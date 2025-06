Nintendo wil tools die versleutelde codes Switch kunnen buitmaken, offline halen

Nintendo heeft een takedownverzoek ingediend tegen Lockpick en Lockpick_RCM. Via deze homebrewtools kunnen cryptografische sleutels van de Nintendo Switch worden buitgemaakt, waardoor bronbestanden van een Switch-game ingekeken en aangepast kunnen worden.

Twitter-gebruiker Simon Aarons deelde een e-mail van GitHub waarin het takedownverzoek van Nintendo wordt gemotiveerd. Er staat te lezen dat de homebrewsoftware de intellectuele eigendomsrechten van Nintendo zou schaden. Het verspreiden van deze software zou ook in strijd zijn met de wetgeving in de Verenigde Staten. In de mail verwijst men specifiek naar de Digital Millennium Copyright Act. Op het moment van schrijven staan de GitHub-pagina’s van zowel Lockpick als Lockpick_RCM nog online. Het is niet duidelijk of daar snel verandering in komt.

De makers van Skyline, een Switch-emulator voor Android, hebben ondertussen op Discord aangekondigd dat ze stoppen met de ontwikkeling van de emulator. Volgens het team lopen zij ook risico om een soortgelijk takedownverzoek van Nintendo te ontvangen. Het team vreest eventuele juridische gevolgen en trekt daarom de stekker uit het project. De repository en builds van Skyline blijven naar verluidt wel beschikbaar.

Lockpick en Lockpick_RCM zijn twee homebrewtools waarmee eigenaars van een Nintendo Switch unieke cryptografische codes van hun handheld kunnen downloaden. Die codes zijn nodig als gebruikers de bronbestanden van Nintendo Switch-games willen bekijken of aanpassen via aparte software.