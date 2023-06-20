Nintendo houdt woensdagmiddag Direct-livestream over nieuwe Switch-titels

Misschien klinkt het als excuus, maar het was wel ooit toch daadwerkelijk het vaste streven, of liever gezegd de filosofie van Nintendo
, maar door de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het gebied van hardware, is dat een concept wat inmiddels niet meer houdbaar is.
Maar ja, als het voor het grootste gedeelte van je bestaan heeft gewerkt (al sinds de originele Game Boy), dan zal het niet makkelijk zijn om dat terug te draaien, zeker niet als dat helemaal verstrengeld zit in de kern van het wezen van je bedrijf.
Kijk als voorbeeld van die moeite en worsteling maar eens naar hoeveel problemen ze hadden met de overstap naar HD. Nu was de slechte marketing een groot deel van het falen van de Wii U, maar de onervarenheid in HD development was daar zeker ook een onderdeel van.
Dat gezegd hebbende vind ik het persoonlijk wel indrukwekkend wat ze nog uit de huidige hardware weten te persen, wat dan wel weer aantoont dat ze inmiddels aardig grip hebben op alles uit de hardware halen. En in het geval van de nieuwe Zelda game zou je ook gerust kunnen stellen dat het best knap is dat het enige waar ze tegenaan lopen een incidentele frame rate drop is, zelfs al is die luid en duidelijk.
Er zijn meerdere third party ontwikkelaars die het nog steeds een stuk slechter doen op de Switch, dus dat zegt toch best wel wat over de kunde van Nintendo's eigen ontwikkelaars.
[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 24 juli 2024 21:06]