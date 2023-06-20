Inleiding
Samengevat
De Google Pixel Tablet moet vooral gezien worden als een goede tablet met een goede externe speaker en versoberde Nest Hub-functionaliteit. Hoewel het apparaat lijkt op een grote Nest Hub, missen de tablet en meegeleverde speaker veel van de componenten en functies die je wel kunt vinden in de veel goedkopere Nest Hubs en dat is jammer. Hierdoor kan de Pixel Tablet niet worden ingezet als volwaardige Nest Hub, maar eerder als uitbreiding of hulpje, zeker omdat de tablet van zichzelf erg goed is. De stevige keramische behuizing en schone Android 13 met lange softwareondersteuning tot 2028, geven de Pixel Tablet een luxe en high-end uitstraling. Voor het geld dat je moet neertellen voor deze tablet zijn er krachtigere tablets te krijgen en is er nog geld over voor een losse Nest Hub.
Het is alweer even geleden dat Google met een tablet op de markt kwam en toen het bedrijf vorig jaar een nieuwe tablet teasede, werd ik behoorlijk enthousiast. In de maanden die daarop volgden, kwam de geruchtenmolen flink op stoom en toen het apparaat officieel werd aangekondigd op Google I/O, kon ik niet wachten. Google leek met de Pixel Tablet het 'gat' tussen de Nest Hub en tablets te willen dichten. Het apparaat wordt geleverd met een speakervoet die lijkt op de voet die je vindt onder de Google Nest Hub-apparaten. In verschillende media-uitingen liet Google ook zien hoe de tablet kon worden ingezet als hub. We schrokken wel een beetje van de prijs: 679 euro. Maar als we daar een goed werkende high-end tablet, die ook nog eens kan fungeren als Google Nest Hub, voor terug krijgen, is dat misschien nog wel te doen, zelfs als er krachtigere tablets te vinden zijn voor een lagere prijs.
Wij hebben ervoor gekozen de Pixel Tablet hier en daar te vergelijken met de Google Nest Hub en de goedkopere, onlangs op de markt gebrachte tablet van OnePlus met een krachtigere processor.
Zou dit de ultieme Google Nest Hub kunnen zijn die je ook kunt gebruiken als tablet, of moeten we het meer zien als een tablet met wat Home- en Nest-extra’s? Je leest het in deze review.
Behuizing en duurzaamheid
Google is in vergelijking met andere tabletfabrikanten een andere richting op gegaan. De meeste fabrikanten kiezen in deze prijscategorie voor een metalen achterkant, maar Google heeft de achterkant van de Pixel voorzien van een, naar eigen zeggen, nanokeramische coating. Het voelt aan als stevig kunststof en heeft een ruwe, matte afwerking. Het materiaal voelt zeker niet goedkoop aan. Sterker nog, de tablet voelt zeer robuust aan zonder meteen het gevoel te geven een rugged tablet te zijn. De Pixel Tablet geeft ook totaal niet mee als hij wordt getordeerd.
In het midden van de tablet op een derde van de hoogte prijkt een metallic Google-logo en daaronder zitten vier contactpunten voor de cover en het Google-dock. De optionele cover heeft ook contactpunten, zodat de tablet met cover en al kan worden verbonden met het dock. Linksboven bevindt zich de camera. Deze is goed verzonken in de behuizing en daardoor ligt de tablet volledig vlak als hij op tafel wordt gelegd. De achterzijde loopt door tot aan de schermrand, waardoor er geen apart frame te zien is. Links zitten de USB-C-poort en twee luidsprekers. De onderkant heeft twee rubberen voetjes en aan de rechterzijde zitten twee luidsprekers en een microfoongaatje. De bovenkant heeft ook twee microfoongaatjes, een volumeknop en een powerknop die ook dienstdoet als vingerafdruklezer. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting is, zoals we steeds vaker zien bij tablets in deze prijscategorie, helaas niet aanwezig.
Aan de voorzijde van de tablet zit een 11"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en in de bovenste schermrand zit in het midden een selfiecamera. De schermranden zijn wat breder dan die van de gemiddelde tablet in deze prijscategorie en dat is even wennen. Toch is het niet iets dat ons stoort; het is zelfs fijn, omdat we geen enkele keer last hebben gehad van ongewenste aanrakingen.
We schreven net al even over het Google-dock; dat is een speaker die wordt meegeleverd met de tablet en als twee druppels water lijkt op de voet van de Google Nest Hub. Deze heeft ook dezelfde stoffen afwerking, al is die van de Pixel Tablet iets donkerder. Aan de voorzijde van het dock zitten vier pogopinnen, bedoeld voor het verbinden met de tablet. Het platform waar deze pinnen in zijn verwerkt, is magnetisch en houdt de tablet op zijn plek als die is aangesloten. Aan de achterkant zit in het midden de eerste letter van het Google-logo. Rechtsonder zit een aansluiting voor de voeding. Dit is een aansluiting voor een barrelvoedingsstekker en is een iets grotere versie dan die van de Google Nest.
Naast deze speaker heeft Google nog meer accessoires beschikbaar voor de tablet, zoals de cover met een metalen, ringachtige voet. Deze zeer stevige cover heeft een rubberen finish en voelt erg lekker aan. De cover heeft overigens dezelfde connectors en pogopinnen als de speaker en de tablet, wat betekent dat je de tablet met hoes en al kunt verbinden met het Google-dock. Wat ik mis is een toetsenbordaccessoire; Google heeft wel een vouwbare hoes voor de Pixel Tablet, maar deze heeft dus geen toetsen. De tablet heeft ook ondersteuning voor USI 2.0-styluspennen. Google verkoopt deze niet, maar er zijn genoeg andere fabrikanten die deze pennen verkopen.
Duurzaamheid
De Pixel Tablet bestaat voor 30 procent uit gerecycled materiaal en alle aluminium onderdelen zijn gemaakt van 100 procent gerecycled aluminium. De doos is volledig van karton. Er is op het moment van schrijven niets bekend over de inkt die op de verpakking gedrukt is. De binnenzijde is van boven ook van wit karton. De onderkant van het binnenwerk is het wat grovere eierdoosachtige karton. De doos is groter dan gemiddeld omdat het luidsprekerdock is meegeleverd. Er zitten tot slot nog twee plastic klemmetjes in de doos om alle kabels bij elkaar te houden.
Scherm
Het scherm van de Pixel Tablet is een 11"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 60Hz. De tablet heeft een schermverhouding van 16:10, wat fijn is voor het kijken naar videocontent. Er zijn amper zwarte balken zichtbaar. Samsung kiest bij de Tab S8-serie bijvoorbeeld ook voor 16:10-schermen, maar de OnePlus Pad heeft bijna een 3:2-verhouding. Ook iPads hebben een vierkantere verhouding.
De keuze voor een 60Hz-scherm is nogal opvallend omdat in deze prijscategorie een hogere verversingssnelheid al bijna gemeengoed is. Als we kijken naar de tablet van Samsung, de Galaxy Tab S8, dan heeft deze bijvoorbeeld een 120Hz-scherm en zelfs de goedkopere OnePlus Pad heeft een scherm met een refreshrate van maar liefst 144Hz. We hebben het scherm doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software om te kijken hoe het zit met de helderheid en kleurechtheid.
Testdata
- Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
- Contrast
- Minimale helderheid
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout7
Het scherm van de Pixel Tablet presteert aardig en het contrast is gemiddeld. De minimale helderheid is bovengemiddeld goed en dat komt goed van pas als de tablet aan het dock hangt. De kans dat een verduisterde ruimte ‘verstoord’ wordt door het licht dat van de tablet komt, is hierdoor klein, niet zo klein als bij de oudere Google Nest, maar het verschil is niet al te groot. Ook op het gebied van kleurweergave presteert het scherm van de Pixel Tablet beter dan gemiddeld, al neigt het een beetje de rode kant op.
Camera's
We blijven het zeggen: camera’s spelen bij tablets geen even grote rol als bij smartphones. Dat is ook duidelijk te zien aan de camera’s die te vinden zijn op de gemiddelde tablet. Het zijn er meestal maar een of twee en de specificaties zijn lager dan die van de gemiddelde midrangetelefoon. De Google Pixel Tab is uitgerust met twee camera’s, eentje aan de voorzijde in het midden van de schermrand en eentje linksboven aan de achterkant. Beide exemplaren kunnen foto’s schieten met een resolutie van 8,1 megapixel. De sensors hebben pixels van 1,12µm.
We hebben de Pixel Tablet vergeleken met de OnePlus Pad en zoals verwacht zijn de foto’s niet denderend. De foto’s zijn aan de wazige kant en er is hier en daar wat ruis te zien. Ook wordt er niet zoveel detail vastgelegd. Het is stuivertjewisselen met de OnePlus Pad. Deze doet het bij sommige foto’s een stuk slechter, maar komt in andere situaties juist beter uit de test. Als de OnePlus het slechter doet, is zelfs op de foto’s met meer dan genoeg omgevingslicht te zien dat bepaalde delen veranderen in een pixelbrij. Op de foto’s waarbij de Pixel het onderspit delft, merken we vooral dat deze vaak wazig zijn. De camera’s zijn fixedfocusmodellen, maar ik had verwacht dat objecten in de verte scherp zouden zijn.
Zoomen moet je al helemaal niet doen met deze camera’s. De Pixel Tablet heeft daar veel moeite mee en er vallen veel details weg. Op de tweede testfoto lijken de rood-wit gestreepte zonneschermen roze te zijn en de ribbels op het gebouw en de bakstenen daarachter zien er op de foto’s gewoon uit als egale vlakken. Dat doet de OnePlus Pad een stuk beter, maar toch nog steeds ondermaats.
Google heeft duidelijk meer aandacht besteed aan de camera aan de voorzijde. Op dit vlak verslaat de Pixel Tablet de OnePlus Pad met gemak. De foto is scherper en er wordt een stuk meer detail vastgelegd. Het is niet zo gek dat de zoekgigant meer aandacht besteed heeft aan deze camera. De camera aan de voorzijde wordt vaker gebruikt dan die aan de achterkant, zeker als de tablet gedockt is. Als je gaat videobellen moet de beeldkwaliteit goed zijn; de Pixel Tablet kan helaas geen 4k-video via de frontcamera opnemen. Dat is voor de gemiddelde videoconferentie wellicht niet zo relevant, maar de gemiddelde smartphone in deze categorie kan dat wel. Daarnaast heeft de Pixel Tablet een automatische trackingfunctie; deze zorgt ervoor dat je altijd netjes gecentreerd in beeld bent als je aan het rondlopen bent in de kamer. De Google Pixel Tablet heeft geen ultrabrede beeldhoek zoals de recente Galaxy Tab en Apple iPads, maar het werkt goed genoeg.
Hardware en accuduur
Toen Google de Pixel Tablet aankondigde in combinatie met het meegeleverde dock, waren onze verwachtingen hooggespannen. Een krachtige tablet die in combinatie met de speakervoet kan fungeren als Nest Hub? Dat leek ons een gouden combinatie. Helaas valt het in de praktijk nogal tegen. Niet omdat de hubfuncties niet goed werken, maar omdat ze simpelweg amper aanwezig zijn. Zo missen de tablet en het dock Thread Radio, een draadloos radioprotocol voor smarthomes, waarmee je verschillende iot-apparaten draadloos met elkaar kunt verbinden. Het heeft overeenkomsten met Zigbee en Z-Wave, maar kan van elk compatibel apparaat een accesspoint maken en een energiezuinig meshnetwerkprotocol voor homeautomation bouwen. Deze functionaliteit is wel te vinden in de Google Nest Hub en ik had verwacht dit ook in de veel duurdere Pixel Tab of bijbehorende speaker te vinden, zeker omdat de apparaten wat uiterlijk betreft amper van elkaar verschillen. Ook de Soli-radarsensor mist, waardoor je de tablet niet kunt bedienen met handgebaren. De Sleep Sensing-slaapregistratie is daardoor niet zo gedetailleerd als bij een Nest Hub. Ik vind het weglaten van deze componenten een gemiste kans. Google had de ultieme tablet-Nest Hub-combinatie kunnen hebben. Nu komt het er eigenlijk op neer dat de Pixel Tablet een high-end tablet is met wat extra Google Home- en Nest Hub-apps en een speaker. En dat is jammer, zeker met het oog op de prijs en het feit dat deze twee apps ook op andere tablets en smartphones met nagenoeg dezelfde functionaliteit kunnen worden gebruikt.
De Pixel Tablet is uitgerust met de Tensor G2-soc die ook te vinden is in de high-end smartphones van het bedrijf. De cpu-cores bestaan uit twee Cortex X1-kernen die draaien op 2,85GHz, twee Cortex A78-kernen die geklokt zijn op 2,35GHz en voor het zuinige cluster worden vier Cortex A55-cores gebruikt die draaien op 1,8GHz. De chip is misschien niet zo'n snelheidsmonster als de Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm of Dimensity 9000 van MediaTek, maar snel genoeg om alledaagse taken snel en vloeiend uit te voeren. Daarnaast is de soc volgens Google vooral flink veel sneller in het verwerken van machinelearningalgoritmen, zoals Magic Eraser, Super Res Zoom, stemherkenning voor Google Assistant en Photo Unblur. Deze berekeningen lopen via een combinatie van de gpu en de Tensor-processingunit, ofwel Tpu; de reguliere cpu-kernen worden hiervoor niet gebruikt. Andere chipontwerpers integreren tegenwoordig ook een dergelijke AI-coprocessor in hun smartphonesocs en functies als Magic Eraser zijn tegenwoordig te vinden op oudere Pixel-telefoons zonder Tensor-soc.
De Tpu is dus niet zo bijzonder als Google zegt, en op andere onderdelen, zoals de cpu en de gpu, is de Tensor G2 niet de snelste. In vergelijking met socs die in andere high-end toestellen worden gebruikt, is deze chip dus geen krachtpatser. De Tensor G2 wordt gefabriceerd op een enigszins verouderd 5nm-procedé en het ontwerp van de cpu-kernen en gpu loopt een paar generaties achter. De benchmarks laten zien dat de chip moeite heeft met het bijbenen van de high-end Qualcomm-, Apple- en MediaTek-socs van 2022 en 2023.
Toch merk ik tijdens normaal gebruik niet dat de tablet trager is dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab S8 met een Snapdragon 8 Gen 1 of de OnePlus Pad met een Dimensity 9000. De gebruikersinterface reageert vloeiend op alle handelingen en het spelen van zware games gaat zonder stotteringen op de hoogste instellingen. Daarnaast heeft de G2 amper last van throttling, het teruglopen van de prestaties bij langdurige belasting. Veel smartphones hebben daar tot op zekere hoogte last van, maar de Pixel Tablet klokt nauwelijks terug. Alleen als je met zware apps aan de slag gaat en bijvoorbeeld video’s gaat renderen, merk je dat de Tensor achter de andere high-end chips aanhobbelt.
De tablet heeft op het gebied van connectiviteit ondersteuning voor Wi-Fi 6E, GPS en Bluetooth 5.3. De USB-poort is een snel 3.0-exemplaar, maar hij ondersteunt geen video-out. Verder heeft de tablet een UWB-chip. De vingerafdrukscanner werkt snel en accuraat. Wij hebben geen enkele keer te maken gehad met valspositieven. In de onderstaande tabel hebben we de verschillende configuraties voor je bij elkaar gezet.
Geluid
Het geluid van de Pixel Tablet is gemiddeld. De vier luidsprekers weten een aardig geluid te produceren, waarbij de middelhoge en hoge tonen zeer goed en duidelijk hoorbaar zijn. Met lage tonen heeft de tablet wat meer moeite, maar ze zijn toch aardig te horen. De zaak verandert als de tablet wordt aangesloten op het Google-dock. Deze speakervoet heeft een veel rijker en voller geluid, waarbij de lage klanken ook veel beter tot hun recht komen. Het geheel klinkt stukken beter dan de oudere Google Nest Hubs, die al bekendstaan om hun goede geluid. Omdat de tablet de optie biedt om ernaartoe te casten, is het erg makkelijk het geheel als externe speaker te gebruiken. De speaker werkt niet als losstaand apparaat en reageert alleen als de tablet ermee is verbonden.
De microfoon viel wat tegen. In vergelijking met de Google Nest Hub moet je veel harder praten en soms bijna overdreven articuleren voordat het apparaat je opdrachten herkent. De hub had hier veel minder last van en herkende onze opdrachten veel sneller en in één keer.
Accuduur
De Google Pixel Tablet heeft een accucapaciteit van 7020mAh. Dat is wat kleiner dan gemiddeld, maar de tablet lijkt goed mee te komen met de rest.
- Browsetest wifi
- Videotest
De Pixel Tablet heeft een gemiddelde accuduur. Tijdens onze wifitest hield de tablet het bijna elf uur vol en als je video’s gaat kijken op het apparaat kan dat ongeveer twaalf uur lang.
Opladen
De Pixel Tablet kan op twee manieren worden opgeladen. Zoals je eerder kon lezen, wordt de tablet geleverd met het Google-dock. Deze wordt van voeding voorzien door de meegeleverde 30W-adapter met barrelconnector en de tablet wordt met 15W opgeladen. Daarnaast kan de tablet ook worden opgeladen via de USB-C-poort. Daar wordt geen adapter of kabel voor meegeleverd. Het is de bedoeling dat de tablet voornamelijk wordt opgeladen via deze speakervoet. Daarom verbaast het ons niet zoveel dat er geen losse lader voor de tablet is meegeleverd. Als de tablet wordt verbonden met deze voet, wordt deze tot 90 procent geladen om de accu beter te beschermen en de levensduur ervan te optimaliseren. Als ik de tablet oplaad via USB, gebeurt dat met een vermogen van ongeveer 18W. Dat duurt twee uur en drie kwartier.
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
Software
Als Google één ding goed voor elkaar heeft op Android-apparaten, dan is het de software. De Pixel-omgeving is altijd een schoon, snel en vloeiend systeem geweest en dat geldt ook voor de Pixel Tablet. De software is nagenoeg hetzelfde als de versies die op de Pixel-smartphones draaien. De Pixel Tablet draait op Android 13 en ook hier geldt dat je als Pixel-gebruiker altijd op de voorste rij zit als het gaat om nieuwe software. De tablet wordt net als alle andere Pixel-producten vijf jaar lang voorzien van updates, wat betekent dat de tablet tot 2028 wordt voorzien van updates. Daarnaast is de kans groot dat je na de ondersteuningsperiode nog jaren kunt genieten van customroms, omdat Google je het niet moeilijk maakt de bootloader te ontgrendelen, zodat je een ander besturingssysteem kunt installeren.
Een ander voordeel is dat Google geen bloatware meelevert. De tablet bevat geen apps van derden en is dus lekker schoon. Uiteraard vind je een grote hoeveelheid Google-apps op het apparaat, maar dat is volgens verwachting. Alle functies die we kennen van de Pixel-smartphones zijn aanwezig, met wat kleine extra’s die speciaal voor de tablet in combinatie met het dock bestemd zijn. Hoewel dit allemaal zeer compleet is, hadden wij meer verwacht. Het valt ons op dat er niet bijster veel Nest Hub-functies aanwezig zijn. Wij hadden na verbinding met de speakervoet verwacht eenzelfde interface te krijgen als die van de Google Nest Hub, maar dat is dus niet het geval. De tablet heeft een ‘Hub Modus’, maar dat is eigenlijk een simpelere uitvoering van de standaard Google Home-interface. Het is dezelfde die je ook kent van je smartphone. Het besturen daarvan kan alleen via aanrakingen op het scherm en niet via handgebaren als op de Nest Hub. Omdat de knoppen voor het uitschakelen van de camera en microfoon ontbreken, moet dat ook via aanrakingen op het scherm. Dat kan gelukkig gedaan worden zonder de tablet te ontgrendelen.
De animaties die worden weergegeven als er bijvoorbeeld wordt gevraagd naar het weer, zijn aanwezig en worden op dezelfde manier weergegeven als op de Nest Hub. Ook de Hub-screensaver is te vinden in deze tablet. Als de tablet aan het Google Dock hangt en niets doet, zullen er bijvoorbeeld foto’s uit je galerij of weerupdates voorbijkomen. Uiteraard kan er in deze modus ook van alles gevraagd worden aan de Google Assistent. Door je vraag met 'OK Google' of 'Hey Google' te beginnen, kun je de tablet vragen muziek af te spelen, de lichten in huis te bedienen of een video te bekijken. Als de tablet verbonden is met het Google Dock, kan iedereen die in de buurt is, zulke vragen stellen. Voor persoonlijke informatie zul je de tablet eerst moeten ontgrendelen of ‘voice match’ ingesteld moeten hebben. Deze modus kan ook worden gebruikt als de tablet niet verbonden is met het Google-dock. Je moet dan op het Google Home-icoontje linksonder drukken.
Een andere handige functie is de mogelijkheid om media te casten naar de tablet. Zo kan je vanaf je smartphone muziek of video’s ‘doorsturen’ naar je tablet en daar verder kijken, net zoals je dat naar een Chromecast zou doen. Dat werkt alleen als de tablet verbonden is met de speakervoet. Daarnaast is het mogelijk beeld en geluid van de tablet te casten naar andere apparaten. Ook is het mogelijk verschillende speakergroepen aan te maken vanaf de tablet via de Google Home-app. De speakervoet van de Pixel Tablet kan alleen ‘meedoen’ als de tablet daarmee is verbonden. De mogelijkheid data en sessies uit te wisselen met apparaten in de buurt, is een standaard Android 13-functie en dus ook aanwezig op de Pixel Tablet. Zo kan content, zoals een link, foto of tekst, worden doorgestuurd naar je tablet en andersom. Dat geldt ook voor het snel verbinden van bluetoothapparaten en Bluetooth Low Energy Audio.
Een van de dingen waarin Android een beetje achterloopt op iOS is een speciale tabletweergave voor apps. Veel Android-apps schalen niet mee als ze op een groter scherm worden getoond en dat is jammer, zeker nu steeds meer smartphones en tablets een heuse desktopmodus hebben. Ook de Pixel Tablet heeft een versimpelde desktopmodus, met een taakbalk onderin het scherm en de mogelijkheid meerdere apps tegelijkertijd naast elkaar open te hebben. Om dit beter tot zijn recht te laten komen, heeft Google zijn standaardapps voorzien van een tabletmodus. Zo heeft de Google Home-app een gedetailleerdere lay-out en geeft Chrome standaard desktoppagina’s weer. Daarnaast is het mogelijk twee pagina’s tegelijk open te hebben staan. Google Photos en Meet hebben in tabletmodus een gedetailleerdere gebruikersinterface, waarbij de app grofweg in twee stukken is gehakt. Het bedrijf is daarnaast ook met andere appbouwers een samenwerking aangegaan om hun apps ook ondersteuning te geven voor de tabletmodus. Onder andere WhatsApp, Adobe Acrobat Reader, Disney+, Netflix, Evernote, Microsoft Office 365-apps en Snapseed ondersteunen deze modus. Ook zijn er steeds meer games die een tabletmodus hebben, zoals Asphalt 9: Legends, Clash of Clans, Diablo Immortal en Minecraft.
Conclusie
Ik heb gemengde gevoelens bij de Google Pixel Tablet. Doordat het apparaat in combinatie met het meegeleverde Google Dock lijkt op een Google Nest Hub en het bedrijf het in media-uitingen ook zo presenteerde, vrees ik dat mensen een verkeerd beeld van deze tablet kunnen krijgen, en dat is wat mij betreft totaal niet nodig. Als Google de componenten en functies aan dit apparaat had toegevoegd, was het een fantastische thuisassistent en tablet in één geweest. Dat Google daar niet voor gekozen heeft, is in onze ogen een gemiste kans. Dat maakt het geen slecht apparaat. Als tablet is het een zeer fijn en snel toestel om mee te werken en media te consumeren. De schone en vloeiende Android 13 in combinatie met de Google Tensor G2-soc in een stevige keramische behuizing maakt van de Pixel Tablet een heerlijke tablet.
De meegeleverde speakervoet zorgt er waarschijnlijk voor dat de tablet, wanneer deze niet wordt gebruikt, niet in een willekeurige lade verdwijnt. Bovendien is de geluidskwaliteit van de speaker erg goed. Je moet alleen de Nest Hub-verwachtingen flink naar beneden bijstellen, omdat er aardig wat van deze functies en hardwarecomponenten ontbreken, waaronder Thread Radio en Soli Radar. Hierdoor is het onder andere niet mogelijk handgebaren te doen richting de tablet of bijvoorbeeld je slaapritme te monitoren. Dit zijn functies die wel in de Nest Hub zitten. De Hub-modus van de Pixel Tablet heeft gelukkig wel wat functies die lijken op de Nest Hub, maar de meeste van die functies zijn ook te doen met een willekeurig ander Android-apparaat via de Home-app.
Het komt erop neer dat als je de Pixel Tablet haalt voor de Nest Hub-functionaliteit, je van een koude kermis thuiskomt. Als je echter al een Nest Hub hebt staan, is de tablet zeker leuk voor erbij als Nest Hulp, dankzij de speakervoet en het gemak waarmee de tablet kan worden opgenomen in het ecosysteem en bijvoorbeeld gebruikt kan worden om naar te casten. Dat is met andere tablets zonder het Google Dock wat lastiger.
Als we echter kijken naar de prijs, dan wordt het wel weer een andere zaak. De Pixel Tablet kost op dit moment 679 euro. Voor dat geld koop je ongeveer tien Nest Hubs, die je door je hele huis kunt plaatsen. Of je haalt een Tab S8 van Samsung in combinatie met een Nest Hub. Dat is op dit moment goedkoper. En dan heb je een tablet met een krachtigere processor en meer productiviteitsmogelijkheden, meegeleverde stylus, optionele toetsenbordhoes en Samsung DeX, en een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, terwijl de Pixel Tablet het moet doen met een 60Hz-lcd. Als je een kleiner budget hebt, zou je zelfs kunnen kijken naar de OnePlus Pad. Deze tablet is een stuk goedkoper en heeft een lcd met een refreshrate van 144Hz. Haal daar een of twee Nest Hubs bij, mocht je toch nog Nest Hub-functionaliteit willen hebben. Google lijkt te hebben ingezet op een tablet voor contentconsumptie en wat Nest-functies; andere tablets lenen zich natuurlijk ook voor consumptie, maar zijn vaak veelzijdiger als het op productiviteit aankomt. En ze kosten dus ook nog minder omdat Google het dock meelevert.
Gaat het je echter alleen om een tablet met lange ondersteuning, een schone Android-ervaring zonder apps van derden en een goede speaker, dan kan je rustig voor de Pixel Tablet gaan. Onderaan de streep is het namelijk een erg goede opzichzelfstaande tablet.