Nintendo brengt Princess Peach: Showtime op 22 maart uit voor de Switch

Nintendo heeft op donderdag meer details gedeeld over zijn komende Princess Peach-game. Het spel heet Princess Peach: Showtime en krijgt een theaterthema. De game komt op 22 maart uit voor de Nintendo Switch.

In Princess Peach: Showtime moeten spelers het Sparkle-theater redden van een boze heks, vertelt Nintendo in een trailer. Ieder level krijgt een ander theaterthema, waarbij Peach verschillende outfits krijgt die haar andere krachten geven. De trailer toont onder meer een mysterielevel met Detective Peach, naast levels met Swordfighter Peach, Patissier Peach en Kung-Fu Peach. Ieder level wordt vormgegeven als een soort set voor een toneelstuk.

Nintendo kondigde vorig jaar al aan dat het werkt aan een game met Princess Peach in de hoofdrol. Het bedrijf deelde toen echter nog weinig concrete details, los van een release in 2024. Het bedrijf deelt nu ook de concrete releasedatum van 22 maart.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 21:03 49

14-09-2023 • 21:03

49

Lees meer

Nintendo Switch

vanaf € 288,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Sprankelende hoofdrol voor Peach

21 mrt 2024

Sprankelende hoofdrol voor Peach

Princess Peach: Showtime Review

39
Nintendo brengt detectivegame Emio: The Smiling Man binnenkort uit voor Switch
Nintendo brengt detectivegame Emio: The Smiling Man binnenkort uit voor Switch Nieuws van 17 juli 2024
Nintendo heeft bijna 140 miljoen Switch-consoles geleverd
Nintendo heeft bijna 140 miljoen Switch-consoles geleverd Nieuws van 6 februari 2024
Fortnite krijgt LEGO-game, Solid Snake, eindbaasgevechten en nieuw eiland
Fortnite krijgt LEGO-game, Solid Snake, eindbaasgevechten en nieuw eiland Nieuws van 4 december 2023
Stemacteur Kevin Afghani is de nieuwe stem van Super Mario
Stemacteur Kevin Afghani is de nieuwe stem van Super Mario .Geek van 14 oktober 2023
Helldivers 2 is uitgesteld tot 8 februari 2024
Helldivers 2 is uitgesteld tot 8 februari 2024 Nieuws van 15 september 2023
Luigi's Mansion 2 HD komt volgende zomer naar de Nintendo Switch
Luigi's Mansion 2 HD komt volgende zomer naar de Nintendo Switch Nieuws van 14 september 2023
Laatste Mario Kart 8 Deluxe-dlc-wave krijgt Daisy Circuit, Diddy Kong en Pauline
Laatste Mario Kart 8 Deluxe-dlc-wave krijgt Daisy Circuit, Diddy Kong en Pauline Nieuws van 14 september 2023
GameCube-game Paper Mario: The Thousand-Year Door komt volgend jaar naar Switch
GameCube-game Paper Mario: The Thousand-Year Door komt volgend jaar naar Switch Nieuws van 14 september 2023
Eerste F-Zero-game komt als battleroyalegame uit via Nintendo Switch Online-abo
Eerste F-Zero-game komt als battleroyalegame uit via Nintendo Switch Online-abo Nieuws van 14 september 2023
Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong-game in februari uit voor Switch
Nintendo brengt Mario vs. Donkey Kong-game in februari uit voor Switch Nieuws van 14 september 2023
Nintendo houdt donderdag Direct-presentatie met games die deze winter uitkomen
Nintendo houdt donderdag Direct-presentatie met games die deze winter uitkomen Nieuws van 13 september 2023
Nintendo stopt in oktober met uitbrengen nieuwe Mario Kart Tour-content
Nintendo stopt in oktober met uitbrengen nieuwe Mario Kart Tour-content Nieuws van 11 september 2023
'Nintendo Switch-opvolger biedt ondersteuning voor DLSS en raytracing'
'Nintendo Switch-opvolger biedt ondersteuning voor DLSS en raytracing' Nieuws van 8 september 2023
Producent: Zelda: Tears of the Kingdom krijgt geen uitbreidingen of dlc
Producent: Zelda: Tears of the Kingdom krijgt geen uitbreidingen of dlc Nieuws van 7 september 2023
The Pokémon Company brengt eerste dlc voor Scarlet en Violet op 13 september uit
The Pokémon Company brengt eerste dlc voor Scarlet en Violet op 13 september uit Nieuws van 8 augustus 2023
The Pokémon Company houdt op 8 augustus nieuwe Pokémon Presents-livestream
The Pokémon Company houdt op 8 augustus nieuwe Pokémon Presents-livestream Nieuws van 4 augustus 2023
Nintendo behaalt recordwinst dankzij nieuwste Zelda-game, Switch en Mario-film
Nintendo behaalt recordwinst dankzij nieuwste Zelda-game, Switch en Mario-film Nieuws van 3 augustus 2023
'Nintendo Switch-opvolger krijgt lcd-scherm en verschijnt in tweede helft 2024'
'Nintendo Switch-opvolger krijgt lcd-scherm en verschijnt in tweede helft 2024' Nieuws van 31 juli 2023
Meer producten en artikelen
Consoles Nintendo Switch

Reacties (49)

-Moderatie-faq
49
47
21
0
0
19
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Linksquest Moderator Spielerij
14 september 2023 22:28
Klinkt heel stom misschien, maar vond de game best grappig uitzien, denk wel dat ik deze een keer ga proberen, misschien niet op release, maar zeker wel een keer.
martin_v_z @Linksquest14 september 2023 22:35
Ik weet het niet, ik miste een beetje diepgang. Ik had meer gehoopt op of een soort platformer zoals super Princess peach, of meer een Mario RPG opvolger met peach in de hoofdrol. Ik kreeg hierbij een beetje gevoel alsof het een soort van mini games achtige levels waren. Ik wacht het even af tot er echt langere gameplay beelden zijn.
player-x @martin_v_z15 september 2023 06:20
Ik weet het niet, ik miste een beetje diepgang.
Maar voor iets als 6~14j oude kinderen lijkt het mij wel ideaal spel waar ze wel een paar uur zoet mee zijn.

Pokémon heeft ook 0% diepgang (geloof ik), en zijn ze ook uren mee bezig.
Alekz87 @player-x15 september 2023 07:39
Dan heb je Pokémon niet competitief gezien ;)
DigitalExorcist
@Alekz8715 september 2023 13:15
Inderdaad.. "Pokémon geen diepgang" ... who's gonna tell him.. ?
Berlinetta @player-x15 september 2023 08:02
Zolang volwassene het er moeilijk mee hebben. Is het genoeg diepgang.
360Degreez @Berlinetta15 september 2023 12:24
Uitdaging en diepgang zijn twee heel andere zaken hoor. Op een hoog niveau beiden Tetris en Final fantasy beiden voldoende uitdaging, maar heeft de eerste nauwelijks diepgang. :-)
Alekz87 @360Degreez15 september 2023 21:51
Mocht je zin hebben:

https://marriland.com/guides/ev-training/
Linksquest Moderator Spielerij
@martin_v_z15 september 2023 07:54
Soms mag een game ook gewoon droog en met minder diepgang, gewoon lekker onderuit liggen en wat spelen.
martin_v_z @Linksquest15 september 2023 16:50
Ow ja, ik bedoelde vooral qua gameplay. Het voelde een beetje als kleine mini opdrachten met elke keer een iets andere spel wijze. Ik weet niet of ik mij daarmee ga vermaken, maar uiteraard prima, ik ben waarschijnlijk niet de doelgroep voor dit spel. Hoop vooral dat als ze Peach een spel geven het juist zich kan meten met de Mario spellen. Een RPG met Peach in de hoofdrol of een echt goede platformer met Peach zou ik zelf erg waarderen, Mario hoeft van mij namelijk niet altijd de hoofdrolspeler in dat soort spellen te zijn. Super Princess Peach kon ik daarom ook erg waarderen, al was die naar mijn mening wel wat te makkelijk.
thomasbaart 14 september 2023 22:12
Gaaf om te zien dat Peach steeds meer de rol krijgt van een zelfredzame heldin, die op gelijke voet staat met Mario. Zeker in de recente The Super Mario Bros Movie hadden ze dat ook erg leuk gedaan. Ben benieuwd!
killerbie @thomasbaart14 september 2023 22:20
Waarom vind je het leuk dat die 'op gelijke voet' te staan komt met Mario?
Alle voorgaande Mario spellen, of toch bijna allemaal, draaien rond het redden van de princes...
Ik vind het zelf helemaal niet leuk dat ik me Mario zoveel moeite heb moeten doen om de princes keer op keer te redden om er nu achter te komen dat ze het mss wel allemaal voor niets geweest is.
Mario was precies beter donkey kong jr gaan redden, want die is al een tijd niet meer te zien.

[Reactie gewijzigd door killerbie op 22 juli 2024 16:54]

Borundil @killerbie14 september 2023 22:43
…draaien rond het redden van de prinses.
En dat is het hem nou juist. Ze is de dame in nood die hulp nodig heeft. Ze is een meewerkend (of lijdend) voorwerp in het plot waardoor je als Mario de held uit kan hengen. Als ze echt zelfredzaam is, dan zou ze haarzelf kunnen redden.
Michaelr1 @Borundil15 september 2023 08:36
Wat een onzin. Ze kan toch nog steeds gevangen zitten? Bovendien: het is een (kinder) game, geen waarheidsgetrouw verhaal
84hannes @Michaelr115 september 2023 09:25
Bovendien: het is een (kinder) game, geen waarheidsgetrouw verhaal
Bedoel je dat Peach geen rolmodel hoeft te zijn, omdat het voor kinderen is?
Michaelr1 @84hannes15 september 2023 10:09
Nee, ik bedoel dat ze kan zijn wat Nintendo wil dat ze is en dat dat niet uitmaakt. En daarnaast kan ook een heldin gevangen komen te zitten.
MrMonkE @Borundil15 september 2023 06:25
Wat is er mis met afhankelijk zijn van elkaar? O-)
Arokh @killerbie14 september 2023 22:26
Ben het niet eens met je, In Super Princess Peach was ze ook al degene die de heldin was. En ik vind de stoere En meisjesachtige PP erg leuk in de movie ook.

Vergeet niet dat Super Princess Peach al 18 jaar oud is als deze nieuwe eindelijk uitkomt.
Htbaa @Arokh15 september 2023 00:08
In die game was een van haar krachten toch heel hard huilen? Lang geleden dat ik die game heb gespeeld maar was zeker wel leuk.
Arokh @Htbaa15 september 2023 14:28
Ja klopt, ik hoopte dat je dat niet zou noemen haha. Maar het was zeker een leuk spel waarin ze meer slim moest zijn dan vechten moest, maar de eindbazen waren wel echt serieus moeilijk voor een Mario machtige game.
Htbaa @Arokh15 september 2023 14:49
Haha sorry :-). Ik denk dat ik de game nog weer ‘s ga proberen.
The Zep Man
@killerbie14 september 2023 22:36
Ik vind het zelf helemaal niet leuk dat ik me Mario zoveel moeite heb moeten doen om de princes keer op keer te redden om er nu achter te komen dat ze het mss wel allemaal voor niets geweest is.
Mario doet ook veel moeite om kartraces te winnen, om te tennissen, in zijn bijbaan als dokter, tijdens het knokken met de jongens (en meiden)...

Het zijn spellen voor jong en oud. Natuurlijk is er altijd de kans dat de prinses weer eens in een ander kasteel is, maar nu draait ze weer eens de rollen om. Variatie is eigenlijk wel fijn. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:54]

84hannes @killerbie15 september 2023 09:23
Ik vind het zelf helemaal niet leuk dat ik me Mario zoveel moeite heb moeten doen om de princes keer op keer te redden om er nu achter te komen dat ze het mss wel allemaal voor niets geweest is.
Ik stel me voor dat prinses Peach zich altijd heeft laten redden omdat de maatschappij dat van haar verwachtte. Maar tijden veranderen, en Peach ziet om zich heen dat vrouwen niet langer hoeven te wachten to een man komt om hun lot te bepalen. Het is niet dat ze het niet eerder kon, ze durfde het waarschijnlijk niet.
Arokh @84hannes15 september 2023 14:30
In 2006 heeft Peach in Super Princess Peach Mario uit de handen van Bowser gered al. Ben blij dat ze nu weer een hoofdrol krijgt.
spokje @thomasbaart15 september 2023 11:48
Not sure if serious or trolling
mercapto @thomasbaart16 september 2023 09:35
Ik ben verrast dat Nintendo niet inmiddels met een game is gekomen waarbij je de rollen zelf kunt bepalen. Eerst het startscherm, dan een keuze scherm of je Mario de prinses laat redden of de prinses Mario moet gaan redden. Is toch niet zo moeilijk om de karakter modellen en teksten te wisselen, zou je zeggen.
Armselig 14 september 2023 22:34
Voor mij was dit de beste game van de presentatie, samen met Spy x Anya. Ik had niet verwacht dat ik deze trailer zo leuk zou vinden, het ziet er mooi uit, de muziek klinkt mooi en Peach beweegt elegant zoals alleen een princess dat kan.

Unicorn Overlord zag er ook interessant uit en de terugkeer van Another Code was ook een welkome verrassing.
beantherio 15 september 2023 09:19
Een van de meest opvallende aankondigingen in deze Direct. Sowieso is het bijzonder dat Peach eindelijk weer eens een game krijgt (is maar 1x eerder gebeurd meen ik?) maar de gameplay-stijl ziet er ook heel apart uit. Visueel is het ook om de vingers bij af te likken: het heeft een prachtige stijl en de karakters en omgevingen ogen heel dynamisch. Aparte setting ook: het oogt een beetje Paper Mario-achtig. Deze ga ik tzt zeker halen.
Mr.RezGo 15 september 2023 11:34
Ze hebben gewoon Super Mario Oddesy gepakt maar dan met Peach
Het ziet er opzicht wel leuk uit maar weet je wat ze echt moeten maken
Luigi's oddesy dat zou veel succes opbrengen
jellybrah 15 september 2023 14:07
Tsja wat moet je hiervan vinden.. kinderachtig en goedkoop qua eerste indruk. Het lijkt haast wel geschikt als mobile game. De tenenkrommende engelse stem maakt het ook niet beter.
Quingoh @Flashforward14 september 2023 23:46
Ik vind je reactie onnodig en negatief. Sinds de release van de Nintendo switch zijn er zoveel spellen uitgebracht gericht op kinderen en volwassenen.

Super Mario odyssey, Mario kart 8, super Mario 3D world, Zelda breath of the wild, Tears of the kingdom, en nog zoveel meer.

Jouw reactie slaat dus nergens op.

Bovendien werd het eens tijd voor zo’n game met Peach als hoofdrol. Er zijn vast veel volwassenen en kinderen die deze spel zullen waarderen. Beter dan al die TikTokmeuk iniedergeval.
AlbertG80 @Quingoh15 september 2023 00:09
Sinds wanneer zijn meningen niet meer toegestaan? Er wordt toch immers "wat ik graag zou willen" beschreven.

Ik vind het aanbod ook niet erg goed op een handvol games na.
Er zijn meer KPI van Nintendo die veel beter zijn dan het huidige aanbod.
Heb Nintendo van het begin tot nu gevolgd en na de N64 zijn ze toch wel behoorlijk in het goede aanbod gedaald in mijn opinion.
Michaelr1 @AlbertG8015 september 2023 08:39
Nintendo is juist 1 van de weinige developers die onveranderd kwaliteit uitbrengt en steeds opnieuw innoveert. Ze staan op eenzame hoogte op dat gebied.
AlbertG80 @Michaelr115 september 2023 09:02
Wat heeft dat met mijn mening te maken?
Ik weet ook wel dat Nintendo het goed doet. Maar zelfs al heb ik zoveel keus met Nintendo het is gewoon uitmelken in mijn mening.
Laatst nog wezen kijken bij de game afdeling maar niks voor mij.
Michaelr1 @AlbertG8015 september 2023 10:07
Ik reageer op het feit dat je zegt dat ze "behoorlijk gedaald zijn in het goede aanbod". Dat is gewoon feitelijk niet waar. Ook uitmelken is feitelijk niet waar.

Dat het niets voor jou is, dat mag. Maar zeg dat dan gewoon. Nintendo staat met vele Switch games in de top 250 games aller tijden.
AlbertG80 @Michaelr115 september 2023 11:03
Begrijp ieder heeft een favoriet maar het blijft voor mij een systeem die weinig te bieden heeft op het gebied van aanbod aan games.
Het aanbod in gebruikte switch is erg hoog maar dat zal wel een andere redenen hebben.
Michaelr1 @AlbertG8015 september 2023 13:57
Het is 1 van de meest verkochte consoles allertijden. Vanzelfsprekend is er dan ook een groter aanbod tweedehands. Plus dat het systeem natuurlijk inmiddels in z'n laatste levensfase zit.

Ik begrijp uiteraard dat iedereen recht heeft op z'n eigen smaak, maar op de Switch is het aanbod juist extreem divers. Er zijn ook meer exclusives en de exclusives zijn enkele van de beste games die ooit gemaakt zijn volgens zowel critics als gebruikers.

Uit pure interesse: wat mist de Switch dan qua aanbod in jou optiek?
AlbertG80 @Michaelr115 september 2023 15:52
Online platform.
MrMonkE @AlbertG8015 september 2023 06:28
Wanneer meningen onfatsoenlijk of bot worden. Het staat ook uitgelegd in in de score pop-up.
Daarnaast was het onjuiste argumentatie. (Dat is mijn mening) O-)
AlbertG80 @MrMonkE15 september 2023 09:04
Ik begrijp dat je de leukste wilt zijn maar mening of argumentatie zijn nog steeds verschillend
MrMonkE @AlbertG8015 september 2023 09:06
Mag toch van jou? "Sinds wanneer zijn meningen niet meer toegestaan?"
Het is mijn mening dat de argumentatie van FastForward niet voldoet.
Quingoh @AlbertG8015 september 2023 18:01
En sinds wanneer is een mening over andermans mening niet toegestaan? LOL 8)7
Armselig @AlbertG8016 september 2023 00:26
Tja je hebt goeie meningen en slechte meningen denk ik dan maar. Er is inderdaad niks mis met de eerste zin in zijn reactie maar daarna escaleert de boel opeens.
IanEatsBabies @Quingoh15 september 2023 12:46
Gaan we nu weer de moderatie misbruiken om een jou onwelgevallige mening af te straffen?
Sneu weer dit, waarom zou tweakers toch langzaam zn bezoekers verliezen...
Quingoh @IanEatsBabies15 september 2023 18:35
Jij hebt er moeite mee dat ik een mening heb over zijn negatieve manier van standpunten uitdrukken en dat anderen hetzelfde ernaar kijken als ik. Dat is pas sneu.

En wat de moderatie betreft, waar baseer je dat op? Je beaamt zijn mening graag en daarom is er sprake van misbruik? Haha 8)7

[Reactie gewijzigd door Quingoh op 22 juli 2024 16:54]

Dazzyreil @Flashforward15 september 2023 00:04
Nintendo is vaak gewoon voor iedereen. Niet alles wat leuk is hoeft moeilijk te zijn.
HADES2001 @Flashforward15 september 2023 10:33
Wat ik graag zou willen zien is dat ze alle mensen uit dat develop team op Mario Galaxy of andere toffe 3D platform titels zouden zetten in plaats van deze kindermeuk. Het lijkt wel of Nintendo zich steeds meer gaat richten op de kleintjes. Ze geven eigenlijk een beetje een middelvinger naar de oudere generatie die met Mario opgegroeid is. Ik word hier in ieder geval echt niet warm van.
Maar waarom zou Nintendo meegroeien met de oude generatie als hun hele doel juist is op de kleine kinderen? Als je games voor volwassenen wil dan zit je gewoon op het verkeerde platform daar zijn xbox en playstation voor.
Daarnaast speel ik de laatste tijd liever een simpel Nintendo game met de weinige tijd die ik heb dan de zoveelste actie game met 100 mechanics en combo's waar je een studie boek bij nodig hebt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.