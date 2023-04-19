Nintendo-hacker Gary Bowser is vervroegd vrijgelaten

Nintendo-hacker Gary Bowser is vervroegd vrijgelaten. In een interview met een youtuber zegt Bowser dat hij nog steeds tien miljoen dollar aan Nintendo moet betalen en dat hij denkt dat hij daar de rest van zijn leven aan vastzit.

Gary Bowser is volgens TorrentFreak met vervroegde vrijlating gekomen. Zijn gevangenisstraf van veertig maanden begon begin 2022, maar Bowser komt nu vrij wegens goed gedrag. Bowser is de voorman van Team Xecuter. Dat is een hackersgroepering die modchips voor Nintendo-consoles, waaronder de Switch en 3DS maakte. Met zulke consolemods kunnen spelers illegaal gedownloade games spelen.

Team Xecuter maakte die modchips ook voor de PlayStation en Xbox, maar het waren de mods voor Nintendo die de groep de das om deden. Naast zijn celstraf schikte Bowser in 2021 met Nintendo voor een bedrag van tien miljoen dollar. Dat zou een schadevergoeding zijn voor alle gemiste inkomsten voor het bedrijf. Team Xecuter stopte met die schikking meteen ook met het maken van de mods.

Bowser zegt nu in een interview met youtuber Nick Moses dat hij die schikking nog steeds afbetaalt. In de gevangenis heeft hij daarvan slechts 175 dollar betaald, zegt Bowser in het interview. Hij verwacht dat Nintendo 'de rest van zijn leven 25 tot 30 procent van zijn inkomen zal afpakken'.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-04-2023 15:14
127 • submitter: Zerora

19-04-2023 • 15:14

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Submitter: Zerora

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Reacties (127)

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Senaxx 19 april 2023 15:30
Bowser is de voorman van Team Xecuter. Dat is een hackersgroepering die modchips voor Nintendo-consoles, waaronder de Switch en 3DS maakte. Met zulke consolemods kunnen spelers illegaal gedownloade games spelen.
Ik kende Gary persoonlijk al heel wat jaren en heb ook met hem samengewerkt met verschillende Playstation 3 projecten, maar kan echt wel zeggen dat hij niet de voorman is van Team Xecuter. Max Louarn was de eigenaar en geldschieter (en begunstigde) van Team Xecuter nadat hij de merknaam een paar jaar geleden had overgekocht.

Gary was meer het uithangbord van Team Xecuter en adverteerde op zijn eigen sites zoals Maxconsole en destijds ook op mijn site PS3SceneFiles. Bij de PS4 was er destijds weinig te halen met hardware hacks en was dan ook de reden dat Team Xecuter zich meer op Nintendo hardware ging richten. In die tijd hadden Gary en ik ook een stuk minder contact. Ik was inmiddels gestopt met PS3SceneFiles (Gary hoste mijn site) en ik had geen interesse in Nintendo hardware.

Destijds wel een een paar keer gewaarschuwd dat het echt niet kon wat Team Xecuter deed met de mini snes volgeladen met piracy roms, of de portal vol met piracy games voor de switch. Maar het was niet dat Gary die producten gemaakt had. Daarvoor werden altijd externe ontwikkelaars voor ingehuurd. De portal, exploits, hardware werden altijd door derden gemaakt die daar goed voor betaald werden en daarna onder de Team Xecuter naam werden uitgebracht.

Wil niet zeggen dat hij helemaal niet schuldig is. Hij promootte de producten natuurlijk wel op zijn sites, maar helaas heeft Nintendo hem gebruikt om een voorbeeld te stellen.
Team Xecuter maakte die modchips ook voor de PlayStation en Xbox, maar het waren de mods voor Nintendo die de groep de das om deden.
Dit was niet hetzelfde team. Max Louarn heeft de merknaam Team Xecuter een aantal jaar geleden overgekocht en is daar de producten onder gaan releasen. Zoals de mini snes, en alle Nintendo producten.

[Reactie gewijzigd door Senaxx op 23 juli 2024 04:38]

TechSupreme @Senaxx19 april 2023 16:05
De rechter (Robert Lasnik) heeft destijds ook gezegd dat het aandeel van Bowser kleiner was als de andere twee en heeft hem daarom ook een lagere straf gegeven. Lasnik heeft tijdens de uitspraak zeer duidelijk gemaakt dat mocht Louarn ooit voor hem komen dat hij niet op hetzelfde kon rekenen.

Het probleem is dat Louarn nu ondergedoken is in Tanzania en die leveren hem niet uit, daarom heeft Louarn ook nooit een straf gehad, maar mochten ze hem ooit oppakken dan staat er een termijn van dubbele cijfers op hem te wachten.
Senaxx @TechSupreme19 april 2023 16:09
Daar zat hij inderdaad, maar hij is door vriend met een prive vliegtuig naar Frankrijk terug gevlogen. Waar hij nu samenwoond met zijn vriendin. Daar leeft hij zijn gewone leven. Hij kan waarschijnlijk alleen geen voet meer buiten Frankrijk zetten.

https://torrentfreak.com/...wanted-by-the-fbi-220611/

https://www.lemonde.fr/po...keur_6127821_1653578.html

[Reactie gewijzigd door Senaxx op 23 juli 2024 04:38]

bones @Senaxx19 april 2023 17:13
Frankrijk kan hem dan toch gewoon uitleveren? Of mis ik iets?
Keypunchie @bones19 april 2023 18:28
Frankrijk is vrij strict in uitleveren. Zo leveren ze nooit staatsburgers uit en volgens mij heeft Max Louarn een Frans paspoort.

De meest notoire zaak is de regisseur Roman Polanski. In Amerika veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige, maar wordt niet uitgeleverd.
field33P @bones19 april 2023 17:20
Frankrijk kan volgens mij alleen mensen uitleveren als het strafbare feit waar het om draait ten tijde van het plegen ervan ook een strafbaar feit was in Frankrijk. Ik denk dat dat de meest voor de hand liggende reden is waarom hij nog op vrije voeten is.
Notlupus 19 april 2023 16:41
De rest van je leven 20-30% van je inkomen aflossen aan een miljardenbedrijf biljoenenbedrijf valt als je het mij vraagt in de categorie https://en.wikipedia.org/wiki/Cruel_and_unusual_punishment

[Reactie gewijzigd door Notlupus op 23 juli 2024 04:38]

Zeedier @Notlupus20 april 2023 14:55
Denk dat miljardenbedrijf toch passender is, gezien een gangbaardere valuta qua waardering de euro of dollar is. Wanneer we bedrijven in japanse yen uitdrukken hebben we er ineens heel wat 'unicorns' bij.
the_stickie @Notlupus20 april 2023 15:25
Langs de andere kant is het logisch dat als je schuldig verklaard bent, je de geleden schade vergoed. En dan doet het er niet toe aan wie je schade toebracht (of wat diens vermogen is).
In een geval als dit de schadevergoeding verkleinen omdat Nintendo toch al rijk is, is een vrijbrief voor andere criminelen om zich meer te richten op rijke mensen en bedrijven omdat de straf en/of vergoeding dan lager uitvallen - ook dat is niet rechtvaardig.
RoelRoel @the_stickie24 april 2023 16:24
Lijkt me vrij lastig om hier de echte schade te bepalen en met een modchip hoef je in principe geen strafbare dingen te doen. Dit klinkt even heel ongenuanceerd gezegd weer als zo'n domme lompe Amerikaanse straf om een voorbeeld te stellen.
CH4OS 19 april 2023 15:21
Ik blijf dergelijke schadevergoedingen een beetje absurd vinden. Aan de andere kant is de kans groot dat er veel meer schade is geleden bij de rechthebbenden, wereldwijd gezien. Ik vind het dan wel gek dat een dergelijke schadevergoeding op de schouders van 1 individu terecht kan komen. Team Xecutor zal vast groter zijn geweest dan Gary Bowser alleen? :? Zijn de anderen dan niet berecht en waarom dan niet? Die anderen zijn immers (minstens?) medeplichtig?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 04:38]

lenwar @CH4OS19 april 2023 16:09
Ik blijf dergelijke schadevergoedingen een beetje absurd vinden
Als het echt een schadevergoeding is, die bedoeld is om Nintendo financieel schadevrij te krijgen van zijn handelingen, dan klopt het natuurlijk wel.

Als het gaat om die vreemde smartegeldzaken tegen bijvoorbeeld 'Kraft Heinz' omdat de macaroni langer dan 3,5 minuten in de magnetron moet en ze nu 'kostbare tijd aan het verliezen is',
https://www.washingtonpos...a-mac-and-cheese-lawsuit/
Of Walmart die te weinig honing in hun spulleboel 'met echte honing' doet
https://legalnewsline.com...n-walmart-s-honey-mustard
dan geef ik je groot gelijk :)

(( bovenstaande (onzinnige) voorbeelden betreffen (potentiële) aanklachten en zijn niet zo zeer toegekende zaken, maar je snapt waar ik naartoe wil ;) ))
iAR @lenwar19 april 2023 18:07
Hoewel dergelijke rechtszaken absurt klinken zijn ze wel goed. De reclame leugens van veel bedrijven zijn best erg.
Iemand moet die bedrijven terugfluiten
theobril @iAR19 april 2023 20:32
Van wie "moet" dat, van jou? "wast witter dan wit". Ja dat kun je afserveren als reclameleugen van multinationals, maar wat mij betreft mag een consument ook wel zelf nadenken, en de noodzaak van dat terugfluiten zie ik dan ook niet per definitie. En rechtzaken over hoe lang een broodje in de magnetron moet, en dan geld eisen, dat is wat mij betreft zeker absurD. Je geeft niet aan waarom het zo goed is waarom deze zaken aangespannen zijn. Behalve een generieke uitspraak over reclameleugens. Een beetje gemakkelijk in mijn ogen.
iAR @theobril20 april 2023 07:20
Dat klinkt bijna als victim blaming.
Ik ben benieuwd hoe jou leven zal zijn als iedereen om je heen alles veel te mooi verpakt en jij continue moet opzoeken wat er precies war is.
Waarom is het toegestaan te liegen over je product?

Het gaat me niet om de details van de rechtszaak maar om het straffen van onware claims van producten. Als jij dat te makkelijk vind, prima.
theobril @iAR20 april 2023 11:38
Ienwar noemde echt wel de details, en waarom hij dat absurde zaken noemde. Jij gaf aan dat jij het goed vond dat ook deze absurde zaken werden opgepakt. "Hoewel dergelijke rechtszaken absurt klinken zijn ze wel goed"
Dan is het heel raar om nu te zeggen dat het je niet om de details gaat. Je verlegt je focus. Eerst zijn rechtzaken over absurditeiten goed, en nu wil je niet meer ingaan op het absurde van de zaken. Ja dat vind ik makkelijk, en onlogisch bovendien. Strijd tegen reclameleugens: prima. Omwille van die strijd absurde rechtzaken verdedigen: raar. Het doel heiligt de middelen niet altijd.
iAR @theobril20 april 2023 17:59
Het absurdistische is de hoogte van de schadeclaims. De VS heeft nu eenmaal een dergelijk systeem dat dit soort bedragen 'normaal' zijn. Blijkbaar houdt dat producenten niet tegen om krappe claims te beloven.

Maar als je belooft dat er x% honing in iets zit, en het zit er niet in, dan ben je gewoon aan het liegen voor omzet. Ik verleg mijn focus niet, maar ik heb niet per se de behoefte om alle details hier met jou te bespreken. Volgens mij is mijn punt best duidelijk.
theobril @iAR21 april 2023 15:40
Je verlegt je focus wel: het absurde was de kooktijd van macaroni en de honing in de dressing en de reden daar een rechtzaak over te beginnen. Nu begin jij over dat de aanhangende claims absurd hoog zijn. Echter die kooktijd en honingzaken noemde je absurd. NB: in de dressing zat honing, en over het percentage is nooit gelogen. iets wat jij hen wel in de schoenen lijkt te willen schuiven: "Maar als je belooft dat er x% honing in iets zit, en het zit er niet in, dan ben je gewoon aan het liegen voor omzet." Dat hebben ze dus nooit gezegd. Ze hebben een zeer suggestief plaatje op het etiket gezet. Dat is wat anders. Je behoefte om details te bespreken ken ik gelukkig niet. Wel is het zo netjes als je iets beweert, dat te onderbouwen.
lenwar @iAR19 april 2023 20:14
Ja, maar dan moet de wetgever (( een soort reclamecodecommissie )) daar op acteren en boetes uitdelen.

Het mag toch niet zo zijn dat dan een overeiverige idioot gaat klagen dat z’n ‘Magnetron Mac and Cheese’ van 4 dollar niet in 3m30s klaar is maar in 5m of zo, en dan dramatisch gaat opperen dat het, haar kostbare tijd kost en dan 5 miljoen dollar wilt hebben.

Het gaat over dit driesterrenproduct: :)
https://www.walmart.com/i...-7-25-oz-Boxes/1045744917
Leon Straathof @lenwar25 april 2023 08:47
Probleem is dat deze meneer voor veel meer dan hij tot zijn dood kan/zal verdienen wordt gestraft en dat de voorbeelden die jij noemt wat bedrag betreft zo klein is voor zo'n groot bedrijf dat het al op voorhand als kosten is meegenomen in de begroting. Straffen op een vast bedrag als het verschil in kapitaal wat 2 entiteiten bezitten een factor 100.000 uit elkaar ligt is niet rechtvaardig. De 1 maak je voor de rest van zijn leven bedelaar een dakloos terwijl de voor de ander niet meer dan een foei dat mag niet is.
lenwar @Leon Straathof25 april 2023 10:20
Ik snap wat je bedoeld, maar dat is niet mijn punt.
Mr Bowser heeft geen geldstraf gekregen. Hij heeft een schikking gedaan op basis van schadeloosstellen. (( Als ik met mijn auto jouw gevel in rijdt (al dan niet bewust) moet ik jou schadeloos stellen voor het herstel daarvan. Of dat nou door een WA-verzekering vergoed wordt of niet. Dat is geen straf. Dat is gewoon ervoor zorgen dat ik verantwoordelijk ben voor de schade die ik jou berokkend heb. Als ik het met opzet heb gedaan, kan justitie mij mogelijk ook vervolgen. Als het een echt ongeluk was, in principe niet (uiteraard spelen er nogal wat factoren mee) ))

Bij die idiote voorbeelden die ik gaf, gaat het daadwerkelijk om een soort 'smartegeld' omdat de advertenties niet fair bleken. Niemand heeft 'echte financiële schade' opgelopen doordat er te weinig honing in het spul zat. Ook het bedrag van 5 miljoen omdat de Mac en Cheese langer dan de geadverteerde 3m30s nodig heeft om op te warmen is moeilijk te kwantificeren.

Mr Bowser heeft willens en wetens (mee)gewerkt aan het verhandelen van die mod-chips. Die mod-chips hebben redelijkewijs één doel, en dat is het 'illegaal' kunnen gebruiken van Nintendo spellen. (uiteraard kan je er ook homebrew applicaties op draaien, maar in de praktijk weten we natuurlijk allemaal dat dat niet het primaire gebruiksdoel is voor ongeveer 100,0% van de gebruikers van die chips)
Hij heeft dus bewust een risico genomen door hier actief aan mee te doen.

Of het geschikte bedrag een realistisch bedrag is, kan ik overigens helemaal niets zinnigs over zeggen. Het feit dat hij nu voor de rest van z'n leven in armoede moet leven voelt inderdaad niet goed. Dat ben ik helemaal met je eens, maar hij heeft het wel vrij letterlijk over zichzelf heen geroepen.
Senaxx @CH4OS19 april 2023 15:49
Gary Bowser was zeg maar het uithangbord. Die adverteerde op zijn eigen sites en onderhield de relaties met de modchip websites. Daarnaast heb je Max Louarn wie de eigenaar was (wat hij ontkent natuurlijk) van Team Xecuter. Hij heeft die merknaam een aantal jaar geleden gekocht. Daarnaast had je nog Yuanning Chen, dat was de productent van de modchips, die had de fabriek in China waar de chips gemaakt werden.

Voor vele projecten werdt er vaak samengewerkt met verschillende hackers/ontwikkelaars uit "de scene". Als iemand soms een exploit had gevonden werdt er geprobeerd deze voor veel geld over te kopen zodat hier een modchip / product voor te ontwikkelen. Vaak bij een product waren meerdere mensen betrokken die gewoon rijkelijk worden beloond voor hun specifieke taak. Dus doen wel klusjes voor Team Xecuter maar zijn er niet echt lid van.
XhaiKhaL @Senaxx19 april 2023 23:53
Interessant, heb je misschien ook info over TX voordat het werd overgenomen door Max? Wie er toen achter zaten bijvoorbeeld.

En weet je iets te vertellen over de mysterieuze C4Eva? Was deze hacker echt een individu die al die Xbox 360 DVD drive firmwares heeft reverse engineered en in assembly herschreven? Of was dit ook een collectief dat onder een enkele alias opereerde ofzo? Volgens mij was er toen ook een nauwe samenwerking met TX namelijk. Ik meen me nog te herinneren dat er ooit een interview met deze hacker is gepubliceerd en dat werkte toch wel de indruk dat het om een individu ging, maar dat kan natuurlijk ook allemaal show zijn geweest zodat TX zich juridisch wat in kon dekken.

Ik heb dat hele mysterieuze Xbox Scene wereldje altijd reuze interessant gevonden maar kon er nooit veel achtergrond info over vinden. Darknet Diaries heeft er wel een hele interessante podcast over trouwens.
Het.Draakje @CH4OS19 april 2023 15:36
Het is dan ook geen schadevergoeding. Het is een schikking tussen twee partijen.

Er is dus geen berechting geweest. Bowser had ook een rechtzaak af kunnen wachten en dan zouden jouw vragen wel relevant kunnen zijn. Nu niet. Bowser stemt er mee in, waarschijnlijk omdat hij anders nog harder gestraft zou zijn.

Nintendo stemt er mee in omdat ze niet op het geld zitten te wachten, maar wel op de duidelijke boodschap dat je de rest van je leven aan het afbetalen bent als je mod-chips maakt.
Magicbas @Het.Draakje19 april 2023 15:41
Bij een schikking tussen 2 partijen ga je toch niet de gevangenis in...?
Het.Draakje @Magicbas19 april 2023 15:47
Er zijn twee dingen aan de hand.

1) Hij overtreedt een wet.
2) Hij veroorzaakt schade.

Het eerste, daar vind een rechter iets van en veroordeeld hem dus tot een gevangenisstraf.

Het tweede zal gewoon betaald moeten worden. In dit geval zegt Nintendo, ach we regelen wat onderling. Rechter laat die schadevergoeding maar zitten.

Aangezien we, afgezien van het bedrag, niets weten over de onderlinge schikking tussen Nintendo en Bowser kunnen we ook niets zeggen over de voorwaarden. Als Bowser zich niet aan de schikking houdt staat het Nintendo vrij om dat alsnog via de rechter af te dwingen en waarschijnlijk is Bowser dan slechter af.
Magicbas @Het.Draakje19 april 2023 16:12
Ahh ja, klinkt logisch. Ik werd even op het verkeerde been gezet en dacht dat je bedoelde dat hij überhaubt niet berecht was.
TechSupreme @Het.Draakje19 april 2023 16:57
Het is wel een schadevergoeding, alleen is er buiten de rechter om een schikking tussen de partijen over de hoogte van het bedrag/geleden schade.

Door de wet te overtreden heeft hij Nintendo benadeeld en schade veroorzaakt, dan is het ook niks anders als normaal dat hij opdraait voor die schade. In Nederland, bij "kleine" zaken, wijst de rechter direct ook een vergoeding toe aan het slachtoffer. Ik ga er even van uit dat het in de VS ook zo werkt.

Bij grotere zaken of bij zaken waarbij de schade complex is willen ze dat apart behandelen. In dit geval zat Nintendo moeten bewijzen dat ze daadwerkelijk schade hebben geleden, want ze kunnen we blindelings zeggen dat elke download een verkoop is die ze mislopen, maar wie zegt dat dat zo is? Ten tweede zegt de rechter al dat het aandeel van Bowser klein was ivm de andere twee, dus welk deel van de schade heeft Bowser dan veroorzaakt?

Dat is dus een hele heen en weer waar de rechter apart naar moet kijken. In dit geval bereiken beide partijen een akkoord over de hoogte van de schade en geven dat aan bij de rechter zodat hij/zij het goed kan keuren, dat bespaart de rechter een hoop gerommel.
Luuk2015 @Het.Draakje19 april 2023 15:40
Hoe zit het eigenlijk met de voorwaarden van het betalen van zo'n schadevergoeding?
Het lijkt mij dat meneer aan het einde van de maand nog wat over moet houden voor de maandelijkse lasten?
cariolive23 @Luuk201519 april 2023 15:49
Ze nemen toch ook niet 100% van z'n inkomen?
Hij verwacht dat Nintendo 'de rest van zijn leven 25 tot 30 procent van zijn inkomen zal afpakken'.
Luuk2015 @cariolive2319 april 2023 16:20
Stom van me, daar heb ik overheen gelezen.
Thanks.
loki504 @Luuk201519 april 2023 17:35
Dat wordt besproken tijdens de schikking. Dat is dus heel erg afhankelijk van zijn onderhandelings skills.
TechSupreme @Luuk201519 april 2023 18:48
Is in elk land verschillend. In Nederland is er een minimumgrens en alles daarboven mogen ze van je afpakken, maar een betalingsregeling is altijd mogelijk en is aan de partijen om dat onderling te regelen. In dit geval heeft de rechter gezegd dat hij 1/4 van al zijn inkomsten moet afstaan.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 04:38]

ErikT738 @Het.Draakje19 april 2023 21:16
Altijd leuk als je als particulier tegenover een mega corporatie staat in de rechtszaal... De man heeft een schikking geaccepteerd omdat hij nooit had kunnen winnen tegen een opponent als Nintendo.
Timmiejj @ErikT73820 april 2023 14:25
Dat had hij zich moeten bedenken voor hij Nintendo's spulletjes ging rippen en er geld aan ging verdienen :)
ErikT738 @Timmiejj20 april 2023 14:47
Dus het maakt niet uit dat het juridisch systeem wereldwijd kapot en altijd in het voordeel van de meest vermogende partij is?

Wat mij betreft had hij een eerlijke rechtzaak moeten krijgen, maar door het verschil in middelen was daar geen enkele kans voor.
the_stickie @ErikT73820 april 2023 15:32
Een schikking aanvaardt je toch enkel als het risico groot is dat de rechtszaak voeren slechter zal uitvallen dan de schikking?
Maw hij had wel de kans op een eerlijk proces, maar koos er zelf voor om het resultaat daarvan niet af te wachten.
Natuurlijk is het minder eenvoudig te procederen tegen een vermogende partij, maar het is niet onmogelijk. Wat daar speelt is wat je te verdedigen hebt. Juridisch stond eigenlijk al vast dat hij schuldig was. Er was dus bij voorbaat weinig mogelijkheid om juridische kosten op de tegenpartij af te wentelen. Een groffe berekening van consoles*verkopen*prijs + juridische kosten zal vast hoger hebben uitgevallen dan die 10 miljoen...
ErikT738 @the_stickie20 april 2023 17:09
Het gaat ook niet zozeer om de schuldvraag maar om de uit de lucht gegrepen schade die Nintendo zou hebben geleden. Met een rechter heb je daar wat over te zeggen, met een schikking niet.

En ga er maar van uit dat je een rechtszaak niet kan winnen van een groot bedrijf. Hun advocaten zijn beter dan wat een normaal persoon kan veroorloven en ze hebben de fondsen en de tijd om eindeloos door te procederen.
Verwijderd @CH4OS19 april 2023 15:59
Het gaat erom dat iemand de zondebok moet zijn want dan denk je wel twee keer na als je ooit denkt zoeits te doen. Puur afschrikking en het werkt wel. Niemand wil 10m (en tegenwoordig misschien wel meer) aan zijn broek hebben hangen.
TD-er 19 april 2023 15:19
Heeft hij zelf ook aan die modchips verdiend?

Ik snap dat Nintendo er schade door heeft geleden, maar als hij er zelf niets aan verdiend heeft vind ik die straf wel erg fors.
Als die schadevergoeding evenredig is met hetgeen hij ermee verdiend heeft, dan is het een heel ander verhaal.
WhatsappHack
@TD-er19 april 2023 15:24
Denk dat de redenatie is dat een misdrijf niet perse lonend *hoeft* te zijn om er toch straf voor te krijgen. Eg: als ik het huis van de buurman in de fik steek, moet ik ook betalen - ondanks dat ik er niets aan verdien.

Overigens in dit geval sowieso compleet geschift bedrag imho. Ze kunnen niet eens werkelijke bewijzen ook maar een cent verloren te hebben door die chips noch door het werk dat deze man deed bij die organisatie. But he got caught...
TD-er @WhatsappHack19 april 2023 15:42
Punt is meer dat als 'ie er zelf niets aan verdiend heeft, dan is het niet zo zwart-wit dat hij er persoonlijk voor gezorgd heeft dat Nintendo omzetverlies heeft gemaakt.

Even heel simpel gezegd, als ik een crack zou schrijven en deze online zet, dan zijn degene die die crack gebruiken degene die niet meer het spel kopen. (even heel zwart/wit, want niet iedereen die de crack gebruikt zou het anders wel gekocht hebben)
Maar als het iets is wat je moet kopen om dan een gekraakte versie te kunnen spelen, dan is het wel meer aannemelijk dat de verkoper van die chips een groot aandeel heeft in de eventuele verliezen van Nintendo.

Het gevaar van dit soort schadeclaims is namelijk ook dat een hoop OpenSource initiatieven de nek om kunnen worden gedraaid.
Bijv. door projecten als HomeAssistant ben je niet meer gebonden aan 1 merk voor je domotica.
Dus de fabrikant die wel graag z'n klanten zou willen binden dmv. alles dicht te timmeren zou dan kunnen claimen dat een dergelijk project kan leiden tot omzetderving.

Dat maakt het -voor mij- verschil om te weten of diegene er aan verdiend heeft of niet.
Zer0 @TD-er19 april 2023 16:33
Bijv. door projecten als HomeAssistant ben je niet meer gebonden aan 1 merk voor je domotica.
Voor zover ik weet doen de ontwikkelaars van HA niks strafbaars, dus is er niks aan de hand....
Dat maakt het -voor mij- verschil om te weten of diegene er aan verdiend heeft of niet.
Leuk voor jou, maar de wetgeving/rechter kijkt in eerste instantie of er een strafbaar feit gepleegd is, eventueel daarna pas of er wat aan verdiend is. Zolang er geen strafbaar feit is, zijn de opbrengsten irrelevant.

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 23 juli 2024 04:38]

TD-er @Zer019 april 2023 17:11
Voor zover ik weet doen de ontwikkelaars van HA niks strafbaars, dus is er niks aan de hand....
Dat is ook precies mijn punt, dat als je iets online zet waardoor anderen in staat zijn niet iets te hoeven kopen van die fabrikant, dan heeft die fabrikant met omzetderving te maken.

Dus als deze man uit dit artikel iets verkocht heeft wat nodig is om die beperking van de fabrikant te omzeilen, dan is hem dat aan te merken. Want zonder dat was het niet mogelijk (of niet zo makkelijk) om dat te omzeilen.
Echter als diegene een tooltje online zet, dan is het IMHO een heel ander verhaal. Dan is hij niet verantwoordelijk te houden voor de hele schade, aangezien de eindgebruikers zelf de wet overtreden door zo'n tooltje willens en wetens te gebruiken.

Als hij dan toch zo'n schadevergoeding zou moeten betalen voor niet iets verkopen, maar kennis gratis te verspreiden, dan kom je dus op een heel gevaarlijk hellend vlak terecht.
Dan is de analogie met andere zaken ook zo te maken.
Vergeet niet dat het reverse-engineeren van protocollen vaak ook al een grijs gebied is. (voor zover ik weet niet in NL)
Bijv. wanneer is het een omzeiling van een beveiliging en wanneer is het het uitzoeken van een niet gedocumenteerd protocol?
Vandaar dat ik de vergelijking met HA maakte, om aan te geven wat voor gevaarlijk hellend vlak dit is.
[...]
Leuk voor jou, maar de wetgeving/rechter kijkt in eerste instantie of er een strafbaar feit gepleegd is, eventueel daarna pas of er wat aan verdiend is. Zolang er geen strafbaar feit is, zijn de opbrengsten irrelevant.
Voor zover ik heb begrepen, is dit een schikking geweest en dan is dat volgens mij niet bedrag wat een rechter opgelegd heeft.
Je kunt soms ook schikken om er van af te zijn, omdat andere rechtzaken wellicht veel meer geld kunnen kosten. Nu is dat met een schikking van 10 mln misschien niet zo snel zo, maar je snapt wel wat ik bedoel.
Aangezien er ook celstraf bij zat, is er kennelijk wel een veroordeling geweest en misschien dat aan de hand van die veroordeling Nintendo een nieuwe zaak wilde aanspannen voor de schadevergoeding?
ZinloosGeweldig @TD-er19 april 2023 19:10
Over het algemeen eis je als er een strafzaak loopt over de onrechtmatige daad waar je schade aan geleden hebt, in die strafzaak schadevergoeding, maar door een schikking is dat dus niet gebeurd.

Ik vraag me ook sterk af of als Bowser niet geschikt had, Nintendo in de rechtszaak voldoende aannemelijk had kunnen maken dat Bowser persoonlijk verantwoordelijk was voor zo'n bedrag aan schade.
Zer0 @TD-er19 april 2023 19:45
Dat is ook precies mijn punt, dat als je iets online zet waardoor anderen in staat zijn niet iets te hoeven kopen van die fabrikant, dan heeft die fabrikant met omzetderving te maken.
Alleen is hij daar niet voor veroordeeld, want dat is helemaal niet strafbaar....
Conspiracy to Circumvent Technological Measures and to Traffic in Circumvention Devices, and Trafficking in Circumvention Devices
Dat is waar hij voor veroordeeld is, niet voor iets online zetten zoals jij omschrijft, want dat hoeft helemaal niet strafbaar te zijn.
Voor zover ik heb begrepen, is dit een schikking geweest en dan is dat volgens mij niet bedrag wat een rechter opgelegd heeft.
Als onderdeel van de uitspraak gaat Bowser 4,5 miljoen dollar betalen aan Nintendo.
De rechter heeft 4,5 miljoen opgelegd, de 10 miljoen was een schikking in een aparte (civiele) zaak die Nintendo begonnen is.
nieuws: Team Xecuter-lid krijgt 3 jaar celstraf voor verspreiden van Switch-m...
ZinloosGeweldig @WhatsappHack19 april 2023 19:07
Je kan zeggen wat je wil over de hoogte van het bedrag, maar dat is wel tot stand gekomen in een minnelijke schikking.
Cid Highwind @TD-er19 april 2023 15:28
Naar verluid meerdere tonnen. De (potentiële) schade die daarmee is veroorzaakt is natuurlijk een veelvoud daarvan, volgens Nintendo althans. Dat laatste is in ieder geval waar de schikking van 10 miljoen op gebaseerd is.

Iemand van 52 gaat dat laatste natuurlijk nooit meer afbetalen, dus nu mag hij tegen het tarief van 25%-30% van z'n inkomen een "voorbeeldfunctie" vervullen voor Nintendo.
CH4OS @TD-er19 april 2023 15:26
Dan had Gary Bowser ook wel meer kunnen aflossen dan de genoemde $175,- USD. ;)
Het.Draakje @CH4OS19 april 2023 16:12
Hij heeft ook nog eens 4.5 miljoen als boete betaald (naast de gevangenisstraf) dus het is waarschijnlijk dat hij wel het e.e.a. aan die modchips heeft verdiend. Die 4.5 miljoen staat los van die 10 miljoen aan Nintendo.

Aangezien hij nog maar $175 heeft afgelost verwacht ik wel dat OM hem volledig kaalgeplukt heeft.
mijsk1974 @TD-er19 april 2023 16:19
Als ik nu iets steel uit jouw huis maar ik verdien er niets aan hoef ik daar dan minder straf voor te krijgen dan wanneer ik jouw spullen verkocht zou hebben?
TD-er @mijsk197419 april 2023 16:54
Nee, dat is niet wat ik bedoelde te zeggen.
Zie ook mijn verduidelijking in deze reactie: TD-er in 'Nintendo-hacker Gary Bowser is vervroegd vrijgelaten'
Rossi46 @TD-er19 april 2023 16:47
Wat maakt het uit wat hij er aan verdiende? De organisatie heeft schade geleden door het moedwillige gedrag van de groep, onder leiding van deze persoon. En het is ook niet alsof ze dat niet wisten. Ze waanden zich (blijkbaar) onschendbaar en dat wordt nu pijnlijk duidelijk.

Als de straf heel matig zou zijn loop je als organisatie het risico dat een andere flapdrol weer hetzelfde geintje uit gaat halen.
TD-er @Rossi4619 april 2023 16:55
Zie mijn andere reactie waarin ik het probeerde te verduidelijken: TD-er in 'Nintendo-hacker Gary Bowser is vervroegd vrijgelaten'
damouze 19 april 2023 15:29
Ik vraag me af hoeveel inkomsten Nintendo extra gehad zou hebben wanneer ze hun hardware zo hadden ontworpen dat zo'n mod chip niet nodig was. Het zou me namelijk niets verbazen dat het in werkelijkheid de "noodzaak" voor die modchips was dat ze die inkomsten zijn misgelopen, niet de modchips zelf.

Als ik het me goed herinner, waren die modchips er vooral voor om te voorkomen dat games uit regio X in regio Y gespeeld zouden worden. Dat is naar mijn idee in beginsel al een verkeerd uitgangspunt, al kan ik me voorstellen dat wetgeving hier eventueel een rol zou kunnen spelen.

[Reactie gewijzigd door damouze op 23 juli 2024 04:38]

tweaker29789 @damouze19 april 2023 17:06
Dat ligt behoorlijk voor de hand. Zo'n modchip is natuurlijk een aantrekkelijke 'feature' die je misschien net over de streep trekt om zo'n apparaat aan te schaffen.

Voor mij was dit althans de voornaamste reden waarom ik ooit een Xbox and PS2 heb gekocht. Ik kon er linux op installeren en ze als mediaspeler gebruiken. Films streamen van pc etc. Het aanbod van games werd hierdoor ook groter. En natuurlijk illegale games spelen. Zonder die modchip waren die consoles om verschillende reden niet interessant voor mij.
field33P @tweaker2978919 april 2023 17:08
Alleen worden consoles doorgaans met redelijk dunne of zelfs negatieve (lees: PS3, 360 in het begin) marges verkocht, met het idee dat ze met de verkoop van games en accessoires zichzelf naar daadwerkelijke winst konden brengen.
tweaker29789 @field33P22 april 2023 13:02
Dat staat los van mijn punt. Voor de consument maakt het niet uit welke marge er op een console zit. Als consument boeit het me totaal niet hoe een fabrikant winst maakt. Ik kijk alleen maar naar wat ik krijg en voor wat voor prijs.
field33P @damouze19 april 2023 17:06
Regiovrij spelen is inderdaad een reden om een modchip te halen. Als zo'n modchip zich daartoe beperkt had zou een eventuele straf waarschijnlijk ook lager uitgevallen zijn. Maar naast dat werd de gehele kopieerbeveiliging buiten werking gezet - en dat heeft vaak maar een doel: piraterij.
Als ik het me goed herinner, waren die modchips er vooral voor om te voorkomen dat games uit regio X in regio Y gespeeld zouden worden. Dat is naar mijn idee in beginsel al een verkeerd uitgangspunt, al kan ik me voorstellen dat wetgeving hier eventueel een rol zou kunnen spelen.
Met name omdat uitgevers controle wilden behouden over het releaseschema en grijze import wilden ondermijnen (waardoor kleinere uitgevers die pas later uitbrengen in theorie geschaad konden worden). Prijsdiscriminatie per land is niet bepaald een sterke reden aangezien dat al langdurig verboden is in de EU (een van de redenen waarom de gehele EU in DVD-regio 2 ligt - anders zou de Europese Commissie korte metten gemaakt hebben met iedere DVD-speler die zich aan de regiobeperkingen hield). En zo spectaculair zijn de verschillen in prijzen tussen de VS en EU ook weer niet, laat staan Japan.

Wettelijke beperkingen op welke games waar uit gebracht mochten worden lijkt me dan weer iets minder sterk (met eervolle uitzondering van de Chinese markt!), want anders zou er voor de Duitse markt wel een apart console-model geweest zijn om te voorkomen dat mensen een verboden of ongecensureerde versie draaien.

Maarja, gelukkig zijn alle consoles nu eindelijk volledig verlost van regiobeperkingen. Scheelt weer die irritante situaties waarin games niet speelbaar zijn in Europa omdat de uitgever er geen zin in had.
KirovAir 19 april 2023 15:21
Blijft toch bizar dat hij zo'n gigantische straf heeft gekregen. Het is vrij duidelijk dat hij slechts als pionnetje werd gebruikt door zijn companen. Het enige wat Gary deed was nieuws updates posten en de website bijhouden, waar hij ook echt amper wat aan heeft verdiend. Max Louarne leeft ondertussen lekker door met een vrij luxe leventje als ik het zo lees. :p
https://torrentfreak.com/...wanted-by-the-fbi-220611/

Neemt niet weg dat het niet goed is wat hij deed, maar ik sta er echt van te kijken dat je zó genaaid kan worden door een rechtssysteem.
Daarnaast lijkt het er op dat dit het ook was qua vervolgingen omdat ze nu al een zondebok hebben.

[Reactie gewijzigd door KirovAir op 23 juli 2024 04:38]

CaDje @KirovAir19 april 2023 15:49
Hij heeft uiteindelijk een civiele en strafrecht zaak tegen zich gehad. Gevangenis straf en 4.5 miljoen dollar boete in de strafrechtzaak, en dan nog 10 miljoen dollar in een schikking met Nintendo in de civiele rechtszaak.
mijsk1974 @KirovAir19 april 2023 16:25
Dit was georganiseerde misdaad puur met een winstoogmerk. Er was geen noodzaak vanuit een humanitair standpunt bekeken. Ze stalen geen brood om te voorkomen dat ze van de honger dood zouden vallen. Ze braken in op intellectueel eigendom en faciliteerden daar ook nog eens duizenden anderen mee om hetzelfde te doen. Wat nou "gigantische straf"? Can't do the time, don't do the crime.
Tweakwondo 19 april 2023 15:22
Dat zou een schadevergoeding zijn voor alle gemiste inkomsten voor het bedrijf
ik vind dit altijd bijzonder hoe bereken zij dat, waarop is dat gebaseerd? Dan download en speel ik een game illegaal die ik anders nooit zou hebben gespeeld omdat ik de game zelf niet zou kopen.
Ik heb dat destijds met de Wii veel gedaan, veel shit load aan games gedownload en geïnstalleerd op de home brew wii om te kijken of het wat is.. betekent niet dat ik helemaal geen games heb gekocht etc
EnigmaNL @Tweakwondo19 april 2023 15:26
Dat bedrag is volledig uit de lucht gegrepen. Er is geen enkele manier om dat te staven namelijk. Het feit dat iemand een spel illegaal download wil namelijk niet zeggen dat die persoon het spel gekocht zou hebben wanneer illegaal downloaden geen optie was.
mijsk1974 @EnigmaNL19 april 2023 16:40
Dus niet. Je hebt het gedownload. Ergo gestolen, ergo schade.
Je voornemen om het al dan niet te kopen is irrelevant in die vergelijking.
Als dief heb je niet de luxe om je gestolen goed te kenmerken als bruikbaar of niet en dat je dan voor het onbruikbare goed geen maatregel zou krijgen.
EnigmaNL @mijsk197419 april 2023 16:48
Dus niet. Je hebt het gedownload. Ergo gestolen, ergo schade.
Leg uit, welke schade treedt er precies op wanneer ik iets download? Verdwijnt er op magische wijze een X bedrag van de bankrekening van de maker?

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 23 juli 2024 04:38]

field33P @EnigmaNL19 april 2023 17:16
Derving van omzet.

Al vind ik het in situaties waarin een bedrijf me het product niet wil verkopen wel wat twijfelachtiger, zoals bij oudere Ubisoft-games. Dat Ubisoft me ze weigert te verkopen om wat voor reden dan ook (en ik ze dankzij het wonderlijke fenomeen DRM ook niet tweedehands kan kopen op PC - want dan zegt Uplay weer "nee") betekent dat er niet bepaald sprake is van omzetderving.
EnigmaNL @field33P19 april 2023 17:24
En hoe precies is er derving van omzet als ik het spel sowieso al niet gekocht zou hebben.

Situatie 1: Ik download het spel, speel het eventjes en koop het niet.
Situatie 2: Ik kan het spel niet downloaden en koop het niet.

In beide gevallen verliest de verkoper niets. Situatie 1 is in principe het zelfde als wanneer er een demo zou bestaan.
Al vind ik het in situaties waarin een bedrijf me het product niet wil verkopen wel wat twijfelachtiger, zoals bij oudere Ubisoft-games. Dat Ubisoft me ze weigert te verkopen om wat voor reden dan ook (en ik ze dankzij het wonderlijke fenomeen DRM ook niet tweedehands kan kopen op PC - want dan zegt Uplay weer "nee") betekent dat er niet bepaald sprake is van omzetderving.
Dat ook inderdaad. Piraterij is in veel gevallen een noodzakelijk kwaad om oudere games speelbaar te maken en te houden.

Vroeger was het zelfs een methode om jezelf te beschermen tegen malafide DRM zoals Securom of Starforce.
field33P @EnigmaNL19 april 2023 17:45
Een crack is natuurlijk net iets anders dan piraterij zelf. Al ontken ik zeker niet dat piraten vaak de betere service kregen: geen SafeDisc, SecuROM of Starforce met allerlei plezierige beveiligingslekken in ring0 (waardoor SafeDisc nu categoraal geblokkeerd wordt op Windows).
mijsk1974 @EnigmaNL20 april 2023 10:00
Als ik jouw informatie hack verdwijnt er geen bedrag van je rekening. Maar wil je dan zeggen dat jij geen schade hebt opgelopen? Je vind het geen probleem dat ik al je prive foto's heb, je BSN, je DigiD zolang ik maar geen geld van je pik. Dus dan heb jij geen schade? Tuurlijk wel. Het saldo op je bankrekening is niet je enige bezit, dat is enkel een direct tot financiële waarde herleidbaar eigendom. Maar dat wil niet zeggen dat je andere bezittingen of zelfs je gevoel van veiligheid geen waarde hebben, die zijn vaak zelfs onbetaalbaar. Mensen waarbij ingebroken wordt en waarbij niets wordt gestolen voelen zich echt wel slachtoffer en terecht.
Dat gaat nog meer op voor intellectuele eigendommen waarmee normaliter via de verkoop daarvan geld verdiend zou kunnen worden. Feit blijft dat er eigendom wordt ontvreemd, dat op zich is al de schade. Het uitbuiten van het hebben van die gestolen waar en de verkoop daarvan "heling" komt daar nog eens bovenop.
GertMenkel
@mijsk197419 april 2023 17:03
Het is echt verschrikkelijk dat elke keer als ik een Mario 64-ROM downloadt, er automatisch 60 euro van Nintendo's rekening wordt afgeschreven. Daar moeten ze echt een keer wat aan doen!

Dat downloaden illegaal is, staat buiten kijf, maar die geleden schade is natuurlijk onzin. Dit is weer zo'n "million dollar iPhone"-bedrag dat puur en alleen bestaat om mensen bang te maken voor copyrightmagnaten.
mijsk1974 @GertMenkel20 april 2023 10:04
Maak dan lekker je eigen games. Dan hoef je ze niet te jatten.
En als consument hebben we een keuze. We hoeven die dure games niet te kopen. We willen ze alleen heel graag spelen en snel ook... maar dat is nog steeds een keuze. Piraterij is gewoon diefstal.

En die Iphone vergelijking precies hetzelfde. Vroeger kocht je een flagship model voor 600/700 euro.
Dat was en is al een hoop geld. Tegenwoordig is het €2000,- en hoger. Maar je hoeft het niet te kopen.
We zijn alleen te dom met onze kudde mentaliteit dat we maar drie opties zien: kopen, stelen of klagen.
Er is een vierde optie. Niet kopen en een andere keuze maken. De marktwerking zou zo zijn dat die prijzen dan droppen. Maar ja, wie wil er nu gezien worden met een smartphone van €250,- of een game spelen van 5 jaar oud?
EnigmaNL @ultimasnake19 april 2023 16:04
Wat een kul... Ik zou graag een dikke Tesla willen rijden, kan hem best stelen! Want niets wilt zeggen dat ik de Tesla had gekocht als ik hem niet had kunnen stelen namelijk.
Schadevergoedingen in dit soort zaken worden vaak gebaseerd op een "lost sale" waarbij men de aanname doet dat ieder gedownload spel hetzelfde is als een spel dat niet verkocht is. Die aanname slaat nergens op.
Was je niet van plan hem aan te schaffen dan had je hem ook niet moeten downloaden toch?
Uhh nee. Er zijn allerlei redenen waarom iemand wel een spel zou downloaden maar niet zou kopen.
Je zou wel kunnen stellen dat niet iedere MOD-chip werd gebruikt voor het spelen van illegale games (dat kon ook bijv zijn voor kopietjes van je eigen games, of homebrew). Er wordt uiteindelijk met 'iets' gerekend en Gary komt hier nog redelijk goed vanaf denk ik
Gary komt er helemaal niet goed vanaf aangezien hij de modchip niet eens ontwikkeld heeft... Daarnaast heeft hij er zelf ook weinig aan verdiend. De straf is ontzettend scheef.
dirk161 @ultimasnake20 april 2023 11:27
Die vergelijking gaat dan ook volledig mank.
Je maakt een kopie.
Er is niemand die je tegenhoudt als je met je 3d printer de Tesla van de buurman nabouwt.

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 23 juli 2024 04:38]

Timmiejj @dirk16120 april 2023 15:07
Totdat je door Tesla gepattenteerde techonologie gaat 3d printen en vervolgens die buurman van 2 straten verderop, uit dat dikke vrijstaande huis, je voorstelt om e.e.a. aan printapparatuur aan te schaffen zodat je meerdere van dit soort kopie autos kunt gaan printen en er vervolgens een handeltje van maakt :)
cricque @EnigmaNL19 april 2023 16:06
Tsja it depends, vroeger had je nog een demo soms van een game. Ik heb zo games gedownload en hey, dit is echt wel de moeite en dan gekocht. Zelfde voor films ... een paar goeie heb ik echt wel gekocht. Deze had ik nooit gekocht zonder de film gezien te hebben bijvoorbeeld. Dat maakt het uiteraard nog altijd niet "legaal"
EnigmaNL @cricque19 april 2023 16:12
Of het legaal is of niet maakt mij persoonlijk niet zoveel uit.

Door het downloaden van games koop ik er juist meer en niet minder. Als ik niet zeker weet of ik een game leuk vind en er is geen demo én ik kan hem niet downloaden dan koop ik hem ook niet. Als ik een game download en ik vind hem leuk genoeg om hem meer dan een uurtje of wat te spelen dan koop ik hem vrijwel altijd.
batjes @EnigmaNL19 april 2023 16:49
De games 'demoen' via de piraterij en als je de X uur over gaat, gewoon kopen. Je kan je geld maar 1 keer uitgeven en wij klanten worden ook om de haverklap een poot uitgedraait.

De richting die de gaming scene al jaren aan het volgen is, is heel erg anti-consument en vooral pro-bedrijf. We mogen niets meer, hebben nergens meer recht op en ondertussen wel vrolijk de thuiskopieheffing doorbetalen. Als een fabrikant stekkers uit servers gaat trekken, is je game al snel waardeloos geworden.
EnigmaNL @batjes19 april 2023 16:51
Helemaal mee eens.
ultimasnake @Tweakwondo19 april 2023 15:39
Vanuitgaande dat je er geen demo is:

Zodra je een game opstart had je hem moeten kopen. Doordat je hem niet kocht maar gedownload had hebben de verkoper, de distributeur, de developer en de console fabrikant geld misgelopen.

Dat je hem download en dan wilt ‘proberen’ of ‘voor het archief vastlegt’ is natuurlijk iets waar niemand wat mee kan. Je bezit de game zonder aanschaf
Tweakwondo @ultimasnake19 april 2023 15:53
Eens! Echter de punt die ik probeerde te maken is dat wanneer er geen demo is en de optie om de game illegaal te downloaden ook niet zou bestaan, dan had ik de game links laten liggen
mijsk1974 @Tweakwondo19 april 2023 16:38
Het punt is duidelijk maar het feit blijft dat je met je actie dan wel direct een verlies kan meten.
Ook games die je niet leuk zou vinden zou je namelijk betalen op het moment dat je ze gaat spelen.

Je kan stellen dat piraterij de verkoop van hardware promoot en dat met hoge prijzen voor software men zelf piraterij in de hand werkt maar feit blijft... je hebt volgens de wet gestolen. Je bent een dief.
EnigmaNL @mijsk197419 april 2023 17:10
Het punt is duidelijk maar het feit blijft dat je met je actie dan wel direct een verlies kan meten.
Leg uit. Hoe precies kan men dat verlies "meten".
mijsk1974 @EnigmaNL20 april 2023 09:53
Als ze constateren dat het gedownload/verkocht is kunnen ze dat meten. Is het niet via de downloads dan wel via de opbrengsten van het team. De opbrengsten kan je omrekenen naar een hoeveelheid transacties die een marktwaarde vertegenwoordigen. Dat daarbij een schatting zal worden gemaakt door de claimer en justitie is daar nu eenmaal inherent aan. Daar kan je als overtreder weinig tegenin brengen.
EnigmaNL @mijsk197420 april 2023 09:58
Oftewel ze kunnen het niet meten maar slechts inschatten op basis van onterechte aannames.
MsG @Tweakwondo19 april 2023 16:12
Dat je het anders niet had gekocht maakt toch niet uit voor het vergrijp? Als ik daadwerkelijk iets ontvreemdt is dat ook helemaal geen vraagstuk. Andersom maakt het het ook niet minder erg als je wel een paar games hebt gekocht. De meeste dieven, inbrekers en criminelen doen ook nog genoeg legitieme transacties.
YMGV4LIFE 19 april 2023 16:34
Als 25-30% van zijn inkomen de rest van zijn leven 10 miljoen is.
Betekent het dat hij de rest van zijn leven 30 - 40 miljoen verwacht te gaan verdienen.
Er zijn dagen dat ik het niet heb.
GertMenkel
@YMGV4LIFE19 april 2023 17:11
Bowser is een pientere man, in Amerika zie ik me dat wel voor me eigenlijk. Met zijn kennis zou hij bijvoorbeeld een redelijk succesvol anticheat-bedrijf uit de grond kunnen stampen en voor miljoenen kunnen verkopen.

Realistischer is wellicht dat deze man nu zal moeten werken tot zijn dood en Nintendo enige overblijvende erfenis zal inpikken.
retroguy @YMGV4LIFE19 april 2023 20:08
Hij zegt niet dat hij alles aan het eind van z'n leven heeft afbetaald. Zijn kinderen zullen ook nog wel een tijdje de dupe zijn, als ze tenminste tegen die tijd de erfenis aanvaarden (bezittingen, vorderingen én schulden).
dj.verhulst @retroguy19 april 2023 22:53
die zullen echt wel een constructie bedenken dat de kinderen niet de erfenis aanvaarden.
maar ze wel wat persoonlijke zaken krijgen als foto's en dingen zonder waarde maar wel een sentimentele waarde , nitendo zou wel bijzonder dom zijn als ze daar over zouden zeuren
Alxndr 19 april 2023 15:48
"Hij verwacht dat Nintendo 'de rest van zijn leven 25 tot 30 procent van zijn inkomen zal afpakken'."

Ligt het aan mij of klinkt dat als erg weinig (qua percentage bedoel ik)? Lijkt bijna alsof ie expres voor minimum loon wil gaan werken (en misschien nog een zak zwart geld ergens heeft liggen?)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 04:38]

Wolfos
@Alxndr19 april 2023 16:05
Weinig? Ik denk dat maar weinig mensen het kunnen veroorloven om 25% van hun inkomen kwijt te zijn. Ik zie dan ook niet in hoe je dat zou doen zonder dakloos te raken.
mijsk1974 @Wolfos19 april 2023 16:23
Ik denk dat veel mensen het kunnen veroorloven 25% van hun inkomen kwijt te rijken.
Wat heb je nodig?

Bescherming van de elementen en een plek om te slapen (dus huur, gas water en licht) en eten en drinken.
De rest is extra.

Streamingdiensten, mobiele telefoon, uit eten, tv, computer, abonnementen op van alles en nog wat, een auto, e.d. zijn strikt gesproken niet nodig. We willen ze graag hebben maar je kan overleven zonder.
Kleding haal je bij de kringloop, vermaak kan je vinden op straat of in bibliotheken.

Dus een kwart van je inkomen kan je echt wel missen ALS je een modaal inkomen hebt.
Heb je heel weinig dan wordt het wel een probleem.
batjes @mijsk197419 april 2023 16:44
Als je van dat enkele modale inkomen meer dan 1 persoon moet zien te onderhouden, gaat het al heel snel lastig worden om een kwart van je netto inkomen op te offeren.
Het.Draakje @Wolfos19 april 2023 16:23
Ach, ik ken er wel een paar. Kleine hint: kijk eens naar je pensioen. Dat was vaak zo'n 70 procent van je laatstverdiende salaris. Mits je daarvoor gespaard hebt. Als je alleen AOW krijgt is dat vaak nog veel minder.

Als je netto 100,000 per jaar verdiend en terugvalt naar 70,000 is het wel wat lastig (je moet je levensstijl wat aanpassen) maar verder geen probleem. Als je om te beginnen al op het minimumloon zit dan wordt 25 - 30 vermindering wel een probleem.
mijsk1974 @Het.Draakje20 april 2023 10:12
Netto 100,000 per jaar?
Slecht voorbeeld.

Het modaal inkomen in 2023 is € 40.000. Dat is het bruto bedrag inclusief vakantiegeld. In de tabel hieronder zie je de bruto en netto bedragen. (bron: google).
Dan zit je met die 70,000 NETTO per jaar nog steeds leuk hoor.

Maar stel dat meneer Bowser minimumloon krijgt. Dan is 25% inderdaad een hoop en dan zal hij een hoop keuzes moeten maken die hem enkel nog de basisbehoeften overlaten waarbij zijn boedel, kleding en maaltijdkeuzes bijzonder beperkt zijn. Zielig maar ik bewaar mijn medeleven voor die mensen die zonder hun eigen schuld in dergelijke situaties terecht zijn gekomen. Niet voor de posterboys van de georganiseerde misdaad (wat meneer Bowser gewoon is en onderdeel van uitmaakte).
Alxndr @Wolfos19 april 2023 18:36
Wat ik bedoel is dat die 25% (te) veel is voor iemand die minimumloon verdient, dan zou je idd dakloos raken. Daarom geldt er in NL een beslagvrije voet die tegenwoordig net zo hoog is als het minimumloon.

Maar als meneer, met zo'n 'indrukwekkende' CV, een ton per jaar gaat verdienen is 25% veel te weinig. Een crimineel mag (moet?) je plukken tot het minimum, misdaad zou niet mogen lonen. In dat geval zou het zo'n 75% zijn.

(ff voor de duidelijkheid, ik weet niet of ik het met de strafmaat eens ben, daarvoor heb ik niet genoeg info, maar ik heb het alleen over de uitvoering ervan)
.oisyn Moderator Devschuur®
@Alxndr19 april 2023 16:03
Stel hij verdient $100k netto per jaar, en Nintendo eist 30% op, dan kost het hem 33 jaar om die schade te vergoeden (exclusief rente, geen idee of ze dat ook rekenen). En de beste man is al 53.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik raak niet graag 30% van mijn netto loon kwijt.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 juli 2024 04:38]

Alxndr @.oisyn19 april 2023 18:45
Niemand raakt graag ook maar 1% van z'n loon kwijt lijkt me, maar het is ook een straf ;).

Wat ik bedoel is dat het mij eerlijk lijkt om zo iemand 100% van z'n inkomen boven het minimumloon af te nemen totdat alles terug betaald is. Als ie in NL een ton zo verdienen zou dan zo'n 75% zijn.

In jouw voorbeeld houdt hij een salaris over tweederde van de bevolking alleen maar van kan dromen, nog afgezien dat Nintendo dan nooit de hele 10 miljoen terug gaat krijgen. 53+33 is meer dan de gemiddelde leeftijdsverwachting en bovendien zal z'n pensioen nooit 100% van die ton zijn?
Yzord 19 april 2023 15:52
10 miljoen. Dat liet ik mijzelf failliet verklaren en dan mogen ze mijn karige boedel verdelen.
Het.Draakje @Yzord19 april 2023 16:33
Dat gaat uiteraard niet lukken. Het gaat om een schikking. De advocaten van Nintendo hebben uiteraard die mogelijkheid geblokkeerd in de voorwaarden. Je kunt uiteraard de schikking naast je neerleggen, dan gaat de (civiele) rechtszaak alsnog door een rechter beoordeeld worden waarbij de rechter al uitgaat van 'kwade trouw'. Zo'n vonnis wordt zeker geen pretje.

Bowser zal deze 10 miljoen niet volledig af kunnen betalen. Maar hij blijft daarmee wel op vrije voeten en dat is ook wat waard.
Yzord @Het.Draakje19 april 2023 16:39
Je leven lang aan een rietje moeten zuigen is ook mensonterend en het is niet dat hij mensen heeft vermoord of iets dergelijks.

Ik vind de boete van 10mil bovenop een celstraf te belachelijk en zorgt er alleen maar voor dat deze jongen zich wellicht in allerlei (illegale) bochten moet wringen om nog een fatsoenlijk leven te kunnen leiden.
mijsk1974 @Yzord20 april 2023 10:15
Was geen boete maar een schikking. De boete zou waarschijnlijk hoger zijn uitgevallen. Dit was zijn beste optie. Arme jongen nu MOET hij de criminaliteit in.
Zou inderdaad zielig zijn als hij er niet eerder vrijwillig voor gekozen zou hebben.
Laat maar lekker betalen.
mijsk1974 @Yzord19 april 2023 16:33
Als je failliet gaat gaan je schuldeisers niet gewoon weg hoor.
Je komt dan alleen onder curatele te staan en je curator gaat je een budget opleggen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. En als om wat voor wonderbaarlijke reden dan ook het miraculeuze zou gebeuren dat je schuld door je curator zou worden vernietigd en bevestigd door een rechter... dan denk ik dat de schiking zelf nog wel wat voorwaarden zal kennen om dat te voorkomen danwel dat men dan de optie heeft het alsnog voor de rechter te brengen met de kans dat het meer wordt dan "slechts" 10 miljoen.

Ik denk dat je in de war bent met de hypotheek markt van de V.S. destijds waarbij huiseigenaren simpelweg hun sleutel kunnen inleveren bij de bank als hun huis minder waard is en ze daarmee verlost zijn van alle hypotheek schuld.
Of met een B.V. waarbij je je natuurlijke persoon afgeschermd hebt van de schulden van het bedrijf.

Een curator geeft in een prive geval je enkel wat tijd maar ontslaat je doorgaans niet van je verplichtingen. Hij zal wel proberen te onderhandelen of men schulden wil laten vallen of onderbrengen bij een kredietbank tegen een meer gunstige betalingsregeling.

Alleen de dood kan u redden. (informeer dan wel even je erfgenamen dat ze je erfenis niet accepteren anders zitten zij met de gebakken peren).

[Reactie gewijzigd door mijsk1974 op 23 juli 2024 04:38]


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