Foto's software Google Pixel Tablet verschijnen omdat iemand hem te koop aanbood

Foto's van de software van de Google Pixel Tablet zijn online verschenen nadat iemand de tablet en de bijbehorende dock online te koop heeft aangeboden. De foto's tonen onder meer dat er een balk onder in beeld is om van apps te wisselen.

Het is onbekend of de listing nog online staat. ShrimpApplePro heeft geen link gedeeld naar de advertentie. Hij heeft wel de foto's gepost en daaruit blijkt dat de software, zoals je zou verwachten, het instellingenmenu in tweeën verdeelt. Het gaat om een 256GB-variant van de tablet, waarbij het systeem 22GB nodig heeft voor eigen bestanden. Ook is te zien dat de accu met 70 procent nog een kleine zestien uur moet meegaan.

Verder zijn er weinig concrete details uit de foto's op te maken. Google toonde de Pixel Tablet in mei voor het eerst en zei in oktober dat er een Speaker Dock voor komt. De dock combineert een aparte modus voor smarthometoepassing met een speaker. De tablet moet ergens volgend jaar uitkomen, maar Google heeft nog niet gezegd wanneer. Ook is onbekend wat hij moet kosten.