Nintendo brengt 2d-game Super Mario Bros Wonder in oktober uit voor Switch

Nintendo komt met een nieuwe 2d-Mario-game aan. Super Mario Bros Wonder betreft een traditionele sidescrollinggame en krijgt onder meer nieuwe power-ups en 'wonderbloemen'. De titel verschijnt op 20 oktober voor de Nintendo Switch.

Nintendo noemt Super Mario Bros Wonder 'de volgende evolutie van 2d-Super Mario-games'. De game krijgt onder meer nieuwe wonderbloemen. Als spelers die gebruiken, dan gebeuren er 'onverwachte dingen' in de spelwereld, zo vertelt Nintendo tijdens zijn Direct-presentatie. De grond kan bijvoorbeeld beginnen te bewegen, of er kunnen hordes vijanden verschijnen.

De trailer toont ook nieuwe power-ups, waaronder een die Mario in een olifant verandert. De game krijgt verschillende speelbare personages, waaronder Mario, Luigi en Toad. Ook Princess Peach, Yoshi en Daisy. zijn speelbaar in de komende game.

Super Mario Bros Wonder is de eerste nieuwe 2d-Mario-game sinds New Super Mario Bros U, die in 2012 uitkwam voor de Wii U. Die game werd in 2019 wel opnieuw uitgebracht voor de Nintendo Switch. De komende Super Mario Wonder-game krijgt ditmaal geen 'New'-voorvoegsel.