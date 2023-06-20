Nintendo houdt woensdagmiddag Direct-livestream over nieuwe Switch-titels

Nintendo houdt op woensdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd een Direct-livestream waarin nieuwe games voor de Nintendo Switch centraal staan.

In een persbericht laat Nintendo weten dat de livestream zo'n 40 minuten gaat duren en dat er in elk geval nieuwe informatie over Pikmin 4 gedeeld wordt. Verdere inhoudelijke informatie deelt de Japanse gamegigant niet. Iedereen kan de livestream volgen via de officiële Nintendo-website of het YouTube-kanaal van het bedrijf.