Pixel Tablet krijgt een Speaker Dock

Google heeft meer details bekendgemaakt over zijn aankomende Android-tablet Pixel Tablet. De tablet heeft een Tensor G2-soc, die ook in de Pixel 7 en 7 Pro zit. De tablet krijgt bovendien een Speaker Dock, die de tablet oplaadt, geluid afspeelt en de tablet als smarthomehub laat dienen.

De Speaker Dock is met de tablet te verbinden met magneten. De aansluiting gebeurt met pogo-pins op de achterkant van de tablet. De dock is te gebruiken om muziek luider af te spelen dan met de tablet mogelijk is. Gebruikers kunnen ook de tablet dan gebruiken als smarthomehub. Daarover ging al eerder een gerucht.

Google had de Pixel Tablet al geteased tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. Toen zei de zoekgigant al dat de tablet pas volgend jaar zal uitkomen. Google heeft nog steeds niet gezegd wanneer dat precies zal zijn. Ook andere specs van de tablet en de Speaker Dock heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.