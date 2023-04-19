Nintendo-hacker Gary Bowser is vervroegd vrijgelaten. In een interview met een youtuber zegt Bowser dat hij nog steeds tien miljoen dollar aan Nintendo moet betalen en dat hij denkt dat hij daar de rest van zijn leven aan vastzit.

Gary Bowser is volgens TorrentFreak met vervroegde vrijlating gekomen. Zijn gevangenisstraf van veertig maanden begon begin 2022, maar Bowser komt nu vrij wegens goed gedrag. Bowser is de voorman van Team Xecuter. Dat is een hackersgroepering die modchips voor Nintendo-consoles, waaronder de Switch en 3DS maakte. Met zulke consolemods kunnen spelers illegaal gedownloade games spelen.

Team Xecuter maakte die modchips ook voor de PlayStation en Xbox, maar het waren de mods voor Nintendo die de groep de das om deden. Naast zijn celstraf schikte Bowser in 2021 met Nintendo voor een bedrag van tien miljoen dollar. Dat zou een schadevergoeding zijn voor alle gemiste inkomsten voor het bedrijf. Team Xecuter stopte met die schikking meteen ook met het maken van de mods.

Bowser zegt nu in een interview met youtuber Nick Moses dat hij die schikking nog steeds afbetaalt. In de gevangenis heeft hij daarvan slechts 175 dollar betaald, zegt Bowser in het interview. Hij verwacht dat Nintendo 'de rest van zijn leven 25 tot 30 procent van zijn inkomen zal afpakken'.