WhatsApp ontkent dat er advertenties in de chatapp getoond gaan worden

WhatsApp-hoofd Will Cathcart zegt in een reactie op een artikel van de Financial Times dat de chatdienst geen advertenties gaat bevatten. Volgens de krant hebben betrokkenen gemeld dat Meta, het moederbedrijf van de chatapp, dit wel overweegt.

Cathcart zegt in een tweet nadrukkelijk dat de chatdienst niet overweegt om advertenties in de chatapp te tonen om zo meer inkomsten te genereren. De Financial Times schreef op basis van statements van meerdere 'betrokkenen' dat medewerkers van Meta dit wel zouden hebben overwogen. De krant schreef: "Teams van Meta zijn aan het overwegen om advertenties in de gesprekkenlijst te tonen in de WhatsApp-app, maar er zijn nog geen concrete beslissingen genomen. (...) Het concept wordt op hoge niveaus binnen het bedrijf bediscussieerd; er zijn zorgen dat deze strategie gebruikers zou afschrikken."

In een statement tegenover de krant zegt WhatsApp: "We kunnen niet rekening houden met ieder gesprek binnen ons bedrijf, maar wij testen [het advertentieconcept] niet, we werken hier niet aan en dat zijn we ook niet van plan." Het is niet duidelijk in hoeverre Meta invloed heeft op de besluitvorming bij WhatsApp, al werd bij de overname van de chatdienst door het toenmalige Facebook beweerd dat WhatsApp onafhankelijk zou blijven. Desalniettemin zei Facebook enkele jaren geleden nog publiekelijk dat er plannen zijn voor advertenties in WhatsApp.

Er heerst al sinds de overname van de dienst in 2014 onduidelijkheid over het verdienmodel van WhatsApp. Rond die periode kostte de app nog een klein bedrag per jaar, maar dat werd niet lang daarna afgeschaft. Ook zei een voormalige WhatsApp-topman in 2018 nog dat advertenties het hoofdzakelijke verdienmodel van de dienst zouden worden. Deze medewerker stapte een jaar later op en tot dusver werden er geen advertenties in de chatdienst getoond. In 2020 introduceerde het bedrijf wel een betaalde versie van WhatsApp voor bedrijven.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 18:07
65 • submitter: Verwijderd

15-09-2023 • 18:07

65

Submitter: Verwijderd

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Reacties (65)

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Knorretje- 15 september 2023 18:09
Gelukkig maar. Advertenties in chats lijkt mij zeer ongewenst. :X
GekkePrutser
@Knorretje-15 september 2023 18:22
Inderdaad.
🐽🐷 BIGGENVOER nu in de aanbieding bij de Aldi! 5,99 voor 10kg. 🐽🐷
}) Gelukkig doet Tweakers hier ook nog niet aan maar het zou wel rete-irritant zijn.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 20:32]

xFeverr @GekkePrutser15 september 2023 19:13
Ja dat zou het einde van Whatsapp zijn wat mij betreft. Vind het helemaal prima, wil er ook best wat voor neerleggen als het echt moet, maar reclame? Nooooooo way.
Handige harry nodig? Pruts niet zelf maar regel er een op werkspot.nl
amarissimo @xFeverr16 september 2023 09:52
Je betaalt al, met privacy en Metadata. (No pun intended) De vraag is of dit stopt als je met euros bijbetaalt.

[Reactie gewijzigd door amarissimo op 22 juli 2024 20:32]

Carlos0_0
@amarissimo16 september 2023 10:39
Dat zal vast wel niet :)
GekkePrutser
@xFeverr15 september 2023 19:22
Yup betalen zou ik wel doen. Ik betaal ook voor Telegram Premium. Vind ook een veel fijnere dienst dan whatsapp trouwens. Buiten de gebrekkige E2E is het veel meer voor de gebruiker gemaakt. Reclame no way.
Kerngezond @xFeverr16 september 2023 07:14
We gaan het zien.
Ziet u ook op tegen de winter? Jan Doedel voor al uw isolatiematerialen. Oost west, asbest!
Ik vertrouw wat dat betreft WhatsApp voor hoever ik ze kan gooien.
Verwijderd @Knorretje-15 september 2023 21:47
Snel overstappen naar Signal dan! En daar af en toe een paar euro doneren om het project te steunen :)
Nyarlathotep @Verwijderd16 september 2023 01:33
Tordat Signal om wat voor reden dan ook uit de gratie valt, en mensen weer borskloppend overstappen op een 'schoon' alternatief totdat... Nouja, je weet hoe het gaat.
Kaasrol @Nyarlathotep16 september 2023 09:01
Signal is tenminste geen eigendom van een big tech-moloch.
Carlos0_0
@Kaasrol16 september 2023 10:39
Nog niet nee maar dat zal ook van zelf wel weer komen, zeker als massaal mensen naar zullen overstappen.
Dan krijg je van zelf wel een Microsoft, Google, Apple, Facebook die gaat overnemen.
thomvh @Carlos0_016 september 2023 13:52
Signal is een stichting (non profit) met het volgende maatschappelijke doel: "to develop open-source privacy technology that protects free expression and enables secure global communication."

Het kan overgenomen worden ja, maar het is niet zo makkelijk als met een commerciële organisatie.
scholtnp @Verwijderd17 september 2023 13:33
Signal is zeker een alternatief. Maar helaas wel een met een enkele site. Omdat deze site op een enkele plek staat en valt onder de wetgevende overheid van die plaats, bben je dus (ook) aan die wet gebonden. Nog beter is daarom een open, de jure, standaard protocol van een federatie van verbonden servers: net zoals dat met e-mail het geval is. Een voorbeeld van een chat applicatie die zo georganiseerd is? "Why not matrix.org"

[Reactie gewijzigd door scholtnp op 22 juli 2024 20:32]

markg85 15 september 2023 18:26
Uhuh, geen advertenties.
Nu nog misschien, maar facebook/meta kennende gaan er vroeg of laat zeker wel advertenties in whatsapp komen.

Zal wel beginnen met fancy nieuwe features die dan betaald zijn om zonder advertenties te gebruiken of gratis en met advertenties. En zo breder naar het hele platform.

Geen glazen bol :) maar als je ziet op welke plekken ze allemaal advertenties proppen is het gewoon onvermijdelijk, helaas.
guillaume @markg8515 september 2023 18:48
Zolang ze al die metadata kunnen binnenharken over jou en je vrienden/familie en alle onderlinge connecties + adresboeken, dan kunnen ze op basis daarvan genoeg "relevante" advertenties tonen op de andere platforms. Naar mijn weten tonen ze ook geen ads in FB Messenger.

Het lijkt me voor hen veel interessanter om zoveel mogelijk interacties van bedrijven met consumenten te laten lopen via WhatsApp, want dat is ook weer een treasure trove van jewelste, die als cumulatieve data vast weer verkocht kan worden aan de desbetreffende bedrijven voor weet ik veel, "een significante optimalisatie van de gebruikerservaring voor uw supportafdeling".

Met kanalen krijgen ze ook weer een enorme influx van "interesses" per gebruiker.

[Reactie gewijzigd door guillaume op 22 juli 2024 20:32]

Skit3000 @guillaume15 september 2023 20:41
In Facebook Messenger worden wel advertenties getoond. Niet in de berichten zelf, maar wel in de contactpersonenlijst.

Bron: Facebook
guillaume @Skit300015 september 2023 23:08
Ik zou niet weten waarom je zulke slechte votes krijgt, maar thx voor die opheldering :), dat wist ik nog niet.
Polydeukes @guillaume16 september 2023 12:52
De reactie is off topic (artikel gaat over WhatsApp, niet over FB messenger) dus krijg je een 0. Het is geen score hoe goed je reactie is, maar hoe relevant. Lees anders gerust de moderatieregels nog eens door.
jaapzb @Polydeukes16 september 2023 14:49
FB messenger is van Facebook, net zoals WhatsApp. Wel relevant dus dat ze het in een andere chat app van hetzelfde conglomeraat wel doen
Vuurvleugelhart @guillaume16 september 2023 07:52
Echter bedrijven die service aanbieden via whatsapp hebben tijdens de cursus 'privacy' niet heel erg goed opgelet.
Als zij daarnaast ook nog hun tracker gebruiken en daar adverteren...
Carlos0_0
@markg8516 september 2023 10:37
Ach net zoals telegram toch nu ook een premium features, als je wil gebruiken kan je gaan betalen :).
Guusrr 15 september 2023 18:34
Natuurlijk wordt hier over gesproken. De strategie en marketing afdelingen bedenken allerlei scenario's. En die kunnen vervolgens ook op hoog niveau worden besproken, maar dat wil niet zeggen dat er enige kans op invoering is. Reken maar dat allerlei scenario's voor koppeling met facebook etc ook zijn besproken.
jpsch @Guusrr15 september 2023 19:25
https://www.bnnvara.nl/ka...gevens-delen-met-facebook

Beloftes zijn weinig waard bij die tent.
Tweaker2020 15 september 2023 19:11
Hoe eerder van wel, hoe beter! Vanaf dat moment zal men dan hopelijk wél massaal overstappen.
iAR @Tweaker202016 september 2023 09:11
Denk je? Ik trok laatst Instagram open en ik schrok van de hoeveelheid reclame en voorgestelde posts. Blijkbaar vindt men dit normaal want het wordt nog massaal gebruikt.
Tweaker2020 @iAR16 september 2023 15:02
hmm ja, je hebt gelijk. Idem met facebook nu ik erover nadenk. Helaas! Hopelijk zorgt de nieuwe wetgeving er dan voor dat de hegemonie van whatsapp wat doorbroken wordt.
Xfade 15 september 2023 18:13
Leuke clicks weer voor de FT en nu dus ook andere sites die er mee aan de haal gaan.
Iva Wonderbush 15 september 2023 18:22
Ik wilde op mobiel uit automatisme een advertentie sluiten maar het was gewoon een Twitter bericht.

8)7

[Reactie gewijzigd door Iva Wonderbush op 22 juli 2024 20:32]

MrFax @Iva Wonderbush15 september 2023 18:29
Een X-bericht ;)
Bertjuhh86 15 september 2023 18:23
Jammer, bijna een goede reden om familie en vrienden te overtuigen WhatsApp te verwijderen :)
Fermion 15 september 2023 18:35
Dan is het per direct over wat mij betreft.

edit: In het verleden namelijk al eens eenmalig voor whatsapp betaald. Gebruikers die hebben betaald, hoe wordt daarmee om gegaan?

[Reactie gewijzigd door Fermion op 22 juli 2024 20:32]

MvdW- @Fermion15 september 2023 18:58
Ben ik met je eens! Ik stap dan heel snel over naar iMessage en of Telegram.
DrPoncho @MvdW-16 september 2023 11:04
Dat roept iedereen als Whatsapp weer eens iets aanpast, maar niemand zet het door.
MvdW- @DrPoncho16 september 2023 20:12
Klopt inderdaad wat je zegt. Veel zeggen, weinig tot niks doen. Ik heb bij vrienden waarvan ik weet dat ze een iPhone hebben gezegd dat ze maar iMessage moeten gebruiken. Andere nog via Whatsapp, maar liever niet. Daarom vind ik het ook goed dat de EU via de DMA heeft besloten dit open te breken zodat je niet meer afhankelijk bent van Whatsapp.

[Reactie gewijzigd door MvdW- op 22 juli 2024 20:32]

Andros @Fermion15 september 2023 19:45
Waarschijnlijk zoals bij elke dienst waar je in het verleden een lifetime premium licentie voor hebt gekocht. Ze verzinnen nu de NOG BETERE PREMIUM+ XTRA licentie die alleen per maand te betalen is. Steeds meer apps komen daar mee, vooral degene waar ik tien jaar geleden al een levenslange licentie voor kocht. Zeer spijtige ontwikkeling...

[Reactie gewijzigd door Andros op 22 juli 2024 20:32]

Carlos0_0
@Fermion16 september 2023 10:35
Waarschijnlijk van dit is al zo lang geleden, het boeit ons niet meer.
Dit heb je toen betaald voor whatsapp, ondertussen is het van Facebook en die boeit die 1ne 99 cent echt niet(Dus ga je niks voor terug krijgen aangezien whatsapp al 13/14 jaar geleden ongeveer uit kwam.

Die 99 cent is al lang niks meer waard ondertussen, en je zal er niks voor terug krijgen(Want is nergens in whatsapp te vinden dat je betaald heb).
De app is in de tussentijd al tig jaar gratis ook in de app stores, dus enige bewijsje is jou betaal bewijsje van 10 jaar geleden of meer.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 20:32]

iqcgubon 15 september 2023 18:38
Nog niet. Elke "belofte" die Whatsapp ooit gemaakt heeft is al gebroken ondertussen.
WhatsappHack
@iqcgubon16 september 2023 01:04
Heb je daar voorbeelden van?
iqcgubon @WhatsappHack16 september 2023 12:30
Whatsapp ging bijvoorbeeld altijd autonoom blijven bestaan, los van FB. De data ging ook nooit gedeeld worden.
GeeBee 15 september 2023 18:45
Anders gaan we de .dll die de layout bepaalt met hexedit ‘aanpassen’, zodat de advertentieruimte opeens niet meer binnen het venster ligt.

—> Bonuspuntje voor wie dit (nog) weet.

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