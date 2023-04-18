Gerucht: Google brengt Pixel Tablet in juni uit

Google zou zijn Pixel Tablet in juni willen uitbrengen. Het is de eerste tablet van het techbedrijf in jaren. Google kondigde de komst van de tablet al bijna een jaar geleden aan en vertelde later dat er een dock bij komt om hem thuis als smarthomehub te gebruiken.

De tablet komt in juni uit, maar 9to5Google weet geen prijs. Wel weet de site te vermelden dat de tablet zal uitkomen met Android 13. Dat ligt voor de hand, omdat Android 14 pas in augustus of september verschijnt. Ook heeft de tablet 8GB werkgeheugen aan boord en werkt hij op een Tensor G2-soc van Google zelf.

Google toonde de Pixel Tablet vorig jaar in mei voor het eerst en zei in oktober dat er een Speaker Dock voor komt. De dock combineert een aparte modus voor smarthometoepassing met een speaker. Meer informatie over prijs en release volgt vermoedelijk tijdens Google I/O. De ontwikkelaarsconferentie van Google vindt volgende maand plaats.