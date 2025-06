Adobe-medeoprichter John Warnock is overleden

Adobe-medeoprichter Dr. John Warnock is op 82-jarige leeftijd overleden. De softwarepionier richtte het bedrijf in 1982 op en was daar ceo tot 2000. In die periode maakte hij onder meer de release van PostScript, het PDF-bestandsformaat en Photoshop mee.

John Warnock. Bron: Adobe

Dr. John Warnock is op zaterdag 5 augustus omringd door familie overleden, zo werd zondag bekendgemaakt door Adobe, het softwarebedrijf dat Warnock in 1982 oprichtte met Charles Geschke.

In 1984 verscheen Adobe PostScript, het eerste product van het bedrijf. Met Adobe PostScript konden gebruikers tekst en afbeeldingen opmaken in digitale documenten en die vervolgens identiek afdrukken op elke printer die PostScript ondersteunde. Het bedrijf zou later onder meer het PDF-bestandsformaat en Acrobat Reader-software ontwikkelen en uitbreiden naar prominente mediabewerkingssoftware als Adobe Photoshop, Illustrator en Premiere Pro.

Warnock was ceo van Adobe tot 2000. Hij was daarnaast tot 2001 chief technical officer en bleef tot 2017 covoorzitter van de raad van bestuur, een positie die hij deelde met medeoprichter Charles Geschke, die twee jaar geleden is overleden. "John wordt alom erkend als een van de grootste uitvinders van onze generatie", schrijft Adobe-ceo Shantanu Narayen in een e-mail aan medewerkers van het bedrijf. "Mijn interacties met John in de afgelopen 25 jaar zijn het hoogtepunt van mijn professionele carrière geweest."