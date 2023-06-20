Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 20-06-2023 09:01 103

Google Pixel Tablet Review

Lijkt op een hub, maar is het niet

20-06-2023 • 09:01

103

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Inleiding

Samengevat

De Google Pixel Tablet moet vooral gezien worden als een goede tablet met een goede externe speaker en versoberde Nest Hub-functionaliteit. Hoewel het apparaat lijkt op een grote Nest Hub, missen de tablet en meegeleverde speaker veel van de componenten en functies die je wel kunt vinden in de veel goedkopere Nest Hubs en dat is jammer. Hierdoor kan de Pixel Tablet niet worden ingezet als volwaardige Nest Hub, maar eerder als uitbreiding of hulpje, zeker omdat de tablet van zichzelf erg goed is. De stevige keramische behuizing en schone Android 13 met lange softwareondersteuning tot 2028, geven de Pixel Tablet een luxe en high-end uitstraling. Voor het geld dat je moet neertellen voor deze tablet zijn er krachtigere tablets te krijgen en is er nog geld over voor een losse Nest Hub.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Google Pixel Tablet inclusief Oplaaddock met speaker 128GB Crème

Prijs bij publicatie: € 679,-

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Het is alweer even geleden dat Google met een tablet op de markt kwam en toen het bedrijf vorig jaar een nieuwe tablet teasede, werd ik behoorlijk enthousiast. In de maanden die daarop volgden, kwam de geruchtenmolen flink op stoom en toen het apparaat officieel werd aangekondigd op Google I/O, kon ik niet wachten. Google leek met de Pixel Tablet het 'gat' tussen de Nest Hub en tablets te willen dichten. Het apparaat wordt geleverd met een speakervoet die lijkt op de voet die je vindt onder de Google Nest Hub-apparaten. In verschillende media-uitingen liet Google ook zien hoe de tablet kon worden ingezet als hub. We schrokken wel een beetje van de prijs: 679 euro. Maar als we daar een goed werkende high-end tablet, die ook nog eens kan fungeren als Google Nest Hub, voor terug krijgen, is dat misschien nog wel te doen, zelfs als er krachtigere tablets te vinden zijn voor een lagere prijs.

Wij hebben ervoor gekozen de Pixel Tablet hier en daar te vergelijken met de Google Nest Hub en de goedkopere, onlangs op de markt gebrachte tablet van OnePlus met een krachtigere processor.

Google Pixel Tablet naast Google Nest Hub

Zou dit de ultieme Google Nest Hub kunnen zijn die je ook kunt gebruiken als tablet, of moeten we het meer zien als een tablet met wat Home- en Nest-extra’s? Je leest het in deze review.

Behuizing en duurzaamheid

Google is in vergelijking met andere tabletfabrikanten een andere richting op gegaan. De meeste fabrikanten kiezen in deze prijscategorie voor een metalen achterkant, maar Google heeft de achterkant van de Pixel voorzien van een, naar eigen zeggen, nanokeramische coating. Het voelt aan als stevig kunststof en heeft een ruwe, matte afwerking. Het materiaal voelt zeker niet goedkoop aan. Sterker nog, de tablet voelt zeer robuust aan zonder meteen het gevoel te geven een rugged tablet te zijn. De Pixel Tablet geeft ook totaal niet mee als hij wordt getordeerd.

Google Pixel Tablet productshotsGoogle Pixel Tablet productshotsGoogle Pixel Tablet productshots

In het midden van de tablet op een derde van de hoogte prijkt een metallic Google-logo en daaronder zitten vier contactpunten voor de cover en het Google-dock. De optionele cover heeft ook contactpunten, zodat de tablet met cover en al kan worden verbonden met het dock. Linksboven bevindt zich de camera. Deze is goed verzonken in de behuizing en daardoor ligt de tablet volledig vlak als hij op tafel wordt gelegd. De achterzijde loopt door tot aan de schermrand, waardoor er geen apart frame te zien is. Links zitten de USB-C-poort en twee luidsprekers. De onderkant heeft twee rubberen voetjes en aan de rechterzijde zitten twee luidsprekers en een microfoongaatje. De bovenkant heeft ook twee microfoongaatjes, een volumeknop en een powerknop die ook dienstdoet als vingerafdruklezer. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting is, zoals we steeds vaker zien bij tablets in deze prijscategorie, helaas niet aanwezig.

Google Pixel Tablet close-upsGoogle Pixel Tablet close-ups

Aan de voorzijde van de tablet zit een 11"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en in de bovenste schermrand zit in het midden een selfiecamera. De schermranden zijn wat breder dan die van de gemiddelde tablet in deze prijscategorie en dat is even wennen. Toch is het niet iets dat ons stoort; het is zelfs fijn, omdat we geen enkele keer last hebben gehad van ongewenste aanrakingen.

Google Pixel Tablet

We schreven net al even over het Google-dock; dat is een speaker die wordt meegeleverd met de tablet en als twee druppels water lijkt op de voet van de Google Nest Hub. Deze heeft ook dezelfde stoffen afwerking, al is die van de Pixel Tablet iets donkerder. Aan de voorzijde van het dock zitten vier pogopinnen, bedoeld voor het verbinden met de tablet. Het platform waar deze pinnen in zijn verwerkt, is magnetisch en houdt de tablet op zijn plek als die is aangesloten. Aan de achterkant zit in het midden de eerste letter van het Google-logo. Rechtsonder zit een aansluiting voor de voeding. Dit is een aansluiting voor een barrelvoedingsstekker en is een iets grotere versie dan die van de Google Nest.

Google Plixel Tabet met Speaker DockGoogle Plixel Tabet met Speaker DockGoogle Plixel Tabet met Speaker DockGoogle Plixel Tabet met Speaker Dock

Naast deze speaker heeft Google nog meer accessoires beschikbaar voor de tablet, zoals de cover met een metalen, ringachtige voet. Deze zeer stevige cover heeft een rubberen finish en voelt erg lekker aan. De cover heeft overigens dezelfde connectors en pogopinnen als de speaker en de tablet, wat betekent dat je de tablet met hoes en al kunt verbinden met het Google-dock. Wat ik mis is een toetsenbordaccessoire; Google heeft wel een vouwbare hoes voor de Pixel Tablet, maar deze heeft dus geen toetsen. De tablet heeft ook ondersteuning voor USI 2.0-styluspennen. Google verkoopt deze niet, maar er zijn genoeg andere fabrikanten die deze pennen verkopen.

Google Pixel CoverGoogle Pixel CoverGoogle Pixel CoverGoogle Pixel Cover

Duurzaamheid

De Pixel Tablet bestaat voor 30 procent uit gerecycled materiaal en alle aluminium onderdelen zijn gemaakt van 100 procent gerecycled aluminium. De doos is volledig van karton. Er is op het moment van schrijven niets bekend over de inkt die op de verpakking gedrukt is. De binnenzijde is van boven ook van wit karton. De onderkant van het binnenwerk is het wat grovere eierdoosachtige karton. De doos is groter dan gemiddeld omdat het luidsprekerdock is meegeleverd. Er zitten tot slot nog twee plastic klemmetjes in de doos om alle kabels bij elkaar te houden.

Scherm

Het scherm van de Pixel Tablet is een 11"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 60Hz. De tablet heeft een schermverhouding van 16:10, wat fijn is voor het kijken naar videocontent. Er zijn amper zwarte balken zichtbaar. Samsung kiest bij de Tab S8-serie bijvoorbeeld ook voor 16:10-schermen, maar de OnePlus Pad heeft bijna een 3:2-verhouding. Ook iPads hebben een vierkantere verhouding.

De keuze voor een 60Hz-scherm is nogal opvallend omdat in deze prijscategorie een hogere verversingssnelheid al bijna gemeengoed is. Als we kijken naar de tablet van Samsung, de Galaxy Tab S8, dan heeft deze bijvoorbeeld een 120Hz-scherm en zelfs de goedkopere OnePlus Pad heeft een scherm met een refreshrate van maar liefst 144Hz. We hebben het scherm doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software om te kijken hoe het zit met de helderheid en kleurechtheid.

Testdata

  • Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
  • Contrast
  • Minimale helderheid
  • Kleurtemperatuur
  • Gemiddelde grijswaardenfout
  • Gemiddelde kleurfout7
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Tablet Cpu/soc Resolutie Schermtype (tablets) Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung Galaxy Tab S8 Snapdragon 8 Gen 1 2560x1600 LCD (edge-lit)
571
Samsung Galaxy Tab S7 Snapdragon 865 Plus 2560x1600 LCD (edge-lit)
547
Apple iPad Air (2020) A14 Bionic 2360x1640 LCD (edge-lit)
514
Apple iPad Mini (2021) A15 Bionic 2266x1488 LCD (edge-lit)
511
OnePlus Pad Dimensity 9000+ 2800x2000 LCD (edge-lit)
509
Apple iPad Air (2022) M1 2360x1640 LCD (edge-lit)
507
Google Pixel Tablet Tensor G2 2560x1600 LCD (edge-lit)
503
Lenovo Tab P12 Pro Snapdragon 870 2560x1600 OLED
389
Contrast
Tablet Cpu/soc Resolutie Schermtype (tablets) Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Apple iPad Air (2022) M1 2360x1640 LCD (edge-lit)
1453:1
Apple iPad Mini (2021) A15 Bionic 2266x1488 LCD (edge-lit)
1380:1
Google Pixel Tablet Tensor G2 2560x1600 LCD (edge-lit)
1376:1
Samsung Galaxy Tab S8 Snapdragon 8 Gen 1 2560x1600 LCD (edge-lit)
1357:1
Samsung Galaxy Tab S7 Snapdragon 865 Plus 2560x1600 LCD (edge-lit)
1343:1
OnePlus Pad Dimensity 9000+ 2800x2000 LCD (edge-lit)
1232:1
Apple iPad Air (2020) A14 Bionic 2360x1640 LCD (edge-lit)
1213:1
Minimale helderheid
Tablet Cpu/soc Resolutie Schermtype (tablets) Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Apple iPad Air (2020) A14 Bionic 2360x1640 LCD (edge-lit)
0,42
Google Pixel Tablet Tensor G2 2560x1600 LCD (edge-lit)
1,78
Apple iPad Air (2022) M1 2360x1640 LCD (edge-lit)
1,79
OnePlus Pad Dimensity 9000+ 2800x2000 LCD (edge-lit)
2,12
Apple iPad Mini (2021) A15 Bionic 2266x1488 LCD (edge-lit)
3,02
Lenovo Tab P12 Pro Snapdragon 870 2560x1600 OLED
4,03
Samsung Galaxy Tab S7 Snapdragon 865 Plus 2560x1600 LCD (edge-lit)
4,40
Samsung Galaxy Tab S8 Snapdragon 8 Gen 1 2560x1600 LCD (edge-lit)
6,38
Kleurtemperatuur wit
Tablet Cpu/soc Resolutie Schermtype (tablets) Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter)
Lenovo Tab P12 Pro Snapdragon 870 2560x1600 OLED
6.070
Google Pixel Tablet Tensor G2 2560x1600 LCD (edge-lit)
6.228
Samsung Galaxy Tab S8 Snapdragon 8 Gen 1 2560x1600 LCD (edge-lit)
6.583
Apple iPad Air (2022) M1 2360x1640 LCD (edge-lit)
6.732
Apple iPad Mini (2021) A15 Bionic 2266x1488 LCD (edge-lit)
6.896
Samsung Galaxy Tab S7 Snapdragon 865 Plus 2560x1600 LCD (edge-lit)
6.900
Apple iPad Air (2020) A14 Bionic 2360x1640 LCD (edge-lit)
7.033
Gemiddelde grijsafwijking
Tablet Cpu/soc Resolutie Schermtype (tablets) Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Apple iPad Air (2022) M1 2360x1640 LCD (edge-lit)
1,30
Samsung Galaxy Tab S8 Snapdragon 8 Gen 1 2560x1600 LCD (edge-lit)
1,70
Apple iPad Mini (2021) A15 Bionic 2266x1488 LCD (edge-lit)
2,00
Google Pixel Tablet Tensor G2 2560x1600 LCD (edge-lit)
2,65
Lenovo Tab P12 Pro Snapdragon 870 2560x1600 OLED
2,70
OnePlus Pad Dimensity 9000+ 2800x2000 LCD (edge-lit)
3,24
Samsung Galaxy Tab S7 Snapdragon 865 Plus 2560x1600 LCD (edge-lit)
4,00
Apple iPad Air (2020) A14 Bionic 2360x1640 LCD (edge-lit)
4,50
Gemiddelde kleurafwijking
Tablet Cpu/soc Resolutie Schermtype (tablets) Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Apple iPad Air (2022) M1 2360x1640 LCD (edge-lit)
1,10
Google Pixel Tablet Tensor G2 2560x1600 LCD (edge-lit)
1,52
Lenovo Tab P12 Pro Snapdragon 870 2560x1600 OLED
1,60
OnePlus Pad Dimensity 9000+ 2800x2000 LCD (edge-lit)
1,78
Samsung Galaxy Tab S8 Snapdragon 8 Gen 1 2560x1600 LCD (edge-lit)
1,80

Het scherm van de Pixel Tablet presteert aardig en het contrast is gemiddeld. De minimale helderheid is bovengemiddeld goed en dat komt goed van pas als de tablet aan het dock hangt. De kans dat een verduisterde ruimte ‘verstoord’ wordt door het licht dat van de tablet komt, is hierdoor klein, niet zo klein als bij de oudere Google Nest, maar het verschil is niet al te groot. Ook op het gebied van kleurweergave presteert het scherm van de Pixel Tablet beter dan gemiddeld, al neigt het een beetje de rode kant op.

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Camera's

We blijven het zeggen: camera’s spelen bij tablets geen even grote rol als bij smartphones. Dat is ook duidelijk te zien aan de camera’s die te vinden zijn op de gemiddelde tablet. Het zijn er meestal maar een of twee en de specificaties zijn lager dan die van de gemiddelde midrangetelefoon. De Google Pixel Tab is uitgerust met twee camera’s, eentje aan de voorzijde in het midden van de schermrand en eentje linksboven aan de achterkant. Beide exemplaren kunnen foto’s schieten met een resolutie van 8,1 megapixel. De sensors hebben pixels van 1,12µm.

Google Pixel Tablet Camera

We hebben de Pixel Tablet vergeleken met de OnePlus Pad en zoals verwacht zijn de foto’s niet denderend. De foto’s zijn aan de wazige kant en er is hier en daar wat ruis te zien. Ook wordt er niet zoveel detail vastgelegd. Het is stuivertjewisselen met de OnePlus Pad. Deze doet het bij sommige foto’s een stuk slechter, maar komt in andere situaties juist beter uit de test. Als de OnePlus het slechter doet, is zelfs op de foto’s met meer dan genoeg omgevingslicht te zien dat bepaalde delen veranderen in een pixelbrij. Op de foto’s waarbij de Pixel het onderspit delft, merken we vooral dat deze vaak wazig zijn. De camera’s zijn fixedfocusmodellen, maar ik had verwacht dat objecten in de verte scherp zouden zijn.

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Zoomen moet je al helemaal niet doen met deze camera’s. De Pixel Tablet heeft daar veel moeite mee en er vallen veel details weg. Op de tweede testfoto lijken de rood-wit gestreepte zonneschermen roze te zijn en de ribbels op het gebouw en de bakstenen daarachter zien er op de foto’s gewoon uit als egale vlakken. Dat doet de OnePlus Pad een stuk beter, maar toch nog steeds ondermaats.

Google Pixel Tablet Testfoto's frontcameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's frontcameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's frontcameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's frontcameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's frontcameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's frontcameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's frontcameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's frontcamera

Google heeft duidelijk meer aandacht besteed aan de camera aan de voorzijde. Op dit vlak verslaat de Pixel Tablet de OnePlus Pad met gemak. De foto is scherper en er wordt een stuk meer detail vastgelegd. Het is niet zo gek dat de zoekgigant meer aandacht besteed heeft aan deze camera. De camera aan de voorzijde wordt vaker gebruikt dan die aan de achterkant, zeker als de tablet gedockt is. Als je gaat videobellen moet de beeldkwaliteit goed zijn; de Pixel Tablet kan helaas geen 4k-video via de frontcamera opnemen. Dat is voor de gemiddelde videoconferentie wellicht niet zo relevant, maar de gemiddelde smartphone in deze categorie kan dat wel. Daarnaast heeft de Pixel Tablet een automatische trackingfunctie; deze zorgt ervoor dat je altijd netjes gecentreerd in beeld bent als je aan het rondlopen bent in de kamer. De Google Pixel Tablet heeft geen ultrabrede beeldhoek zoals de recente Galaxy Tab en Apple iPads, maar het werkt goed genoeg.

Google Pixel Tablet Testfoto's selfiecameraGoogle Pixel Tablet Testfoto's selfiecamera

Hardware en accuduur

Toen Google de Pixel Tablet aankondigde in combinatie met het meegeleverde dock, waren onze verwachtingen hooggespannen. Een krachtige tablet die in combinatie met de speakervoet kan fungeren als Nest Hub? Dat leek ons een gouden combinatie. Helaas valt het in de praktijk nogal tegen. Niet omdat de hubfuncties niet goed werken, maar omdat ze simpelweg amper aanwezig zijn. Zo missen de tablet en het dock Thread Radio, een draadloos radioprotocol voor smarthomes, waarmee je verschillende iot-apparaten draadloos met elkaar kunt verbinden. Het heeft overeenkomsten met Zigbee en Z-Wave, maar kan van elk compatibel apparaat een accesspoint maken en een energiezuinig meshnetwerkprotocol voor homeautomation bouwen. Deze functionaliteit is wel te vinden in de Google Nest Hub en ik had verwacht dit ook in de veel duurdere Pixel Tab of bijbehorende speaker te vinden, zeker omdat de apparaten wat uiterlijk betreft amper van elkaar verschillen. Ook de Soli-radarsensor mist, waardoor je de tablet niet kunt bedienen met handgebaren. De Sleep Sensing-slaapregistratie is daardoor niet zo gedetailleerd als bij een Nest Hub. Ik vind het weglaten van deze componenten een gemiste kans. Google had de ultieme tablet-Nest Hub-combinatie kunnen hebben. Nu komt het er eigenlijk op neer dat de Pixel Tablet een high-end tablet is met wat extra Google Home- en Nest Hub-apps en een speaker. En dat is jammer, zeker met het oog op de prijs en het feit dat deze twee apps ook op andere tablets en smartphones met nagenoeg dezelfde functionaliteit kunnen worden gebruikt.

De Pixel Tablet is uitgerust met de Tensor G2-soc die ook te vinden is in de high-end smartphones van het bedrijf. De cpu-cores bestaan uit twee Cortex X1-kernen die draaien op 2,85GHz, twee Cortex A78-kernen die geklokt zijn op 2,35GHz en voor het zuinige cluster worden vier Cortex A55-cores gebruikt die draaien op 1,8GHz. De chip is misschien niet zo'n snelheidsmonster als de Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm of Dimensity 9000 van MediaTek, maar snel genoeg om alledaagse taken snel en vloeiend uit te voeren. Daarnaast is de soc volgens Google vooral flink veel sneller in het verwerken van machinelearningalgoritmen, zoals Magic Eraser, Super Res Zoom, stemherkenning voor Google Assistant en Photo Unblur. Deze berekeningen lopen via een combinatie van de gpu en de Tensor-processingunit, ofwel Tpu; de reguliere cpu-kernen worden hiervoor niet gebruikt. Andere chipontwerpers integreren tegenwoordig ook een dergelijke AI-coprocessor in hun smartphonesocs en functies als Magic Eraser zijn tegenwoordig te vinden op oudere Pixel-telefoons zonder Tensor-soc.

De Tpu is dus niet zo bijzonder als Google zegt, en op andere onderdelen, zoals de cpu en de gpu, is de Tensor G2 niet de snelste. In vergelijking met socs die in andere high-end toestellen worden gebruikt, is deze chip dus geen krachtpatser. De Tensor G2 wordt gefabriceerd op een enigszins verouderd 5nm-procedé en het ontwerp van de cpu-kernen en gpu loopt een paar generaties achter. De benchmarks laten zien dat de chip moeite heeft met het bijbenen van de high-end Qualcomm-, Apple- en MediaTek-socs van 2022 en 2023.

Toch merk ik tijdens normaal gebruik niet dat de tablet trager is dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab S8 met een Snapdragon 8 Gen 1 of de OnePlus Pad met een Dimensity 9000. De gebruikersinterface reageert vloeiend op alle handelingen en het spelen van zware games gaat zonder stotteringen op de hoogste instellingen. Daarnaast heeft de G2 amper last van throttling, het teruglopen van de prestaties bij langdurige belasting. Veel smartphones hebben daar tot op zekere hoogte last van, maar de Pixel Tablet klokt nauwelijks terug. Alleen als je met zware apps aan de slag gaat en bijvoorbeeld video’s gaat renderen, merk je dat de Tensor achter de andere high-end chips aanhobbelt.

Google Pixel tablet Throtthel test

De tablet heeft op het gebied van connectiviteit ondersteuning voor Wi-Fi 6E, GPS en Bluetooth 5.3. De USB-poort is een snel 3.0-exemplaar, maar hij ondersteunt geen video-out. Verder heeft de tablet een UWB-chip. De vingerafdrukscanner werkt snel en accuraat. Wij hebben geen enkele keer te maken gehad met valspositieven. In de onderstaande tabel hebben we de verschillende configuraties voor je bij elkaar gezet.

Geluid

Het geluid van de Pixel Tablet is gemiddeld. De vier luidsprekers weten een aardig geluid te produceren, waarbij de middelhoge en hoge tonen zeer goed en duidelijk hoorbaar zijn. Met lage tonen heeft de tablet wat meer moeite, maar ze zijn toch aardig te horen. De zaak verandert als de tablet wordt aangesloten op het Google-dock. Deze speakervoet heeft een veel rijker en voller geluid, waarbij de lage klanken ook veel beter tot hun recht komen. Het geheel klinkt stukken beter dan de oudere Google Nest Hubs, die al bekendstaan om hun goede geluid. Omdat de tablet de optie biedt om ernaartoe te casten, is het erg makkelijk het geheel als externe speaker te gebruiken. De speaker werkt niet als losstaand apparaat en reageert alleen als de tablet ermee is verbonden.

De microfoon viel wat tegen. In vergelijking met de Google Nest Hub moet je veel harder praten en soms bijna overdreven articuleren voordat het apparaat je opdrachten herkent. De hub had hier veel minder last van en herkende onze opdrachten veel sneller en in één keer.

Accuduur

De Google Pixel Tablet heeft een accucapaciteit van 7020mAh. Dat is wat kleiner dan gemiddeld, maar de tablet lijkt goed mee te komen met de rest.

  • Browsetest wifi
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Tablet Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Tab S7
12u16m
Samsung Galaxy Tab S8
11u7m
OnePlus Pad
11u6m
Google Pixel Tablet
10u38m
Apple iPad Mini (2021)
8u57m
Lenovo Tab P12 Pro
8u48m
Apple iPad Air (2020)
8u7m
Apple iPad Air (2022)
7u44m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Tablet Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Lenovo Tab P12 Pro
15u34m
OnePlus Pad
12u42m
Samsung Galaxy Tab S8
12u30m
Samsung Galaxy Tab S7
12u17m
Google Pixel Tablet
12u8m
Apple iPad Air (2022)
10u25m
Apple iPad Mini (2021)
9u53m
Apple iPad Air (2020)
7u57m

De Pixel Tablet heeft een gemiddelde accuduur. Tijdens onze wifitest hield de tablet het bijna elf uur vol en als je video’s gaat kijken op het apparaat kan dat ongeveer twaalf uur lang.

Opladen

De Pixel Tablet kan op twee manieren worden opgeladen. Zoals je eerder kon lezen, wordt de tablet geleverd met het Google-dock. Deze wordt van voeding voorzien door de meegeleverde 30W-adapter met barrelconnector en de tablet wordt met 15W opgeladen. Daarnaast kan de tablet ook worden opgeladen via de USB-C-poort. Daar wordt geen adapter of kabel voor meegeleverd. Het is de bedoeling dat de tablet voornamelijk wordt opgeladen via deze speakervoet. Daarom verbaast het ons niet zoveel dat er geen losse lader voor de tablet is meegeleverd. Als de tablet wordt verbonden met deze voet, wordt deze tot 90 procent geladen om de accu beter te beschermen en de levensduur ervan te optimaliseren. Als ik de tablet oplaad via USB, gebeurt dat met een vermogen van ongeveer 18W. Dat duurt twee uur en drie kwartier.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Tablet Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Apple iPad Air (2022)
55
OnePlus Pad
50
Samsung Galaxy Tab S8
46
Apple iPad Mini (2021)
35
Lenovo Tab P12 Pro
29
Apple iPad Air (2020)
26
Google Pixel Tablet
21
Samsung Galaxy Tab S7
19
Laadtijd
Tablet Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
OnePlus Pad
1u23m
Apple iPad Air (2022)
1u31m
Samsung Galaxy Tab S8
1u44m
Lenovo Tab P12 Pro
1u54m
Apple iPad Mini (2021)
2u9m
Apple iPad Air (2020)
2u29m
Google Pixel Tablet
2u45m
Samsung Galaxy Tab S7
2u54m

Software

Als Google één ding goed voor elkaar heeft op Android-apparaten, dan is het de software. De Pixel-omgeving is altijd een schoon, snel en vloeiend systeem geweest en dat geldt ook voor de Pixel Tablet. De software is nagenoeg hetzelfde als de versies die op de Pixel-smartphones draaien. De Pixel Tablet draait op Android 13 en ook hier geldt dat je als Pixel-gebruiker altijd op de voorste rij zit als het gaat om nieuwe software. De tablet wordt net als alle andere Pixel-producten vijf jaar lang voorzien van updates, wat betekent dat de tablet tot 2028 wordt voorzien van updates. Daarnaast is de kans groot dat je na de ondersteuningsperiode nog jaren kunt genieten van customroms, omdat Google je het niet moeilijk maakt de bootloader te ontgrendelen, zodat je een ander besturingssysteem kunt installeren.

Google Pixel Tablet ScreenshotGoogle Pixel Tablet ScreenshotGoogle Pixel Tablet screenshotsGoogle Pixel Tablet screenshots

Een ander voordeel is dat Google geen bloatware meelevert. De tablet bevat geen apps van derden en is dus lekker schoon. Uiteraard vind je een grote hoeveelheid Google-apps op het apparaat, maar dat is volgens verwachting. Alle functies die we kennen van de Pixel-smartphones zijn aanwezig, met wat kleine extra’s die speciaal voor de tablet in combinatie met het dock bestemd zijn. Hoewel dit allemaal zeer compleet is, hadden wij meer verwacht. Het valt ons op dat er niet bijster veel Nest Hub-functies aanwezig zijn. Wij hadden na verbinding met de speakervoet verwacht eenzelfde interface te krijgen als die van de Google Nest Hub, maar dat is dus niet het geval. De tablet heeft een ‘Hub Modus’, maar dat is eigenlijk een simpelere uitvoering van de standaard Google Home-interface. Het is dezelfde die je ook kent van je smartphone. Het besturen daarvan kan alleen via aanrakingen op het scherm en niet via handgebaren als op de Nest Hub. Omdat de knoppen voor het uitschakelen van de camera en microfoon ontbreken, moet dat ook via aanrakingen op het scherm. Dat kan gelukkig gedaan worden zonder de tablet te ontgrendelen.

Google Pixel Tablet screenshots Hub ModeGoogle Pixel Tablet screenshots Hub ModeGoogle Pixel Tablet screenshots Hub ModeGoogle Pixel Tablet screenshots Hub Mode

De animaties die worden weergegeven als er bijvoorbeeld wordt gevraagd naar het weer, zijn aanwezig en worden op dezelfde manier weergegeven als op de Nest Hub. Ook de Hub-screensaver is te vinden in deze tablet. Als de tablet aan het Google Dock hangt en niets doet, zullen er bijvoorbeeld foto’s uit je galerij of weerupdates voorbijkomen. Uiteraard kan er in deze modus ook van alles gevraagd worden aan de Google Assistent. Door je vraag met 'OK Google' of 'Hey Google' te beginnen, kun je de tablet vragen muziek af te spelen, de lichten in huis te bedienen of een video te bekijken. Als de tablet verbonden is met het Google Dock, kan iedereen die in de buurt is, zulke vragen stellen. Voor persoonlijke informatie zul je de tablet eerst moeten ontgrendelen of ‘voice match’ ingesteld moeten hebben. Deze modus kan ook worden gebruikt als de tablet niet verbonden is met het Google-dock. Je moet dan op het Google Home-icoontje linksonder drukken.

Google Pixel Tablet Hub animatiesGoogle Pixel Tablet Hub animatiesGoogle Pixel Tablet Hub animaties

Een andere handige functie is de mogelijkheid om media te casten naar de tablet. Zo kan je vanaf je smartphone muziek of video’s ‘doorsturen’ naar je tablet en daar verder kijken, net zoals je dat naar een Chromecast zou doen. Dat werkt alleen als de tablet verbonden is met de speakervoet. Daarnaast is het mogelijk beeld en geluid van de tablet te casten naar andere apparaten. Ook is het mogelijk verschillende speakergroepen aan te maken vanaf de tablet via de Google Home-app. De speakervoet van de Pixel Tablet kan alleen ‘meedoen’ als de tablet daarmee is verbonden. De mogelijkheid data en sessies uit te wisselen met apparaten in de buurt, is een standaard Android 13-functie en dus ook aanwezig op de Pixel Tablet. Zo kan content, zoals een link, foto of tekst, worden doorgestuurd naar je tablet en andersom. Dat geldt ook voor het snel verbinden van bluetoothapparaten en Bluetooth Low Energy Audio.

Google Pixel Tablet Speakergroepen

Een van de dingen waarin Android een beetje achterloopt op iOS is een speciale tabletweergave voor apps. Veel Android-apps schalen niet mee als ze op een groter scherm worden getoond en dat is jammer, zeker nu steeds meer smartphones en tablets een heuse desktopmodus hebben. Ook de Pixel Tablet heeft een versimpelde desktopmodus, met een taakbalk onderin het scherm en de mogelijkheid meerdere apps tegelijkertijd naast elkaar open te hebben. Om dit beter tot zijn recht te laten komen, heeft Google zijn standaardapps voorzien van een tabletmodus. Zo heeft de Google Home-app een gedetailleerdere lay-out en geeft Chrome standaard desktoppagina’s weer. Daarnaast is het mogelijk twee pagina’s tegelijk open te hebben staan. Google Photos en Meet hebben in tabletmodus een gedetailleerdere gebruikersinterface, waarbij de app grofweg in twee stukken is gehakt. Het bedrijf is daarnaast ook met andere appbouwers een samenwerking aangegaan om hun apps ook ondersteuning te geven voor de tabletmodus. Onder andere WhatsApp, Adobe Acrobat Reader, Disney+, Netflix, Evernote, Microsoft Office 365-apps en Snapseed ondersteunen deze modus. Ook zijn er steeds meer games die een tabletmodus hebben, zoals Asphalt 9: Legends, Clash of Clans, Diablo Immortal en Minecraft.

Google Pixel Tablet Tabet modus screenshotsGoogle Pixel Tablet Tabet modus screenshotsGoogle Pixel Tablet Tabet modus screenshots

Conclusie

Ik heb gemengde gevoelens bij de Google Pixel Tablet. Doordat het apparaat in combinatie met het meegeleverde Google Dock lijkt op een Google Nest Hub en het bedrijf het in media-uitingen ook zo presenteerde, vrees ik dat mensen een verkeerd beeld van deze tablet kunnen krijgen, en dat is wat mij betreft totaal niet nodig. Als Google de componenten en functies aan dit apparaat had toegevoegd, was het een fantastische thuisassistent en tablet in één geweest. Dat Google daar niet voor gekozen heeft, is in onze ogen een gemiste kans. Dat maakt het geen slecht apparaat. Als tablet is het een zeer fijn en snel toestel om mee te werken en media te consumeren. De schone en vloeiende Android 13 in combinatie met de Google Tensor G2-soc in een stevige keramische behuizing maakt van de Pixel Tablet een heerlijke tablet.

De meegeleverde speakervoet zorgt er waarschijnlijk voor dat de tablet, wanneer deze niet wordt gebruikt, niet in een willekeurige lade verdwijnt. Bovendien is de geluidskwaliteit van de speaker erg goed. Je moet alleen de Nest Hub-verwachtingen flink naar beneden bijstellen, omdat er aardig wat van deze functies en hardwarecomponenten ontbreken, waaronder Thread Radio en Soli Radar. Hierdoor is het onder andere niet mogelijk handgebaren te doen richting de tablet of bijvoorbeeld je slaapritme te monitoren. Dit zijn functies die wel in de Nest Hub zitten. De Hub-modus van de Pixel Tablet heeft gelukkig wel wat functies die lijken op de Nest Hub, maar de meeste van die functies zijn ook te doen met een willekeurig ander Android-apparaat via de Home-app.

Het komt erop neer dat als je de Pixel Tablet haalt voor de Nest Hub-functionaliteit, je van een koude kermis thuiskomt. Als je echter al een Nest Hub hebt staan, is de tablet zeker leuk voor erbij als Nest Hulp, dankzij de speakervoet en het gemak waarmee de tablet kan worden opgenomen in het ecosysteem en bijvoorbeeld gebruikt kan worden om naar te casten. Dat is met andere tablets zonder het Google Dock wat lastiger.

Als we echter kijken naar de prijs, dan wordt het wel weer een andere zaak. De Pixel Tablet kost op dit moment 679 euro. Voor dat geld koop je ongeveer tien Nest Hubs, die je door je hele huis kunt plaatsen. Of je haalt een Tab S8 van Samsung in combinatie met een Nest Hub. Dat is op dit moment goedkoper. En dan heb je een tablet met een krachtigere processor en meer productiviteitsmogelijkheden, meegeleverde stylus, optionele toetsenbordhoes en Samsung DeX, en een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, terwijl de Pixel Tablet het moet doen met een 60Hz-lcd. Als je een kleiner budget hebt, zou je zelfs kunnen kijken naar de OnePlus Pad. Deze tablet is een stuk goedkoper en heeft een lcd met een refreshrate van 144Hz. Haal daar een of twee Nest Hubs bij, mocht je toch nog Nest Hub-functionaliteit willen hebben. Google lijkt te hebben ingezet op een tablet voor contentconsumptie en wat Nest-functies; andere tablets lenen zich natuurlijk ook voor consumptie, maar zijn vaak veelzijdiger als het op productiviteit aankomt. En ze kosten dus ook nog minder omdat Google het dock meelevert.

Gaat het je echter alleen om een tablet met lange ondersteuning, een schone Android-ervaring zonder apps van derden en een goede speaker, dan kan je rustig voor de Pixel Tablet gaan. Onderaan de streep is het namelijk een erg goede opzichzelfstaande tablet.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Google Pixel Tablet inclusief Oplaaddock met speaker 128GB Crème

Prijs bij publicatie: € 679,-

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Google Pixel Tablet

geen prijs bekend

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Reacties (103)

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JCreations 20 juni 2023 09:10
Ik mis de praktijk ervaring van de tablet als een Nest Hub. Hoe relevant is het dat Thread Radio en Soli Radar ontbreekt? Hoe snel en accuraat reageert het in de Hub stand? Ik moet nu soms 10x gillen tegen de hub om iets gedaan te krijgen. En hoe snel schakelt het tussen de Hub en tablet mode?
klepje @JCreations20 juni 2023 09:46
@JCreations @Da_Teach

Hebben jullie al geprobeerd om de sensitivity aan te passen? Via de Google Home app naar de device settings, en daar bij "audio" onderin, kun je de "Hey Google sensitivity" aanpassen per device.

Persoonlijk heb ik ze allemaal op -2 staan, omdat ik niet zo vaak false/positives wil hebben, maar als je echt moet schreeuwen is het misschien een goede om aan te passen naar +2 bijvoorbeeld :P
JCreations @klepje20 juni 2023 10:21
Ja, staat al op max. Soms roep je paar keer hey Google, doet het helemaal niks. Soms hoort ie iets randoms op tv, dan gaat ie af :z
phray @JCreations20 juni 2023 12:26
Heb je hem op je stem gekalibreerd? Mijne reageert al als ik fluister.
JCreations @phray20 juni 2023 12:46
Misschien moet ik dat een keer opnieuw doen. Ik heb via m'n telefoon google assistent gekalibreerd. Even kijken of het ook via de hub kan.
keejoz @JCreations20 juni 2023 12:33
Dit is het compleet omgekeerde van mijn ervaring. Hij reageert *altijd* - zelfs als ik fluister. Geen false positives van de TV of muziek of PC (die er 2m naast staat)
GuiltyNL @JCreations20 juni 2023 09:20
De Soli Radar wordt volgens mij ook gebruikt om je slaap te tracken en om makkelijk te kunnen snoozen met een handgebaar. Ook schakelt hij in als je de kamer binnenkomt.
Intergalactic @JCreations20 juni 2023 09:22
Het is jammer dat het er niet opzit, wat het dus eigenlijk geen echte Hub vervanger maakt en bij mij wel doet twijfelen of ik dit moet kopen. al eens voice training gedaan? Die van ons reageert eigenlijk altijd wel goed.
Da_Teach @JCreations20 juni 2023 09:23
Dat gillen hebben wij ook de laatste tijd. Want naar mijn gevoel ging dat vroeger beter. Het lijkt wel alsof de microfoon verstopt zit. Ik ben dan weer te lui om te checken of dat ook zo is :o

Het is jammer dat dit niet alle functionaliteit heeft van een nest hub, juist omdat ik graag een groter scherm op de hub zou willen hebben zonder verlies van functionaliteit. Een eigen foto-app op de hub kunnen draaien zou ook super zijn (voornamelijk omdat ik een groot deel van mijn foto's van Google afhaal omdat het vol zit).
boratnl @JCreations20 juni 2023 13:13
Voor mij zou het ontbreken van de Soli Radar niet uitmaken. De handgebaren gebruik ik voor de Hub namelijk zelden.
Ook de daardoor ontbrekende sleep tracking zou voor mij in ieder geval niet snel uitmaken. Ik zou de Pixel Tablet-dock niet snel op m'n nachtkastje zetten (daar volstaat de veel kleinere Nest Hub dan meer), maar eerder in de woonkamer, naast de bank of zo.
Dubrillion 20 juni 2023 09:19
Heel erg jammer. En een beetje een gemiste kans.
Toen de eerste leaks binnen kwamen was ik echt laaiend enthousiast!

Ik had lachend 679 EUR betaald voor een tablet met deze resolutie, maar dan wel een OLED 120hz scherm. En natuurlijk allee Hub functies. Want die word in ons huis nog goed gebruikt. Dan had die naar boven gegaan en had de Tablet de Hub vervangen.

Helaas. Hopelijk volgend jaar een Pixel Tablet 2 of deze prijst heel snel af naar 450 EUR.
Jimmy J. @Dubrillion20 juni 2023 10:00
Ik snap heel goed dat hier geen OLED in zit. Bij mensen die deze tablet ook als Hub gebruiken staat het scherm 100% van de tijd aan. Er is geen OLED die dat lang volhoudt.
Berlinetta @Jimmy J.20 juni 2023 18:34
Always on Display to the rescue.
Sinester @Berlinetta21 juni 2023 09:01
Dat is niet hoe een Google hub werkt, die laat altijd willekeurige volledige plaatjes in kleur zien als hij niks aan het doen is

Hij gaat wel in een Always on Mode als niemand in de buurt is

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 16:28]

DaemonAngel @Dubrillion20 juni 2023 19:43
De prijs is hier wel een serieus stukje hoger dan de VS. Ondanks dat er daar geen tax bij zit is het 499 dollar tov 679 euro.
500 dollar + state tax is al wel wat schappelijker.
Ewivis 20 juni 2023 09:05
Bijna 3 uur erover doen met opladen. Kom ik weer, dat is niet meer van deze tijd. Verder inderdaad te duur voor wat je krijgt.

[Reactie gewijzigd door Ewivis op 22 juli 2024 16:28]

JCreations @Ewivis20 juni 2023 09:12
Is langzaam laden niet juist beter voor zo'n apparaat? De usecase lijkt me een tablet voor rondom huis, niet voor op pad. De meeste van de tijd zal de tablet dan op de dock zitten en voldoende tijd hebben om langzaam te laden en daarmee minder slijtage op de accu.
Tadango @JCreations20 juni 2023 09:42
Zo'n tablet ligt meestal ergens waar je hem gebruikt, niet op de lader. Als deze dan leeg is wanneer je hem wilt gebruiken en her 3 uur duurt voordat hij opgeladen is is hij waardeloos. 60% laden in 30 min bv is enorm waardevol omdat je hem even later wel kunt gebruiken.

En ja altijd wegleggen aan de lader is een optie maar dat doen niet veel mensen. Bovendien is het erg slecht om de accu lang opgeladen te hebben ivm de slijtage.
kiang @Tadango20 juni 2023 10:02
Zo'n tablet ligt meestal ergens waar je hem gebruikt, niet op de lader
Nou ja, deze tablet heeft dus net een dock met speaker waarin hij laadt, daar hoort hij te liggen.
Tadango @kiang20 juni 2023 10:04
Dan is het een hub met afneembare tablet zonder hub functionaliteit.... Ik weet niet wat erger is.....
JCreations @Tadango20 juni 2023 11:25
In mijn geval op de bank of bij de eettafel. In praktijk dus paar meter van de hub/tablet vandaan.

Ik denk zelf dat mensen die deze tablet kopen, het hoofdzakelijk doen voor de Hub mode. Voor het geld zijn er goeie alternatieven die wel snel laden etc.
GarBaGe @JCreations20 juni 2023 09:48
Yes, langzaam laden, niet te vol (max 80%) en niet te leeg (min 20%) is ideaal voor de levensduur van een lithium batterij.
Dat niet te vol, wordt door iPhone al gedaan (laatste beetje wordt in de ochtend geladen vlak voor je hem gaat gebruiken).
En door Asus laptops, waar je kan aangeven maximaal 80% te laden.
Volgens mij heb ik het ook al gezien op Samsung tablets die naar maximaal 85% gaan.
Veel fiets acculaders die ik ken, laden met slechts 1A, waardoor het uren duurt. Maar hierdoor wel gunstig voor de levensduur.
Ook Tesla houdt rekening met extra slijtage door snelladen en past truckjes toe als voorverwarmen van de batterij en nog vaak achter elkaar snelladen, de laadstroom beperken.
lilmonkey @GarBaGe20 juni 2023 10:02
Of je doet wat OnePlus en zusterbedrijven doen, de hitte in de adapter houden. M'n OnePlus 7 Pro die ik nu ruim 4 jaar gebruik en bijna alleen maar snellaad zit nog op 81% accucapaciteit, wat gewoon erg netjes is.

Daarnaast zitten moderne, snelladende apparaten zo vol met trucjes om de 'schade' te beperken dat het sowieso nog maar amper een probleem is.

Dus ja, technisch gezien is sneller laden slechter, maar in de praktijk is het niet of nauwelijks nog iets om bij stil te staan.
PinusRigida @lilmonkey20 juni 2023 11:14
Idem hier, Samsung Galaxy A71, gekocht in 2019 (samen met m'n Galaxy A tab die niet kan snelladen).
Die A71 heeft nooit traag geladen, altijd snelladen (volgens Samsung "super fast charge" @ 25W), vandaag heeft accu nog 87% gezondheid (geschat door AccuBattery Pro) dat is een verlies van 13% op 4 en een half jaar tijd, ik vind dat zeer acceptabel.

Kantnoot: ik heb van in het begin via AccuBattery Pro een melding ingeschakeld op 80% en in de meeste gevallen ontkoppel ik bij 80, of maximaal 85% lading. Ik laat ook nooit 's nachts opladen en ik ontlaad zelden tot lager dan 15%. (heel af en toe wel omdat 15% de treshold is voor AccuBatteryPro om een nieuwe schatting van gezondheid batterij te maken, dan moet je een laadbeurt van minder dan 15% tot 100% doen om een zo correct mogelijke schatting te krijgen)

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 16:28]

Remzi1993 @JCreations21 juni 2023 05:14
De meeste fabrikanten doen dat dus op een slimme manier. Meestal wordt snelladen dan ingezet voor 50% of 80% en daarna gaat een apparaat meestal naar normaal laden. Of nog slimmere manier als just in time, als in langzaam laden en voordat je opstaat even snelladen totdat het 100% vol is.
CH4OS @Ewivis20 juni 2023 11:23
Ik laad mijn Tablet S4 meestal in de nacht op, wanneer ik toch slaap, dus dan maakt het niet gek veel uit hoe lang het opladen duurt. Accu's in een tablet zijn meestal groter dan in een telefoon en gaan dus - in theorie - langer mee voordat zij weer opgeladen moeten worden. Ik denk dat bij normaal gebruik je prima uit kan komen om 's nachts de tablet op te laden. Daarnaast gaat een accu langer mee wanneer het langer duurt voordat het opgeladen is.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:28]

Nyarlathotep @Ewivis20 juni 2023 12:41
Google lijkt bewust te kiezen voor traag laden, ook met de Pixel telefoons (die ik zelf heb).
Ik begin haast te geloven dat Google heeft gekozen voor (inferieure?) accu's die misschien snel aftakelen met snelladen. Dus is die optie achterwege gelaten. Ik zie geen andere reden om te kiezen voor 'druppelladen'.
Intergalactic @Nyarlathotep20 juni 2023 15:09
zou best kunnen, de batterij van mijn pixel staat na een jaar op 92% gezondheid en ik ben best stellig met laden....
MrCuddles @Intergalactic22 juni 2023 13:51
Waar zie je dat?
Intergalactic @MrCuddles26 juni 2023 07:50
Ik gebruikt accuhealth, die rekent op basis van laad en ontlaad gedrag de status van de batterij.
mabury10 20 juni 2023 09:28
Ik vind het veel geld, maar ik bezit nog geen tablet. Langzaam laden, ideaal. Dock en dus niet verstoffen in de la. Sleeptracking? Hij vervangt (wellicht) mijn nest hub max in de woonkamer, in de regel wordt daar niet geslapen. Handgebaren? In de praktijk gebruik ik ze erg weinig. Ik hoop wel dat de stembediening goed genoeg werkt. De mijne komt vandaag binnen, ik ben erg benieuwd…

Ik vind de reviewer trouwens redelijk positief, de titel is dat de tabel het geld niet waard is. Ik vind dat het afneembaar scherm toch echt wat waarde toevoegt. Alhoewel, dat hoop ik want ik praat er de aanschaf mee goed… ;)

[Reactie gewijzigd door mabury10 op 22 juli 2024 16:28]

Game-Over @mabury1020 juni 2023 09:51
Langzaam laden, ideaal
Ik zie daar geen voordeel in. Als je denkt dat de accu langer meegaat als je traag oplaad kun je voornamelijk een tragere lader gebruiken, met de optie om die ene keer dat het nodig is snel te laden.

Een lader met een knopje om de laadsnelheid aan te passen zou eigenlijk wel een mooi iets zijn in een meer algemene zin.
EnigmaNL @Game-Over20 juni 2023 10:05
Je hoeft niet eens een trage lader te gebruiken, je kunt via de opties snelladen ook uitzetten. Mijn smartphone gaat overdag snelladen en 's nachts traag laden (gaat automatisch via een routine).
victor1701
@EnigmaNL20 juni 2023 10:35
Wat is hiervan het effect. Zou je batterij van je telefoon hierdoor extra jaren langer mee gaan.?
EnigmaNL @victor170120 juni 2023 11:06
Ik hoop het wel ja.
PinusRigida @mabury1020 juni 2023 10:54
Langzaam laden, ideaal.
Dacht ik ook toen ik m'n 2019 Galaxy Tab A kocht. "goed voor de accu, maakt me toch niet zoveel uit"... maar weet je wat na verloop van tijd m'n grootste 'gripe' was met die tablet?! 2x raden...

Je zegt zelf nog geen tablet te hebben, bij deze wat advies: neem er eentje die wel kan snelladen. Je kan de optie altijd uitschakelen in de instellingen maar als het nodig is wil je graag snel opladen. Hou er ook rekening mee dat een tablet accu wat langer duurt dan een smartphone-accu om op te laden, dat valt nog extra op als de tablet dan niet kan snelladen.

ik was altijd ont-zet-tend tevreden over mijn Galaxy A-tab, voor dat geld (budget-midranger) echt een goeie tab: niet vliegensvlug maar niet irritant traag, mooi scherm, goeie klank met Dolby... maar het trage opladen begon me echt wel te irriteren.

Zeker na een paar jaar: accu gaat minder lang mee waardoor ie sowieso sneller terug aan de lader moest.
Op het einde hing m'n tablet véél vaker aan m'n externe powerbank dan dat me lief was, omdat ik ze wou gebruiken waar ik niet onmiddellijk een stopcontact in de buurt had, maar de accu weer 's te laag was en ik geen zin had, of gewoon niet de luxe had om, letterlijk 2 à 3 uur te wachten op voldoende charge.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 16:28]

WhySoSerious? 20 juni 2023 10:40
Voor veel minder koop je een Google Nest Hub Max en hou je nog geld over voor een betere tablet.

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 22 juli 2024 16:28]

Ruudje88 @WhySoSerious?20 juni 2023 11:37
Als je doelt op dia Xiaomi Pad 5 kun je dat "betere tablet" wel weglaten.

Doet op bijna elk vlak onder aan een Pixel Tab. Om maar even te noemen: SoC, Ondersteuning, Camera, WiFi/BT, RAM, schone Android ervaring etc.
WhySoSerious? @Ruudje8820 juni 2023 12:37
Verschil in SoC ga je echt niet merken, want beide zijn 8 cores. Het grootste verschil vind ik dat de Xiaomi Pad 5 een 120Hz scherm heeft. Voor een tablet vind ik dat een must. Ik ga never nooit terug naar een 60Hz scherm tablet en helemaal niet voor €679.

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 22 juli 2024 16:28]

Ruudje88 @WhySoSerious?20 juni 2023 13:34
Verschil in SoC ga je echt niet merken, want beide zijn 8 cores.
Dat is een slecht argument... Een Q6600 en een i3-13100F zijn ook allebei quad cores :D

Een Tensor G2 scoort in Geekbench toch zo'n 40% beter dan een Snapdragon 860. Daarbij maakt die MIUI skin / bloatware en minder RAM het er niet sneller op.

Verder zit de Pad 5 met Android 13 wel zo'n beetje aan het einde van zijn update cyclus (tenminste 2 jaar security) waar een Pixel Tablet nog gegarandeerd tot medio 2026 OS updates krijgt en tot medio 2028 security updates.

Deze punten wegen toch wel wat zwaarder dan een 120Hz scherm imo.
WhySoSerious? @Ruudje8820 juni 2023 13:39
We hebben het hier over een Android tablet en niet een computer. :+ Je gaat het echt niet merken, op papier leuk, maar dat is het ook. De update cyclus is inderdaad beter bij Google, maar ik zal altijd een 120Hz scherm kiezen imo.

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 22 juli 2024 16:28]

Ruudje88 @WhySoSerious?20 juni 2023 13:45
Mijn excuses! Elke 8 core doet precies hetzelfde in een tablet en updates dienen eigenlijk nergens voor :+
OmgItsKoen 20 juni 2023 09:14
Hoe haalt Google het in zijn hoofd om een Pixel tablet met dock uit te brengen die bijna 1 op 1 lijkt op de Nest Hub, om vervolgens belangrijke Nest hardware niet in het tablet te stoppen? 8)7 Daarnaast vind ik het ook belachelijk dat je anno 2023 nog een high end tablet uit brengt met een 60Hz LCD scherm. |:( Om het nog maar niet over het opladen te hebben.

[Reactie gewijzigd door OmgItsKoen op 22 juli 2024 16:28]

victor1701
@OmgItsKoen20 juni 2023 10:09
De vraag is of het wel een high end tablet is. Ik vind van niet. De prijs van 679 euro zegt al genoeg. Dit is duidelijk een mid range tablet. Google heeft bezuinigt op het scherm lcd 60hz in plaats van oled 120hz. Een plastic behuizing in plaats van metaal en glas. Gelukkig is de cpu geen midrange maar zou naar mijn mening tussen mid en high end liggen.

Door het 8Gb gebeugen en 128 GB opslag en tensor 2 cpu zou ik het een soepel draaiende mid range tablet noemen. Wat weer erg jammer is dat deze tablet een erg lange oplaadtijd heeft. Blijkbaar gaat google ervan uit dat je het vaker gebruikt als de tablet op de dock staat dan in de hand hebt.

Dat zou voor mij niet goed zijn aangezien ik het lekker vind om mijn tablet in de hand zittend op de bank te gebruiken.
sdk1985 @OmgItsKoen20 juni 2023 15:39
Hoe haalt Google het in zijn hoofd om een Pixel tablet met dock uit te brengen die bijna 1 op 1 lijkt op de Nest Hub, om vervolgens belangrijke Nest hardware niet in het tablet te stoppen? 8)7 Daarnaast vind ik het ook belachelijk dat je anno 2023 nog een high end tablet uit brengt met een 60Hz LCD scherm. |:( Om het nog maar niet over het opladen te hebben.
Waarschijnlijk gebruikt bijna niemand die gesture functies en slaap monitoring. Persoonlijk heb ik 2 nets hubs en beide functies nooit gebruikt. Slaap monitoring doe ik via fitbit (wat tegenwoordig ook van Google is).
MartineEekhof 20 juni 2023 09:51
Ondersteuning tm 2028? Ik vind dat nou niet echt een hele grote plus. Een tablet gaat aanzienlijk langer mee dan een telefoon dus mag je ook wat meer verwachten.
mabury10 @MartineEekhof20 juni 2023 10:04
Eigenlijk zouden alle hardware leveranciers een voorbeeld mogen nemen aan de Nvidia Shield pro (2017). Die heb ik toen gekocht en die draait nog steeds als een zonnetje. Dát zou een stap zijn richting duurzaamheid.

Eigenlijk is dat het enige punt waarop ik de Pixel tablet niet had willen aanschaffen. Software updates van 3 jaar en beveiliging updates van 5 jaar. Ik hoop eigenlijk dat de investering langer mee mag gaan.
memphis 20 juni 2023 10:05
Langzaam laden vind ik positief ipv negatief. Het verlengt de levensduur van de accu. 60Hz scherm mag misschien een nadeel zijn maar is het zo'n struikelblok om het als negatief punt te melden? Mij boeit het niet.
Bomberman71
@memphis20 juni 2023 15:00
Het gaat er niet om wat jij vind of wat ik vind.
Gaat bij een review om het VERGELIJKEN met anderen uit dezelfde prijsklasse.
Cheezborger 20 juni 2023 09:10
Dan lijkt mij de Mi Pad 6 Pro een veel betere tablet voor veel minder geld. Moet alleen nog even beschikbaar komen op de Europese markt.
Verwijderd @Cheezborger20 juni 2023 09:15
en heel fijn allerlei Chinese zooi op de voorgrond erbij. Laten we maar niet spreken wat er op de achtergrond allemaal nog gebeurd.

Het grote voordeel van deze tablet is dat het een kale Android versie draait, maar helaas is deze te duur voor wat je krijgt. Er zijn alternatieven, alleen niet met een kale Android versie standaard geinstalleerd.
Bender @Verwijderd20 juni 2023 09:20
Je kunt op de Mi Pad toch ook gewoon een kale android versie zetten?
Verwijderd @Bender20 juni 2023 09:53
dat kan zeker, maar ik heb het over standaard geinstalleerd

de tijd van custom roms met gare ondersteuning heb ik al langer afgesloten
Yinchie @Verwijderd20 juni 2023 09:38
Mi Pad 5 draait hier geweldig en niks op de achtergrond.
GuiltyNL 20 juni 2023 09:18
Ik heb er lang naar uitgekeken zo lang zelfs dat ik uiteindelijk een Samsung tablet had gekocht.

Ik vind de set op deze manier te duur en het scherm te beperkt. Gemiste kans, toch? Dan doe je er zo lang over om eindelijk weer met een tablet te komen, bied je dit aan voor deze prijs.
Bomberman71
@GuiltyNL21 juni 2023 13:30
Wees maar blij, je mist niks met die Pixel tablet.

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