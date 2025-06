WhatsApp laat gebruikers video's met een resolutie van 1280x720 pixels sturen

WhatsApp-gebruikers kunnen sinds kort video's met een hogere kwaliteit naar elkaar sturen. De dienst spreekt over hd-video's, hoewel de resolutie 1280x720 pixels is. De standaardresolutie is 848x480 pixels.

Wanneer gebruikers een eerder opgenomen video willen delen via WhatsApp, krijgen ze bij het selecteren van een video een interface te zien waarmee ze de video bijvoorbeeld korter kunnen maken of tekst kunnen toevoegen. Sinds kort is hierbovenin ook een hd-symbool te zien. Bij het klikken verschijnt een pop-up met de vraag welke kwaliteit de gebruiker wil. Standaard staat deze instelling op 848x480 pixels, maar nieuw is de mogelijkheid om voor 'hd-kwaliteit' te kiezen, met een resolutie van 1280x720 pixels.

Deze functie is niet te gebruiken als gebruikers een video opnemen in WhatsApp, maar alleen bij het selecteren van een al eerder opgenomen video. Mark Zuckerberg gaf eind vorige week al aan dat de functie eraan zat te komen, maar sprak toen nog over 'binnenkort'. Mogelijk gaat het om een gefaseerde uitrol, die nog niet bij alle gebruikers beschikbaar is.