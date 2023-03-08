Bèta WhatsApp toont functie voor melding om groepsgesprek te verlaten

WhatsApp lijkt te werken aan een functie om gebruikers eraan te herinneren een groepsgesprek te verlaten. Gebruikers kunnen zelf instellen wanneer die melding moet komen. Dat moet de inbox van gebruikers schoner houden dan nu het geval is.

WhatsApp Expiring Groups, maart 2023, bron: WABetaInfo
WhatsApp Expiring Groups

De functie heet Expiring Groups, meldt WABetaInfo, en is te vinden in de instellingen van een bepaalde groep. Als de functie aan staat, is het mogelijk om een melding te krijgen na een dag, een week of op een zelfgekozen datum. Op dat moment komt er een melding in beeld om de groep te verlaten.

Expiring Groups werkt alleen aan de kant van de gebruiker en heeft dus geen invloed op de rest van de deelnemers aan de groep. De functie lijkt vooral bedoeld voor groepsgesprekken die een duidelijk einddoel hebben, zoals groepen voor een bepaald evenement of verjaardag. Nu heeft de chatapp van Meta geen ingebouwde manier om gebruikers eraan te herinneren oude groepen te verwijderen.

Het is nog onbekend of en wanneer de functie in de stabiele versie van WhatsApp verschijnt. Doorgaans gebeurt dat enkele maanden tot een jaar nadat de eerste tekenen in bètaversies verschijnen. De functie zit in de bèta voor iOS, versie 23.5.0.70.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-03-2023 06:58 27

08-03-2023 • 06:58

27

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Reacties (27)

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SirLenncelot 8 maart 2023 07:29
Wat zou de reden zijn om uit een groep te stappen? Je hebt er toch geen last van? Uiteindelijk bungelen ze onderaan de lijst en je kunt met de zoekfunctie alles makkelijk terugvinden.
Snubl @SirLenncelot8 maart 2023 08:39
Ik hou van een opgeruimd overzicht
GekkePrutser
@Snubl8 maart 2023 10:00
Maar in dat geval hou je het uit jezelf toch al schoon?
SCIxX @SirLenncelot8 maart 2023 07:33
Klinkt als een vrij nutteloze functie inderdaad. Ze hebben naar Slack gekeken en dachten dat moeten wij ook!
PCG2020 @SCIxX8 maart 2023 13:02
Klinkt als een vrij nutteloze functie inderdaad.(...)
O, Slack heeft die vrij nutteloze functie dus ook? Goh.

[Reactie gewijzigd door PCG2020 op 24 juli 2024 09:11]

xFeverr @SirLenncelot8 maart 2023 09:24
dat dus, of je archiveert ze zodat je chatlijst schoon blijft. Je kunt overigens uit een groep stappen zonder de chat te verwijderen, dat zijn twee aparte handelingen.
Lipton16 @SirLenncelot8 maart 2023 14:58
Mee eens, ik denk dat deze functie vooral heel geschikt is voor tijdelijke groepen. Zoals: Weekendje weg met de familie

Dan heb je over x aantal tijd geen zorgen en meer overzicht ;-)
Verwijderd 8 maart 2023 12:16
Er komt steeds meer en meer bij, niet dat je het persé moet gebruiken, maar soms verlang ik wel eens terug naar een eenvoudige SMS of iMessage.
DeCo @Verwijderd8 maart 2023 16:10
dat bestaat gewoon nog hoor ;-)
TheKerremenke 8 maart 2023 07:02
Leuk die door ontwikkeling. Maar ik zie liever een native iPad of desktop app.
Carlos0_0
@TheKerremenke8 maart 2023 07:06
Desktop app is er al lang, Zowel voor Windows als Apple nog in Beta. iPad idd nog niet.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 24 juli 2024 09:11]

chris1508 @Carlos0_08 maart 2023 07:13
Dan zou ik het erg gemakkelijk vinden als ik toestemming kan geven voor continu toegang. Nu moet ik elke dag 4-5x de qr code scannen.
Carlos0_0
@chris15088 maart 2023 07:22
Dan gebruik jij dus niet de echte desktop app, maar nog de oude app.
@chris1508 hieronder de links van @Luchtbakker .

Even de oude app verwijderen ook van je pc.
Luchtbakker @TheKerremenke8 maart 2023 07:14
Gelukkig bestaat de desktop app al een tijdje voor Windows.
https://www.whatsapp.com/download

En de mac:
https://apps.apple.com/us...esktop/id1147396723?mt=12
Carlos0_0
@Luchtbakker8 maart 2023 07:23
Je Mac link verwijst niet na de nieuwe app, deze is nog in beta.

https://www.whatsapp.com/download
McBacon @Carlos0_08 maart 2023 09:09
De Mac-versie van de app die ik hier kan downloaden is (ook) nog steeds op basis van Electron?
GekkePrutser
@McBacon8 maart 2023 10:05
Deze moet je hebben: https://web.whatsapp.com/desktop/mac_native/release/

Nu MS Teams nog, daar zou ik echt graag een native app van willen zien.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 09:11]

ultimasnake @TheKerremenke8 maart 2023 07:36
Moet iedere update over een nieuwe feature in whatsapp steeds maar deze reactie krijgen? We weten het inmiddels wel, jullie willen een iPad app, maar schijnbaar ziet whatsapp hier niet de noodzaak van in. Zelfs niet met concurrenten die dit wel aanbieden zien zij schijnbaar nog steeds geen reden om dit te doen…

Als ie komt, dan komt ie ooit en laat dan maar van je horen dat het eindelijk zo ver is en hoe blij jullie zijn… al zullen de posts dan vooral gaan over hoe jullie al zo lang er naar vragen en hoe dom whatsapp is dat ze het nu pas doen etc etc etc }:O 8)7
le1337 @TheKerremenke8 maart 2023 07:58
Ja, persoonlijk zou ik het nooit op een iPad gebruiken.

Mijn oma echter had een tijdje whatsapp op de iPad omdat het lekker groot is, dat was een 'native' app modded voor een iPad (Watusi), alleen apps buiten de appstore en heel het sideload gebeuren is... niet best (verliep elke paar maanden e.t.c.).

En ik weet dat als ik een developer certificaat koop kan die Whatsapp langer mee gaan, maar 100 euro per jaar voor Whatsapp op een iPad vind ik een beetje te veel van het goede.

Whatsapp Web is erg vervelend op de iPad, en werkt gewoon niet lekker.

Dus toch maar via de telefoon op het moment.
wisselwerking @TheKerremenke8 maart 2023 08:08
Wat is het voordeel van een native app in vergelijking tot de web app? Ik gebruik op de desktop altijd web app en heb daar nog niks gemist.

[Reactie gewijzigd door wisselwerking op 24 juli 2024 09:11]

-oscar 8 maart 2023 08:04
Nu nog de mogelijkheid om bij een schermopname -ook- het geluid op te nemen op een iphone..maar da's natuurlijk meer apple's schuld ;) (en nee, de microfoon aanzetten door de opname knop langer in te drukken helpt niet :) )
xFeverr @-oscar8 maart 2023 09:27
Inderdaad, dat heeft helemaal niets met Whatsapp te maken want die nemen je scherm niet op. Dat is de ingebouwde screen recorder van iOS.
Vibonacci 8 maart 2023 07:17
Volledige .webp en .mkv ondersteuning hebben we meer aan...
24shure 8 maart 2023 12:23
Ze zouden beter de optie voor stille meldingen terug brengen. Nu word je ofwel dood gespamd met meldingen, of je mist alles als je de app niet manueel opent.
Bizar dat deze functie verdwenen is.
Koen88 @24shure8 maart 2023 14:19
Op welk platform heb je hier last van? Ik heb hier Whatsapp draaien op mijn S22, en dan de desktop app op W11 (2x), W10 en MacOS. Ik krijg geen meldingen, maar ik zie wel de counter oplopen bij de app als ik een ongelezen bericht heb. Dit zowel op mijn telefoon als de 4 desktop instances.
24shure @Koen888 maart 2023 16:04
Op Android. Vroeger had ik bij het dempen van een groepsgesprek de keuze tussen 8u, 1 week en altijd, met een bijkomend vinkje om de melding alsnog weer te geven. Sinds ongeveer een maand is dat vinkje weg.
Tralapo @24shure8 maart 2023 22:11
Dan stel je dat toch zo in onder "Meldingen" in de instellingen van Android zelf? Die settings zijn sowieso veel fijnmaziger dan apps zelf aanbieden, veel verwijzen daar ook gewoon naar.

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