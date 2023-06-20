Google Pixel Tablet

Inleiding

Behuizing en duurzaamheid

Google is in vergelijking met andere tabletfabrikanten een andere richting op gegaan. De meeste fabrikanten kiezen in deze prijscategorie voor een metalen achterkant, maar Google heeft de achterkant van de Pixel voorzien van een, naar eigen zeggen, nanokeramische coating. Het voelt aan als stevig kunststof en heeft een ruwe, matte afwerking. Het materiaal voelt zeker niet goedkoop aan. Sterker nog, de tablet voelt zeer robuust aan zonder meteen het gevoel te geven een rugged tablet te zijn. De Pixel Tablet geeft ook totaal niet mee als hij wordt getordeerd. In het midden van de tablet op een derde van de hoogte prijkt een metallic Google-logo en daaronder zitten vier contactpunten voor de cover en het Google-dock. De optionele cover heeft ook contactpunten, zodat de tablet met cover en al kan worden verbonden met het dock. Linksboven bevindt zich de camera. Deze is goed verzonken in de behuizing en daardoor ligt de tablet volledig vlak als hij op tafel wordt gelegd. De achterzijde loopt door tot aan de schermrand, waardoor er geen apart frame te zien is. Links zitten de USB-C-poort en twee luidsprekers. De onderkant heeft twee rubberen voetjes en aan de rechterzijde zitten twee luidsprekers en een microfoongaatje. De bovenkant heeft ook twee microfoongaatjes, een volumeknop en een powerknop die ook dienstdoet als vingerafdruklezer. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting is, zoals we steeds vaker zien bij tablets in deze prijscategorie, helaas niet aanwezig. Aan de voorzijde van de tablet zit een 11"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en in de bovenste schermrand zit in het midden een selfiecamera. De schermranden zijn wat breder dan die van de gemiddelde tablet in deze prijscategorie en dat is even wennen. Toch is het niet iets dat ons stoort; het is zelfs fijn, omdat we geen enkele keer last hebben gehad van ongewenste aanrakingen. We schreven net al even over het Google-dock; dat is een speaker die wordt meegeleverd met de tablet en als twee druppels water lijkt op de voet van de Google Nest Hub. Deze heeft ook dezelfde stoffen afwerking, al is die van de Pixel Tablet iets donkerder. Aan de voorzijde van het dock zitten vier pogopinnen, bedoeld voor het verbinden met de tablet. Het platform waar deze pinnen in zijn verwerkt, is magnetisch en houdt de tablet op zijn plek als die is aangesloten. Aan de achterkant zit in het midden de eerste letter van het Google-logo. Rechtsonder zit een aansluiting voor de voeding. Dit is een aansluiting voor een barrelvoedingsstekker en is een iets grotere versie dan die van de Google Nest. Naast deze speaker heeft Google nog meer accessoires beschikbaar voor de tablet, zoals de cover met een metalen, ringachtige voet. Deze zeer stevige cover heeft een rubberen finish en voelt erg lekker aan. De cover heeft overigens dezelfde connectors en pogopinnen als de speaker en de tablet, wat betekent dat je de tablet met hoes en al kunt verbinden met het Google-dock. Wat ik mis is een toetsenbordaccessoire; Google heeft wel een vouwbare hoes voor de Pixel Tablet, maar deze heeft dus geen toetsen. De tablet heeft ook ondersteuning voor USI 2.0-styluspennen. Google verkoopt deze niet, maar er zijn genoeg andere fabrikanten die deze pennen verkopen. Duurzaamheid De Pixel Tablet bestaat voor 30 procent uit gerecycled materiaal en alle aluminium onderdelen zijn gemaakt van 100 procent gerecycled aluminium. De doos is volledig van karton. Er is op het moment van schrijven niets bekend over de inkt die op de verpakking gedrukt is. De binnenzijde is van boven ook van wit karton. De onderkant van het binnenwerk is het wat grovere eierdoosachtige karton. De doos is groter dan gemiddeld omdat het luidsprekerdock is meegeleverd. Er zitten tot slot nog twee plastic klemmetjes in de doos om alle kabels bij elkaar te houden.

Scherm

Het scherm van de Pixel Tablet is een 11"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 60Hz. De tablet heeft een schermverhouding van 16:10, wat fijn is voor het kijken naar videocontent. Er zijn amper zwarte balken zichtbaar. Samsung kiest bij de Tab S8-serie bijvoorbeeld ook voor 16:10-schermen, maar de OnePlus Pad heeft bijna een 3:2-verhouding. Ook iPads hebben een vierkantere verhouding. De keuze voor een 60Hz-scherm is nogal opvallend omdat in deze prijscategorie een hogere verversingssnelheid al bijna gemeengoed is. Als we kijken naar de tablet van Samsung, de Galaxy Tab S8, dan heeft deze bijvoorbeeld een 120Hz-scherm en zelfs de goedkopere OnePlus Pad heeft een scherm met een refreshrate van maar liefst 144Hz. We hebben het scherm doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software om te kijken hoe het zit met de helderheid en kleurechtheid. Testdata Het scherm van de Pixel Tablet presteert aardig en het contrast is gemiddeld. De minimale helderheid is bovengemiddeld goed en dat komt goed van pas als de tablet aan het dock hangt. De kans dat een verduisterde ruimte ‘verstoord’ wordt door het licht dat van de tablet komt, is hierdoor klein, niet zo klein als bij de oudere Google Nest, maar het verschil is niet al te groot. Ook op het gebied van kleurweergave presteert het scherm van de Pixel Tablet beter dan gemiddeld, al neigt het een beetje de rode kant op.

Camera's

We blijven het zeggen: camera’s spelen bij tablets geen even grote rol als bij smartphones. Dat is ook duidelijk te zien aan de camera’s die te vinden zijn op de gemiddelde tablet. Het zijn er meestal maar een of twee en de specificaties zijn lager dan die van de gemiddelde midrangetelefoon. De Google Pixel Tab is uitgerust met twee camera’s, eentje aan de voorzijde in het midden van de schermrand en eentje linksboven aan de achterkant. Beide exemplaren kunnen foto’s schieten met een resolutie van 8,1 megapixel. De sensors hebben pixels van 1,12µm. We hebben de Pixel Tablet vergeleken met de OnePlus Pad en zoals verwacht zijn de foto’s niet denderend. De foto’s zijn aan de wazige kant en er is hier en daar wat ruis te zien. Ook wordt er niet zoveel detail vastgelegd. Het is stuivertjewisselen met de OnePlus Pad. Deze doet het bij sommige foto’s een stuk slechter, maar komt in andere situaties juist beter uit de test. Als de OnePlus het slechter doet, is zelfs op de foto’s met meer dan genoeg omgevingslicht te zien dat bepaalde delen veranderen in een pixelbrij. Op de foto’s waarbij de Pixel het onderspit delft, merken we vooral dat deze vaak wazig zijn. De camera’s zijn fixedfocusmodellen, maar ik had verwacht dat objecten in de verte scherp zouden zijn. Zoomen moet je al helemaal niet doen met deze camera’s. De Pixel Tablet heeft daar veel moeite mee en er vallen veel details weg. Op de tweede testfoto lijken de rood-wit gestreepte zonneschermen roze te zijn en de ribbels op het gebouw en de bakstenen daarachter zien er op de foto’s gewoon uit als egale vlakken. Dat doet de OnePlus Pad een stuk beter, maar toch nog steeds ondermaats. Google heeft duidelijk meer aandacht besteed aan de camera aan de voorzijde. Op dit vlak verslaat de Pixel Tablet de OnePlus Pad met gemak. De foto is scherper en er wordt een stuk meer detail vastgelegd. Het is niet zo gek dat de zoekgigant meer aandacht besteed heeft aan deze camera. De camera aan de voorzijde wordt vaker gebruikt dan die aan de achterkant, zeker als de tablet gedockt is. Als je gaat videobellen moet de beeldkwaliteit goed zijn; de Pixel Tablet kan helaas geen 4k-video via de frontcamera opnemen. Dat is voor de gemiddelde videoconferentie wellicht niet zo relevant, maar de gemiddelde smartphone in deze categorie kan dat wel. Daarnaast heeft de Pixel Tablet een automatische trackingfunctie; deze zorgt ervoor dat je altijd netjes gecentreerd in beeld bent als je aan het rondlopen bent in de kamer. De Google Pixel Tablet heeft geen ultrabrede beeldhoek zoals de recente Galaxy Tab en Apple iPads, maar het werkt goed genoeg.

Hardware en accuduur

Software

Als Google één ding goed voor elkaar heeft op Android-apparaten, dan is het de software. De Pixel-omgeving is altijd een schoon, snel en vloeiend systeem geweest en dat geldt ook voor de Pixel Tablet. De software is nagenoeg hetzelfde als de versies die op de Pixel-smartphones draaien. De Pixel Tablet draait op Android 13 en ook hier geldt dat je als Pixel-gebruiker altijd op de voorste rij zit als het gaat om nieuwe software. De tablet wordt net als alle andere Pixel-producten vijf jaar lang voorzien van updates, wat betekent dat de tablet tot 2028 wordt voorzien van updates. Daarnaast is de kans groot dat je na de ondersteuningsperiode nog jaren kunt genieten van customroms, omdat Google je het niet moeilijk maakt de bootloader te ontgrendelen, zodat je een ander besturingssysteem kunt installeren. Een ander voordeel is dat Google geen bloatware meelevert. De tablet bevat geen apps van derden en is dus lekker schoon. Uiteraard vind je een grote hoeveelheid Google-apps op het apparaat, maar dat is volgens verwachting. Alle functies die we kennen van de Pixel-smartphones zijn aanwezig, met wat kleine extra’s die speciaal voor de tablet in combinatie met het dock bestemd zijn. Hoewel dit allemaal zeer compleet is, hadden wij meer verwacht. Het valt ons op dat er niet bijster veel Nest Hub-functies aanwezig zijn. Wij hadden na verbinding met de speakervoet verwacht eenzelfde interface te krijgen als die van de Google Nest Hub, maar dat is dus niet het geval. De tablet heeft een ‘Hub Modus’, maar dat is eigenlijk een simpelere uitvoering van de standaard Google Home-interface. Het is dezelfde die je ook kent van je smartphone. Het besturen daarvan kan alleen via aanrakingen op het scherm en niet via handgebaren als op de Nest Hub. Omdat de knoppen voor het uitschakelen van de camera en microfoon ontbreken, moet dat ook via aanrakingen op het scherm. Dat kan gelukkig gedaan worden zonder de tablet te ontgrendelen. De animaties die worden weergegeven als er bijvoorbeeld wordt gevraagd naar het weer, zijn aanwezig en worden op dezelfde manier weergegeven als op de Nest Hub. Ook de Hub-screensaver is te vinden in deze tablet. Als de tablet aan het Google Dock hangt en niets doet, zullen er bijvoorbeeld foto’s uit je galerij of weerupdates voorbijkomen. Uiteraard kan er in deze modus ook van alles gevraagd worden aan de Google Assistent. Door je vraag met 'OK Google' of 'Hey Google' te beginnen, kun je de tablet vragen muziek af te spelen, de lichten in huis te bedienen of een video te bekijken. Als de tablet verbonden is met het Google Dock, kan iedereen die in de buurt is, zulke vragen stellen. Voor persoonlijke informatie zul je de tablet eerst moeten ontgrendelen of ‘voice match’ ingesteld moeten hebben. Deze modus kan ook worden gebruikt als de tablet niet verbonden is met het Google-dock. Je moet dan op het Google Home-icoontje linksonder drukken. Een andere handige functie is de mogelijkheid om media te casten naar de tablet. Zo kan je vanaf je smartphone muziek of video’s ‘doorsturen’ naar je tablet en daar verder kijken, net zoals je dat naar een Chromecast zou doen. Dat werkt alleen als de tablet verbonden is met de speakervoet. Daarnaast is het mogelijk beeld en geluid van de tablet te casten naar andere apparaten. Ook is het mogelijk verschillende speakergroepen aan te maken vanaf de tablet via de Google Home-app. De speakervoet van de Pixel Tablet kan alleen ‘meedoen’ als de tablet daarmee is verbonden. De mogelijkheid data en sessies uit te wisselen met apparaten in de buurt, is een standaard Android 13-functie en dus ook aanwezig op de Pixel Tablet. Zo kan content, zoals een link, foto of tekst, worden doorgestuurd naar je tablet en andersom. Dat geldt ook voor het snel verbinden van bluetoothapparaten en Bluetooth Low Energy Audio. Een van de dingen waarin Android een beetje achterloopt op iOS is een speciale tabletweergave voor apps. Veel Android-apps schalen niet mee als ze op een groter scherm worden getoond en dat is jammer, zeker nu steeds meer smartphones en tablets een heuse desktopmodus hebben. Ook de Pixel Tablet heeft een versimpelde desktopmodus, met een taakbalk onderin het scherm en de mogelijkheid meerdere apps tegelijkertijd naast elkaar open te hebben. Om dit beter tot zijn recht te laten komen, heeft Google zijn standaardapps voorzien van een tabletmodus. Zo heeft de Google Home-app een gedetailleerdere lay-out en geeft Chrome standaard desktoppagina’s weer. Daarnaast is het mogelijk twee pagina’s tegelijk open te hebben staan. Google Photos en Meet hebben in tabletmodus een gedetailleerdere gebruikersinterface, waarbij de app grofweg in twee stukken is gehakt. Het bedrijf is daarnaast ook met andere appbouwers een samenwerking aangegaan om hun apps ook ondersteuning te geven voor de tabletmodus. Onder andere WhatsApp, Adobe Acrobat Reader, Disney+, Netflix, Evernote, Microsoft Office 365-apps en Snapseed ondersteunen deze modus. Ook zijn er steeds meer games die een tabletmodus hebben, zoals Asphalt 9: Legends, Clash of Clans, Diablo Immortal en Minecraft.

Conclusie