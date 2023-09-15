WhatsApp ontkent dat er advertenties in de chatapp getoond gaan worden

WhatsApp-hoofd Will Cathcart zegt in een reactie op een artikel van de Financial Times dat de chatdienst geen advertenties gaat bevatten. Volgens de krant hebben betrokkenen gemeld dat Meta, het moederbedrijf van de chatapp, dit wel overweegt.

Cathcart zegt in een tweet nadrukkelijk dat de chatdienst niet overweegt om advertenties in de chatapp te tonen om zo meer inkomsten te genereren. De Financial Times schreef op basis van statements van meerdere 'betrokkenen' dat medewerkers van Meta dit wel zouden hebben overwogen. De krant schreef: "Teams van Meta zijn aan het overwegen om advertenties in de gesprekkenlijst te tonen in de WhatsApp-app, maar er zijn nog geen concrete beslissingen genomen. (...) Het concept wordt op hoge niveaus binnen het bedrijf bediscussieerd; er zijn zorgen dat deze strategie gebruikers zou afschrikken."

In een statement tegenover de krant zegt WhatsApp: "We kunnen niet rekening houden met ieder gesprek binnen ons bedrijf, maar wij testen [het advertentieconcept] niet, we werken hier niet aan en dat zijn we ook niet van plan." Het is niet duidelijk in hoeverre Meta invloed heeft op de besluitvorming bij WhatsApp, al werd bij de overname van de chatdienst door het toenmalige Facebook beweerd dat WhatsApp onafhankelijk zou blijven. Desalniettemin zei Facebook enkele jaren geleden nog publiekelijk dat er plannen zijn voor advertenties in WhatsApp.

Er heerst al sinds de overname van de dienst in 2014 onduidelijkheid over het verdienmodel van WhatsApp. Rond die periode kostte de app nog een klein bedrag per jaar, maar dat werd niet lang daarna afgeschaft. Ook zei een voormalige WhatsApp-topman in 2018 nog dat advertenties het hoofdzakelijke verdienmodel van de dienst zouden worden. Deze medewerker stapte een jaar later op en tot dusver werden er geen advertenties in de chatdienst getoond. In 2020 introduceerde het bedrijf wel een betaalde versie van WhatsApp voor bedrijven.