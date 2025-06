WhatsApp brengt macOS-app uit, ondersteunt groepsvideogesprekken

WhatsApp heeft zijn vernieuwde macOS-app uitgebracht. De nieuwere versie moet onder meer sneller werken en extra functies bieden, zoals de mogelijkheid om aan groepsvideogesprekken deel te nemen.

De macOS-client laat gebruikers bestanden slepen naar een chat om ze zo te delen en laat gebruikers meer chatgeschiedenis zien. De app laat Mac-gebruikers ook voor het eerst deelnemen aan groepsvideo- en audiogesprekken. Aan videogesprekken kunnen maximaal acht mensen meedoen; bij audiogesprekken ligt de limiet op 32 mensen.

De app is volgens WhatsApp beschikbaar via zijn eigen website en komt 'binnenkort' naar de App Store. De client is sinds januari als bèta te downloaden. In maart bracht WhatsApp een Windows-versie uit van de vernieuwde desktopapp.