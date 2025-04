WhatsApp krijgt nieuwe Windows-app met betere ondersteuning spraak- en videochat

Meta introduceert een verbeterde WhatsApp Desktop-client voor Windows. De nieuwe app moet sneller laden en krijgt betere ondersteuning voor spraak- en videogesprekken. Het bedrijf komt later ook met een nieuwe WhatsApp-client voor Mac en Android-tablets.

Meta introduceert de nieuwe WhatsApp Desktop-client in de Microsoft Store, meldt Meta. De nieuwe app krijgt een gewijzigde interface die vergelijkbaar is met de mobiele versie van WhatsApp. Het bedrijf claimt ook dat de app sneller laadt dan voorheen. Gebruikers kunnen in de nieuwe WhatsApp Desktop-client daarnaast voortaan videochats met maximaal acht personen houden. Bij spraakgesprekken ligt dat maximumaantal op 32. Het bedrijf zegt deze aantallen later verder te verhogen.

WhatsApp werkt momenteel ook aan native clients voor Android-tablets en macOS. Die versie voor Macs is sinds januari beschikbaar als publieke bèta. Aan de versie voor Android-tablets wordt ook al langer gewerkt. Meta meldt niet wanneer die clients officieel beschikbaar komen. Volgens het bedrijf bevinden de apps zich in 'de eerste bèta-stadia'.