Nintendo brengt 2d-game Super Mario Bros Wonder in oktober uit voor Switch

Nintendo komt met een nieuwe 2d-Mario-game aan. Super Mario Bros Wonder betreft een traditionele sidescrollinggame en krijgt onder meer nieuwe power-ups en 'wonderbloemen'. De titel verschijnt op 20 oktober voor de Nintendo Switch.

Nintendo noemt Super Mario Bros Wonder 'de volgende evolutie van 2d-Super Mario-games'. De game krijgt onder meer nieuwe wonderbloemen. Als spelers die gebruiken, dan gebeuren er 'onverwachte dingen' in de spelwereld, zo vertelt Nintendo tijdens zijn Direct-presentatie. De grond kan bijvoorbeeld beginnen te bewegen, of er kunnen hordes vijanden verschijnen.

De trailer toont ook nieuwe power-ups, waaronder een die Mario in een olifant verandert. De game krijgt verschillende speelbare personages, waaronder Mario, Luigi en Toad. Ook Princess Peach, Yoshi en Daisy. zijn speelbaar in de komende game.

Super Mario Bros Wonder is de eerste nieuwe 2d-Mario-game sinds New Super Mario Bros U, die in 2012 uitkwam voor de Wii U. Die game werd in 2019 wel opnieuw uitgebracht voor de Nintendo Switch. De komende Super Mario Wonder-game krijgt ditmaal geen 'New'-voorvoegsel.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 21-06-2023 16:57 34

21-06-2023 • 16:57

34

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New Super Mario Bros. U Deluxe

vanaf € 49,95

4 van 5 sterren

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Reacties (34)

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punishedbrains 21 juni 2023 17:03
3D is leuk, maar dit blijft toch een favouriet qua format, voor mij althans. Bijzonder dat ze de game interessant weten te houden zo lang.
Verwijderd @punishedbrains21 juni 2023 17:08
Zelfde hier, de originele uit 1985 speel ik nog geregeld, en mijn kinderen vinden dat zelfs een leuk spel, al kennen ze ook veel moderner spul.
micla @punishedbrains21 juni 2023 21:53
Mario 2d is zo tijdloos, dat verveeld nooit. Ik ga me hier zeker weten weer uren mee vermaken.
nduug @punishedbrains22 juni 2023 10:06
3D is toch echt vermoeiender, vind ik. Vaak vecht ik in de 3D meer met mijn eigen lichaam dan met de game...
Frituurman 21 juni 2023 17:10
Ziet er leuk uit, maar een olifant-power up? Inhet vervolg zul je vast een giraffe power up krijgen, waar Mario een lange nek krijgt o.i.d. Maar goed, het is wel weer eens wat anders dan een vuurbloem. En er lijkt ook de nodige humor in te zitten. Denk dat hij wel op ons lijstje komt.
The Zep Man @Frituurman21 juni 2023 17:33
Ziet er leuk uit, maar een olifant-power up? Inhet vervolg zul je vast een giraffe power up krijgen, waar Mario een lange nek krijgt o.i.d.
Kikker, wasbeer, kat... zijn OK, maar bij olifant moeten wij toch echt de grens trekken!

Het is Mario. Dat hoeft allemaal niet zo serieus te zijn. Zolang de fun factor hoog is komt het wel goed.
Frituurman @The Zep Man21 juni 2023 18:17
True, true. Maar ik ben gewoon benieuwd of we nu het hele dierenrijk afgaan. We hebben trouwens ook nog de Penguin-suit gehad, een bijenpak en natuurlijk de Tanooki, maar dat was gewoon een wasbeer met extra opties. ;)
knirfie244 @Frituurman22 juni 2023 00:31
En ook nog konijn en vliegende eekhoorn.

Zolang ze interessante dingen er mee blijven doen qua abilities en level design heb ik er geen probleem mee...

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 23 juli 2024 03:43]

RRR2003 @Frituurman22 juni 2023 09:54
bekijk de trailer op 1:05... komt al in de buurt met wat voor rare uitrek powerup dat is haha
Ultimatus 21 juni 2023 18:11
Dit ziet er geweldig uit. Ga hem zeker spelen!
Odyssey was gewoon drie keer niks en erg slecht
Xfade @Ultimatus21 juni 2023 18:43
Die is gewoon bijzonder goed ontvangen, dat is aan de scores wel te zien. Het is iets anders dat u hem niks vond.
Ultimatus @Xfade22 juni 2023 10:27
Klopt.
Serieus een stad met moderne gebouwen en rijdende auto’s? Dat past helemaal niet bij Mario.
Odyssey is een titel waarbij ze hebben laten zien wat de mogelijkheden zijn op een switch in combinatie met een Mario titel… zo zie ik het.
Zoop @Ultimatus22 juni 2023 10:23
Odyssey is absoluut niet slecht.
Dat het niks voor jou is, is wat anders
ComputerGekkie 21 juni 2023 16:59
Super vet! Recent een switch gekocht en deze komt zeker op de lijst van spellen die gelijk gekocht gaan worden!
ShadLink 21 juni 2023 16:59
Ziet er erg leuk uit. En veel verschillende speelbare karakters (Mario, Toad, Luigi, Peach, Yoshi, Daisy)
L23
21 juni 2023 17:01
Iets meer fan van de 3D titels. Maar ook goed vermaakt met New Super Mario Bros U Deluxe. Deze lijkt aardig wat vernieuwingen in de gameplay te hebben. Komt zeker een keer in huis.
theduke1989 21 juni 2023 17:04
Nintendo levert altijd goede games af. Dus dit zal ook goed komen.
B0KIT0 21 juni 2023 17:09
Heel cool om weer een nieuwe 2D Mario te zien :)

Het blijft een tijdloos concept en ze zijn echt altijd erg goed doordacht in gameplay.

Jammer genoeg heb ik geen switch meer maar anders zou ‘m zo kopen.

En het is naar mijn mening echt héérlijk dat Nintendo zo’n traditionele ontwikkelaar blijft die hoge kwaliteit voor een leuke prijs levert.

En natuurlijk wat experimenteert met skins en dlc’s en mobiele games, maar de gamer zelf (grotendeels) echt met veel respect behandeld.
Brammos85 21 juni 2023 17:42
Dit voelt wel een *beetje* als uitkauwen. Odyssey was op alle fronten weer vernieuwend. Hier heb ik niet echt het idee dat ik iets mis als ik hem niet aanschaf..

[Reactie gewijzigd door Brammos85 op 23 juli 2024 03:43]

Fraaank @Brammos8521 juni 2023 18:39
Ik heb je even geplust, aangezien mensen je in de min aan het zetten zijn, terwijl je gewoon je mening geeft. Onbegrijpelijk.

OT: Heb helaas geen switch meer, maar anders had ik deze zeker wel gehaald. Het is het voor mij niet meer waard om die sterk verouderde hardware te halen. Bij een nieuwe handheld van Nintendo, wordt hij toch opnieuw uitgebracht.
VonDudenstein @Brammos851 juli 2023 19:56
Lijkt de meest verfrissende 2D Mario sinds tijden. Maker niet meegenomen uiteraard.
Winduss 21 juni 2023 17:56
Ik ben benieuwd hoe snel die pratende bloemen irritant gaan worden ;) Elke keer van die 'grappige' opmerkingen maken poeh poeh

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