Stemacteur Kevin Afghani is de nieuwe stem van Super Mario

De Amerikaanse stemacteur Kevin Afghani is de nieuwe stem van Mario in de volgende Super Mario-games. Afghani vervangt de 67-jarige Charles Martinet en zal in de eerstvolgende Super Mario-game te horen zijn als Mario en Luigi.

Kevin Afghani bevestigde het nieuws via X/Twitter. De man bedankte Nintendo voor de kans die hij kreeg en blikte ook vooruit op de eerstvolgende Nintendo-game waarin hij te horen zal zijn: Super Mario Bros. Wonder. Dat spel ligt op 20 oktober in de winkel.

Afghani treedt in de voetsporen van Charles Martinet: de originele stemacteur van Mario. De 67-jarige Martinet kondigde in augustus zijn afscheid aan en is voortaan 'Mario-ambassadeur'. Martinet was sinds 1991 de stem van Mario. Toen vertolkte hij het personage met zijn stem tijdens beurzen en conventies. In 1996 werd de stem van Martinet voor het eerst gebruikt in een grote game: Super Mario 64. De stemacteur sprak de jaren nadien ook de stemmen in van Luigi, Waluigi en Wario in de Mario-games.