Pixel Tablet krijgt een Speaker Dock

Google heeft meer details bekendgemaakt over zijn aankomende Android-tablet Pixel Tablet. De tablet heeft een Tensor G2-soc, die ook in de Pixel 7 en 7 Pro zit. De tablet krijgt bovendien een Speaker Dock, die de tablet oplaadt, geluid afspeelt en de tablet als smarthomehub laat dienen.

De Speaker Dock is met de tablet te verbinden met magneten. De aansluiting gebeurt met pogo-pins op de achterkant van de tablet. De dock is te gebruiken om muziek luider af te spelen dan met de tablet mogelijk is. Gebruikers kunnen ook de tablet dan gebruiken als smarthomehub. Daarover ging al eerder een gerucht.

Google had de Pixel Tablet al geteased tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. Toen zei de zoekgigant al dat de tablet pas volgend jaar zal uitkomen. Google heeft nog steeds niet gezegd wanneer dat precies zal zijn. Ook andere specs van de tablet en de Speaker Dock heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

Google Pixel Tablet, oktober 2022Google Pixel Tablet, oktober 2022Google Pixel Tablet, oktober 2022Google Pixel Tablet, oktober 2022

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-10-2022 17:07 26

06-10-2022 • 17:07

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Reacties (26)

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dooiedodo 6 oktober 2022 17:20
als ze ook nog magnetisch toetsenbordje erbij doen zoals de pixel c had, ben ik om

nog ff wat gegraven
Going through the code for the Google app, the folks at 9to5Google discovered that several changes are pointing to the Pixel Tablet. Interestingly, two docks codenamed Yuzu and Korlan appear to be associated with the Pixel Tablet codenamed Tangor
en er is ook al TangorPro als pro versie van tablet gespot.
Genoeg kansen voor mooie tablet/dock/keyboard combi's (tegen de hoofdprijs natuurlijk)

[Reactie gewijzigd door dooiedodo op 24 juli 2024 20:55]

BushWhacker @dooiedodo6 oktober 2022 18:08
Ik zit ook op een opvolger voor mijn Pixel-C te wachten.
Wat een brilliant ontwerp was dat.

PS. Hij doet het nog steeds goed met LineageOS (Android 12) er op.
Uberprutser @BushWhacker6 oktober 2022 18:35
De mijne is helaas gebrickt en kan er niks meer mee :(
BushWhacker @Uberprutser6 oktober 2022 19:01
Bij een Android device is er eigenlijk altijd een methode om hem weer aan de praat te krijgen.
Via Fastboot of zelfs op een meer low-level niveau. Op XDA staan een heleboel oplossingen.
De Pixel C is geen 100% Android device, maar een ChromeOS based Android device, maar het lijkt of het ongeveer hetzelfde werkt.
dooiedodo @BushWhacker6 oktober 2022 19:03
heb dr zon ruzie mee gehad on lineageOS erop te krijgen.. staat nu op stock Homeassistant dashboard te draaien

maar idd, ontwerp was super. Zit nu op hp x2 te pielen op crhomeOS, is het toch net niet. Veel werkt wel, maar ben er niet zo tevreden over als die C

[Reactie gewijzigd door dooiedodo op 24 juli 2024 20:55]

pieterjangoeman @dooiedodo7 oktober 2022 09:29
Ik heb ook al wat geprobeerd, maar momenteel opgegeven,jammer, super toestel dat nu gewoon in de kast ligt...
Silent7 6 oktober 2022 17:18
interessant, al zou een toetsenbord dock met accu de tablet in een notebookje veranderen, deze speaker ziet er wel gelikt uit.
Dedun 6 oktober 2022 17:28
Nice, als ze er nu ook nog een goede camera als in de Pixel 6/7 er in doen, kan ik er tijdens mijn vakantie goede foto's mee maken en mooie previews krijgen :)
Gugger 6 oktober 2022 17:29
Ziet er best interessant uit, beetje afhankelijk van de prijs. Maar een Nest Hub Max met afneembaar scherm dat je als tablet kan gebruiken klinkt heel handig!
jeweeted 6 oktober 2022 17:34
Ik kan nergens het formaat van het scherm vinden. Weet iemand die toevallig? Zit hier al een tijdje op te wachten op mijn nest hub te vervangen.
venqwish @jeweeted6 oktober 2022 18:18
Afgaand op de foto's toch minstens een 10 inch, kan me niet voorstellen dat dit 7 inch is in die handen :).

Maar nog geen specs van bekend: "Since this is still just a tease, the company is still keeping details like screen size, resolution, RAM and more under wraps."
jeweeted @venqwish6 oktober 2022 20:04
Dat vermoeden had ik ook, ik zie het alleen graag bevestigd. Zal nog even geduld moeten hebben dan.
etrans @jeweeted6 oktober 2022 19:58
11 inch
jeweeted @etrans6 oktober 2022 20:03
Heb je hier een bron van?
Xfade @jeweeted7 oktober 2022 14:44
Er zijn geen bronnen, je kan alleen vergelijken via plaatjes. Hij lijkt dezelfde grootte te zijn als een iPad air, dus 10.9 inch is goed mogelijk.
uiltje 6 oktober 2022 18:27
Mijn Tab S is relatief "af" ondanks het vervangen van de accu en er zit een barst in het scherm. Maar ik heb geen idee wanneer en waar die Google Tab nou uitkomt. Google wil nog wel eens Nederland over slaan. Is er enig idee of dit ding überhaupt hier uit zal komen?
dooiedodo @uiltje6 oktober 2022 19:10
als google nederland over zou slaan, is er nog zoveel wel te regelen bij onze oosterburen. Wel het laatste waar je je druk over moet maken.
Rossi46 @uiltje7 oktober 2022 09:39
De Pixel tablet werd getoond tijdens de algehele presentie waarbij Nederland stond genoemd als afzetmarkt, dus het lijkt mij zeer aannemelijk dat de Pixel tablet hier gewoon verkocht gaat worden.
Mirr0r 6 oktober 2022 18:55
Nu ben ik zelf heel erg benieuwd of de dock is inbegrepen.
Ik ben ook benieuwd naar het scherm. Welke specs gaat het krijgen?

Hoe dan ook is dit de tablet die ik wel ga aanschaffen nu het zeker is dat er een tensor G2 in zit.
dooiedodo @Mirr0r6 oktober 2022 19:11
nee.. dock zal apart betalen worden en wsl niet te goedkoop. Toen ik pixel C kocht, was het toetsenbord ook 199,00 Eur.
niekbm 6 oktober 2022 19:10
Ik ben in de markt voor een tablet, met een speaker dock of twee verspreid door m’n woning zie ik wel wat in dit concept. Ik heb een Google Nest Hub die behoorlijk wat moeite heeft om soepel te blijven draaien na de laatste paar software updates, tot nu heb ik alleen iPads overwogen als vervanging, maar ik begin nu toch te twijfelen. Eerst de reviews afwachten.
Travelan 6 oktober 2022 20:18
Poeh.. die bezels... Alsof we weer in 2010 zijn...
Rossi46 @Travelan7 oktober 2022 09:39
Je moet zo'n ding ook makkelijk vast kunnen houden (is natuurlijk een stuk zwaarder dan een telefoon). Dan zijn die randen juist fijn (vind ik).
Roel1966
6 oktober 2022 22:21
Op zich ben ik wel tevreden met de Google Nest hub en Google speaker maar qua tablet zou ik niet snel voor een Google Pixel tablet gaan. Deels wel omdat het mij allemaal net wat teveel Google gebaseerd is wat natuurlijk niet verwonderlijk is. Anderzijds houd ik persoonlijk niet zozeer van een kale Android zoals vaak wel het geval is bij de Google Pixel serie. Zeker zijn er genoeg mensen die juist wel een kale Android willen en niet houden van een of andere schil.

Nu heb ik wel zoiets dat bij b.v. een Google Nest Hub het mij niet zozeer stoort dat alles vrij basic is. Uiteindelijk is zo'n Google Nest Hub ook puur functioneel bedoeld en dan vind ik dat prima. Zo gebruik ik b.v. mijn Google Nest Hub tevens gewoon als klokradio naast mijn bed, werkt prima. De Google speaker word onder in de kamer gebruikt voor het licht. Pure praktische dingen dus maar qua tablet verwacht ik het toch allemaal net wat meer aangekleed zoals bij de Samsung tablets.

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