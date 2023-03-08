Google plant ontwikkelaarsconferentie I/O voor 10 mei

Google heeft zijn eigen ontwikkelaarsconferentie I/O gepland voor 10 mei. Tijdens een fysiek evenement en in livestreams kondigt Google daar vermoedelijk nieuwe producten en diensten aan.

Net als in voorgaande jaren zijn alle sessies online te volgen, blijkt uit de site. Google livestreamde de centrale keynote al jaren, maar sinds de coronapandemie zijn ook andere sessies voor ontwikkelaars op het evenement live te volgen zonder fysiek aanwezig te zijn.

Google zal tijdens zijn keynote vermoedelijk nieuwe producten en diensten willen laten zien. Zo wil het bedrijf komend jaar veel diensten met integratie van kunstmatige intelligentie uitbrengen. Ook zijn er enkele Pixel-producten die het bedrijf daar mogelijk laat zien, zoals een Pixel 7a, een vouwbare Pixel Fold en Pixel Tablet met dock om hem als smarthomehub te gebruiken.