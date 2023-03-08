Bèta WhatsApp toont functie voor melding om groepsgesprek te verlaten

WhatsApp lijkt te werken aan een functie om gebruikers eraan te herinneren een groepsgesprek te verlaten. Gebruikers kunnen zelf instellen wanneer die melding moet komen. Dat moet de inbox van gebruikers schoner houden dan nu het geval is.

WhatsApp Expiring Groups

De functie heet Expiring Groups, meldt WABetaInfo, en is te vinden in de instellingen van een bepaalde groep. Als de functie aan staat, is het mogelijk om een melding te krijgen na een dag, een week of op een zelfgekozen datum. Op dat moment komt er een melding in beeld om de groep te verlaten.

Expiring Groups werkt alleen aan de kant van de gebruiker en heeft dus geen invloed op de rest van de deelnemers aan de groep. De functie lijkt vooral bedoeld voor groepsgesprekken die een duidelijk einddoel hebben, zoals groepen voor een bepaald evenement of verjaardag. Nu heeft de chatapp van Meta geen ingebouwde manier om gebruikers eraan te herinneren oude groepen te verwijderen.

Het is nog onbekend of en wanneer de functie in de stabiele versie van WhatsApp verschijnt. Doorgaans gebeurt dat enkele maanden tot een jaar nadat de eerste tekenen in bètaversies verschijnen. De functie zit in de bèta voor iOS, versie 23.5.0.70.