat geloven dat hun game succesvol gaat worden, terwijl er achter de schermen gewoon deals zijn gemaakt met grotere makers, die dus een streepje voor hebben. (meer reclame binnen roblox etc)
Ook word er een groot deel van de "winst" afgepakt (Robux die spelers uitgeven in jouw game). Als je dat wilt laten uitbetalen word er nogeens een deel van afgehaald.

Ik raad iedereen aan om deze twee videos te kijken om een beter beeld te krijgen hoe Roblox kinderen exploit om hun platform te doen groeien
1. https://www.youtube.com/watch?v=_gXlauRB1EQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=vTMF6xEiAaY

[Reactie gewijzigd door joost00719 op 22 juli 2024 15:19]

d-vine @joost0071915 september 2023 08:53
Mijn dochter speelt onder andere soms Roblox en van het begin heb ik haar alle koop acties in een game uitgelegd en dat makers daar geld mee (proberen) te verdienen.
Heel duidelijk leg ik haar uit dat dit ook in Roblox het geval is en dat ze mag spelen maar zonder in game aankopen en dat dit betekend dat ze minder snel of niet de mooie dingen heeft die ze bij andere spelers wel ziet. Als er een chat komt vraagt ze het ook keurig wat er mee moet.
Alle in game aankopen die ze toch doet zie ik op Family link app van android en worden nooit goedgekeurd.
Dit is bijna nooit een bewuste actie maar het ik probeer ergens op te clicken.

[Reactie gewijzigd door d-vine op 22 juli 2024 15:19]

JustRob @d-vine15 september 2023 10:31
Dit is ook hoe het zou moeten zijn, en valt in mijn ogen ook onder de categorie opvoeding.
Helaas zijn er genoeg ouders die dit niet doen, niet zoeken of zelf ook niet bewust zijn van dit soort praktijken (en er zelf net zo hard voor vallen in allerlei games of gokwebsites).

Daarom zou ik hier, zeker bij spellen gericht op kinderen, veel meer regulering verwachten en zouden in-app aankopen gewoon verboden moeten worden voor kinderen <16.
JBVisual @JustRob15 september 2023 11:14
Daarom zou ik hier, zeker bij spellen gericht op kinderen, veel meer regulering verwachten en zouden in-app aankopen gewoon verboden moeten worden voor kinderen <16.
Gedeeltelijk met je eens, maar uiteindelijk moet overal een verdienmodel op zitten.
Zo kunnen mijn kinderen (en ik zelf) soms wel even iets uitproberen zonder dat het direct geld kost. (vroeger betaalde je al snel een xx bedrag voor een spelletje wat je achteraf misschien niet leuk vond)
Of je besteed 50% van je speeltijd met het kijken van ingame advertenties....

Persoonlijk heb ik er niks op tegen als het maar in evenwicht is.
Kijk naar "The Sims" als extreem voorbeeld, dat in de huidige versie gratis te spelen is, maar kan worden uitgebreid met ingame aankopen. Dit kost een fortuin als je alles wilt, maar in mijn ogen iets is wat nog netjes gehouden wordt.
Waarom? omdat ingame zie je alleen wat je hebt gekocht en er zijn geen "blocked" onderdelen die je in de speelsessie verleiden om je missende contact te kopen. In het startmenu wordt je er even op gewezen met een klein reclameblokje, maar niet iets wat je weg moet klikken.
Tuurlijk zijn er genoeg andere games waarbij de DLC wat meer bescheiden is, maar ik pak juist deze game als voorbeeld omdat ondanks de hoge totaalprijs, ik het netjes vind hoe ze dit presenteren en je niet forceren de missende onderdelen te kopen. (los van het feit dat er mensen zijn die zich er echt wel bewust van zijn dat ze misschien niet de totale ervaring hebben)

Mijn zoontje spelt ook graag Roblox en krijgt wel een keer wat van de ingame currency, Dit kost me dan €6 per kwartaal. en ik zie dat hij er spaarzaam mee om gaat om alleen te kopen wat hij ook echt wilt hebben. Soms houd ik zelfs een aardig gedeelte over tot het volgende kwartaal.

Wel ben ik het me je eens dat dit bij opvoeding thuis hoort, en de games inderdaad wat regulering nodig hebben om te voorkomen dat kinderen teveel verleid worden.
batjes @JBVisual15 september 2023 14:55
Gedeeltelijk met je eens, maar uiteindelijk moet overal een verdienmodel op zitten.
Dan vragen ze maar een (hogere?) prijs voor aanschaf.

Of je richt je games maar niet op kinderen.
Aerophobia1 @d-vine18 september 2023 11:37
Mijn kinderen en hun vriendjes hebben enorm veel plezier met het spelen van Roblox.
Eens in de 2 maanden wordt er een wat robux gekocht. Kleinste pakket, zo'n 6 euro.
Voor de hoeveelheid speeltijd die ze er voor terug zien vind ik het prima.
Dev's mogen ook wat verdienen.
stijn1995 @joost0071915 september 2023 08:50
Dit is toch precies het principe van Habbo hotel? Alleen bouw je hier levels en bij Habbo een hotel kamer? Je moet als ouder ook nee zeggen, mijn ouders kochten ook geen Habbo credits, en ben er niet slechter van geworden.
Lasteraar @joost0071915 september 2023 08:58
Zucht..

Mijn kinderen spelen allebei Roblox
Ze vinden het leuk. Ik heb een klein fortuin aan robux uitgegeven voor ze. Ze spelen met hun vrienden en familie dit spel.

Ik vind het helemaal prima.
De oudste is eroverheen gegroeit. De jongste speelt het nog wel eens.

Beide prima kinderen. Gewoon alles normaal. Geen gekke streken.

Als ik een dergelijk bericht lees denk ik: whatever. Ga lekker buiten in de zon zitten en wordt wat minder zuur. Kinderen hebben gewoon plezier met het spel. Of het nu Roblox is waar ze mee spelen, of Lego. Boeit hun toch niet dat lego een groot bedrijf wordt over de fantasierijke hebberigheid van kinderen?

Zo werkt het gewoon. Ik wilde vroeger ook een Nintendo. Omdat ik en iedereen rond mij heen dit ook wilde is Nintendo nu een groot bedrijf wat veel winst heeft gemaakt.

Mooi toch. En ik heb lekker Super Mario kunnen spelen.

Het had er ook niet kunnen zijn geweest. Dan hadden we die ervaring niet gehad.
Waren we daar andere mensen door geworden?

Welnee
joost00719 @Lasteraar15 september 2023 09:24
Het probleem wat 10 jaar geleden stukken minder was, is dat er steeds meer truckjes zijn verzonnen om alleen maar meer en meer geld uit de jeugd te kunnen trekken. Ik weet in ieder geval waar ik financieel aan toe was met mijn nintento ds met pokémon.

Toen ik jong was, speelde ik ook Roblox (2008-2012). Toen was er ook wel Robux, maar je kreeg ook dagelijks 10 tickets (is 1 Robux waard). Je kon toen je poppetje alleen leuk aankleden en dat was het.

Vandaag de dag kun je ook Robux uitgeven binnen de spellen zelf. Dit heeft er voor gezorgd dat het eigenlijk spellen zijn geworden waar je continue wordt gevraagd Robux uit te geven, zodat het spel niet zo traag speelt, of je een voordeel hebt over je mede-spelers. Gezien kinderen graag snelle actie zien (veel prikkels vragen), is het voor een kind (die overigens de waarde van geld niet of minder goed kan inschatten) enorm aantrekkelijk om Robux te kopen.
Ik heb wel eens naar de bedragen gekeken recentelijk, prijzen zijn echt enorm hoog, soms wel meerdere euros voor een buff in één game

In sommige gevallen wordt er ook gebruik gemaakt van gok elementen. Hiermee leer je dus je kind vroegtijdig gokken met echt geld.

Het is niet voor niets dat veel mobile games en andere games die gericht zijn op kinderen, vol zitten met micro-transactions; het is namelijk super succesvol. Helaas komt het hierdoor ook naar spellen met een oudere doelgroep, schijnbaar omdat het voor die groep ook werkt.

Ik bedoel overigens niet dat je je kinderen geen Roblox moet laten spelen. Niet alle kinderen zijn hier gevoelig voor gelukkig.

[Reactie gewijzigd door joost00719 op 22 juli 2024 15:19]

n4m3l355 @joost0071915 september 2023 18:30
Wat ik niet snap is dat onze overheid dit blijkbaar goed vindt. Het is duidelijk dat dit games zijn waar het speel element niet racen of shoot'm'ups zijn maar duidelijk gewoon gokken. Niets meer. En om de kosten mentaal te onttrekken van het gokken moet je eerst credits, muntjes, coupons kopen die je vervolgens kunt gebruiken om te gokken. Net zoals bij Holland Casino.

Echter waar HC strikt gereguleerd is, vindt VVD en Co het best dat minderjarige dit op hun mobieltje doen. Schandalig net zoals deze bedrijven.
Aerophobia1 @joost0071918 september 2023 11:40
Hey.. PacMan en ET op de Atari gingen voor dik 100,- gulden de deur uit vroeger.
De betere C64 spellen waren ook zomaar 40 tot 50,- gulden, (microprose sims met hele boekwerken).
Daar was ik sneller op uitgespeelt dan mijn kinderen op Roblox.

[Reactie gewijzigd door Aerophobia1 op 22 juli 2024 15:19]

loki504 @Lasteraar15 september 2023 09:29
Hier ben ik het mee eens. Die kleine zijn zakgeld gaat ook op aan Roblox(alleen als hij ineens meer als 50 euro krijgt(verjaardag etc) dan moet hij sparen voor iets leuks. En vroeger heb ik ook veel geld uitgegeven aan nutteloos speelgoed/overpriced troep waren mij ouders vast ook niet altijd overal mee eens.
.oisyn Moderator Devschuur® @Lasteraar15 september 2023 10:34
(ook @stijn1995 en @d-vine)
Het verhaal van @joost00719 gaat over creators, jullie hebben het over de consumers. Nou wil het er bij mij niet helemaal in dat de creators kinderen zijn. Er zullen er vast een paar zijn, maar het merendeel van de content creators zal toch echt wel meerderjarig zijn, of op z'n minst bijna.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 15:19]

HugoZeilstra @Lasteraar16 september 2023 14:07
Zo is het. Veel ervaring met de kleine met Roblox inclusief al vaak iets gekocht. Erg leuke spellen en een stuk minder kwaadaardig dan andere games.
pepsiblik @joost0071915 september 2023 08:32
Als je als ouder vindt dat Roblox gevaarlijk is voor je kind, dan stel je een ban in op Roblox. Daar zijn voldoende tools voor, ook voor minder digitaal ingestelde ouders (en de digibete ouders moeten daar echt eens wat aan gaan doen!). Niet zo moeilijk toch?

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 22 juli 2024 15:19]

Putwater @pepsiblik15 september 2023 08:42
Lijkt me zo een typische opmerking voor mensen die geen kinderen hebben. Het is niet eenvoudig om zomaar platformen te bannen als heel de klas daarop actief is. Tegenwoordig gaan ouders ook in dialoog met kinderen en wijzen we op de gevaren in plaats van consequent "nee" te zeggen op alles.
Tweakert2020 @Putwater15 september 2023 08:59
Als ouder kan ik zeggen dat dat hartstikke eenvoudig is om te doen.
batjes @Putwater15 september 2023 15:33
Buiten dat, kinderen zijn vindingrijk en vaak veel beter met techniek dan de ouders zelf.
pepsiblik @Putwater15 september 2023 08:50
Je verondersteld dingen zonder dat je het weet. Ik heb twee kinderen. Eén van zeven en één van elf. En ik zal zeker met ze in dialoog gaan, maar wanneer ze het niet willen begrijpen, dan bepaal ik de grens. Nee = nee. Zouden meer ouders eens moeten doen.
psy @pepsiblik15 september 2023 10:55
We praten nog eens met elkaar over een paar jaar. Good luck 😇
Tweakert2020 @Platypussy15 september 2023 08:59
Waarom zo sarcastisch? Dit heet gewoon opvoeden en duidelijke grensen aangeven.

[Reactie gewijzigd door Tweakert2020 op 22 juli 2024 15:19]

xzaz @Tweakert202015 september 2023 09:14
Je kan wel de grenzen aangeven maar dat betekent niet dat die grenzen worden geaccepteerd.
Tweakert2020 @xzaz15 september 2023 09:37
Wie denk je dat er een probleem heeft als die grenzen niet worden geaccepteerd, ik of mijn kind?
MennoE @Tweakert202015 september 2023 10:56
Nu hebben misschien jouw kinderen een 'probleem'. Maar kinderen worden groot en gaan dan eigen keuzes maken, of jij je in die keuzes kunt vinden of niet. Wanneer je als ouder steevast bepaalde dingen verbiedt die de rest van de generatie wel mogen, dan geef je het kind ook niet de mogelijkheid om zelf te leren omgaan daarmee. Het risico is dan dat ze op oudere leeftijd dat alsnog gaan doen en zich er helemaal in verliezen. Nu wil ik niet zeggen dat het verbieden van Roblox verkeerd zal aflopen. Maar het is meer een algemene reactie omdat je doet voorkomen dat je als ouder keihard grenzen kunt aangeven en dat die grenzen ook gewoon een goed effect hebben. Dat ben ik niet met je eens.

[Reactie gewijzigd door MennoE op 22 juli 2024 15:19]

Tweakert2020 @MennoE15 september 2023 12:00
Ben het met je eens hoor en het moet ook in perspectief worden gezien.
Bij iedere leeftijd hoort een bepaalde actie/reactie.
Enige wat ik mijn kinderen verbied is dat ze doelloos reels of shorts of andere filmpjes gaan zitten kijken. Heb ook uitgelegd waarom en ze zeggen het te snappen.
Gelukkig vinden ze spelen op/met de tablet of spelcomputer sowieso niet erg interessant :)
MennoE @Tweakert202015 september 2023 12:09
Haha, nou ik ben wel jaloers dat ze de tablet en spelcomputer niet zo interessant vinden. Wij doen ons best onze zesjarige daar vandaan te houden, maar alles wat digitaal is heeft zo'n enorme aantrekkingskracht op hem.
xzaz @Tweakert202015 september 2023 09:39
En wat doe je dan?
Tweakert2020 @xzaz15 september 2023 10:00
Ik weet niet waar je naar op zoek bent, maar gezien het hier over Roblox gaat zullen ze geen toegang krijgen tot Roblox.
pepsiblik @xzaz15 september 2023 09:32
Ik denk dat je als ouder altijd het laatste woord hebt. Is misschien niet altijd leuk, maar je bent er niet om de kids te pleasen.
xzaz @pepsiblik15 september 2023 09:38
Ik denk dat niemand het daar mee oneens is. Maar nogmaals; het laatste woord hebben wil niet zeggen dat ze het niet doen.
Tweakert2020 @xzaz15 september 2023 12:01
Net als vroeger, gewoon je apparatuur inleveren, stekker er uit, of moderner, WiFi uitschakelen
psy @Tweakert202015 september 2023 12:22
En dan lopen ze weg uit boosheid. Uit huis. Wat doet Tweakert2020 nu vraag ik me af?
Tweakert2020 @psy15 september 2023 12:24
Deur op slot en een enkelband aan voor als ze toch ontsnappen.
pepsiblik @Platypussy15 september 2023 09:00
En meteen weer persoonlijk worden. Goed zo!
loki504 @pepsiblik15 september 2023 09:23
Jij maakt het toch ook persoonlijk door te zeggen dan bepaal ik de grens. Nee = nee. Zouden meer ouders eens moeten doen.?
pepsiblik @loki50415 september 2023 09:29
In reactie op de voorgaande post waarin wordt gesteld dat ik niet zou weten waar ik over praat, omdat ik geen ouder zou zijn. Sorry, ik weet precies waar ik over praat. Daarnaast spreek ik in het algemeen, niet specifiek over hem/haar.
loki504 @pepsiblik15 september 2023 09:43
Ouders is inderdaad algemeen en daar zit het probleem het kan voor iedereen persoonlijk zijn. Dat merk je ook want Platypussy voelde zich aangesproken terwijl het bericht niet aan hem gericht was. Het was namelijk FreVDP waar je op reageerde.
pepsiblik @loki50415 september 2023 12:49
Wat nog steeds niet wegneemt dat je niet zo moet reageren.
loki504 @pepsiblik15 september 2023 12:53
Dat ben ik met je eens.
pepsiblik @loki50415 september 2023 12:57
Dankjewel. En ook bedankt voor je aanwijzingen en de vriendelijke toon en uitleg.
Verwijderd @pepsiblik15 september 2023 09:45
Ligt er beetje aan hoe oud je kinderen zijn. 6/7/8 jaar oud, dan is het allemaal nog wel te doen, maar op een gegeven moment raak je de grip kwijt, komen ze met hun devices op andere netwerken, gaan kinderen trucjes uitwisselen om blokkades zoals family link te omzeilen. En natuurlijk ben jij als ouder, de laatste die weet dat het gebeurt, want kinderen zijn zo dom nog niet.
stftweaker @pepsiblik15 september 2023 09:10
Iets verbieden bij kinderen en dan verwachten dat ze het niet stiekem gaan doen. Ohh wat een naive geest ben je toch hahaha.

Zo werken die dingen toch niet. Bewustzijn creëren en dan snappen ze het vaak wel.
.oisyn Moderator Devschuur® @stftweaker15 september 2023 10:42
Dan ben ik toch benieuwd hoe je dat voor je ziet. Kopen ze stiekem een tablet zonder dat ik dat weet? Want de apparaten die ze hebben staan onder supervisie, en mijn vrouw of ik moeten elke app installatie goedkeuren.

Dat ze dan een keer bij een vriendje of vriendinnetje een game spelen die ik niet geschikt acht, tja, dan hebben ze mazzel, maar thuis mag het niet :)

(Niet dat ik zo moeilijk ben overigens, beide dochters spelen Roblox en het is volgens mij nog nooit voorgekomen dat ze iets wilde spelen wat wij niet wilden)

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 15:19]

psy @.oisyn15 september 2023 11:47
Roblox draait onder Windows wel gewoon inbrowser he. Nog niet eens admin promot nodig. Dus daar heb je alsnog een potentieel probleem als jij dat ook wil verbieden.
.oisyn Moderator Devschuur® @psy15 september 2023 12:32
Maar ook daar zijn goede oplossingen voor :)
psy @.oisyn15 september 2023 12:35
Niet voor de niet-tweaker. Laten we realistisch zijn.
.oisyn Moderator Devschuur® @psy15 september 2023 12:37
Dat doet er toch niet toe? We zitten op tweakers.net, en het is mogelijk :).

En het lijkt me dat zoiets best voor digibeten te doen is, volgens mij zijn daar zat kant-en-klare pakketten voor.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 15:19]

pepsiblik @psy15 september 2023 14:14
Ben ik niet met je eens. Om te beginnen heb je natuurlijk gewoon username/password. Als je dat op Android kunt regelen, kun je dat op Windows of Linux ook. Ten tweede heeft Roblox zelf ook een beveiligingslaag. Voor minderjarigen moet het account gekoppeld zijn aan dat van een volwassene bijvoorbeeld. Daarnaast maak je als ouder ook een account aan en word je vrienden van je kinderen. Dan zie je het meteen wanneer ze online zijn. Natuurlijk kunnen ze er nog op allerlei manieren om heen. Maar het is niet dat je niks kunt doen.
OruBLMsFrl @pepsiblik15 september 2023 15:16
Je moet het natuurlijk ook zo proberen op te zetten, dat geef je goed aan. Als ze dan op hun verplichte middelbare school laptop een los account maken waar ze aangeven dat ze 18+ zijn, of een accountje krijgen via een ander behulpzaam klasgenootje, of simpelweg bij vrienden/vriedinnen gaan spelen op hun accounts, dan sta je effectief alsnog buiten spel.
Volgens mij is dat ook wat je veel leest aan tegenstellingen in al deze comments. Er is een wereld van verschil tussen grofweg basisschool waar zulke aanpak nog heel goed werkt, kinderen die puberen met simpelweg andere interesses en de typische pubers die wel dol zijn op Roblox achtige 'games' vanaf halverwege middelbare school. Die typische puber die wel wil maar niet mag, die boeit jouw verbod namelijk vrij weinig meer, die gaat zich daar juist tegen afzetten, werkt daar omheen al dan niet met hulp van klasgenoten en andere vrienden/vriendinnen.
pepsiblik @OruBLMsFrl15 september 2023 16:01
Maar dat account maken kun je blokkeren. Wanneer je in Windows een account voor ze maakt met beperkte toegang, kunnen ze nooit een account creeren met meer rechten dan ze al hadden. En als ze dat wel lukt, dan gloort er een baan in de cyber security :+

Er is zeker een verschil tussen een kind van acht en een puber van 14. Helemaal mee eens. Maar een puber van 14 zal dan toch ook de lasten moeten dragen van zijn/haar besluiten. Want daar hebben ze dan ook de leeftijd voor.
OruBLMsFrl @pepsiblik15 september 2023 17:44
Wie heeft het over Windows accounts? Op elke machine met een webbrowser kun je Roblox spelen, gewoon even een eigen accountje maken, liegen dat je 18+ bent en je mag zo doorlopen. Dat heeft verder niets bijzonders nodig helaas bij mijn weten.
pepsiblik @OruBLMsFrl15 september 2023 17:50
Je moet wel eerst toegang hebben tot een machine met een browser. Dus dat kun je al afschermen. En ten tweede kun je werken met een whitelist of blacklist om toegang te reguleren.
OruBLMsFrl @pepsiblik15 september 2023 17:59
Jij kunt op de verplichte school laptop browser toegang afschermen en/of voorkomen dat die school laptop niet ergens op een vriendjes wi-fi of de McDonalds hotspot gaat robloxen? Ik houd van managed devices, maar vaak ga je in die leeftijd toch wel wat controle kwijtraken richting school en vriendenkring.
Tweakert2020 @psy15 september 2023 12:03
Zijn er nog huishoudens waar kinderen ouderwets achter de computer kruipen?
Nee iedereen heeft tegenwoordig een tablet of telefoon
psy @Tweakert202015 september 2023 12:19
Een tablet werkt ruk voor games.
Dat terzijde... Een laptop is nog behoorlijk gangbaar hoor. Sterker nog, veel scholen verplichten het tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door psy op 22 juli 2024 15:19]

pepsiblik @stftweaker15 september 2023 12:57
Vaak snappen ze het wel, soms niet. En dan trek je een lijn.
Morress @joost0071915 september 2023 09:10
Ik ben/was er niet mee bekend, maar eigenlijk is het een voem van ponzi-scheme
.oisyn Moderator Devschuur® @Morress15 september 2023 10:45
Misschien moet je dan eens opzoeken wat een ponzi-scheme is (ROI beloven en dat uitbetalen met de investeringen van anderen), want daar heeft het echt helemaal *niets* mee te maken :)
Verwijderd @joost0071915 september 2023 09:39
Ik bgrijp ook dat bij Roblox kinderen best wel onder druk gezet worden (lijkt niet ernstig, maar kinderen zijn daar heel vatbaar voor) om content te bouwen en dat er amper een beloning tegenover staat.
In normale arbeidsomstandigheden zou dit toch onder kinderarbeid met beloning ver onder het minimumloon vallen.
Pual77 @joost0071916 september 2023 17:50
Ik speel zelf met mijn kinderen Roblox. Ik gebruik het zelfs af en toe in de les. Wat betreft Robux, af en toe krijgen ze van mij wat om uit te geven.

En als dat op is, helaas pindakaas. Wachten tot een volgende keer.

Als je een beetje normaal doet, je kinderen leert dat het ok is af en toe iets leuks te doen met Robux en geduld te hebben voor een andere keer dan zie ik er niet zo het probleem van in.
Putwater 15 september 2023 07:51
Ik snap eigenlijk niet dat dit spel nog mag bestaan. Er lijkt zo weinig controle op dat platform te zijn. Kinderen worden constant aangemoedigd (bijna gedwongen) om Robux uit te geven. Als je hier als ouder geen Robux wil kopen, zijn er games waar kinderen kunnen wedden, gokken, "klusjes uitvoeren", bedelen,... voor echte Robux met andere kinderen. Dat lijkt allemaal onschuldig te zijn (eigenlijk niet), het zijn toch maar Robux, maar daar zit wel degelijk geld achter. Ik betwijfel uiteraard ten stelligste dat het allemaal kinderen zijn op dit platform.

Streamers die kinderen als doelpubliek hebben gaan hier ook in mee: "oh, net gestorven, nog wat Robux uitgeven voor een continue, dat kost toch bijna niets, Robux uitgeven is echt super leuk!"

Het ziet er ook allemaal zo knullig en verlept uit, als ouder met minder kennis kan je vanop afstand totaal niet inschatten wat dit spel is.

Dit geheel terzijde uiteraard, is niet echt relevant binnen de context van dit artikel.

[Reactie gewijzigd door Putwater op 22 juli 2024 15:19]

Lasteraar @Putwater15 september 2023 09:00
Mijn zoontje maakte zelf uniformen voor een Roblox -game. En deze uniformen verkocht ie weer aan andere spelers voor robux.

Hij was toen 12-13 jaar..

Mensen als jij noemen het gevaarlijk.
Ik noem het goed ondernemerschap.

Komt wel goed met die jongen.
Verwijderd @Lasteraar15 september 2023 09:51
Houd er rekening mee dat het kinderen zijn. Leuk dat ie zelf dingen bouwt, maar als dat enigzins lucratief blijkt dan gaan er schimmige bedrijven in-game contact opnemen met dergelijke spelers, en een samenwerking voorstellen die uiteindelijk steeds verder in 1 voordelige positie van 1 van de partijen schuift. En kinderen, omdat het kinderen zijn, laten zich gemakkelijk ondersneeuwen door iets wat ze toch zien als een autoriteit.
Wat begint als 'goed ondernemerschap' kan dan uitdraaien op 'uitgebuit worden'.
pepsiblik @Verwijderd15 september 2023 14:16
Daarom heb je als ouder dus een verantwoordelijkheid om toezicht te houden, toch?
Putwater @Lasteraar15 september 2023 10:05
Dus jij vindt het correct dat kinderen van 12-13 "ondernemend zijn" voor geld? Ik denk niet dat je akkoord zou zijn met dat ondernemend zijn als het om rekken vullen in de lokale supermarkt zou gaan.
AP3X @Putwater15 september 2023 10:12
Met 13 jaar kunnen ze al gaan afwassen bij de lokale snackbar en met 14 jaar staan ze in de supermarkt …
Groningerkoek @AP3X15 september 2023 10:29
Met wat dingen kosten en hoeveel je van dat soort baantjes overheid op die leeftijd zie ik liever dat ze dan wat meer in het huishouden helpen en dan kan het zakgeld ook omhoog, hebben zowel ik als zijzelf meer aan.
pepsiblik @Groningerkoek15 september 2023 14:15
Maar dat zijn dus keuzes die je als ouder voor ze moet maken. En het één is niet slechter of beter dan het ander.
Groningerkoek @pepsiblik15 september 2023 14:45
Daarnaast dienen ouders ook de financiële mogelijkheden te hebben om het zo te doen. En dat heeft helaas ook lang niet iedereen.
DeCo @Putwater15 september 2023 10:14
Ik denk dat het wel meevalt met die dwang om Robux uit te geven.
Mijn dochter (11) speelt al jaren zeer fanatiek Roblox en heeft in totaal 2(!) keer gevraagd of ze Robux mag krijgen. Ik heb 2x10 euro daar aan gespendeerd voor haar. Persoonlijk vind ik dat heel netjes.
En onlangs kreeg ik nog iets positiefs daar over terug.. want ze kon haar aankopen weer verkopen en had ze weer Robux om aan andere items te besteden. Dus die 2 tientjes zijn voor haar eindeloze vermaeck prima besteed, denk ik dan..
En... ze kan zelfs prima Engels dankzij Roblox.

Enfin, naast alle (begrijpelijke) negativiteit en zorgen rondom Roblox zijn er ook best positieve zaken te vermelden. Mijn dochter is niet minder kind er door geworden in ieder geval.
psy @Putwater15 september 2023 12:31
Ik snap eigenlijk niet waarom sommigen zo'n eenkennige mening hebben over Roblox. Er zijn echt hele leuke games waarbij het verdienmodel totaal geen rol van betekenis speelt.
Hoenens 15 september 2023 08:06
De game zou verboden moeten worden inderdaad zoals FeVDP al aangaf; de taferelen die zich in die game afspelen zijn verre weg van kind vriendelijk.
pepsiblik @Hoenens15 september 2023 08:22
Ik denk in de eerste plaats dat ouders eens moeten gaan wennen aan het idee dat de digitale wereld net zo vol gevaren zit als de reële wereld. Het is een beetje een zwaktebod om maar meteen de overheid het vuile werk te laten opknappen. Doe je werk als ouder en dan is er weinig aan de hand.
roffeltjes @pepsiblik15 september 2023 08:30
Allereerst, de echte wereld is zeker in Nederland niet zo vol gevaren. In het algemeen is de wereld minder gevaarlijk geworden (drugs geweld piek is een opvallende trendbreuk).

Maar dat terzijde, er is natuurlijk wel ergens een middenweg, de echte wereld is gereguleerd en dat zal online helaas ook nodig blijven.

Roblox is ontzettend leuk, maar afhangend van het kind en de games die hij speelt kan het erg lootboxxy worden. Daarentegen is er ook een heleboel gratis spul wat echt leuk gemaakt is.
pepsiblik @roffeltjes15 september 2023 08:36
Reguleren is natuurlijk iets anders dan verbieden. En Roblox is natuurlijk al gereguleerd door allerlei wetgeving op het gebied van privacy, aanbieden van digitale producten, en het instellen van minimum leeftijden.

Maar er is een moment, dan moeten ouders eens gewoon hun verantwoordelijkheid nemen en zelf bepalen waar hun grenzen liggen. Wanneer er een ijscowagen bij jou in de straat staat, dan ga je toch ook niet de gemeenteraad vragen om een verbod? Dan zorg je gewoon dat je kinderen niet naar de ijscowagen gaan.
Eagle_Erwin @roffeltjes15 september 2023 08:39
Denk niet alleen aan gevaren die moedwillig door mensen worden gemaakt (ontvoering, geweld etc), maar zeker ook aan de gevaren die je altijd zult hebben: verkeer, verdrinking, vallen van grote hoogte.

Als ouder laat je ook niet zodra het kind kan lopen je kind zonder toezicht buiten spelen, voornamelijk vanwege deze gevaren. Dat zouden ze online ook meer moeten doen.
MrMonkE @pepsiblik15 september 2023 08:27
Eind jaren 90 of zo begin 2000 keken ze me op een verjaardag aan alsof ik me zojuist had geopenbaard als een flat-earther toen ik dat zei. Ik gok dat het nog niet veel veranderd is.
Jeroenzer @Hoenens15 september 2023 08:15
Mijn stiefkind kan letterlijk de hele dag naar die youtubers kijken die van die verhalen verzinnen en het spelen in Roblox, daar zie ik geen ernst in, tenslotte zijn tekenfilms op TV hetzelfde principe.
Ik heb wel eens meegekeken met hem, gelukkig wordt daarin niet gesproken over Robux kopen etc etc.

Hij speelt zelf ook Roblox en blijft het gelukkig ook bij, hij zegt wel eens: ooooh jammer dit kan ik niet kopen want heb geen Robux en vervolgens is het dat dan ook, hij zeurt niet daar om gelukkig.

Maaaaaaaaaar ik ben het ook wel eens met @Putwater , er is bijzonder weinig controle op dit platform en er spelen een HELEBOEL volwassene deze game
Hoover @Jeroenzer15 september 2023 09:15
Exact, dit heb ik ook met mijn kinderen. Voor de zekerheid wel in beide accounts ingesteld dat ze niet zomaar overal bij kunnen of geld kunnen uitgeven.

En als ze robux willen hebben, kunnen ze op de xbox, reward punten gaan verdienen. Daarmee kunnen ze gratis robux krijgen. Dan spelen ze ook nog eens wat anders dan Roblox. En ze leren te werken voor hun centjes :P Niet dat ze de hele dag gamen of zo haha.
loki504 @Jeroenzer15 september 2023 09:48
Ik ben het er niet mee eens dat er weinig controle is op het spel/platform. Je kan alles instellen en weigeren. En mijn zoontje had laatst ruzie met iemand en liet zich even meegaan(lang leven ADHD...) en had de volgende ochtend een ban van 72 uur aan zijn broek omdat hij dingen zij die niet mochten.

En ja genoeg volwassenen die roepen koop Robux etc naar wat kan Roblox daar aan doen? Dan moet je weer bij Google wezen.
psy @Hoenens15 september 2023 12:34
Sure. Net zoals het verbieden van GTA zeker.... dat is toch allemaal zinloos.
Hoenens @psy15 september 2023 20:49
Niet te doen
Groningerkoek 15 september 2023 10:27
Nu er weer aan groot platform aan Rolbox wordt toegevoegd wordt het wel hoog tijd dat ze een keer wat goed doen aan hun games. Sommigen werken geweldig op alle platformen, anderen werken weer niet op een XboX maar wel op Tablets, dan zijn er nog games die alleen voor touchscreen zijn gemaakt en niet speelbaar zijn op de XboX (waar je soms pas na 10 uur achterkomt omdat een rebirth knop onbereikbaar is als je met de cursor over de opties op het scherm gaat. Ja de kleine heeft er veel plezier van maar als ouders wordt ik er soms gek van.
killzonex 15 september 2023 13:16
Ach mijn dochter speelt het al 2 jaar en heeft 1 keer een kaartje gehad waar ze een pakje mee heeft gehaald en verder maalt ze niet om dingen kopen

Ze geeft minder uit dan ik aan games 🤣

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