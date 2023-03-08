Google plant ontwikkelaarsconferentie I/O voor 10 mei

Google heeft zijn eigen ontwikkelaarsconferentie I/O gepland voor 10 mei. Tijdens een fysiek evenement en in livestreams kondigt Google daar vermoedelijk nieuwe producten en diensten aan.

Net als in voorgaande jaren zijn alle sessies online te volgen, blijkt uit de site. Google livestreamde de centrale keynote al jaren, maar sinds de coronapandemie zijn ook andere sessies voor ontwikkelaars op het evenement live te volgen zonder fysiek aanwezig te zijn.

Google zal tijdens zijn keynote vermoedelijk nieuwe producten en diensten willen laten zien. Zo wil het bedrijf komend jaar veel diensten met integratie van kunstmatige intelligentie uitbrengen. Ook zijn er enkele Pixel-producten die het bedrijf daar mogelijk laat zien, zoals een Pixel 7a, een vouwbare Pixel Fold en Pixel Tablet met dock om hem als smarthomehub te gebruiken.

Google I/O 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-03-2023 07:06 18

08-03-2023 • 07:06

18

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Google Pixel Fold

vanaf € 1.892,50

5 van 5 sterren

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Wat verwacht jij van Google I/O?

10 mei 2023

Wat verwacht jij van Google I/O?

'AI all the things' en nieuwe Pixels?

74
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Reacties (17)

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HellFury 8 maart 2023 08:48
Pijnlijk, na anderhalf uur na plaatsing van dit artikel nog steeds geen reacties. Laat ik dan maar aftrappen:

waar ik ook lees, twitter, reddit, androidpolice, is de helft van de reacties negatief en de andere helft begint over een ander product van google...

Google heeft de laatste jaren rare sprongen gemaakt. De Pixel-telefoons zijn geen flop, maar ook nog geen geweldig succes (ze doen het prima hoor, ik zie er genoeg reclame voor, maar ik zie ze niet in het wild), de chromecast- en google/nest home-hype zijn weer flink afgezwakt (Nederlandse bedrijven zoals Auping en Albert Heijn die eerst hun eigen home-apps hadden, maar verdwenen zijn), en qua producten heb ik eerder achteruitgang dan vooruitgang gezien. Ik heb het gevoel dat Google erg op zoek was naar richting de laatste jaren, en dat ze die wellicht hebben gevonden, maar niet weten over te brengen naar de massa. De tijd dat Android nog echt een eigen, vrolijke smoel had lijkt voorbij. De AI-craze lijkt google voorbij te gaan (de presentatie was... tegenvallend), en de gehele stijl van Google verandert met de dag. Kijk alleen al naar de vormgeving van de presentatie in februari en de vormgeving van deze google I/O. Hoe moet de gewone sterveling een gevoel krijgen dat dit een coherent bedrijf is?

Lang verhaal kort: ik heb geen idee waar google mee bezig is, letterlijk. Ik heb het gevoel dat het gros van de mensen dat heeft. Als bedrijf is het belangrijk je 'waarom' duidelijk te tonen. Om het onvermijdelijke vergelijken te starten: Apple toont use-cases, Google toont... kleurtjes? Weer het zoveelste interactieve truukje.
kidde @HellFury8 maart 2023 09:15
Wat ik al wist en gisteren weer op Fortune las:

https://finance.yahoo.com...ichai-says-125653701.html

Google zit in een grote crisis.
Zoeken en YouTube maakt winst, al het andere is grotendeels dure hobbies en maakt verlies. Zelfs de datacenter-verhuur van Google maakt verlies.

'Googelen' (zoeken met een zoekmachine) wordt bedreigd door OpenAI / ChatGPT. Die liggen in bed met Microsoft.
Zelf gebruik ik DuckDuckGo en You.com, de laatste heeft ook een chatrobot die het best aardig doet, en geen login nodig.

YouTube wordt bedreigd door TikTok. Als TikTok verboden wordt zou dat goed nieuws zijn voor Google.

Maar Google Stadia is dus kennelijk al gecancelled, en Google maakt zich nu druk over hun dure kantoorruimte in San Francisco en New York.

Ik verwacht dat Google binnenkort Intel achterna gaat, en alles waar ze eigenlijk helemaal niet goed in zijn gaan afstoten. Als de klad er echt in komt bij de zoekdienst, dan is dat slecht nieuws voor de dure hobbies van Google, zoals hun bril en zelfrijdende auto's.

Dus tja, de richting van Google is altijd al geweest om een reclamezuil te verkopen en de winst daarop te maximaliseren via privacy-inbreuk.

De reclamezuil tonen aan klanten middels zoeken en later YouTube, en om er dan dure hobby's op na te houden. En die hobbies dan zo inrichten dat ze de reclamezuil beschermen. Zoals Android. Of dat alle zoekresultaten weer leiden maar Google diensten.

Dus ik denk dat alles dat niet ten dienste staat van de reclamezuil bij Google wordt geannuleerd of verminderd, dat lijkt me de richting.
silent785 @kidde8 maart 2023 15:12
Ik merk in jouw analyse niets op over Google Workspaces / Google Drive / Google Docs /...
Qws @silent7858 maart 2023 17:04
Of Google Play Store, wat meer geld binnen harkt dan Steam en Nintendo bij elkaar.

Maar tuurlijk, "Google is in grote problemen".

Enige probleem is dat Microsoft groter wordt, terwijl Google kleiner wordt. Microsoft was altijd al groter dan Google, dus dit is slecht nieuws voor de gebruikers. Microsoft heeft concurrentie nodig, anders krijgen we de Bill Gates/Steve Ballmer tijden terug.
Verwijderd @Qws8 maart 2023 23:27
Of Google analytics, of Google maps, of Google Firebird.. of Google assistant… of Google news/finance.. of chromebooks…

@kidde ‘s verhaal slaat nergens op… TikTok is absoluut geen concurrentie voor YouTube, dat zeggen de bekende YouTubers (zoals MKHD ook). Er is helemaal geen re-occurring inkomsten met TikTok..

Enige probleem is dat Microsoft groter wordt, terwijl Google kleiner wordt.
Ik weet zozeer waar je dat op baseert? Microsoft is historisch een beest en hun cloud loopt goed… maar hun OS is al lang niet meer de grootste (Android) en ook Office loopt terug volgens mij..

Anyway, dit lijkt mij een wedstrijd die nog lang niet gespeeld is…we zitten nog niet eens halverwege?
kidde @Verwijderd9 maart 2023 18:55
Ieder uur dat mensen op TikTok zitten, zitten ze niet op YouTube. Dus natuurlijk slaat het verhaal wel ergens op: Engagement met YouTube daalt.

Het probleem is dat alles wat u noemt wordt betaalt uit de winsten op de zoekmachine. Als de winst daar 10% daalt eisen de aandeelhouders kostenbesparingen, en dan worden er werknemers dus producten geschrapt. Zie Intel

Het maakt natuurlijk niets uit of u vindt dat het verhaal ergens op slaat; aandeelhouders bepalen dat en niet u.

Ed: Earnings miss: https://finance.yahoo.com...enue-falls-210958819.html

Earning miss betekent snijden in de organisatie. Earnings miss betekent op de beurs dat je in de problemen zit, het zal geen enkele aandeelhouder interesseren wat er daarvoor weggesneden moet worden, _als_ het maar gebeurt.

Ed2: https://www.siliconrepubl...et-google-headcount-costs

TCI, dat is de groep die er in haar uppie voor zorgde dat ABN Amro opsplitste tussen RBS, Santander en Fortis. Fortis is daardoor overigens failliet gegaan. TCI, als die zich ermee gaan bemoeien kan dat simpelweg het einde betekenen van je bedrijf. Of mensen hier op Tweakers nou vinden of er problemen zijn of niet, dat boeit TCI niets.

[Reactie gewijzigd door kidde op 27 juli 2024 18:41]

Verwijderd @kidde10 maart 2023 04:25
Ieder uur dat mensen op TikTok zitten, zitten ze niet op YouTube. Dus natuurlijk slaat het verhaal wel ergens op: Engagement met YouTube daalt.

Je hebt hypes en je hebt groei… groei haal je uit de content en de content makers verdienen niets op TikTok. Dus tenzij TikTok zijn business model totaal veranderd en privacy problemen aanpakt (ik zie niet hoe) zullen investeringen (lees advertenties) uitblijven. Het is simpelweg een onhoudbaar business model….

Tuurlijk heeft het een impact op YouTube maar uitspraken als ‘ Ik verwacht dat Google binnenkort Intel achterna gaat’ zijn gewoon bizar kortzichtig en geeft alleen aan dat je geen kennis hebt van het businessmodel van YouTube (en intel, for that matter). Ik raad je aan wat reacties van content creators te bekijken (op YouTube) voor hun mening…

En over je opmerking van aandeelhouders… wat zeggen de aandeelhouders van TikTok? Wow.. die zijn er niet en toch maak je een appels met peren vergelijken? Of bedoel je die geruchten waar ze quote ‘ The WSJ article cited “a financial report shared with employees,” which revealed specifics about ByteDance’s performance between 2020 and 2022. During the middle year of that period, ByteDance posted a net loss of more than $87 billion. WSJ attributed that downturn to a number of factors, including the TikTok owner’s aggressive spending habits and “unrealized market losses on convertible securities.’

Niet iedere hype is een gamechanger. Vraag vine maar na… ook zo’n YouTube killer zonder businessmodel.
kidde @Verwijderd14 maart 2023 08:10
Ik loop wat voorop, ik weet het.
Mijn blog dat het niet goed ging met Intel en ze van TSMC verloren dateert geloof ik uit 2015. Dat geloofde toen geen hond.
Maar op een gegeven moment herken je die meerjarige patronen.

[Reactie gewijzigd door kidde op 27 juli 2024 18:41]

Vexxon @kidde8 maart 2023 12:42
Bij Google draait alles wat winst maakt om reclame.
YouTube maakt vooral winst door de reclame die ze tonen al heeft het natuurlijk wel al 80 miljoen Premium abonnees.
Alle diensten die geen reclames tonen vergaren data om beter reclame te verkopen.

Ik ben er van overtuigd dat als de reclame inkomsten niet zo astronomisch geweest waren Google allang failliet was gegaan, letterlijk too big to fail.

Google heeft vaak geen idee wat ze aan moeten met al die diensten die ze verzonnen hebben, er zijn er talloze die op elkaar lijken en functionaliteit delen. Ze schieten de ene service af en brengen de fucntionaliteit weer half ergens anders onder. Hoeveel chat-apps/functionaliteit hebben ze wel niet gehad?

Het dieptepunt is toch wel Stadia. Hun reputatie van het voortijdig afschieten van services is alombekend en gebruikers investeren niet meer in nieuwe sevices, me het cancellen van Stadia hebben ze hun reputatie de doodsteek gegeven wat mij betreft.
Wat ze nu ook gaan aankondigen, het aantal early adaptors zal nog lager gaan zijn, in die zin zitten ze in een neerwaartse spiraal die ze zelf gecreeerd hebben in ook in stand houden.

Als het verbod op tracking en vergaren van data nog meer aan banden gelegd gaat worden gaan misschien ook de advertentie inkomsten dalen dan zie ik het nog somber in voor Google.

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 27 juli 2024 18:41]

Qws @Vexxon8 maart 2023 17:07
Hoe je het ook went of keert, de mensen die Stadia hebben geprobeerd hebben 3 jaar lang gratis gegamed met cutting edge Google's streaming tech, hebben zelfs gratis bonus spellen gekregen van Ubisoft, en gratis gaming hardware gekregen.

Als ik weer zo een aanbod krijg, zou ik weer in stappen.
Vexxon @Qws8 maart 2023 17:14
Het probleem is dat je dat niet van te voren weet.
Jij zal het misschien wel doen, maar van die groep mensen die Stadia hebben gebruikt en zelfs tevreden waren zal niet iedereen de volgende soortgelijke dienst van Google meteen omarmen. Die zal eerder kleiner zijn dan groter of zelfs maar even groot zijn.
Dus de volgende iteratie heeft weer minder early adaptors waardoor Google het nog eerder de nek om zal draaien. Vervolgens hebben mensen nog minder vertrouwen in Google.
g_v_rijn @HellFury8 maart 2023 09:16
Menselijke interactie (reactie op reactie).
Google steekt juist veel werk herinstructurering van zijn platform en services.
Veranderingen en aanpassingen geeft inderdaad reacties.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 27 juli 2024 18:41]

Xfade @HellFury8 maart 2023 10:51
Wel verfrissend, even geen reacties over nutteloos nieuws van big tech. En dan trap jij af met offtopics.
DarknessFood 8 maart 2023 11:52
Persoonlijk erg benieuwd naar de Pixel 7a. Kan mijn OnePlus Nord gaan vervangen.
ThanosReXXX 8 maart 2023 13:48
Nou, ik ben benieuwd in wat voor nieuw jasje we Stadia, of onderdelen daarvan, terug gaan vinden. Even los van het steeds drukker bevolkte Google kerkhof is dat toch wel zo'n beetje de modus operandi van Google: het meeste verdwijnt nooit helemaal, maar wordt omgevormd tot iets nieuws of geïntegreerd in andere oplossingen.

Of wellicht was dit ene avontuur in de video gaming markt al meer dan genoeg voor ze. De tijd zal het leren...
telenut 8 maart 2023 14:20
Ik hoopte eigenlijk om eens een BLE tracker van Google zelf te zien.
Past toch volledig in hun kraam. En zou stukken beter werken dan die airtags van Apple en vermoedelijk veel goedkoper kunnen ook.

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