Nintendo brengt Princess Peach: Showtime op 22 maart uit voor de Switch

Nintendo heeft op donderdag meer details gedeeld over zijn komende Princess Peach-game. Het spel heet Princess Peach: Showtime en krijgt een theaterthema. De game komt op 22 maart uit voor de Nintendo Switch.

In Princess Peach: Showtime moeten spelers het Sparkle-theater redden van een boze heks, vertelt Nintendo in een trailer. Ieder level krijgt een ander theaterthema, waarbij Peach verschillende outfits krijgt die haar andere krachten geven. De trailer toont onder meer een mysterielevel met Detective Peach, naast levels met Swordfighter Peach, Patissier Peach en Kung-Fu Peach. Ieder level wordt vormgegeven als een soort set voor een toneelstuk.

Nintendo kondigde vorig jaar al aan dat het werkt aan een game met Princess Peach in de hoofdrol. Het bedrijf deelde toen echter nog weinig concrete details, los van een release in 2024. Het bedrijf deelt nu ook de concrete releasedatum van 22 maart.