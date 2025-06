Vermelding Google Pixel Tablet onthult schermresolutie en andere specs

De Google Pixel Tablet is verschenen in de Japanse webwinkel van Amazon. Uit de vermelding blijkt dat de tablet een 10,95”-lcd-scherm krijgt met een resolutie van 2560x1600 pixels en een accu van 22Wh. De camera's aan de voor- en achterzijde krijgen een 8-megapixelsensor mee.

Uit de inmiddels verdwenen vermelding blijkt ook dat het lcd-paneel een maximale helderheid van 500 nits krijgt. Er wordt geen gewag gemaakt van een hoge verversingssnelheid, dus die lijkt op 60Hz te zullen liggen. De tablet zal ook drie microfoons meekrijgen, een quad speaker array, ultrawideband en bluetooth 5.2. In een van de onderschriften bij de productfoto's stond te lezen dat er met de ingebouwde accu van 22Wh ongeveer 12 uur lang naar gestreamde video's gekeken kan worden.

Uit eerdere geruchten bleek dat de Pixel Tablet in een 128GB- en een 256GB-variant uitkomt en een vanafprijs krijgt van 600 euro. De tablet zou ook 8GB aan werkgeheugen meekrijgen en een Tensor G2-soc van Google zelf. Google kondigde de Google Pixel Tablet vorig jaar in mei aan. De release van de tablet is vermoedelijk voor Google I/O, de ontwikkelaarsconferentie van Google. De eerstvolgende Google I/O-conferentie vindt op 10 mei plaats. Op dat evenement zal Google ook meer details delen over zijn eerste vouwbare telefoon, de Pixel Fold.

Update, 11.45 uur: het woord 'listing' is doorheen het artikel vervangen door het woord 'vermelding'.