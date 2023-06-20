Nintendo houdt woensdagmiddag Direct-livestream over nieuwe Switch-titels

Nintendo houdt op woensdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd een Direct-livestream waarin nieuwe games voor de Nintendo Switch centraal staan.

In een persbericht laat Nintendo weten dat de livestream zo'n 40 minuten gaat duren en dat er in elk geval nieuwe informatie over Pikmin 4 gedeeld wordt. Verdere inhoudelijke informatie deelt de Japanse gamegigant niet. Iedereen kan de livestream volgen via de officiële Nintendo-website of het YouTube-kanaal van het bedrijf.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-06-2023 17:17 101

20-06-2023 • 17:17

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Reacties (96)

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CH4OS 20 juni 2023 17:23
Ik verwacht hier niet echt grote titels, aangezien men net Zelda: Tears of the Kingdom released heeft.
Het zou mij dus niet verbazen als Pikmin 4 de enige grote titel gaat zijn.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 21:06]

himlims_ @CH4OS20 juni 2023 18:16
Was erg content en enthousiast met mijn switch. Echter is er (voor mijn gevoel) bijzonder weinig boeiende games meer uitgekomen afgelopen 2jr.

Tuurlijk zijn uitzonderingen; een Zelda, Mario, vast iets van Pokemon. Maar verder …?

Meeste game tijd heb ik in Diablo zitten (perfect voor dit platform), helaas komt de nieuwe vooralsnog niet naar de switch.

Vanwege teruglopend aanbod, is de console inmiddels verkocht. Jammer want het concept is wel erg gaaf (zie steamdesk en verwante).

Hoe gaaf je product ook is; zonder leuke, gevarieerde en kwalitatief goeie games ….
Verwijderd @himlims_20 juni 2023 19:12
Goed, inderdaad voor jouw gevoel dan. Op zich zijn er genoeg games uitgekomen, ook first party en komt nu dus ook Pikmin 4 eraan. Het kan misschien niet jouw ding zijn (wat dan wel?), maar een nieuwe Zelda, Splatoon 3, Kirby, Fire Emblem, Xenoblades, Metroid, twee stuks Pokemon (Arceus en SV) evenals een dikke uitbreiding op Mario Kart zijn niet bepaald 2 jaar niks.

Volgens mij in vele jaren niet zo’n dik pakket aan Nintendo games zo dicht op elkaar gehad. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat je dan wel verwacht, eigenlijk. Een stapel first party/partner release van hun grootste IPs is klaarblijkelijk niet genoeg…

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 21:06]

MadDogMcCree @Verwijderd21 juni 2023 03:44
Het is allemaal wel heel veiliig wat Nintendo doet. Alle genoemde games zijn de zoveelste in een reeks. Persoonlijk had ik bijvoorbeeld ook veel liever een Zelda game gezien met z’n eigen unieke art style en speelwijze. Ook de Mario Kart uibreiding vind ik niet van geweldig niveau, zeker omdat er zoveel van de matige MK Tour parcoursen in zitten. Er zijn amper écht nieuwe tracks toegevoegd.

Nu is er op zich niets mis met je franchises te blijven uitbouwen, maar het mag allemaal wel wat spannender wat mij betreft.
protoss warrior @MadDogMcCree21 juni 2023 08:59
Zowel BOTW als Pokemon hebben op de switch toch echt wel behoorlijk hun formule aangepast, TotK is een voortboorduring op BOTW maar je kan ook niet verwachten dat Nintendo de hele formule 2 keer op zijn kop gooit in 1 generatie.
Ze hebben ook wel wat nieuwe dingen(ips) geprobeerd maar dat is niet zo aangeslagen zoals dat wel gebeurt is met bijvoorbeeld splatoon.
Mario is altijd wel divers geweest en er zijn vrij weinig genres waar nog geen Mario variant van is, je kan nog wel wat variëren binnen de genres uiteraard maar je wilt ook weer niet te experimenteel met Mario gaan doen denk ik. Hoewel ze met Mario+Rabids toch wel weer iets nieuws toegevoegd hebben.
Mario Kart hebben we in principe al sinds de release van Mario Kart 8 geen nieuwe game meer van gekregen maar ik zou ook geen gigantische veranderingen willen daarin.
Fire Emblem heeft 2 behoorlijk verschillende games van elkaar gekregen.
Kirby heeft ook wel echt een redelijk andere game als normaal gekregen imo.
Pikmin gaan we dus zien.
Wat mij betreft is Nintendo juist redelijk aan het experimenteren met hun IP's en blijkbaar betaald dat zichzelf ook uit.
Knolselderij @MadDogMcCree21 juni 2023 12:36
Bijzondere mening...

Heb je Zelda BOTW of TOTK wel gespeeld? En ook zijn de meeste nieuwe MK maps niet tour maps...
het mag allemaal wel wat spannender wat mij betreft
Misschien geen nintendo games spelen dan? Resident evil is best spannend volgens mij
MadDogMcCree @Knolselderij21 juni 2023 13:50
Heb je Zelda BOTW of TOTK wel gespeeld?
Ja, dat heb ik ja.
En ook zijn de meeste nieuwe MK maps niet tour maps...
Dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat het er teveel zijn. Iedere nieuwe Cup heeft een Tour circuit. Het gros van de circuits een hergebruikte versie van circuit van een vorige MK, tot nu toe zijn er slechts 4 nieuwe tracks, 1 per wave. Ook dat is erg veilig allemaal.
Misschien geen nintendo games spelen dan? Resident evil is best spannend volgens mij
Dat het spannender mag bedoel ik niet letterlijk. Nintendo houdt zich teveel vast aan zekerheidjes en hergebruik, in plaats van met iets nieuws te komen. Ze komen zelfs met een nieuwe '1, 2, Switch', tja.
Knolselderij @MadDogMcCree22 juni 2023 13:14
Ik begrijp je punt niet helemaal?
Het is allemaal wel heel veiliig wat Nintendo doet. Alle genoemde games zijn de zoveelste in een reeks.
Dus je zit ook niet te wachten op GTA6? De nieuwe elder scrolls? Nieuwe GT/Forza? Nieuwe AC? Nieuwe Dark souls game? Nieuwe Pikmin? Nieuw animal crossing? Nieuwe Fable? Nieuwe Armored core? Nieuwe Mario?
Ik kan wel blijven doorgaan, dat begrijp je zelf ook wel. Je hele argument is dat het allemaal minder waarde heeft omdat het van een bestaand franchise is? Nieuwe games in een bestaande franchise is niet "veilig", ze doen het niet automatisch goed of slecht.

Niet alle Mario games zijn goed, niet alle Zelda games zijn goed. BOTW is voor vele het beste spel ooit gemaakt en het is het meest verkochte zelda spel ooit. En jij vind een vervolg maken op het beste meest verkochte zelda spel 'veilig'???? 8)7 Het is juist heel riskant, want het moet als het ware goed zijn. minstens on par met BOTW.

Overigens is elke vrijwel elke zelda game voorheen een andere artstyle + gameplay geweest, dus deze keer doen ze het niet, en dan is het voor jou niet spannend genoeg? En ook is het porten van een MK track van oude games niet gewoon copy paste, en zijn het vaak hele gave banen, die nieuw leven krijgen met de mechanics van MK8.
MadDogMcCree @Knolselderij22 juni 2023 13:41
Heeft het echt zin om hier op in te gaan? Je haalt de ene uitspraak na de andere uit zijn verband. Ik heb het idee dat enige vorm van discussie weinig zin heeft met dit soort simpele reacties. Als je niet begrijpt wat ik bedoel met veilige keuzes, dan zijn we wel klaar. Want alles duidt erop dat dit geen fatsoenlijk gesprek gaat worden.
Knolselderij @MadDogMcCree26 juni 2023 12:48
Triest dit.
Er wordt op je opmerking gereageerd met goede argumenten die je misschien een andere kijk kunnen geven, die je uitspraken overigens helemaal niet uit verband halen en je reactie is "Laat maar, je snapt het niet, ik stop er mee, want het wordt geen fatsoenlijk gesprek".
Wees voortaan een volwassene, dat "weglopen" getuigt van je kinderlijke manier van discussiëren.
MadDogMcCree @Knolselderij26 juni 2023 13:00
Ik zou toch echt even in de spiegel kijken. We zijn hier op tweakers, niet op facebook. Deze reactie van je laat vooral zien dat het inderdaad de juiste keuze was om niet verder te discussiëren.
ThanosReXXX
@himlims_21 juni 2023 14:15
Nou, mijn ervaring is totaal anders. Ik heb de afgelopen jaren enorm veel goede en toffe games op de Switch kunnen spelen, en ook objectief gezien is er echt heel veel uitgekomen op de Switch, dus het ligt dan eerder aan dat je blijkbaar nogal een vrij specifieke smaak hebt, waardoor jij maar uit een beperkt aantal games kon kiezen.

Dus die leuke, gevarieerde en kwalitatieve game die zijn er wel degelijk, maar ze moeten je natuurlijk wel aanspreken.
rickboy333 @CH4OS20 juni 2023 17:26
Mischien wat informatie over de Pokemon DLC b.v gameplay trailer van Pokemon die terugkomen.
Alekz87 @rickboy33320 juni 2023 17:31
Heeft Pokémon niet hun eigen direct?
chucky666 @CH4OS20 juni 2023 18:12
Eindelijk Diablo 4 op de switch :+
Anders zit ik nog aan 3 vast voorlopig.
CH4OS @chucky66620 juni 2023 18:14
Gezien dat voor Nintendo een 3rd party ontwikkelaar is, zal dat slechts zijdelings voorbij komen, als zoiets al gaat komen. Anders een Steamdeck voor erbij? :+ Schijnt er redelijk goed op te draaien. ;)
rneeft @CH4OS20 juni 2023 18:21
Tears of the Kingdom DLC!!! Paar maanden na Breath of the Wild werden die al aangekondigt. En er zijn giga veel mogelijkheden voor een DLC (vooral in de Depths).

En daarnaast, nieuws voor een nieuwe Mario game? mocht wel eens tijd worden na 6 jaar.
tweakuwe @rneeft20 juni 2023 18:36
Ik verwacht eerder dat Mario een release titel wordt voor een nieuwe console. TLoZ was dat voor de Wii en Switch (in beiden een dual release met de voorgaande console), en dat is een strategie die beide keren goed werkte. Maar met de release van TotK zal er niet snel een nieuwe Zelda komen.
rneeft @tweakuwe21 juni 2023 14:18
Niet een nieuwe game maar een DLC. Maart 2017 - Breath of the Wild release.... Juni 2017 DLC announcement.

Ik hoop wel dat Mario ook een dual release wordt 😊. HEEEL misschien horen we iets over een nieuwe console.
ari3 @rneeft21 juni 2023 08:42
Ik zie liever eerst een patch voor Tears of the Kingdom die de absurde laadtijden oplost. Ik snap dat de Switch maar 4GB geheugen heeft, maar ontwerp je spel dan zo dat alles streaming inlaadt. Iedere keer twee minuten wachten als je teleporteert of doodgaat is gewoon overbodig.

[Reactie gewijzigd door ari3 op 24 juli 2024 21:06]

doobieters @ari321 juni 2023 09:54
We zijn gewoon verwend met de nvme ssd's van de PS5 en Xbox Series consoles..
sjaak80 @ari321 juni 2023 10:05
huh, laden bij teleporteren of uit een shrine komen, duurt hier ongeveer 10 seconden...
Zoop @sjaak8021 juni 2023 12:47
Ik heb het gisteren voor het eerst gemerkt, volgens mij gebeurd dit enkel in bijzondere situaties, zoals uit een Chasm klimmen. Het voelt alsof de game probeert te voorspellen waar je heen gaat en dusdanig spul preload. Maar als het daarmee mis zit, heeft het ineens een hoop te laden, dus als je een route pakt dat niet ingecalculeerd is, of iets dergelijks.

In mijn situatie, ik klim uit chasm, krijg melding van de naam van de plek boven, en dan een minuut hang om te laden. Had niet genoeg energy om met mn balon er helemaal uit te komen dus ik val terug naar beneden, gebeurd niks bijzonders, ik gebruik rewind om de val ongedaan te maken, weer een minuut hang op exact dezelfde hoogte.

Voelt wat slordig maar niet als een gigantisch probleem.
Verder is iedere andere plek niet meer dan een paar seconde laadwerk.

@ari3 Kan jij toelichten hoe jij het ervaart dan?
DigitalExorcist
@CH4OS21 juni 2023 08:25
Nieuwe 2D-Mario, nieuws over Persona 3 (remaster/remake) en Pokemon DLC waarschijnlijk, Splatoon 3 DLC en nog een mogelijke verrassing. (Persona 6, available directly after this presentation :P I wish...)
ThanosReXXX
@CH4OS21 juni 2023 09:18
Verwachten doe ik ook niets, maar we kunnen wel hopen op nog iets leuks of interessants. Persoonlijk vind ik het wel eens hoog tijd voor een allereerste teaser trailer van Metroid Prime 4... ;)

Maar ze zullen toch gerust nog wel iets anders interessants te melden hebben, want normaal gesproken was dit natuurlijk een E3 gerelateerde Direct geweest.
computerjunky 20 juni 2023 17:40
Denk dat mensen ondertussen eerder blij worden van nieuwe hardware. De switch is ondertussen zwaar verouderd.

Hoog tijd voor een upgrade voor dezelfde prijs +50 en een drop voor de switch die echt veel te duur is voor wat je krijgt.
Marinus_Eltink @computerjunky20 juni 2023 17:48
Eens, de Switch is inmiddels alweer 6 jaar oud. Ik speel bijna elke dag erop, het is gewoon een leuke console.. alleen een versie die Tears of the Kingdom op 60FPS kan spelen? Yes bitte
xoniq @Marinus_Eltink20 juni 2023 18:37
Überhaupt games spelen op stabiel 60 FPS of überhaupt 1080p. Daarvoor is echt wel een nieuw apparaat nodig. Ipv een SoC pakken die al verouderd is bij de launch
Wolfos
@computerjunky20 juni 2023 17:56
Klopt. Uit een enquete onder Switch eigenaren bleek recent dat veel spelers dit wel degelijk als probleem ervaren, en dat veel potentiele kopers ook aan het wachten zijn op een Switch 2.

Dan de geruchtenmolen: Als er een nieuwe console aanstaande is worden eerst devkits verzonden naar allerlei ontwikkelaars. We horen hier altijd geruchten over voordat ze de console aankondigen. Momenteel is het erg stil rondom nieuwe Nintendo hardware, en dat wijst erop dat ze in ieder geval niet binnenkort met een aankondiging gaan komen.
tweakuwe @Wolfos20 juni 2023 18:41
Als ik het mij goed herinner was het ook erg stil voor de Wii aankondiging. Daar was het grotendeels overgeclockte Gamecube hardware met nieuwe controllers. Nu is het misschien dezelfde controls/concept met veel krachtigere hardware waardoor men pas laat de devkits hoeft uit te sturen. Al zal dat niet deze Direct zijn. De Switch verkoopt nog prima.
ThanosReXXX
@tweakuwe21 juni 2023 09:29
De Wii een overgeclockte GameCube noemen is wel wat aanmatigend. Het was natuurlijk geen HD powerhouse zoals de concurrentie destijds, maar de Wii was wel grofweg 2x krachtiger dan de GameCube. Voor zover ik weet zijn er weinig tot geen systemen die je letterlijk 2x zo snel kunt maken door ze te overclocken. Hooguit 10 of 20%, misschien 30% in een uitzonderlijk geval, maar in ieder geval niet 200%.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 24 juli 2024 21:06]

tweakuwe @ThanosReXXX22 juni 2023 06:08
Het was echt bijna dezelfde chip qua architectuur. Er waren wel wat wijzigingen, de voornaamste is dat men van 180nm naar 90nm ging (en later 65nm in een nieuwe revisie). Mede daardoor kon men van 486MHz naar 729 Mhz. Als je ervaring had met ontwikkelen voor de Gamecube, dan kon je ook heel goed uit de voeten met de wii. De GPU was in vergelijkbaar in dat de grootste wijziging met de Gamecube een clock boost van 50% was (en zo'n 50% meer FLOPS had).

In de parktijk werd de Wii gezien als zo'n 1.7x zo krachtig als de Gamecube. Naast de hogere clocks werd er nog veel winst gehaald door de veel grotere/betere RAM. Ook door de grotere opslagmogelijkheden van de DVD's kon je nog wel eens wat performance winst halen.
ThanosReXXX
@tweakuwe22 juni 2023 11:12
Dat is, voor de geïnteresseerden zoals ik allemaal redelijk bekende materie, en vandaar ook de native ondersteuning voor GameCube games, maar je zegt het zelf al: 1,7 zo krachtig, en dus niet een simpele overclock van een GameCube, maar toch echt een krachtigere chipset in zijn geheel.
Sp3ci3s8472 @computerjunky20 juni 2023 19:12
Zelfs toen de Switch uit kwam was de hardware verouderd, nu helemaal. Volgens mij zat er een custom Maxwell chip in van Nvidia.
computerjunky @Sp3ci3s847220 juni 2023 19:51
Helaas is bijna alle Nintendo hardware altijd al verouderd geweest voor de launch op misschien de N64 na die eigenlijk 64 bit was voor de show.
xsive @computerjunky20 juni 2023 22:54
Nintendo toont met zijn eigen titels wat programmeren is. Nintendo gelooft dat beperken van hardware developers creatiever maakt.
computerjunky @xsive20 juni 2023 23:33
Ik geloof echter dat de gamers er vaak uit zien als 8 bit titels. Anderen noemen dit voor het gemak een "art style".
En ook 30 fps met dips naar 12 vind ik echt ronduit belachelijk en onacceptabel in 2023. Hoog tijd voor een grote upgrade dus.
Maar dat lijkt met alle nintendo hardware een dingetje. slewchte hardware voor een premium prijs. veel goedkoop plastic slechte stricks slechte knoppen enz.

Toegegeven de games zijn vaak 1 van de betere maar dat neemt niet weg dat de hardware de ervaring zwaar belemmerd. Ik speel ze dan ook lekker op de pc.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 24 juli 2024 21:06]

xsive @computerjunky21 juni 2023 08:36
Voor mij is het ook wel tijd voor een opvolger met hopelijk backwards compatibility. Van mij mogen ze "advance" opnieuw inzetten zoals bij de GameBoy destijds.
Vrees dat het nog even duurt, misschien kondigen ze iets aan in sep ivm de feestdagen. De oude nog verkopen gedurende de zomer.
ThanosReXXX
@computerjunky21 juni 2023 10:07
Nou doe je het net overkomen alsof alle Nintendo titels eruit zien als 8-bit games. Overdrijven is ook een vak...

Ook de opmerking over goedkoop plastic en slechte sticks is overdreven, want die problemen deden zich pas echt in grote mate voor bij de Switch. Eerdere consoles waren allemaal van prima kwaliteit en hadden ook nooit stick drift en dergelijke.
computerjunky @ThanosReXXX21 juni 2023 13:03
Ik heb ervaring met de switch , wii, gamecube en de n64 en eigenlijk waten de sticks bij allemaal belabberd evenals de A/B knoppen.

Stick drift is nieuw voor de swtitch maar dat neemt niet weg dat de kwaliteit van de sticks veel te wensen over liet bij vorige nintendo consoles.
ThanosReXXX
@computerjunky21 juni 2023 13:12
Nou, behalve bij de N64 dan de uiteindelijk losse stick heb ik er nog nooit problemen mee gehad. Pas sinds de Switch heb ik al meerdere sticks moeten vervangen. Met de knoppen op controllers van vorige consoles heb ik al helemaal nooit problemen gehad, dus dat ligt dan eerder aan de gebruiker dan aan de console of handheld. Al mijn GameCube, Wii en Wii U controllers werken nu nog net zo goed als altijd.
Wolfos
@xsive21 juni 2023 08:44
Klinkt als een mooi excuus. Nintendo gebruikt verouderde hardware om kosten te besparen. De ontwikkelaars van de meest basale Nintendo games kunnen daarmee omgaan, maar het werkt beperkend voor de meer ambitieuze projecten zoals Zelda.
ThanosReXXX
@Wolfos21 juni 2023 12:03
Misschien klinkt het als excuus, maar het was wel ooit toch daadwerkelijk het vaste streven, of liever gezegd de filosofie van Nintendo, maar door de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het gebied van hardware, is dat een concept wat inmiddels niet meer houdbaar is.

Maar ja, als het voor het grootste gedeelte van je bestaan heeft gewerkt (al sinds de originele Game Boy), dan zal het niet makkelijk zijn om dat terug te draaien, zeker niet als dat helemaal verstrengeld zit in de kern van het wezen van je bedrijf.

Kijk als voorbeeld van die moeite en worsteling maar eens naar hoeveel problemen ze hadden met de overstap naar HD. Nu was de slechte marketing een groot deel van het falen van de Wii U, maar de onervarenheid in HD development was daar zeker ook een onderdeel van.

Dat gezegd hebbende vind ik het persoonlijk wel indrukwekkend wat ze nog uit de huidige hardware weten te persen, wat dan wel weer aantoont dat ze inmiddels aardig grip hebben op alles uit de hardware halen. En in het geval van de nieuwe Zelda game zou je ook gerust kunnen stellen dat het best knap is dat het enige waar ze tegenaan lopen een incidentele frame rate drop is, zelfs al is die luid en duidelijk.

Er zijn meerdere third party ontwikkelaars die het nog steeds een stuk slechter doen op de Switch, dus dat zegt toch best wel wat over de kunde van Nintendo's eigen ontwikkelaars. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 24 juli 2024 21:06]

MadDogMcCree @computerjunky21 juni 2023 04:04
Nouja ondertussen, dat was hij eigenlijk al bij de launch. De techniek waarop de chip is gebaseerd dateert uit 2012 (CPU) en 2014 (GPU). De Nvidia Shield, met een zo goed als dezelfde chip, kwam al ~2 jaar voor de Switch uit. Voeg daaraan toe dat de Switch vooral een low end chip heeft meegekregen, dan houdt het niet echt over.
THE_BASE @computerjunky21 juni 2023 11:19
Onlangs Switch OLED voor 269 euro gekocht en prima apparaat: accu gaat lang mee, scherm fantastisch en lekker groot, maar toch portable. Snap dat je na 6 jaar wellicht een upgrade wilt, maar echt nodig is het niet voor dit jaar.
Jay-B 20 juni 2023 17:25
Hopelijk wat nieuws over Metroid Prime 4.
DCG909 @Jay-B20 juni 2023 18:39
Daar hoop ik dus ook ten zeerste op.
Destijds de switch gekocht met een pre-order voor Xenoblade 2 en Metroid prime 4, ene heeft dlc + een 3e met DLC gehad, andere is nog niet uit.
Militia Pilot @Jay-B20 juni 2023 18:39
Don't give me hope... ;(
doobieters @Militia Pilot21 juni 2023 09:56
De game is al aangekondigd.. Dus dattie gaat komen staat al vast. De vraag is nu: wanneer en hoe ziet het er uit? :+
MadJo80 @doobieters21 juni 2023 10:28
De game was al aangekondigd in 2017.
Bombaron 20 juni 2023 18:55
Xenoblade Chronicles X port graag :)
Rollo @Bombaron21 juni 2023 09:34
Dit inderdaad! Xenoblade 3 had genoeg hints naar Chronicles X dus stiekem hoop ik er ook op!
L23
20 juni 2023 17:29
Geen hoge verwachtingen, dan kan het ook niet tegenvallen. Nieuws over de Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas Wave 5 lijkt me aannemelijk. Ben benieuwd, zit vast wel weer wat leuks bij.
boulderdash1978 @L2320 juni 2023 17:35
Precies. Erg leuk hoe ze een berg nieuwe content uitrollen over 2 jaar. Dit zouden meer game developers moeten doen.
HollowGamer 20 juni 2023 17:52
Ik weet het zeker, nieuws over Hollow Knight Silksong!

:+
L23
@HollowGamer20 juni 2023 17:54
30 maal is scheepsrecht!
DigitalExorcist
@HollowGamer21 juni 2023 08:28
"Available directly after this presentation" :D
Raem 20 juni 2023 18:03
Nieuwe 2D Mario! :) En hopelijk een nieuwe Donkey Kong Country.
doobieters @Raem21 juni 2023 09:56
Ik zeg een crossover... ik voel het!
boratnl 20 juni 2023 18:05
Ik verwacht dat ook nog wel redelijk wat gameboy (advance) titels worden aangekonding voor Switch Online (eindelijk de old school Pokémon?).
TQMA 20 juni 2023 18:06
Hopelijk Super Mario Odyssey 2
Spider-Gwen @TQMA21 juni 2023 02:35
Die is niet 2D dus helaas niet
doobieters @TQMA21 juni 2023 09:57
Dat zit er dik in.. en ik geef ze geen ongelijk. De game was ijzersterk en heeft verkocht als een malle. Persoonlijk zou ik liever op een ander type Mario game zitten te wachten.
Linksquest Moderator Spielerij
20 juni 2023 18:07
Ik ben erg benieuwd, hoor dingen over een Super Nintendo Game remake, hopelijk Zelda A Link to the Past, maar mag ook F-Zero zijn, daar sta ik ook erg voor open. En die nieuwe 2D Mario game waar ik over hoor ben ik eventueel ook wel benieuwd naar.

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