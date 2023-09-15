Adobe kondigt prijsverhoging voor de meeste Creative Cloud-apps aan

Adobe gaat de prijzen verhogen van de meeste applicaties die onder Creative Cloud vallen. Het bedrijf zegt dat de integratie van generatieve AI in veel apps voor extra kosten zorgt. De prijsverhogingen gaan vanaf 1 november in de Benelux in.

Photoshop FierflyIn een blogpost maakt Adobe duidelijk welke applicaties vanaf 1 november duurder worden. Hieronder vallen onder meer Photoshop, After Effects, Premiere Pro, InDesign en Illustrator. De prijsverhoging heeft betrekking op alle individuele en zakelijke abonnementen. Ook het verzamelpakket Creative Cloud voor Individuen - Alle Apps wordt duurder. Het bedrijf benadrukt dat er bij al deze abonnementen voortaan Generatieve Credits inbegrepen zijn. Dit zijn tokens die klanten kunnen 'betalen' om door middel van de Firefly-AI beelden in Photoshop, Illustrator, Express en Firefly te genereren.

Adobe maakt enkele uitzonderingen wat de prijswijzigingen betreft. Zo zijn abonnementen voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen uitgesloten van de prijsverhoging. Ook apps die buiten de Creative Cloud-noemer vallen, waaronder Acrobat, Express Premium, Firefly Premium en het Fotografie-pakket, worden niet duurder. De prijzen voor abonnementen op mobiele versies van de software veranderen tevens niet.

Het bedrijf heeft nog geen exacte prijzen bekendgemaakt voor de Benelux, maar wel al voor de Verenigde Staten. Dit zijn prijzen exclusief btw en zijn naar schatting in euro's inclusief belasting dus nog zo'n 21 procent hoger.

Abonnementsprijzen Adobe-software
Abonnement Huidige prijs* (excl. btw) Prijs vanaf 1 november* (excl. btw) Prijsverhoging
Creative Cloud-apps voor individuele gebruikers Jaarabonnement: 20,99 dollar 22,99 dollar 2 dollar
Maandabonnement: 31,49 dollar 34,49 dollar 3 dollar
Prepaidabonnement, per jaar: 239,88 dollar 263,88 dollar 24 dollar
Creative Cloud – Alle Apps-pakket voor individuele gebruikers Jaarabonnement: 54,99 dollar 59,99 dollar 5 dollar
Maandabonnement: 82,49 dollar 89,99 dollar 7,50 dollar
Prepaidabonnement, per jaar: 599,88 dollar 659,88 dollar 60 dollar
Creative Cloud voor bedrijven Per app, per licentie: 35,99 dollar 37,99 dollar 2 dollar
Alle Apps-pakket, per licentie: 84,99 dollar 89,99 dollar 5 dollar

*De vermelde prijzen zijn de abonnementsprijzen per maand, tenzij er nadrukkelijk wat anders vermeld staat.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 19:47 207

15-09-2023 • 19:47

207

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Reacties (206)

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mickeyhouse 15 september 2023 20:12
Voor de mensen die af te toe wat moeten bewerken: https://www.photopea.com/
ShadLink @mickeyhouse15 september 2023 20:14
Zelf gebruik ik de Affinity suite, je betaalt 1x per major release. En die kan je dan gebruiken zolang je dat maar wil. https://affinity.serif.com
FormFirm @ShadLink15 september 2023 23:08
Ik gebruik Illustrator en Photoshop al jaren lang als professionele ontwerper. En ik kan Serif Affinity van harte aanbevelen voor semi-professioneel of thuisgebruik. Gebruik het zelf thuis ook. Alle echt nodige functies zitten er wel in, het mist een paar luxe functies, maar heeft daarentegen ook een paar prachtige basic functies die ik graag in illustrator zou willen hebben.

Waarom niet professioneel? Het is niet de standaard en je wilt dat de drukker hetzelfde programma als jou gebruikt. * En er zijn een aantal tijdsbesparende functies die missen.

*Zie reacties hieronder. Het is dus geen probleem met de drukker.

[Reactie gewijzigd door FormFirm op 22 juli 2024 13:43]

JaPPa03 @FormFirm15 september 2023 23:11
Dit snap ik niet helemaal. Ik lever de bestanden altijd conform PDF specificatie aan voor drukwerk. Nog nooit meegemaakt dat een drukker een Illustrator file vroeg.
FormFirm @JaPPa0315 september 2023 23:36
Nee, je levert geen AI bestand aan, maar inderdaad een pdf. En dat maakt Affinity ook prima. Ik heb ook wel stukken aangeleverd vanuit Affinity, ging prima.

Heb jij nog nooit problemen gehad? En lever je dagelijks een of meerdere bestanden aan? Misschien ben ik wat te hard in mijn conclusie. Of ouderwets, het is een aantal jaren geleden dat ik dit deed.

[Reactie gewijzigd door FormFirm op 22 juli 2024 13:43]

magician2000 @FormFirm16 september 2023 19:45
Zonder je te willen beledingen, ik denk inderdaad dat je nog wat ouderwets denkt. Dat Adobe de standaard is willen ze graag zelf blijven geloven, maar dat is 15+ jaar niet meer het geval.

Een bedrijf dat aangeeft dat alles in adobe (ai, psd) zou moeten ga ik al lang niet meer in zee. Een fatsoenlijke PDF aanleveren werkt prima (en is ook precies daarvoor bedacht).

Het kan wel zijn dat het in sommige gevallen wat extra tijd vergt, maar waar dit precies aan ligt (drukker of software) is lastig aan te geven.

Overigens, ik zit niet in de dienstverlenende grafische sector, maar heb wel de nodige ervaring (zonder Adobe software te gebruiken).
CH4OS @magician200017 september 2023 09:05
Overigens, ik zit niet in de dienstverlenende grafische sector, maar heb wel de nodige ervaring (zonder Adobe software te gebruiken).
Je hebt dus niet echt ervaring in de grafische sector, maar kunt dan wel zeggen dat Adobe al meer dan 15 jaar niet de standaard is? Toen ik 2+ jaar geleden bij mijn huidige werkgever kwam (bedrijf dat klanten helpt met het maken van (financiële) rapportages in veelal pdf formaat), kan ik je vertellen dat in elk geval voor de zakelijke markt en richting designers en drukkers écht vooral Adobe gebruikt wordt, ook internationaal.
magician2000 @CH4OS17 september 2023 19:48
Ervaring in/met de grafische sector of er niet in zitten zijn twee verschillende dingen...

En ja, ik kan zeker zeggen dat dit al meer dan 15 jaar niet de standaard is. Laten we het anders zeggen, absoluut niet hoeft te zijn! Het lijkt erop dat vooral de oude garde (grafische industrie) dit graag zo wil zien, terwijl dit niet meer het geval is of zou hoeven zijn.

Vastgeroest zitten, of vastzitten in een werkwijze kan dat beter genoemd worden. Vendor lock-in die men zich aan laat praten.

Maar dat gezegd hebbende, iemand die enkel ervaring heeft met Adobe producten, zal daar eerder op focussen dan iemand die met verschillende producten ervaring heeft.
CH4OS @magician200017 september 2023 19:58
Nou, ik moet zeggen, dankzij mijn huidige werk, krijg ik ook wat meer inzichten in waarom men roept dat Adobe voor veel zaken de standaard is. Dat komt mede doordat het ook qua workflow jarenlang ontwikkeling heeft gehad en daarop afgestemd is bij velen.

Voordat ik hier begon, dacht ik ook dat Adobe niet per se de standaard hoeft te zijn. Dat is natuurlijk nog steeds zo, maar in de zakelijke wereld wil men liever zekerheid hebben, die is er niet met andere pakketten. Met Adobe heeft men dat wel. Vandaar dat men, ook heden ten dage, Adobe verkies boven alternatieven.
magician2000 @CH4OS18 september 2023 20:21
Ik snap wel waar het vandaan komt en deels is het zoals jij zegt (zekerheid / workflow), maar deels is het ook angst voor veranderingen.

Daarnaast is het voor grote(re) bedrijven ook wat lastiger om in hun beslissingen mee te nemen in hoeverre je echt MVO toe kunt/wilt passen en wat voor hordes ze bereid zijn hiervoor te nemen. Een bedrijf als Adobe heeft veel klanten in een wurggreep waar ze niet makkelijk uit komen.

Overigens heb ik ook met Adobe gewerkt, maar vind zelf veel tools niet werkbaar (mijn mening, dus hier zal een ieder anders tegenover staan).

Het komt er eigenlijk op neer dat het niet zozeer (meer) een standaard is (of hoeft te zijn), maar dat bedrijven dat om genoemde redenen nog regelmatig zo zien.

Overigens ben ik blij met de veranderingen in de grafische industrie de laatste 15 jaar. Niet zozeer het verdwijnen van allerlei goede grafische bedrijven, maar wel de bredere blik dan enkel Adobe software.
laptopleon @CH4OS17 september 2023 13:02
Het is allebei waar: Adobe’s app zijn dé standaard in de grafische industrie en pdf’s zijn dé standaard waar elke drukker mee uit de voeten kan. Die kun je net zo goed maken zonder Adobe software.

Wel zijn er verschillende smaken pdf’s die geoptimaliseerd zijn voor verschillende doeleinden. Als je een flyer wil laten drukken heb je meer pixels nodig dan voor een nieuwsbrief die alleen per mail wordt verspreid.
CH4OS @laptopleon17 september 2023 13:07
Als je een afbeelding in de pdf dumpt wel ja, maar dat is gelukkig niet wat wij doen. ;)
PageFault @magician200018 september 2023 08:21
AI files zijn (sinds Illustrator 8 of 9, dus heel lang geleden. Daarvoor was het EPS) PDF files. Als ik weer gehinderd ben op een systeem zonder Illustrator hernoem ik ze en open ik ze in Acrobat (Reader).
magician2000 @PageFault18 september 2023 20:24
Dat zegt iets over hoe lang ik al geen Illustrator meer gebruikt heb. Dat van dat hernoemen zal ik zeker onthouden, kan nog wel eens van pas komen.

Overigens, ik heb nog een oude Illustrator in een VM die ik nog kan oproepen voor dit soort gevallen.
360Degreez @FormFirm16 september 2023 10:14
En als een drukker specificaties aanlevert in de vorm van een .joboptions file? Kan je die ook inlezen in Affinity?
JaPPa03 @360Degreez16 september 2023 12:11
Helaas zijn .joboptions files van Adobe en tot zover ik weet locked voor Adobe programma.
PageFault @360Degreez18 september 2023 08:21
Je kunt kijken wat er in de joboptions staat en die instellen in Affinity vermoed ik.
Rembert @ShadLink15 september 2023 21:21
Vanwege subscription model van Adobe eerst Pixelmator geprobeerd en daarna overgestapt naar de volledige Affinity Suite. Ondertussen 1x een betaalde major update (hun eerste, na 8 jaar, hoe houden ze hun kachel brandend?). Nooit meer omgekeken naar de Adobe Suite. Hoewel, Affinity doet nog maar weinig/niets met AI. Voor foto’s ben ik van Lightroom naar DxO Photolab gegaan - die werkt wel met AI.
vickypollard @Rembert15 september 2023 22:28
Misschien nog een geruststellende gedachte voor nu: de AI in Photoshop is nog behoorlijk bagger...
litebyte @vickypollard16 september 2023 00:22
Ligt eraan, ik vind zelf de nieuwe 'remove tool' (deels op basis van ai) behoorlijk handig, evenals sommige neural filters
vickypollard @litebyte16 september 2023 11:42
Remove is best oke ja. Maar de generative fill is echt niet om over naar huis te schrijven wat mij betreft. Wat niet is kan nog komen natuurlijk en ik denk dat deze tools een grote meerwaarde (gaan) zijn voor een programma als Photoshop.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 22 juli 2024 13:43]

cyble @vickypollard16 september 2023 11:07
Vergeleken met de concurrentie wel ja, zeker vanaf scratch iets genereren, maar heb toch al behoorlijk goede resultaten uit gekregen wanneer je het gebruikt om kleinere delen op te vullen van een bestaande afbeelding.
honey @vickypollard17 september 2023 08:00
Geheel mee eens. Ik fotografeer vaak sportende vrouwelijke athletes. De AI tool weigert zeer vaak dienst omdat er vrouwelijke modellen op staan. Ik vind het een zeer kwalijke zaak dat bedrijven mij gaan vertellen wat ik mag doen met een betaalde dienst.
laptopleon @honey17 september 2023 14:19
Weigert hij dan omdat hij denkt dat het seksueel getint is?? Wauw.
honey @laptopleon17 september 2023 19:06
Weigert hij dan omdat hij denkt dat het seksueel getint is?? Wauw.
Ja, dat neem ik aan. Het systeem geeft de mededeling dat de generated images verwijderd zijn en verwijst naar de richtlijnen.

Zojuist ook weer een melding. Het betreft een foto van een vrouw die sportkleding draagt: een topje en een lange sportbroek. Het enige naakt in de afbeelding is een blote buik. Ik denk dat het systeem herkent dat het een vrouw is. Dan hoeft er maar heel weinig huid zichtbaar te zijn om deze melding te krijgen.
PageFault @honey18 september 2023 08:23
Heb je de versie uit Iran? :+
devilkin @Rembert16 september 2023 20:42
Ik zit al even op de wip wat betreft adobe lightroom. Werkt die dxo echt zo goed?
Darkroom geprobeerd maar daar liep ik hopeloos verloren in.
Rembert @devilkin21 september 2023 11:06
Ik heb er al heel wat geprobeerd en heb tot nu toe de beste resultaten met DxO. Ik fotografeer met Fuji X, en vaak met weinig licht en zonder flits. Kortom, veel ruis. En dat is nou net waar DxO (met DeepPrime) verbijsterende resultaten oplevert bij exporteren - helaas (nog?) niet meteen zichtbaar op het scherm - mogelijk dat ik ergens een setting over het hoofd zie.
Ik heb zo even geen foto's paraat maar deze website vertelt over hetzelfde als mijn ervaring: https://neukamp.de/en/dxo...with-deepprime-xd-review/

Hopeloos trouwens dat de Adobe AI tool kennelijk een behoorlijk strikte censuur module bevat. Adobe bepaalt dus wat moreel acceptabel is voor iedereen.
C64Boy @ShadLink17 september 2023 08:58
Ik inderdaad ook naar volle tevredenheid. De prijzen voor de Adobe producten zijn gewoon bizar, zeker voor semi professioneel of thuisgebruik. Ook als bedrijf zou ik de kosten baten afweging zorgvuldig maken. Helaas zie je dat dit soort bedrijven hun machtspositie misbruiken.
honey @ShadLink17 september 2023 08:05
Ik heb er jaren geleden naar gekeken, maar vind het zeer ingewikkeld en niet intuïtief werken. Maar, misschien is het beter geworden. 21% prijsverhoging is echt veel en PS/LR gebruik ik hobbymatig.

Edit: ik lees wel dat de Fotografie-pakket niet duurder zou worden.

[Reactie gewijzigd door honey op 22 juli 2024 13:43]

FPSUsername @ShadLink17 september 2023 11:34
Heb ooit de trial van affinity gebruikt (overigens ook in hetzelfde straatje Krita), maar ik bleef toch terug gaan naar photoshop, het voelde net wat beter aan. Misschien dat het nu anders is, heb het al een jaar+ niet gebruikt.
laptopleon @FPSUsername17 september 2023 13:06
Als je stage loopt of als student leert werken met Photoshop, Illustrator etc, dan is dat je basis. Je kent de shortcuts. Je denkt op de manier waarop die pakketten werken. Wel ander pakket je ooit later ook gaat gebruiken, je zal altijd deels oude gewoontes op dat gebied moeten afleren. Dat is niet leuk en kost moeite en tijd. Dat alleen al geeft Adobe een groot voordeel. Daarom blijven ze ook altijd korting geven aan studenten en docenten.
FPSUsername @laptopleon18 september 2023 07:03
Ik heb het afgelopen jaar dat erg gemerkt. Ik ben zeer goed met Altium Designer, ik moest voor een project in Siemens Xpedition werken en heel veel handelingen zijn minder efficiënt, ondanks dst het pakket hoger geprezen wordt.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 22 juli 2024 13:43]

laptopleon @FPSUsername18 september 2023 11:29
De mate waarin de interface hetzelfde is in concurrerende software is dus best belangrijk qua uitwisselbaarheid en daarmee mede bepalend voor hoe makkelijk je over kunt stappen en dus de concurrentie.

Ik vraag me daarom ook altijd af in hoeverre de onderdelen van de manier(en) van werken in Adobe applicaties 'gepatenteerd' (kunnen) zijn en in hoeverre Adobe die rechten bewaakt.

Op laag niveau: Toetsenbord-combinaties zijn niet te claimen en die worden dan ook door concurrenten (deels) overgenomen. Hoe je bijvoorbeeld met lagen werkt, lijkt ook 'vogelvrij' want wordt door allerlei programma's hetzelfde gebruikt, maar de alt-klik met bepaalde laagfuncties bijvoorbeeld weer niet (dat ik weet), maar goed, dat is niet een speerpunt van de gui.
pwillemske @mickeyhouse16 september 2023 11:14
Nou nog een goed alternatief voor Lightroom om je foto's snel uit te kunnen zoeken. Ik maak vaak veel foto's en gebruik Lightroom om dat uit te zoeken. Bewerken kan ik wel in de Affinity suite.
litebyte @pwillemske16 september 2023 13:55
Lightroom is een RAW bewerkingsprogramma, dat ook je foto's kan indexeren - het is meer gericht om photos te selecteren voro nabewerking.
Adobe Bridge (gratis) is een DAM programma, dat wel beter is (als het niet zo enorm traag was) m.b.t. mogelijkheden in vergelijking met Lightroom.

Ik gebruik zelf Photo Mechanic Plus, hoeveel foto's je er ook in gooit (vele duizenden) is enorm snel. Het ziet er niet zo gelikt uit, maar het heeft hele handige mogelijkheden met een goede database functionaliteit
plakbandrol @mickeyhouse16 september 2023 17:09
In het begin zag ik Photopea niet als een serieus alternatief, maar ik gebruik het nu een aantal jaar en heb Photoshop in die tijd niet meer aangeraakt.
Vraag me af hoe lang het gaat duren totdat de gratis alternatieven zo goed zijn dat zelfs de pro's kunnen overstappen. Ik vermoed dat er een punt komt dat prijsverhogingen bij Adobe niets extra's meer opleveren omdat het een deel van de gebruikers naar een gratis alternatief laat overstappen.
Myri 15 september 2023 19:53
prijsverhogen = prijsverhogingen

Verder val ik steil achterover van zulke prijzen. Tenminste voor de occasionele gebruiker. Als het niet minimaal een stevige hobby, danwel voor je job is, dan lijkt het me moeilijk te rechtvaardigen.
JBVisual @Myri15 september 2023 19:59
Hier ben ik het compleet met je eens.
Ik maak heel af en toe gebruik van de software.
4-6 keer per jaar den PDF’je bewerken, Photoshop is leuk om af en toe mee te spelen maar om daar nou zulke bedragen voor neer te leggen is wel erg overkill.

Als ze met een prepaid model zouden komen waarvoor je per uur of per item zou kunnen betalen zou ik nog best bereik zijn dat er voor te betalen.
Groningerkoek @JBVisual15 september 2023 20:13
Tsja, Photoshop is ook overkill om af en toe een pdf'je te bewerken. Daar zijn volop goedkopere/gratis simpeler alternatieven voor. Ik bewerk/maak ook af en toe een PDF maar dat kan allemaal met de bij het OS meegeleverde software daar ga ik echt geen Adobe product voor installeren.
litebyte @Groningerkoek16 september 2023 00:24
Adobe is gericht op professioneel gebruik, er zijn idd genoeg goede alternatieven voor diegene die incidenteel een foto (na)bewerken) of om grafische creaties te maken.
Uruk-Hai @Groningerkoek15 september 2023 22:25
PDFjes bewerken doe ik met Libre Office Draw.
PageFault @Groningerkoek15 september 2023 21:22
Photoshop is absoluut NIET geschikt om een PDF te bewerken (tenzij het alleen gescande beelden zijn), daar hebben ze Acrobat voor.
Luuk2015 @JBVisual15 september 2023 20:04
Photoshop is leuk om af en toe mee te spelen maar om daar nou zulke bedragen voor neer te leggen is wel erg overkill.
Ik weet natuurlijk niet wat je precies doet met Photoshop, maar zou je dan niet naar bijv. Affinity Photo kunnen kijken? Affinity Photo koop je eenmalig, en is redelijk vaak in de aanbieding.
johanneslol @Luuk201515 september 2023 20:26
Ik zou dan eerder voor een open source alternatief gaan als GIMP
Sfynx @johanneslol15 september 2023 20:48
Vind dat echt een draak van een interface hebben, zeker als je geen Linux gebruikt en het dus totaal niet in lijn is met hoe de rest van de apps werken. Selection en text tool werken niet lekker, voor triviale dingen is er soms geen directe methode om het te doen (een beroemde is het tekenen van een cirkel), en het integreert i.i.g. bij macOS ook heel slecht met de rest van het systeem, zoals bijvoorbeeld file open dialogs die niet onthouden waar je de laatste keer was zodat je constant door dezelfde hiërarchie heen moet worstelen als je vaak dingen ergens moet opslaan.

Voor incidenteel iets aanpassen ok, maar niet iets waar ik langer dan een uur per dag mee zou willen werken.
Uruk-Hai @Sfynx15 september 2023 22:18
Als de interface van GIMP je niet aanstaat dan kun je die makkelijk aanpassen naar je eigen wensen.

Ik kan Davies Media Design echt aanraden voor de tutorials die die man over GIMP maakt. Die tutorials werken echt drempelverlagend voor GIMP.

Dat GIMP totaal niet in lijn is met hoe de rest van de apps werken ben ik niet met je eens.
Met bijvoorbeeld de bracket toetsen [ en ] op je toetsenbord kun je net als in Photoshop en Photopea de grootte van tools zoals de gum en penseel aanpassen.
voor triviale dingen is er soms geen directe methode om het te doen (een beroemde is het tekenen van een cirkel)
GIMP is dan ook geen tekenprogramma. Je kunt er wel een beetje mee tekenen, maar de teken-tools die GIMP bevat zijn eigenlijk bedoeld en ideaal voor het bijwerken van foto's en dan met name via layer masks.
zoals bijvoorbeeld file open dialogs die niet onthouden waar je de laatste keer was
Daar is een oplossing voor in de vorm van favoriete mappen die je in die dialoogvensters aan kunt maken.

Ik snap je gevoelsmatige weerzin tegen GIMP wel, maar geloof me, GIMP is iets waar je van moet leren houden. Het heeft een steile leercurve, je moet er veel over leren en weten, maar het is geen slechte applicatie.

Feit is alleen wel dat Photoshop makkelijker is dan GIMP. Vooral de selectie tools zijn beter:
- Photoshop heeft bijvoorbeeld een optie om 'lucht' te selecteren. Dat is in GIMP ondenkbaar.
- In Photoshop is het selecteren van kleuren veel makkelijker dan in GIMP.
- In GIMP moet je er altijd aan denken dat je eerst de juiste laag selecteert voor je iets aanklikt en bijvoorbeeld wilt gaan verslepen. Photoshop heeft standaard ingeschakeld staan dat automatisch de juiste laag geselecteerd wordt als je een object van die laag aanklikt en versleept.

Maar daarmee wil ik niet zeggen dat Photoshop duur maar goed is en GIMP goedkope rotzooi.
In mijn optiek is GIMP juist goed om mee te beginnen omdat je door diens tekortkomingen leert wat er zo fijn is aan Photoshop.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:43]

divvid @Uruk-Hai16 september 2023 10:40
Ik ben dan toch wel benieuwd wat je van Krita vind. Daar ben ik prima tevreden mee ism darktable als Lightroom vervanger. Alleen jammer dat darktable en Mac M1 niet helemaal lekker werkt
Uruk-Hai @divvid16 september 2023 13:07
Ik kan me moeilijk voorstellen dat je Krita gebruikt voor fotobewerking.

Volgens de homepage van Krita:
Krita is a professional FREE and open source painting program. It is made by artists that want to see affordable art tools for everyone.
- concept art
- texture and matte painters
- illustrations and comics

Ik gebruik applicaties het liefst zoals ze door de makers bedoeld zijn.

Davies Media Design vind Krita minder geschikt voor fotobewerking dan GIMP.

Waarom geef jij de voorkeur aan Krita als fotobewerkings applicatie?

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:43]

divvid @Uruk-Hai16 september 2023 13:37
Je kan de foto als ‘achtergrond’ laag gebruiken en er overheen painten. Dit kan je in verschillende lagen doen, soort van retoucheren. Verder kan je ook allerlei filter lagen aanbrengen. Werkt verrassend goed als je niet al te veel wilt wijzigen aan je origineel. Ik gebruik Gimp al zo ongeveer sinds 1999 toen ik met Linux begon, maar inmiddels merk ik toch dat ik vaak iets anders gebruik. Zeg maar net zoals je ook geen WordPerfect 5.1 voor documenten meer gebruikt

Overigens heb ik ook gewoon een CC licentie via de Universiteit, voor die 20€ ga ik niet klooien en gebruik ik wat nodig is voor de job

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 13:43]

Uruk-Hai @divvid16 september 2023 14:29
Ja, het viel me aan die vergelijkingsvideo van Davies Media Design al op dat het werken met layer masks in Krita lekker uitgebreid is, net als bij Photoshop. Wat dat betreft komt GIMP er maar karig vanaf.

Maar wie weet wat GIMP 3.0 zoal gaat brengen. Volgens de planning van de ontwikkelaars moet die nog dit jaar uit komen.
Mattias.Campe @Uruk-Hai16 september 2023 08:35
@Uruk-Hai, de tutorials van 'Davies Media Design' vind ik idd ook goed. Hij heeft ook een udemy-cursus.

Om te zien wat kan met "Free/Libre and Open-Source Software" vind ik David Revoy interessant om te volgen: "My skills and expertise include illustration, art-direction, concept-art, storytelling and teaching. In short: I create artworks for comics, books, posters, board-games, video-games and movies. My clients are located all around the world. I'm working only with Free/Libre and Open-Source Software on a Gnu/Linux system, and that since 2009." Zie https://www.davidrevoy.com/static1/portfolio en zijn about-pagina.
Uruk-Hai @Mattias.Campe16 september 2023 08:53
David Revoy en zijn website kende ik ook al, maar wat ik niet zo fijn vind is zijn Franse accent.
Ik mag graag zijn strip Pepper and Carrot lezen. Ik denk er weleens over om een donatie te doen, maar het is er tot op heden nog niet van gekomen.

Wat zijn bijdrage aan het grafisch editen op Linux betreft: er zouden meer mensen zoals hij moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:43]

Sando @Sfynx15 september 2023 22:14
Het verschil tussen open source en commerciële software is vaak dat die laatste een ton per jaar kan investeren in een UI die er prettig uit ziet, terwijl die eerste het vaak moet hebben van programmeurs die een nieuwe techniek willen implementeren.

Maar dat Blender Open Movies ook GIMP in de credits hebben staan geeft wel aan dat het vooral gaat om wat je er mee kunt, niet hoe het er uitziet.

Heb je wel eens gekeken naar Paint.net of Krita?
laptopleon @Sfynx17 september 2023 14:26
en het integreert i.i.g. bij macOS ook heel slecht met de rest van het systeem, zoals bijvoorbeeld file open dialogs die niet onthouden waar je de laatste keer was zodat je constant door dezelfde hiërarchie heen moet worstelen als je vaak dingen ergens moet opslaan.
Als ik het goed begrijp zit dat inderdaad nu soort van voorbereidt in macOS, maar die had dat heel lang niet.

Daarom gebruikte / gebruik in nog steeds Default Folder. Het onthoudt de laatste x mappen waar je bestanden hebt geopend / bewaard. Je kunt instellen hoeveel er moeten worden onthouden. Met alt-pijltje omhoog / alt pijltje omlaag stap je dan door de laatstgebruikte mappen. Dit scheelt veel tijd en aandacht.

Default Folder kan nog een handige truc: Stel je wil iets bewaren of openen in / uit een map die al open staat op de desktop / achtergrond / achter je huidige app venster. Vanuit je Bewaren/openen-dialoogvenster kun je op het openstaande venster klikken, ook 'door je huidige app venster heen'.
Tourmaline @Luuk201515 september 2023 20:09
Affinity Photo is een goed alternatief inderdaad. Doet 95% van Photoshop. En sommige dingen zelfs beter.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 13:43]

Jan Onderwater @Tourmaline15 september 2023 21:02
Op Apple Silicon ook nog eens veel sneller
MrMonkE @Jan Onderwater16 september 2023 07:30
Op alle ARM?
Jan Onderwater @MrMonkE16 september 2023 09:04
geen idee
Lord Anubis @Tourmaline16 september 2023 08:11
Ook ervaring met de photo en designer versie op de iPad?

Zo ja wat is je ervaring daar mee, en wat voor pen gebruik je?
Heroic_Nonsense @Luuk201515 september 2023 21:00
Als je een Mac gebruikt, kun je ook eens naar Pixelmator Pro kijken. 95% van de functionaliteit van Photoshop (eigenlijk alleen minus de pro-features voor drukwerk en lenscorrectie), videobewerking en sinds vorige week ook PDF-bewerking.
moonlander @JBVisual15 september 2023 22:27
Photopea.com
Verwijderd @Myri15 september 2023 20:00
Kun je je natuurlijk afvragen hoe hard je Photoshop of AfterEffects nodig hebt als je "af en toe" deze software gebruikt. Is het echt software voor een persoon die af en toe even een plaatje wil bijsnijden? En als je er wel iets mee wil doen, dan moet je accepteren dat je projectje je 20 euro de maand gaat kosten. Er is op zich genoeg gratis/goedkopere software die veel functies van Adobe-pakketten hebben.

Wat op zich ook wel weer meevalt, er zijn genoeg hobbies waar je met 20 euro nog nergens bent. Probeer maar eens tennis, boogschieten, gamen, fietsen, hardlopen, etc. op te pakken met enkel 20 euro in je hand.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:43]

Gubbel @Verwijderd15 september 2023 20:10
Vroeger kon je gewoon Adobe programma's kopen voor een eenmalig bedrag en dat in eeuwigheid gebruiken. Dat is nou net het hele probleem met deze abonnementsmaatschappij. Ik gebruik nog steeds Photoshop CS2 :)
Verwijderd @Gubbel15 september 2023 20:14
Klopt, maar goed, het kan nu een hoop meer en er wordt natuurlijk veel meer werk verricht aan alle Adobe-producten. Ik zeg niet dat het eerlijk is, maar ik snap het aan de andere kant ook wel weer. Er is voor casual gebruikers bvb ook Photoshop Elements voor een eenmalige prijs, onder de 100 euro. Als je dus heel weinig met PS werkt, maar wel de Adobe-ervaring wil, is er dus wel wat beschikbaar.
metalmania_666 @Gubbel15 september 2023 20:45
Ik heb CS5 en daar blijft het ook wel bij.

No way dat ik dat ga betalen. Als CS5 niet meer zou werken, stap ik wel over op freeware software
PageFault @Gubbel15 september 2023 21:24
Die vonden de sporadische gebruikers ook te duur, dus werd er op grote schaal illegaal gekopieerd. Wat dat betreft niet anders dan nu: bedrijfsmatig neemt een abo, de amateurs zoeken hun heil in andere tooling of de illegale weg.
Kortom: het is nog hetzelfde als 20 jaar geleden.
vickypollard @Gubbel15 september 2023 22:45
Adobe verdient niks aan mensen die tot in de eeuwigheid die ene aankoop gebruiken. Vanuit Adobe is een abonnementsvorm dus prima te snappen voor terugkerende en (grotendeels) voorspelbare inkomsten. Zou het zelf liever ook niet zo zien, maar goed. Gelukkig zijn er alternatieven die je wel tot in de eeuwigheid kan gebruiken voor een eenmalige aankoop.
litebyte @vickypollard16 september 2023 00:26
Ja, en hun omzet/winst is enorm gestegen sinds dat ze het subscription only model hebbne ingevoerd.
wiewatwaar @litebyte16 september 2023 05:17
Dat zal dan komen door mensen als ik en velen in mijn kennissenkring. Als amateurfotograaf heb je geen trek om duizenden euro's neer te leggen voor de officiële licenties en gekraakte versies waren eenvoudig te vinden. Met de komst van het abbo-model zijn wij daarmee gestopt en beschikken voor een nette prijs over een pakket waar we al soms al meer dan vijfentwintig jaar aan gewoon zijn.
litebyte @wiewatwaar16 september 2023 10:01
Het subscription model is peanuts voor middelgrote en grote bedrijven, voor prive/hobbyisten kun je ook de kleinere pakketten afnemen. Prijsverhoging is inherent aan dit soort... 'modellen' dat zie je ook in de entertainment industrie.
kw_nl @Gubbel15 september 2023 22:34
Kan nog steeds, refurbished licentie. Ik heb deze vorig jaar gekocht toen hij in de aanbieding was voor 180 euro (uiteraard de 2022 versie):

https://software-distribu...windows-10-11-lifetime-2/

Hier, voor een schappelijk bedrag: https://software-distribu...ie-met-online-trainingen/

Kreeg dit jaar een aanbieding om voor 80 euro te upgraden naar 2023. Maar voor mij als sporadische gebruiker niet nodig.

[Reactie gewijzigd door kw_nl op 22 juli 2024 13:43]

GoBieN-Be @kw_nl15 september 2023 22:56
Ik vraag me echt af hoe zij legaal dat aanbieden.
Ze spreken van refurbished licenties, maar de meeste van die producten die ze vernoemen zijn niet meer aan te kopen enkel nog te huren in abonnementsvorm.
Dus volgens mij gewoon gekraakte versies.

[Reactie gewijzigd door GoBieN-Be op 22 juli 2024 13:43]

kw_nl @GoBieN-Be15 september 2023 23:32
Nope, het zijn licenties die over zijn. Ik heb netjes een key met eigendomsbewijs.

Hier meer info:

https://software-distribution.com/faq/
GoBieN-Be @kw_nl15 september 2023 23:53
Ik heb die FAQ gelezen hoor.
Maar die is niet echt geloofwaardig en zeer summier.

Die MASTER collectie bevat onder andere ...
Adobe Photoshop 2023 v24.0.0.59
Adobe Lightroom Classic 2023 v12.0.0.13
Adobe Premiere Pro 2023 v23.0.0.63
Adobe InDesign 2023 v18.0.0.312
Adobe Illustrator 2023 v27.0.0.602
Die producten bestaan niet meer in een aankoop variant met licentie key, ook niet voor bedrijven.
Enkel nog in abonnement met activatie via je adobe account.

Ook in de details staat dat je geen updates hebt en contact of support moet via hen (tegen betaling overigens)
No updates, no connection with Adobe Cloud
Dus volgens mij klopt daar niks van.

[Reactie gewijzigd door GoBieN-Be op 22 juli 2024 13:43]

Gubbel @GoBieN-Be17 september 2023 13:55
Ja dit is simpelweg illegaal, iedereen die anders beweert heeft oogkleppen op. Hetzelfde met OEM licenties voor Windows bijvoorbeeld, ja he kunt ze goedkoop kopen, en ja het werkt. Maar de voorwaarden van die originele licentie zijn heel duidelijk, voor een specifieke markt bedoelt en niet toegestaan om in onze landen te activeren
theduke1989 @Gubbel15 september 2023 22:36
Ach ja, we supporten ook O365. Veel bedrijven zien dat verdienmodel doet het goed. Dus volgen andere bedrijven ook.

Ik ben Anti-Cloud diensten.
nevyn67 @Gubbel15 september 2023 22:53
Gelukkig kan dat nog steeds:

Affinity photo, design en publisher zijn heel betaalbaar...

Voor video: DaVinci Resolve is heel goed (veel beter en krachtiger dan Première Pro) , ook de gratis versie. Ik heb ooit wel de betaalde versie gekocht, maar dan met speededitor en onbeperkte gratis updates.

Ik snap wel dat de prijzen hoger moeten, steeds meer klanten lopen weg, zeker de video-editors, dus de rest moet maar dokken...
litebyte @nevyn6716 september 2023 00:29
(veel beter en krachtiger dan Première Pro)
Dat is een persoonlijke mening, het ligt (net als bij fotografie/RAW bewerkingssoftware) er maar helemaal aan wat je ermee moet doen. Ik gebruik Premiere Pro nu zo'n 2 jaar, en het werkt voor mij prima (media clipjes van hooguit 2 minuten.)
justdaboo @nevyn6716 september 2023 07:23
Voor video is Premiere ook echt een draak. Ik ben een kleine 17 jaar geleden van Premiere naar Final Cat Pro over gestapt, toen heeeeel even weer terug (zoals veel collega’s) toen Apple FCPX op de markt bracht, zonder Pro functies, dat was een drama.

Verder de hele Adobe Suite, voor Photoshop, Illustrator, Lightroom, Aftereffects, Audition, Indesign… ow en vergeet Lightroom Classic niet!

Je krijgt van alles aangeleverd, en dan is het gewoon fijn om alle tools te hebben.

Voorheen kocht ik de hele bundel eens in de 2 a 3 jaar. Dat koste je ook een paar duizend. Toen de CS Cloud net kwam kwamen die kosten een beetje op het zelfde neer…

Maar idd het is aan de prijs…
Tourmaline @nevyn6716 september 2023 09:39
Illustrator heeft toch ook flinke concurrentie aan Affinity designer en Vectorstyler!
https://www.vectorstyler.com/

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 13:43]

Hatseflats @Gubbel15 september 2023 23:21
Ja, apps in de klauwt.

Het nieuwe vendor lock-in model.
divvid @Gubbel16 september 2023 10:43
Precies, en het feit dat je online moet zijn om zelfs je Adobe reader te kunnen gebruiken is echt een no-go. (en ja, er zijn echt situaties waarin je meer dan 30 dagen zonder internet zit. Niet veel meer, maar het bestaat nog wel)
rvdv12773 @Myri15 september 2023 20:39
Ik vind het ook duur, en ben überhaupt geen voorstander van abonnementen voor software.

Maar voor de occasionele gebruiker zijn er voldoende gratis alternatieven om een fotootje te bewerken. (Gimp, Photo Pos, Raw Therapee, Darktable, LightZone, PhotoScape, InPixio etc. etc.)
genosis @Myri15 september 2023 20:08
Ik snap ook niet waarom ze niet een abonnement hebben voor een paar uur per maand, dan zou ik dat wel afnemen.
ultimasnake @Myri15 september 2023 20:11
Vroeger koste photoshop je ook enkele honderden gulden/euro’s voor alleen pohotoshop en voor creative suite staat mij een bedrag van 1200,- euro bij!! En dat was dan ook PER versie … Als je het te duur vind zijn er legio opties waar je gratis of voor een paar tientjes eenmalig ongetwijfeld dat ene ding kan bewerken waar je nu photoshop voor gebruikt, je zal alleen even moeten leren hoe je in bijvoorbeeld ‘software x’ ‘photoshopped’
CerandoX.nl @Myri15 september 2023 20:45
Voor hobby werk gewoon het Affinity van Serif pakket of Corel aanschaffen. Je kunt er ook gewoon professioneel mee werken, maar het is niet de industrie standard. Daarnaast DaVinci resolve voor editing.

Wat ik nog wil toevoegen is dat dit een mogelijkheid is voor kleinere software bedrijven om hun producten te verkopen. Als Adobe ze kort daarna niet gelijk op koopt.

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 22 juli 2024 13:43]

steven2992 @Myri15 september 2023 20:48
Voor zakelijk gebruik is het een schijntje, in vergelijking met de omzet die je er mee kan draaien en de loonkosten van de werknemer die er mee aan de slag gaat. Er zijn software pakketten die in de industrie gebruikt worden die vele duizenden of zelfs tienduizenden euros per seat per jaar kosten, en wat je er mee kan is een stuk minder uitvoerig dan wat je bij adobe met de complete creative suite aangeboden krijgt. Als je het nodig hebt heb je het nodig.

Voor klein privé gebruik is het niet bedoeld en zo is het ook niet geprijsd. Nooit geweest ook. Legio gratis of goedkope alternatieven die voor de hobby ook voldoen. Alleen het creative cloud photography plan is gericht op de (enthousiaste) hobbyist en die wordt dan ook voor 12 euro per maand aangeboden, wat prima te bekostigen is als je het wil.
skullsplitter @Myri16 september 2023 09:39
Dit soort prijzen zijn idd alleen te rechtvaardigen als je er geld mee verdient en daarmee in je prijsmodel opgenomen kunnen worden.

En dan te bedenken dat ze zo dominant zijn omdat elke professionele gebruiker toch wel betaalde na jaren geoefend te hebben met gekraakte versies...
eelco74 @Myri16 september 2023 10:21
Zeker mee eens, ik had altijd lightroom, ooit eens gestart met 2.0, toen 4.0 omdat deze bij een leica camera zet. En deze een keer naar 6.0 geupgrade. Ik deed vooral een upgrade als er een goed functie bij kwam of de kamera die ik had niet ondersteund werd.

Fotografis is voor mij een serieuze hobby, maar eens in de paar jaar 100 euro uitgeven voor een upgrade was ook geen probleem. Daarbij kwam ook dat lightroom echt traag bleef, ondanks updates aan adobe’s kan en stevige (amd) hardware aan mijn kant. Om over de performance op apple silicon niet te praten.

Ik heb dus vorig jaar voor lightroom de overstap naar DXO photolab gemaakt en dat is een hele fijne keuze gebleken. AI noise reduction doet wonderen met mijn oudere canon G5, de 7D mark II en de RP. En het laat zien hoe snel RAW verwerking echt kan zijn op AMD of Apple M1.

Lightroom en photoshop elements blijf ik nog even gebruiken, die zijn nog op eenmalige licentie te koop. Alhoewel ik al wel met davinci resolv ben begonnen, wat meer dan genoeg functionaliteit biedt voor wat ik er mee doe.
litebyte @Myri16 september 2023 13:59
Adobe richt zich niet op de incidentele gebruiker, met uitzondering van Photoshop Elements dat speciaal gericht is op consumenten/incidentele gebruikers, evenals Premiere elements

Je kan beide kopen zonder lidmaatschap.
cariolive23 @Myri15 september 2023 20:09
Noem eens een hobby die je géén 35 USD per maand kost.

Ik ben bang dat dit lijstje erg kort zal zijn... Racefiets kost al snel een paar duizend euro, beetje gereedschap om in het weekend aan het huis te gaan klussen, vele duizenden euro's, etc. etc. Zelfs klaverjassen kost al meer, zie de drankrekening... :z
Sando @cariolive2315 september 2023 21:58
Noem eens een hobby die je géén 35 USD per maand kost.
Schrijven, tekenen, schilderen, wandelen, hardlopen, fietsen, fotografie mbh open source software, vrijwilligerswerk, beter (leren) koken (eten moet je toch), een nieuwe taal leren, een programmeertaal leren, programmeren, kaarttrucs leren, online leren gitaarspelen, muziek maken met gratis software als LMMS, en natuurlijk de fictieve zwarte band in origami behalen.
Racefiets kost al snel een paar duizend euro
Als je een hobby op die manier begint, dan denk je wel vanuit een grote portemonnee. Mijn racefiets kostte 10+ jaar geleden €100 en ik heb er 5 jaar geleden nieuwe cassette en remblokjes ingezet. Mijn gitaar kostte 20 jaar geleden €60. Maar zelfs als je nu een Digitale DMC-G7 voor €600 koopt en je doet er slechts twee jaar (onrealistisch kort) mee, dan kost je nieuwe hobby fotografie géén 35 USD per maand. :)

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:43]

Digitist @cariolive2315 september 2023 22:24
dit weet ik zo snel te bedenken

- dromen
- krant lezen in de openbare bibliotheek
- kletsen op een 'leugenbankje' in de stad
- wandelen in de stad of park
- YouTube loeren
- Netflixen (<€35)

Maar je hebt wel gelijk dat hobby's over het algemeen wel geld kosten.
sympa @Digitist16 september 2023 08:45
En vergeet niet: de software is niet de hele hobby, maar slechts een stukje ervan. Bij fotografie zal je toch wel een camera hebben, mogelijk een printer, reiskosten, kosten voor een model/studio/decoratie.
En dat abonnementsgeld is wel een soort "overbodige overhead".
Fidesnl @cariolive2315 september 2023 21:01
Zwemmen. Voetballen.

Daarnaast is je reactie onvolledig want voor Photoshop heb ik ook een computer nodig. Als je bij fietsen de fiets meetelt, moet je ook bij computeren de computer meetellen.
cariolive23 @Fidesnl15 september 2023 21:24
Zwemmen.
Wij hebben een zwembad in de tuin, en ik kan je vertellen dat dit niet gratis is. Zelfs niet wanneer je de installatiekosten niet meerekent. Wekelijks onderhoud, poolboy, stroomverbruik, zout, onderhoud pompen en filters, etc. Zwemmen in zee is dan gratis, kost me alleen een zwembroek. Maar als ik de benzine- & parkeerkosten meereken, is ook dat niet meer gratis. Op de fiets is op zich wel doable, maar het is een stevige rit door vrij hoge bergen.

En zwemmen in een openbaar zwembad betaal je gewoon toegang voor, evenals het lidmaatschap van een club.
Voetballen.
Schoenen en kleding zijn niet gratis, lidmaatschap is niet gratis, reiskosten zijn er ook, en de kantine is evenmin gratis.

Het kost allemaal geld, en al heel snel (veel) meer een 20~30 USD per maand.

En die computer heb je al, anders zou je hier niet op Tweakers zitten.
Fidesnl @cariolive2315 september 2023 21:37
Ik betaal €30 om 3x per week te zwemmen. Zwembroeken koop ik voor €30 en doe ik enkele jaren mee. Bijkomend voordeel, ik bespaar 5m3 gas iedere maand een slordige €6 ivm minder douchen thuis.

Voetballen deed ik voor €10 per maand en met de fiets.

Tweakers is benaderbaar via een telefoon.
RoyK
15 september 2023 20:55
Ik hou ook niet van prijsverhogingen. Maar ik wordt toch wel een beetje zuur van steeds dezelfde grammofoonplaat die keer op keer afgaat als Adobe in het nieuws is.

Als je niet 60 euro per maand kunt missen voor je werk, moet je gewoon op zoek gaan naar een leuk gratis alternatief.

Als je niet een paar tientjes over heb voor het je hobby, moet je gewoon op zoek gaan naar een ander programma. Er is genoeg te koop tegenwoordig.

Dit is tier 1 software voor beeldbewerking, animatie, illustratie en opmaak voor online en offline. Dat de gemiddelde tweaker hier drie vakantiefoto's wil bewerken, moet dat misschien niet met Photoshop willen doen.

Wat veel mensen vergeten is dat Adobe software tot de nok vol zit met A.I. Een foto bewerken is al lang niet meer hetzelfde als jaren geleden. De adobe Library's lopen naadloos door de gehele lijn aan software samen. Daar kan je ook weer een hele discussie over hebben of je dat moet willen, punt is: het is er en werkt geweldig.

tel daarbij de vele andere tools erbij op die het je leven als designer / graficus makkelijker maken.. zoals een kleur systemen, klanten live comments laten geven in je werk via een linkje, een enorme stock fotografie database (met best veel gratis materiaal) en misschien binnenkort ook Figma erbij.

Met meerdere mensen in een project werken waar ook te wereld is een fluitje van een cent.

Adobe is nu echt al een heeeeel poosje op een verhuur model over. Net zoals ongeveer alles wat je tegenwoordig gebruikt. Het "ooit kocht ik de software en kon ik er jaren mee vooruit" weten we nu wel. Get over it. Het gaat niet meer veranderen.

Alterntaieve? Sure.. genoeg. Mijn advies is: kijk eens in het hok van Affinity. Leuk spul. Ik heb een goed jaar didcated met Affinity Designer al mijn vector tekenwerk gedaan. Toch weer teruggekeerd naar Illustrator.

Samenwerken met anderen (zzp of bedrijven) is nu eenmaal een Adobe omgeving. Of je het nu leuk vind of niet. Ik vond de chemie tussen mijn Affinity en anderen in Adobe niet zo chil gaan.

Voor fotobewerking zijn er nog veel meer opties. Doe je ding maar dat gezaag steeds alsof Adobe het kwaad is. Het is gewoon een bedrijf, en ze hebben enorme kosten. De wereld is er ook niet bepaald goedkoper op geworden.

[Reactie gewijzigd door RoyK op 22 juli 2024 13:43]

Sebben @RoyK15 september 2023 22:34
Ik heb het liedje ook wel gehoord hoor. En sure, als het je werk is moet je het er voor over kunnen hebben.

Maar laten we niet doen alsof Adobe heilig is. Ze misbruiken hun positie, innoveren enkel als het echt moet en dat van die 'enorme kosten' valt echt wel mee hoor. In 2022 hadden ze 15 miljard WINST. Ik zie deze prijsverhoging meer als cashen voordat AI ze overbodig maakt.
RoyK
@Sebben16 september 2023 13:54
Het is een beetje inherent aan het subscription model dat je die grammofoonplaat blijft horen. Mensen voelen zich al periodiek uitgeknepen en nu komt daar ook nog elke keer wat bovenop.

Lijkt mij prima dat mensen daarover klagen en hun favoriete alternatieven delen. Dat is goed voor concurrentie, en heeft op ten duur hopelijk ook effect op de prijs van Adobe producten.
Dat is mijn punt niet. Of je het eens of oneens bent met het verdienmodel van Adobe.. als je die paar tientjes per maand niet kan ophoesten om je werk te kunnen doen, dan ben je in mijn ogen gewoon niet de doelgroep waar Adobe op richt.

Als je niet met Adobe wilt werken is er gelukkig meer dan genoeg keuze. Dat was jaren geleden wel anders. Ik heb genoeg te klagen over de tools van Adobe als de bugs me om de oren vliegen, maar de concurrentie is ook niet zaligmakend. Voors en tegens, ze zijn er genoeg.

Het is gewoon een oud liedje geworden die keer op keer wordt opgerakeld door mensen die dan nog spreken over CS2 uit 2005. Bijna 20 jaar geleden. Als dan mensen Paint voorstellen om Photoshop te vervangen.. dan zijn we niet serieus meer.
Ik heb het liedje ook wel gehoord hoor. En sure, als het je werk is moet je het er voor over kunnen hebben.

Maar laten we niet doen alsof Adobe heilig is. Ze misbruiken hun positie, innoveren enkel als het echt moet en dat van die 'enorme kosten' valt echt wel mee hoor. In 2022 hadden ze 15 miljard WINST. Ik zie deze prijsverhoging meer als cashen voordat AI ze overbodig maakt.
De kosten zijn natuurlijk inmens. Tools die over de gehele wereld worden gebruikt. Wekelijks updates krijgen en zijn ze steeds meer A.I. aan het toevoegen. Die ontwikkeling is ook niet zomaar plots hier. Ze werken al heel lang aan hun eigen A.I.

Een cloudomgeving in de lucht houden is ook niet gratis. Opslag kost geld. Datacenters kosten geld. Programmeurs kosten geld. Etc.

Natuurlijk maken ze winst. Het is een bedrijf. Het zou toch naïef zijn om te verwachten dat Adobe de kosten die over de hele wereld stijgen niet doorberekenen. Ze zijn niet achterlijk natuurlijk.

Ik hoef Adobe niet te verdedigen. Ik werk met verschillende programma's en benut ze stuk voor stuk op hun eigen kracht. Ik hop van Illustrator naar Designer, van Photoshop naar Canva, van Figma naar Procreate. Ik heb me erbij neergelegd dat Adobe een subscription model heeft, en dat ik betaal voor Tier 1 tools. Ik vind het jammer als de prijzen stijgen. Maar dezelfde klachten door mensen die jaren geleden al wat anders zijn gaan doen vermoeien me gewoon.

EDIT
ps.. wie een beetje creatief is, kan een Adobe abbo ieder jaar redelijk interessant aanschaffen. Ik heb jaren achter elkaar een leuke korting los kunnen peuteren.

[Reactie gewijzigd door RoyK op 22 juli 2024 13:43]

Sebben @RoyK16 september 2023 22:28
Je boodschap is zo gemixt.. Ik begrijp niet wat je nou eigenlijk wilt zeggen.

Als ik je berichten samenvat:
Men moet niet zo zeuren dat het duurder wordt. Desondanks vind je het zelf ook vervelend.
Waarom mogen mensen dan niet zeuren? Iedere pro gaat gerust wel betalen, maar dat maakt het niet opeens ok dat het 20% omhoog gaat.
De kosten zijn natuurlijk inmens. Die moeten doorberekend worden
Ik had het over winst, netto, ná de kosten. 15 miljard. De afgelopen jaren is de winst met miljarden omhoog gegaan. Of bedoel je de kosten die ze hebben gemaakt voor de overname van Figma, a 20 miljard. Dat had van mij niet gehoeven hoor. En van jou ook niet blijkbaar aangezien je zo comfortabel 'hopt'. Ze hebben gefaald met hun eigen XD, vrezen concurrentie en wij mogen de prijs betalen.
Ik heb genoeg te klagen over de tools van Adobe als de bugs me om de oren vliegen // Dit is tier 1 software
Which is it? Bugfest of Tier 1?
Ik heb jaren achter elkaar een leuke korting los kunnen peuteren.
Ok, dus mensen moeten niet zo zeuren dat het duur wordt maar zelf betaal je minder. Dit zijn 2 boodschappen die niet tegelijk van 1 persoon zouden moeten komen. Daarnaast zou het ook wel sympathiek zijn als je dan gewoon zegt hoe ipv deze vage hint.
RoyK
@Sebben17 september 2023 09:28
Ik zal een poging wagen:

"men moet niet zo zeuren" slaat op de mensen die al lang geen Adobe meer gebruiken, maar in ieder Adobe berichtje hun gal komen spuien. De grammofoonplaat waar ik het over had.

"Bugfest of tier 1" - Adobe is dé werkplek in de grafische wereld. Daar kunnen we niet omheen. Werk je zzp heb je best veel keuze om er omheen te werken. Maar werk je met andere bedrijven, of werk je voor een bedrijf met grafisch ontwerp, zal je Adobe tegen gaan komen. Doe je een grafische opleiding, krijg je met Adobe te maken. En ja, de software is tier1. En natuurlijk zijn daar vervelende bugs. Net zoals alle andere programma's, A+ games en andere gadgets.

Over de winst - Ik vind het niet zo een probleem dat bedrijven winst maken. Het bedrijf was in 2022 133 miljard waard en heeft het een rijke geschiedenis van bedrijven overnemen. De omzet is dus niet alleen Adobe CC wat velen denken. Hoe jammer ik het ook vind dat de prijs voor Adobe CC omhoog gaat, zou het naïef zijn als ik er vanuit gaat dat Adobe liever voor minder winst gaat, en lagere prijzen. Dat doen de supermarkten ook niet met hun mega winsten, en betalen we de hoofdprijs met hoofdletters.

Betreft korting: Stap gewoon een chat in met Adobe en doe je verhaal. Wacht op bijvoorbeeld black friday of een andere actie. Zo heb ik een paar jaar 40% korting kunnen pakken.

[Reactie gewijzigd door RoyK op 22 juli 2024 13:43]

bartvdn @RoyK16 september 2023 09:51
Het is een beetje inherent aan het subscription model dat je die grammofoonplaat blijft horen. Mensen voelen zich al periodiek uitgeknepen en nu komt daar ook nog elke keer wat bovenop.

Lijkt mij prima dat mensen daarover klagen en hun favoriete alternatieven delen. Dat is goed voor concurrentie, en heeft op ten duur hopelijk ook effect op de prijs van Adobe producten.
MrMarcie @bartvdn16 september 2023 22:56
Wat dacht je als je ermee stopt? Ben je alles kwijt!
Codeandreams 15 september 2023 20:31
Wilde ook een abbo afsluiten op AE en Premiere Pro voor af en toe, nu Davinci Resolve en mega blij
habbekrats @Codeandreams15 september 2023 21:09
Ik ga ook over ik maak 2 filmpjes per jaar.
Harrie D 15 september 2023 20:57
Inderdaad. DaVinci Resolve voor video en Rawtherapee voor foto. Gebruik ook wel Capture One Expres voor Fujifilm. Ook gratis. Misschien dat ik nog overstap op Capture One Pro of DxO Photolab als ze straks met een leuke black friday aanbieding komen.
Ik wil geen software op abonnement.
eelco74 @Harrie D16 september 2023 10:25
Ik ben ook vorig jaar met black friday over gegaan van lightroom naar dxo photolab. Alleen al voor de snelheid van de interface en je workflow is dat een no brainer. Naast de inslebare lens correcties en het wonderschone AI ruisreductie model.
Frogmen 16 september 2023 10:40
Dit zijn wel prijzen voor een volledige suite, als je alleen photoshop en lightroom gebruikt betaal je 12 euro per maand. Ook niet gratis maar wel heel erg goede en fijne software. Ja goedkoop is het niet maar de software betaald zich in tijdwinst makkelijk terug. Voor prive af en toe gebruik zijn er genoeg alternatieven.
Sebazzz 15 september 2023 19:51
Ah, Adobe volgt het Ziggo model: Eerst iedereen blij maken met een upgrade, daarna de prijzen verhogen vanwege investeringen in ons netwerk/software.
bytemaster460 @Sebazzz15 september 2023 22:13
Je krijgt in ieder geval meer. Bij de meeste andere diensten gaat de prijs gewoon omhoog zonder iets extra te krijgen.
forclanz 15 september 2023 20:21
Kennen jullie een betaalbare Adobe pdf alternatief….? Ik betaal mij blauw met onze 5 medewerkers…. Wie o wie heeft goede opties? Het moet ook goed werken op iOS en iPad os.
JanVQ @forclanz15 september 2023 21:22
Heb je Master PDF Editor al overwogen? Beschikbaar voor Windows, Linux en Mac, en kost een stuk minder.

[Reactie gewijzigd door JanVQ op 22 juli 2024 13:43]

forclanz @JanVQ16 september 2023 07:37
Zoiets ja, heb je meer opties? Om inderdaad pdf’s te ondertekenen, aanpassen etc etc
PageFault @forclanz15 september 2023 21:29
Bedoel je een Adobe Acrobat alternatief? Want een alternatief voor Adobe PDF is Microsoft XPS.... En ik denk dat je dat niet bedoelt....
forclanz @PageFault16 september 2023 07:37
Zoiets ja, heb je meer opties om pdf’s te bewerken, ondertekenen etc
PageFault @forclanz16 september 2023 17:09
Daar zijn best wat alternatieven voor, wisselend van mwoa tot vrij goed.
Tourmaline @forclanz16 september 2023 09:47
Affinity Designer kan PDF's lezen en bewerken. Heb je ook meteen een tekenprogramma erbij...
Twixie 15 september 2023 19:59
Kolom prijsverhoging had toch beter in procent ipv euro uitgedrukt geweest?
M@cer 15 september 2023 20:19
Hier hebben we Adobe Cloud Photography en we betalen al jaren 9,95 per jaar voor Lightroom en Photoshop. Meer hebben we ook niet nodig. Wat is het verschil met bovenstaande abonnementen?

[Reactie gewijzigd door M@cer op 22 juli 2024 13:43]

midlum @M@cer16 september 2023 15:59
Of bedoel je per maand? Zo niet, waar kan ik het afsluiten?
M@cer @midlum17 september 2023 21:17
Oh sorry. Inderdaad per maand.

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