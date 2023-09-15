Adobe kondigt prijsverhoging voor de meeste Creative Cloud-apps aan

Adobe gaat de prijzen verhogen van de meeste applicaties die onder Creative Cloud vallen. Het bedrijf zegt dat de integratie van generatieve AI in veel apps voor extra kosten zorgt. De prijsverhogingen gaan vanaf 1 november in de Benelux in.

In een blogpost maakt Adobe duidelijk welke applicaties vanaf 1 november duurder worden. Hieronder vallen onder meer Photoshop, After Effects, Premiere Pro, InDesign en Illustrator. De prijsverhoging heeft betrekking op alle individuele en zakelijke abonnementen. Ook het verzamelpakket Creative Cloud voor Individuen - Alle Apps wordt duurder. Het bedrijf benadrukt dat er bij al deze abonnementen voortaan Generatieve Credits inbegrepen zijn. Dit zijn tokens die klanten kunnen 'betalen' om door middel van de Firefly-AI beelden in Photoshop, Illustrator, Express en Firefly te genereren.

Adobe maakt enkele uitzonderingen wat de prijswijzigingen betreft. Zo zijn abonnementen voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen uitgesloten van de prijsverhoging. Ook apps die buiten de Creative Cloud-noemer vallen, waaronder Acrobat, Express Premium, Firefly Premium en het Fotografie-pakket, worden niet duurder. De prijzen voor abonnementen op mobiele versies van de software veranderen tevens niet.

Het bedrijf heeft nog geen exacte prijzen bekendgemaakt voor de Benelux, maar wel al voor de Verenigde Staten. Dit zijn prijzen exclusief btw en zijn naar schatting in euro's inclusief belasting dus nog zo'n 21 procent hoger.

Abonnementsprijzen Adobe-software Abonnement Huidige prijs* (excl. btw) Prijs vanaf 1 november* (excl. btw) Prijsverhoging Creative Cloud-apps voor individuele gebruikers Jaarabonnement: 20,99 dollar 22,99 dollar 2 dollar Maandabonnement: 31,49 dollar 34,49 dollar 3 dollar Prepaidabonnement, per jaar: 239,88 dollar 263,88 dollar 24 dollar Creative Cloud – Alle Apps-pakket voor individuele gebruikers Jaarabonnement: 54,99 dollar 59,99 dollar 5 dollar Maandabonnement: 82,49 dollar 89,99 dollar 7,50 dollar Prepaidabonnement, per jaar: 599,88 dollar 659,88 dollar 60 dollar Creative Cloud voor bedrijven Per app, per licentie: 35,99 dollar 37,99 dollar 2 dollar Alle Apps-pakket, per licentie: 84,99 dollar 89,99 dollar 5 dollar

*De vermelde prijzen zijn de abonnementsprijzen per maand, tenzij er nadrukkelijk wat anders vermeld staat.