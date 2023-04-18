Gerucht: Google brengt Pixel Tablet in juni uit

Google zou zijn Pixel Tablet in juni willen uitbrengen. Het is de eerste tablet van het techbedrijf in jaren. Google kondigde de komst van de tablet al bijna een jaar geleden aan en vertelde later dat er een dock bij komt om hem thuis als smarthomehub te gebruiken.

De tablet komt in juni uit, maar 9to5Google weet geen prijs. Wel weet de site te vermelden dat de tablet zal uitkomen met Android 13. Dat ligt voor de hand, omdat Android 14 pas in augustus of september verschijnt. Ook heeft de tablet 8GB werkgeheugen aan boord en werkt hij op een Tensor G2-soc van Google zelf.

Google toonde de Pixel Tablet vorig jaar in mei voor het eerst en zei in oktober dat er een Speaker Dock voor komt. De dock combineert een aparte modus voor smarthometoepassing met een speaker. Meer informatie over prijs en release volgt vermoedelijk tijdens Google I/O. De ontwikkelaarsconferentie van Google vindt volgende maand plaats.

Google Pixel Tablet, oktober 2022Google Pixel Tablet, oktober 2022Google Pixel Tablet, oktober 2022Google Pixel Tablet

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-04-2023 12:06 48

18-04-2023 • 12:06

48

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Reacties (48)

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SuperDre 18 april 2023 12:39
Waarom toch weer van die grote bezels, die kunnen rustig de helft kleiner.
Tadango @SuperDre18 april 2023 12:59
Dan zijn ze nog te groot.... Dit oogt niet echt modern.
politie_jip112 @Tadango18 april 2023 23:49
de reden dat ze wat groter zijn bij tablets is om hem vast te houden je telefoon is klein en kan in de palm van je hand een tablet houd je aan de zijkanten vast en om geen perongelukke tikken op het scherm te laten activeren en random apps openen denk ik dat ze daar door wat groter zijn dan telefoons en laptops (laptop schermen hou je natuurlijk niet vast wanneer die op je bureau staat)
Marzman @SuperDre18 april 2023 13:07
Ik denk omdat ie ook Google Nest Hub is. En vergeleken met dat apparaat zijn de bezels heel klein.
Louw Post @SuperDre18 april 2023 13:21
Om de tablet vast te kunnen houden zonder op het scherm te klikken. Zoals de beste man in één van de foto's in het artikel.
Señor Sjon @SuperDre18 april 2023 13:26
Omdat je dan het apparaat comfortabel beet kan pakken zonder ongewenst allerlei apps te openen.
SuperDre @Señor Sjon18 april 2023 22:08
Daar heb je echt niet zulke dikke bezels voor nodig.
kabelmannetje @SuperDre18 april 2023 16:48
nee, want dan pakken vingers het scherm vast.
djwice @SuperDre18 april 2023 18:28
Functioneel als bij e-readers denk ik, en zo ziet ie er als fotolijst ook leuker uit.

[Reactie gewijzigd door djwice op 28 juli 2024 21:04]

ironic6925 18 april 2023 12:12
Zou gaaf zijn als dit net zo’n fijne tablet wordt als de eerste 7 inch Nexus tablet van destijds. Wat een heerlijk ding was dat!
Ben benieuwd wat Google ervoor gaat vragen.
Die speakerdock lijkt me een er handige toevoeging.

[Reactie gewijzigd door ironic6925 op 28 juli 2024 21:04]

Cyaankali @ironic692518 april 2023 12:37
De Google Nexus 7 is wat mij betreft nog steeds 1 van de beste tablets die ooit op de markt is verschenen. Er kwam in die tijd nagenoeg niets in de buurt qua Android ervaring op tabletgebied.

Als Google dit met de Pixel tablet kan herhalen dan zou ik ook niet twijfelen om me er 1tje aan te schaffen.
sambalbaj @Cyaankali18 april 2023 12:49
De Nvidia Shield tablet was ook nog een buitencategorie Android tablet.

Maar ben benieuwd of ze hiermee in het gat wat de iPad laat liggen kunnen stappen waarbij het instapmodel 2022 ineens ruim 200 euro duurder werd.
d3x @Cyaankali18 april 2023 13:11
MIPAD1 met nvidia tegra was nogthans een verademing kwa performance, batterij.
En de MIUI was op dat moment toch ook een zeer goede ervaring tov stock android.
sanderkoop @Cyaankali18 april 2023 13:30
En de Amazon Kindle Fire HDX. Qua hardware de beste tablet ooit (in die tijd). De software was natuurlijk Amazon, maar echt wel de beste specs die je kon krijgen in een 7" tablet. Ik mis dat ding nog steeds, echt jammer dat niemand meer een echte high spec Android tabletmaakt die ook een beetje betaalbaar is...
fk65 @Cyaankali18 april 2023 13:31
Tot de update naar Android 4.2. Daarna was hij tergend traag.
Cyaankali @fk6518 april 2023 14:21
Rooten, custom rom's erop zwieren en dan was er geen enkel probleem he.
bvbal79 @Cyaankali18 april 2023 15:51
denk niet dat de gemiddelde gebruiker dat deed toen
bazzemans @bvbal7918 april 2023 16:05
De site hier heet dan ook "Tweakers" ;) .
vancha @fk6518 april 2023 14:47
Dat lag blijkbaar aan het gebruikte flash-geheugen :( terugzetten van een vorige android versie had op den duur geen enkel effect meer.
jacobras @Cyaankali18 april 2023 16:26
Ik heb beide edities gehad. De Nexus 7 (2012) kreeg snel last van versleten geheugen waardoor ie supertraag werd. Maar de 2013-uitvoering, die gebruik ik nog steeds! Via LineageOS kan je er Android 11 op draaien en ondanks dat het niet het snelste is, is het voor mij perfect als e-reader. https://lineageosroms.com/flox/#upgrade
vancha @ironic692518 april 2023 14:46
Die nexus 7 2012 was anders niet een apparaat waarvan ik ooit weer iets vergelijkbaars van wil terugzien. Ik heb dat ding toen gekocht, omdat het gewoon een hele goedkope android tablet (met een tegra 3, als ik het me goed herrinner?) met een redelijk schone android was.
Na een paar maanden in gebruik kwam ik er echter achter dat er iets goed mis was met het NAND geheugen, hij werd alsmaar trager, en zelfs een complete herinstallatie van android hielp niet. Na het proberen van een drietal custom roms uiteindelijk de standaard android versie er weer op geflashed. Onbruikbaar traag was die.
Ik heb hem overigens nog (staat nu postmarketos op volgens mij), maar voor een eventuele nexus 7 2023 mag ik hopen dat ze geen vergelijkbare fouten weer maken.
djwice @vancha18 april 2023 18:32
Ik heb de mijne nog steeds en die is nog steeds snel. Wordt nu gebruikt door een basisschool om kleuters LEGO robots aan te laten sturen met de apps van LEGO zelf.

Jammer dat de Android versie niet meer update.

[Reactie gewijzigd door djwice op 28 juli 2024 21:04]

hostje 18 april 2023 12:17
Ik hoop nog steeds dat ze weer een keer een 7 of 8 inch tablet uitbrengen. Dat vond ik persoonlijk een erg handig formaat voor op de bank of in bed. Met een net iets groter scherm dan je smartphone, maar niet meteen 10 inch die de meeste tablets hebben, was de Nexus 7 uit 2013 destijds de sweet spot. Prachtig apparaat waar ik jarenlang plezier van heb gehad (ook nog met custom roms), maar waar de rek op gegeven moment wel uit was. Dat ding doet het nog steeds, maar de CPU trekt de laatste Android versies gewoon niet meer.
MedionAkoya @hostje18 april 2023 12:33
Idem, ik heb de grote broer van Nexus 7. de Nexus 10 uit 2013.
Ook nu heel traag...en wordt heel erg heet. Soms valt ie uit, mogelijk door de hitteproductie.
Geen officiële updates meer. Dus tablet aan internet hangen is een risico.
Maar het is wel een van de weinige Android-apparaten waarmee men Pokémon TCG online kan spelen.

[Reactie gewijzigd door MedionAkoya op 28 juli 2024 21:04]

sjongenelen @MedionAkoya18 april 2023 14:16
Custom rom er op ☺️
hiostu @hostje18 april 2023 13:37
Is daar nog echt een markt voor met de grotere telefoons van tegenwoordig? De 7" tablets werden verkocht in een tijd dat mobieltjes nog een kleiner scherm hadden. Maar ik denk dat voor heel veel mensen het verschil tussen een 7" scherm en hun telefoon voor praktisch gebruik te klein is.
Xfade @hiostu18 april 2023 14:49
Een 7 of 8 inch tablet op 16:9 of 16:10 is op de bank een verademing over een 19:5 tot 9 telefoon.
fre_ 18 april 2023 12:25
Zou blijkbaar 11 inch groot zijn.
Kenhas @fre_18 april 2023 12:37
En waar lees je dat? Heb het artikel dat je linkt, tweemaal gelezen en ik kijk er waarschijnlijk grandioos over maar ik lees nergens iets over de grootte. Was dus een ander gelinkt artikel aan het lezen 8)7 GSMarea vermeldt inderdaad 11 inch.
Maar als ik naar de derde foto in bovenstaand artikel kijk, zal het in ieder geval geen 7inch tabletje zijn. Of de verhoudingen zouden helemaal zoek moeten zijn.

Ben beetje op zoek naar een vervanger van mijn Surface Pro 3 (die ik nu nog bijna uitsluitend gebruik voor video maar die probleem heeft met 4K) dus 11 of 12 inch zou wel interessant zijn.

En als Home Assistant gebruiker klinkt de domotica integratie ook wel interessant. Was beetje aan het zoeken hoe ik, in mijn woonsituatie, een tablet kon plaatsen/hangen waar ik mijn camera's op kan tonen en één en ander kan bedienen. Lijkt me een mooie kandidaat

[Reactie gewijzigd door Kenhas op 28 juli 2024 21:04]

Blockchain @fre_18 april 2023 13:43
Zou blijkbaar 11 inch groot zijn.
Schijnbaar, niet blijkbaar :)
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
Ik vind het persoonlijk wel jammer als het inderdaad 11 inch zou worden. Een 7 of 8 inch tablet zou een mooie maat zijn tussen een telefoon en een laptop in. Helemaal omdat de bezels nogal groot lijken op de afbeeldingen.
Xfade @Blockchain18 april 2023 15:09
Ik heb een 14" laptop, een 10" tablet zie ik meer als een mooie maat er tussen in.
Uberprutser 18 april 2023 12:35
Jammer alleen als ie een LCD scherm ipv OLED zou hebben.
uiltje @Uberprutser18 april 2023 12:50
Mee eens. Er zijn tegenwoordig erg goede IPS schermen, maar ik heb geen idee hoe goed die in het donker of expres gedimde ruimte werken. Tot nu toe ben ik altijd bij OLED gebleven. In de winkel sta je sowieso in een stevig verlichte ruimte, dus ik kan dan niet zien hoe goed het scherm is ivm OLED / thuissituatie.

Dit geeft me ook een probleem met tablets. Ik vind de Samsung met OLED echt te duur (alleen topmodel) en vertrouw Lenovo niet wat betreft software. Hopelijk stelt dit tablet niet teleur, ook wat software betreft. Het is hoog tijd voor een update, ik ben benieuwd hoe goed Google hier gaat innoveren.
Bierkameel 18 april 2023 12:15
Instant buy, ik heb nu een Lenovo die het nog best aardig doet maar al tijden geen updates meer krijgt, ik gebruik ook een Pixel telefoon en dat is toch wel het grootste voordeel van de Pixel lijn.
CH4OS 18 april 2023 12:17
Hmmm, als de prijs interessant is, kan dit best een interessante vervanger worden voor mijn Samsung Tab S4, waar de batterij slecht van begint te worden. Al hoop ik wel dat de bezels een stuk smaller gaan zijn dan hier getoond, voelt voor mij een beetje alsof het een tablet uit 2010 is.
spokje @CH4OS18 april 2023 12:28
Eens. Al ben ik er bang voor als je de hubs van ze bekijkt.
ovm 18 april 2023 13:54
Ik hoop dat het betaalbaarder wordt dan een Ipad. Ik wil namelijk 2 tablets kopen voor mijn kinderen, maar je bent al gauw €500,- kwijt wat ik veel te veel vind.
Barrycade @ovm18 april 2023 21:15
Dat zal tegen vallen denk ik, zal wel goedkoper worden als een iPad, maar gezien de Home Hub functionaliteit denk ik dat je het in het begin niet gaat redden met 500 voor 2.
RXShorty 18 april 2023 15:39
De smarthomehub functionaliteit spreekt me wel aan.
Momenteel een aantal Nest Hub apparaatjes staan en die gebruik ik zowaar ook wel eens met het touchscreen.

Een tablet die hier op ingericht is en dan ook nog een speakerdock klinkt goed.
Mooie feature zou zijn tablet in de bank en speaker dock waar ik muziek naar kan casten op het dressoir. En dan onderdeel van een speaker group. :)
Mirr0r 18 april 2023 17:12
Ook goed om te melden is dat de speaker dock inbegrepen zal worden.

Ik ben best hyped voor deze tablet om het te vervangen voor mijn Nvidia shield K1 tablet.

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